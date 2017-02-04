Лада XRAY из парка ЗР: прости и прощай

В прошлом отчете я рассказывал о том, что 1,8‑литровый двигатель очень плохо переваривает 92‑й бензин: теряет в динамике и напрягает детонационными стуками. С окончательным переходом на АИ‑95 неминуемо выросла и стоимость километра пробега.

LADA XRAY
LADA XRAY

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Лада XRAY
Лада XRAY

Лада XRAY

Изготовитель — АВТОВАЗ

Год выпуска — 2016

В эксплуатации «За рулем» — с июня 2016 года

Пробег на момент отчета — 13 200 км

Публикации в ЗР: 2016, № 9

Красный XRAY с 1,8‑литровым мотором и роботизированной трансмиссией провел в нашем парке ровно шесть месяцев. В течение этого времени мы исправно наматывали на одометр новые километры, выявляли слабые места машины и подчеркивали сильные стороны. Сегодня пришло время прощаться и подводить итог. Я не буду скучать по Иксрею. И причин тому несколько.

Нет смысла в сотый раз перемывать кости роботизированной коробке — вы всё прекрасно знаете из наших прошлых публикаций. Вкратце вердикт таков: привыкнуть к повадкам АМТ можно лишь в том случае, если это первый автомобиль с двумя педалями. Если же довелось поездить на нормальной гидромеханике, вариаторе или двухдисковом роботе, разочарованию не будет предела. Мое мнение: выбирайте XRAY с механикой или же кого-то из конкурентов.

Спустя 13 200 км пробега салон — как новый. Даже светлые вставки на креслах оказались совершенно немаркими. Несмотря на исключительно жесткий пластик, «сверчков» пока не слышно.
Спустя 13 200 км пробега салон — как новый. Даже светлые вставки на креслах оказались совершенно немаркими. Несмотря на исключительно жесткий пластик, «сверчков» пока не слышно.

Справедливости ради отмечу: вплоть до пробега 13 200 км (его мы накатали за полгода) сцепление жило без проблем, хотя еще на семи с половиной тысячах вместе с периодическими пробуксовками на подъемах появились опасения, что — по аналогии с редакционной Вестой — скоро придется посетить дилера для гарантийного ремонта. Конечно, тринадцать тысяч километров не повод для гордости, но могло быть и хуже.

Однажды утром обнаружили, что кожух двигателя слетел с креплений, попутно сковырнув верхнюю часть составной крышки заливной горловины.
Однажды утром обнаружили, что кожух двигателя слетел с креплений, попутно сковырнув верхнюю часть составной крышки заливной горловины.

Материалы по теме
Lada XRAY Lada XRAY из парка ЗР: начались проблемы

Однажды заглянуть на гарантийный ремонт всё же пришлось. Если вы следите за новостями на нашем интернет-сайте или читаете блиц-отчеты в журнале, наверняка знаете эту историю. Нет? На свой юбилей — к пробегу 10 000 км — XRAY преподнес сюрприз в виде лопнувшего по шву бачка охлаждающей жидкости. Причем прохудился этот пластмассовый предатель ночью, в двухстах километрах от Москвы. А поскольку ехать нужно было срочно, пришлось снимать его и паять собственными силами. И только по возвращении поехали к официалам за новым.

Наш XRAY обслуживался у дилера «Техинком», базирующегося в московском районе Строгино. Там проблеме не удивились. Наличие бачков подтвердили по телефону и пригласили на замену на следующий день после обращения. Работу провели буквально за сорок минут, попутно помыв машину, так что впечатления у меня остались весьма благоприятные. Пока это скорее приятное исключение, нежели правило. В некоторых регионах официальные дилеры везут бачки по две-три недели. В итоге люди не выдерживают и ремонтируют машины своими силами: переделывают крепления и устанавливают «сосуды» от Логана/Сандеро. Такое решение позволяет забыть о проблеме.

Расширительный бачок охлаждающей жидкости лопнул по шву к юбилейным 10 000 км. Пришлось паять его в полевых условиях.
Расширительный бачок охлаждающей жидкости лопнул по шву к юбилейным 10 000 км. Пришлось паять его в полевых условиях.

