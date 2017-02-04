Лада XRAY из парка ЗР: прости и прощай

В прошлом отчете я рассказывал о том, что 1,8‑литровый двигатель очень плохо переваривает 92‑й бензин: теряет в динамике и напрягает детонационными стуками. С окончательным переходом на АИ‑95 неминуемо выросла и стоимость километра пробега.

Лада XRAY

Лада XRAY Изготовитель — АВТОВАЗ Год выпуска — 2016 В эксплуатации «За рулем» — с июня 2016 года Пробег на момент отчета — 13 200 км Публикации в ЗР: 2016, № 9

Красный XRAY с 1,8‑литровым мотором и роботизированной трансмиссией провел в нашем парке ровно шесть месяцев. В течение этого времени мы исправно наматывали на одометр новые километры, выявляли слабые места машины и подчеркивали сильные стороны. Сегодня пришло время прощаться и подводить итог. Я не буду скучать по Иксрею. И причин тому несколько.

Нет смысла в сотый раз перемывать кости роботизированной коробке — вы всё прекрасно знаете из наших прошлых публикаций. Вкратце вердикт таков: привыкнуть к повадкам АМТ можно лишь в том случае, если это первый автомобиль с двумя педалями. Если же довелось поездить на нормальной гидромеханике, вариаторе или двухдисковом роботе, разочарованию не будет предела. Мое мнение: выбирайте XRAY с механикой или же кого-то из конкурентов.

Спустя 13 200 км пробега салон — как новый. Даже светлые вставки на креслах оказались совершенно немаркими. Несмотря на исключительно жесткий пластик, «сверчков» пока не слышно.

Справедливости ради отмечу: вплоть до пробега 13 200 км (его мы накатали за полгода) сцепление жило без проблем, хотя еще на семи с половиной тысячах вместе с периодическими пробуксовками на подъемах появились опасения, что — по аналогии с редакционной Вестой — скоро придется посетить дилера для гарантийного ремонта. Конечно, тринадцать тысяч километров не повод для гордости, но могло быть и хуже.

Однажды утром обнаружили, что кожух двигателя слетел с креплений, попутно сковырнув верхнюю часть составной крышки заливной горловины.

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Однажды заглянуть на гарантийный ремонт всё же пришлось. Если вы следите за новостями на нашем интернет-сайте или читаете блиц-отчеты в журнале, наверняка знаете эту историю. Нет? На свой юбилей — к пробегу 10 000 км — XRAY преподнес сюрприз в виде лопнувшего по шву бачка охлаждающей жидкости. Причем прохудился этот пластмассовый предатель ночью, в двухстах километрах от Москвы. А поскольку ехать нужно было срочно, пришлось снимать его и паять собственными силами. И только по возвращении поехали к официалам за новым.

Наш XRAY обслуживался у дилера «Техинком», базирующегося в московском районе Строгино. Там проблеме не удивились. Наличие бачков подтвердили по телефону и пригласили на замену на следующий день после обращения. Работу провели буквально за сорок минут, попутно помыв машину, так что впечатления у меня остались весьма благоприятные. Пока это скорее приятное исключение, нежели правило. В некоторых регионах официальные дилеры везут бачки по две-три недели. В итоге люди не выдерживают и ремонтируют машины своими силами: переделывают крепления и устанавливают «сосуды» от Логана/Сандеро. Такое решение позволяет забыть о проблеме.

Расширительный бачок охлаждающей жидкости лопнул по шву к юбилейным 10 000 км. Пришлось паять его в полевых условиях.

Если бачок еще здравствует, советую нанести упреждающий удар. Установите реношную крышку (она подходит как родная). Ведь причина всех бед — некорректно работающий клапан крышки, который должным образом не стравливает давление в системе. А то, что бачки не выдерживают продолжительной критической нагрузки и лопаются по шву, - всего лишь следствие. Как бы там ни было, надеюсь, что АВТОВАЗ будет теснее сотрудничать с поставщиками и заносить бракоделов‑рецидивистов в пожизненный черный список. Подобные казусы очень больно бьют по репутации. И особенно обидно, если виной тому копеечная деталь.

Масляный аппетит 1,8‑литрового мотора может не знать границ. А может и вовсе не заявлять о себе. Как в лотерее. Надеюсь, очень скоро АВТОВАЗ разберется в причинах, и качество станет стабильным.

Третьей проблемой стал недюжинный масляный аппетит вазовского 1,8‑литрового мотора. Мы доливали масло несколько раз — в общей сложности около 3 литров за 10 500 км. Но самое неприятное, что по мере обкатки мотора масложор не уменьшался — скорее, наоборот. Больше того, если верить интернет-форумам, некоторые владельцы мощных Иксреев сталкиваются с еще бóльшим расходом: литр масла на тысячу километров! Другие уверяют, что их автомобиль не расходует масло вовсе. И хотя нет сомнений в том, что АВТОВАЗ вскоре разберется в причинах, очевидно и другое: неплохой по своим тягово‑скоростным характеристикам двигатель выбросили на рынок сырым. А владельцы за свой счет проводят доводочные испытания.

В теплое время года претензий к работе климатической установки не было. Но с наступлением осени — появились. По сути, на нашей машине «климат» работал по схеме «вкл./выкл.» — горячо или холодно. С тонкой настройкой температуры возникали сложности.

В остальном XRAY — адекватный и приятный в общении автомобиль. Версию с проверенным 1,6‑литровым двигателем (на таких и бачки не лопаются) и механической коробкой передач я могу рекомендовать даже хорошим знакомым, не опасаясь, что они начнут меня ненавидеть. Вот только жаль, что даже после столь заметного скачка, наблюдаемого во всех направлениях, продукция АВТОВАЗа далека от совершенства — и по-прежнему нужно вникать в надежность и зрелость каждого мотора и коробки в отдельности.

И очень печально, что расширительные бачки, которые можно свободно купить в каждом втором магазине автозапчастей, некоторые официальные дилеры ждут неделями. Ведь, покупая новую машину, мы хотим минимум на три года избавить себя от головной боли.

Прости и прощай.

Вот так выглядит нейтрализатор, не переживший ни одной полной зимы. Ничего криминального, конечно, но глаз не радует.