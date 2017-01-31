Как распознать аварийный автомобиль

Рынок подержанных машин растет даже несмотря на кризис. Среди неновых автомобилей, особенно тех, которые продают с хорошей скидкой, нередко попадаются аварийные. Разбираемся, как их распознать, а для этого выясним, как такие экземпляры восстанавливают.

дтп

Восстановление аварийных машин — это целый бизнес. Автомобили, побывавшие в серьезных ДТП, могут отремонтировать так, что выглядеть они будут как новые. Но каково их реальное техническое состояние? Обычно плачевное. Потому, случись авария повторно, гарантию, что сработают подушки безопасности или кузов не сложится в «гармошку», вам не дадут.

Психологический фактор

после аварии Аварийные машины покупают за бесценок, восстанавливают и реализуют уже как новые. Это хороший бизнес.

При осмотре машины на авторынке учитывайте психологию продавца. Не поддавайтесь на его давление. Он может говорить вам все, что угодно. Ведь главная его задача — продать автомобиль.

Например, может рассказать, что на эту машину уже есть несколько покупателей. А такая цена — это только для вас и только сегодня. Прием призван отвлечь от тщательного осмотра автомобиля. А делать это лучше, пригласив в помощь квалифицированного человека, с которым можно будет посоветоваться. К тому же с «группой поддержки» любой чувствует себя увереннее.

Осторожно — залог!

автомобиль после аварии Восстановить можно всё. Даже такой автохлам. Правда, гарантии, что такая машина прослужит долго, никто не даст.

Материалы по теме Как нас обманывают продавцы подержанных автомобилей

Еще один важный момент. Если машине, которую вы хотите купить, два или три года от роду, она может быть в залоге у банка или у третьих лиц. В аварии попадают все автомобили, потому мошенничество при продаже на авторынках кредитных авто, да к тому же восстановленных, не редкость.

Вот несколько признаков того, что машина в залоге:

1. В полисе каско в качестве выгодоприобретателя указан банк.

2. В ПТС имеется запись о том, что машину приобретали по договору комиссии.

3. У продавца нет документов, подтверждающих покупку им автомобиля.

Визуальный осмотр

сварка кузова Ремонтируя машины в сервисе, мастера используют сварочный полуавтомат. После него остаются характерные швы. сход-развал При аварии кузов деформируется, и это сказывается на подвеске автомобиля. Хорошо бы сделать автомобилю «сход-развал».

Осматривать машину нужно тщательно, от крыши до порогов. Причем это желательно делать на улице, при дневном свете. И ни в коем случае не в помещении, при искусственном неоновом освещении. Оно скрывает дефекты, которые проявляются на улице. Недобросовестный продавец может этим воспользоваться.

Откройте капот, двери, багажник, лючок бензобака. Все это должно открываться и закрываться без лишних усилий. Малейшие перекосы дверей должны вызвать подозрения. Обратите внимание на величину зазоров между кузовными деталями: она не должна меняться на всем протяжении зазора. Отдельные элементы кузова не должны отличаться по цвету. Аварийную машину покупают для последующей перепродажи, потому кузовные элементы, естественно, берут те, что дешевле — обычно китайские или тайваньские. Расхождения в размерах у них нередки.

кузовные запчасти и оптика При восстановлении машины обычно используют кузовные детали китайского или тайваньского производства.

Если найдется магнит, оберните его в тряпку (чтобы не поцарапать борта машины) и проведите вдоль кузова. Если в каких-то местах магнит не прилипает, это может быть признаком толстого слоя шпатлевки, которую часто используют при кузовном ремонте серьезных повреждений.

А еще в багажнике и под капотом не должно быть характерных сварочных швов, пусть и хорошо закрашенных. Учтите, что при сварке кузова на заводе применяют точечную или лазерную сварку, а при восстановлении машины в сервисе мастера используют сварочный полуавтомат. После него и остаются характерные швы, которых не должно быть на автомобиле, не подвергавшемся ремонту. А если обнаружили незачищенные участки стыковочных швов, знайте — такая машина точно побывала в аварии. Обычно от подобных «улик» избавляются, но скрыть все удается не всегда. Особенно если ремонт проведен в спешке.

уплотнитель двери Отогните уплотнители стекол. Цвет эмали под ними не должен отличаться от цвета, в который окрашена дверь.

Загляните под уплотнители стекол. Цвет лакокрасочного покрытия кузова под ними не должен отличаться от цвета, в который окрашена дверь. Как не должен отличаться по тону, к примеру, цвет крышки багажника изнутри от цвета кузова автомобиля.

Если машина побывала в аварии, фары, фонари и поворотники наверняка меняли. О факте замены может сказать неоригинальная оптика. Скажем, когда на европейском авто стоят китайские фары. На машины европейских брендов обычно ставят оптику фирм Bosch и Hella. На фарах также может стоять и логотип производителя.

Проверка в сервисе

Материалы по теме Как распознать перекрашенный кузов

Обязательно нужна компьютерная диагностика. Скажем, для того, чтобы посмотреть, раскрывались или нет подушки безопасности. Новые эйрбэги дорого стоят, потому, восстанавливая машину, их могут вообще не поставить или установить муляж.

Неплохо было бы проверить и углы установки колес. При аварии кузов деформируется, и это отражается на ходовой части автомобиля. Одним из признаков нарушенной геометрии кузова является неравномерный износ шин. Поэтому новые покрышки на видавшем виды автомобиле повод проверить геометрию кузова.

Конечно, после серьезной аварии кузов можно выправить на стапеле, но это дорого. Потому обычно из двух машин собирают одну. Если повреждена, скажем, передняя часть, ее просто отрезают, покупают новую «морду» и приваривают к кузову. Потом красят. Гарантий безопасности на такой восстановленный экземпляр в случае повторного столкновения, конечно же, никто не даст. Он может попросту сложиться в «гармошку».

геометрия кузова Кузов после серьезной аварии можно выправить на стапеле, но это дорого.

***

Покупка машины, побывавшей в аварии, не принесет ничего хорошего. Такой автомобиль небезопасен, а со временем могут проявиться следы некачественного ремонта: ржавчина по швам сварки кузова, «жор резины» и т.д. Так что, выбирать автомобиль с пробегом нужно куда тщательнее, чем новый.

Фото: из архива автора