Секретный гараж Porsche: Лада Самара и другие

Разглядываем самые диковинные Porsche из секретного гаража. Среди них встречаются такие экспонаты, которые не ожидаешь увидеть в запаснике, где хранятся прототипы машин Порше, — например, родное «зубило». Но у каждого есть своя история и причины на местную прописку.

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Полчаса езды от аэропорта Штутгарта — и я в небольшом поселке, главная достопримечательность которого… Да нет здесь ничего, что привлекало бы туристов! Промзона как она есть, банкомат найти — и то проблема. Но мне надо именно сюда: здесь расположен запасник Porsche, где хранят около полутысячи раритетов, концепткаров и уникальных автомобилей. Некоторые из них постоянно сменяют друг друга в фирменном музее Porsche в Цуффенхаузене, открытом для всех желающих, другие в лучшем случае лишь разок мелькнули перед широкой публикой, иные и вовсе перекочевали в хранилище прямиком из дизайн-центра. Так что я — в настоящей сокровищнице, замаскированной под обычный склад.

Большинство экспонатов стоят бок о бок — так, что водительскую дверь открываешь с трудом. Но следов пыли нет: за экспонатами следят и ухаживают. Прохожу мимо ряда гоночных Porsche (это направление заслуживает отдельного рассказа), мимо обычных на первый взгляд «девятьсот одиннадцатых» и необычных модификаций эры Transaxle — и останавливаюсь перед «зубилом». Да, это именно ВАЗ‑2108, Lada Samara, с коротким крылом и низкой панелью — такая, какой ее видели инженеры Porsche! А за углом — еще несколько экспонатов, которые не ожидаешь увидеть в запаснике, но у каждого есть своя история и причины на местную прописку.