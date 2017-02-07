Infiniti QX60: рестайлинг для народа

Знакомимся с модернизированным семиместным кроссовером Infiniti QX60 и удивляемся ценообразованию.

Обновленный QX60 отличается от предшественника видоизмененными бамперами, решеткой ради­атора, передней и задней оптикой со светодиодными секциями.

Infiniti QX60 2.5 Hybrid Infiniti QX60 3.5 Длина/ширина/высота/база 5093/1960/1813/2900 мм Объем багажника 447/1155/2166 л Снаряженная/полная масса 2105/2602 кг 2082/2680 кг Двигатель гибридная силовая установка: бензиновый, Р4, 16 клапанов, 2488 см³; 170 кВт/231л.с. при 5600 об/мин; 330 Н·м при 3600 об/мин; электромотор, 160 Н·м бензиновый, V6, 24 клапана, 3498 см³; 193 кВт/262 л.с. при 6400 об/мин; 334 Н·м при 4400 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 8,6 с 8,4 с Максимальная скорость 190 км/ч Топливо/запас топлива АИ-95/73 л Расход топлива: смешанный цикл 8,5 л/100 км 10,7 л/100 км Трансмиссия полный привод; CVT

Пока специалисты Infiniti рассказывали прилетевшим в Литву журналистам о технических аспектах обновленного QX60, ничто не предвещало бури. Но стоило приглашающей стороне озвучить цены и комплектации, как вопросы посыпались один за другим. Внимание привлекли первые две комплектации: базовая Elegance за 2 999 000 рублей и Elegance + Roof Rails за 3 358 200 целковых, то есть на 359 200 рублей дороже. Чем же они отличаются друг от друга? Оказывается, багажными рейлингами на крыше. И всё! Но позвольте, рейлинги можно заказать у официального дилера и заплатить на порядок меньше. Кого ж заинтересуют машины в комплектации Elegance + Roof Rails?

Хитрость в том, что купить QX60 в базовом исполнении можно лишь теоретически. Еще из Литвы я сделал пару звонков московским дилерам Infiniti и получил один и тот же ответ: «Да, комплектация за 2 999 000 рублей существует, но приобрести такие машины нельзя».

Верх передней панели обтянут «замшей», на сиденьях — новый узор отстрочки. Форма рычага коробки передач и отделка — новые. К услугам задних пассажиров — собственный блок климат-контроля, но обогрев сидений наличествует лишь в двух топовых комплектациях.

Ларчик открывается просто: чтобы QX60 не попал в разряд роскоши с соответствующей налоговой ставкой, автомобиль должен хотя бы в одной комплектации, пусть и мифической, быть дешевле трех «лимонов». И вот оно, элегантное решение налоговой проблемы.

А тех, кто морально готов перешагнуть трехмиллионный рубеж, милости просим в мир роскоши по-американски. В QX60 много, очень много места. Здесь действительно полноценный третий ряд сидений, где двое взрослых могут ехать, а не ждать «благополучного разрешения» в позе эмбриона. Уже в базе покупатель получает кожаную отделку салона, трехзонный климат-контроль, камеру заднего вида, электропривод двери огромного багажника и прочие радости, присущие машинам с заокеанского рынка.

На машинах в комплектации Elite и выше в подголовники вживлены мониторы, к которым прилагаются два комплекта беспроводных наушников. Третий ряд — полноценный, и это одно из главных достоинств машины, где двое взрослых могут ехать, а не ждать «благополучного разрешения» в позе эмбриона.

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И всё же есть в этом «премиуме» червоточинка. QX60 практически копирует Nissan Pathfinder — не только интерьером, но и железной начинкой, так что рафиниро­ванности истинных арийцев в лице Audi Q7 или самобытности скандинавов, которых представляет Volvo XC90, от «японца» ждать не стоит. Подрулевые лепестки ручного переключения передач не предусмотрены в принципе, музыку через Bluetooth проигрывать умеет только топовая мультимедиасистема… Из таких мелочей и складывается картинка.

Так или иначе, большой кроссовер стал лучше. Его научили тормозить в аварийной ситу­ации до полной остановки. Поставили новые пружины и амортизаторы — теперь «финик» меньше раскачивается и кренится в поворотах, причем плавность хода не пострадала. Да, руль по-прежнему легок и пустоват, но кто будет закладывать виражи на семейном автомобиле?

Зато при прямолинейном движении всё отлично: мощности 3,5‑литровой «шестерки» вполне хватает для резвого старта, а управляющая электроника старается загримировать вариатор под традиционный автомат — и мотор не надоедает заунывным воем на одной ноте.

Даже при семиместной конфигурации объем багажника достигает внушительных 447 литров.

Менеджер по послепродажному обслуживанию Михаил Масленников согласился со мной в том, что машины марки Infiniti часто уступают конкурентам в уровне шумоизоляции. QX60 тоже не пример для подражания, но после рестайлинга он уже не кажется заметно шумнее главного конкурента, коим является Lexus RX. Проклейкой колесных арок дополнительными матами японцы не ограничились и установили ламинированные боковые стекла, поэтому высокочастотные шумы на трассовых скоростях отныне не столь явны.

Перспективы? QX60 никогда не делал кассу российскому отделению Infiniti. Но своего покупателя всегда найдет: семь мест в «премиуме» еще поискать, причем обойдутся они заметно дороже — даже без налоговых хитростей.

Рестайлинг выдают также акулий плавник антенны и хромированные накладки на дверях. Появились два новых цвета кузова — серо-зеленый и серо-голубой.

Широка, как страна моя родная! Роскошь по-американски простовата на фоне «европейского рафинада»

Фото: Infiniti