Если бачок еще здравствует, советую нанести упреждающий удар. Установите реношную крышку (она подходит как родная). Ведь причина всех бед — некорректно работающий клапан крышки, который должным образом не стравливает давление в системе. А то, что бачки не выдерживают продолжительной критической нагрузки и лопаются по шву, - всего лишь следствие. Как бы там ни было, надеюсь, что АВТОВАЗ будет теснее сотрудничать с поставщиками и заносить бракоделов‑рецидивистов в пожизненный черный список. Подобные казусы очень больно бьют по репутации. И особенно обидно, если виной тому копеечная деталь.

Масляный аппетит 1,8‑литрового мотора может не знать границ. А может и вовсе не заявлять о себе. Как в лотерее. Надеюсь, очень скоро АВТОВАЗ разберется в причинах, и качество станет стабильным.
Масляный аппетит 1,8‑литрового мотора может не знать границ. А может и вовсе не заявлять о себе. Как в лотерее. Надеюсь, очень скоро АВТОВАЗ разберется в причинах, и качество станет стабильным.

Третьей проблемой стал недюжинный масляный аппетит вазовского 1,8‑литрового мотора. Мы доливали масло несколько раз — в общей сложности около 3 литров за 10 500 км. Но самое неприятное, что по мере обкатки мотора масложор не уменьшался — скорее, наоборот. Больше того, если верить интернет-форумам, некоторые владельцы мощных Иксреев сталкиваются с еще бóльшим расходом: литр масла на тысячу километров! Другие уверяют, что их автомобиль не расходует масло вовсе. И хотя нет сомнений в том, что АВТОВАЗ вскоре разберется в причинах, очевидно и другое: неплохой по своим тягово‑скоростным характеристикам двигатель выбросили на рынок сырым. А владельцы за свой счет проводят доводочные испытания.

В теплое время года претензий к работе климатической установки не было. Но с наступлением осени — появились. По сути, на нашей машине «климат» работал по схеме «вкл./выкл.» — горячо или холодно. С тонкой настройкой температуры возникали сложности.
В теплое время года претензий к работе климатической установки не было. Но с наступлением осени — появились. По сути, на нашей машине «климат» работал по схеме «вкл./выкл.» — горячо или холодно. С тонкой настройкой температуры возникали сложности.

В остальном XRAY — адекватный и приятный в общении автомобиль. Версию с проверенным 1,6‑литровым двигателем (на таких и бачки не лопаются) и механической коробкой передач я могу рекомендовать даже хорошим знакомым, не опасаясь, что они начнут меня ненавидеть. Вот только жаль, что даже после столь заметного скачка, наблюдаемого во всех направлениях, продукция АВТОВАЗа далека от совершенства — и по-прежнему нужно вникать в надежность и зрелость каждого мотора и коробки в отдельности.

И очень печально, что расширительные бачки, которые можно свободно купить в каждом втором магазине автозапчастей, некоторые официальные дилеры ждут неделями. Ведь, покупая новую машину, мы хотим минимум на три года избавить себя от головной боли.

Прости и прощай.

Вот так выглядит нейтрализатор, не переживший ни одной полной зимы. Ничего криминального, конечно, но глаз не радует.
Вот так выглядит нейтрализатор, не переживший ни одной полной зимы. Ничего криминального, конечно, но глаз не радует.

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (2700–13 200 км)*, руб.

Расходы на содержание: 2700–13 200 км

36 200

Из них на бензин (АИ-92, АИ-95, средний расход 8,7 л/100 км)

34 500

Моторное масло 5W-40 (4 л)

1700

Стоимость 1 км пробега

3,45**

*Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.

**Поскольку до ТО‑15000 оставалось немного, мы решили рассчитать, какой оказалась бы стоимость километра пробега после первого техобслуживания. При среднем расходе топлива 8,7 л/100 км и цене бензина АИ‑95 39 рублей за литр на топливо для оставшихся 1800 км ушло бы 6100 рублей. Стоимость ТО фиксированная — 6800 рублей. Итого получается, что на 12300 км (XRAY попал к нам с пробегом 2700 км) было бы потрачено 49100 рублей. Следовательно, один километр пробега обошелся бы в 3 рубля 99 копеек. Неплохо!

Лада XRAY из парка ЗР: прости и прощай
Лада XRAY из парка ЗР: прости и прощай
Фото: Онлайн-редакция
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Отзывы о LADA XRAY (5)

LADA 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

обычная лада

Недостатки:

для чего сделана выштамповка в виде Х на боковых поверхностях авто? Через пол года от песка краска поползет.

Комментарий:

Учитесь делать авто.

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