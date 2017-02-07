Устанавливаем парктроник: глаза на затылке

В крупных городах становится всё теснее — шутники говорят, что обостряется чувство локтя. А искусством парковаться в тесных пространствах владеет далеко не каждый. Таким в помощь и нужен парктроник, который предупреждает за полтора-два метра о приближении к препятствию впереди или позади автомобиля. По мере сближения устройство подает все более интенсивные звуковые сигналы, а на дисплее отображается расстояние до объекта и направление.
Парктроник состоит из нескольких ультразвуковых датчиков (от трех до шести), блока обработки сигнала и устройства индикации. Наборы, продающиеся для самостоятельной установки, практически всегда содержат четыре ультразвуковых датчика (их правильнее называть приемопередатчиками направленного сигнала ультразвуковой частоты). Устройство обработки сигналов располагается под обивкой багажника и всегда подсоединяется к проводу, идущему к лампе заднего хода. Поэтому парктроник начинает работать, лишь когда коробка передач автомобиля (механическая или автоматическая — не важно) переведена в режим заднего хода. Причем даже перегорание этой лампы не приведет к отказу парктроника.
Многие устройства при обнаружении препятствия ограничиваются подачей звукового сигнала, изменяющегося по тону или частоте в зависимости от расстояния до объекта. По такой схеме зачастую работают устройства, установленные на автомобиль на конвейере. При этом расстояние, начиная с которого подаются предупреждающие сигналы, у штатных парктроников зависит от настроек. У большинства машин система начинает пищать примерно за полтора метра до препятствия, а, например, у некоторых моделей Mercedes-Benz она просыпается лишь за полметра. Универсальные парктроники чаще имеют визуальный индикатор, показывающий приблизительное направление и расстояние до препятствия.
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Парктроник или камера заднего вида?
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Парктроник
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Камера
Какие они бывают?
Парктроников на рынке море. Устройства, обслуживающие исключительно заднюю часть машины, стоят от 1000 рублей. А если система контролирует еще и пространство перед автомобилем, то цена начинается с 3500 рублей.
Раньше задний блок соединялся с устройством индикации длинным проводом, который приходилось тянуть через весь салон. Сегодня у многих парктроников эти элементы общаются по радиоканалу, что сильно упрощает монтаж, но облегчает кошелек: цены начинаются примерно с 2500 рублей. Кроме того, существуют модели парктроников, у которых устройство индикации может выполнять и дополнительные функции — например, маршрутного компьютера.
Не хотите возиться с установкой сами — обратитесь к профессионалам. В сервисе, специализирующемся на монтаже дополнительного оборудования, предложат, как правило, модель-другую, имеющуюся в наличии. Работа вместе со стоимостью прибора обойдется не меньше чем в 4000–5000 рублей. Если речь идет об установке парктроника на новый автомобиль в автосалоне, готовьте сумму в полтора-два раза бóльшую. Преимущество установки у официалов только одно: если в гарантийный период возникнут какие-то неисправности с электрикой, дилер не сможет отказать вам в бесплатном устранении неисправности.
Лучший вариант — если парктроник установлен автопроизводителем на заводе. Гарантия на штатное оборудование длиннее, да и опыт подсказывает, что такие системы надежнее.
Часто бывает так, что парктроник отдельно заказать нельзя — только в составе так называемого пакета, вместе с другим оборудованием. А это недешево. Например, пакет, в который входит парктроник, на Volkswagen Polo обойдется почти в 40 тысяч рублей.
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От теории — к практике
Мы решили установить на Chevrolet Cruze парктроник с индикацией в зеркале заднего вида. Связь между модулем обработки сигналов и принимающим устройством осуществляется по радиоканалу.
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По задумке изготовителя гаджета, зеркало подключается стандартным штекером к гнезду прикуривателя. Но постоянно болтающийся провод не украшает машину. Куда эстетичнее подключить индикаторное устройство, расположенное в зеркале, к цепи питания ламп штурманского освещения. Определяем, что питание на них отключается приблизительно через десять минут после запирания дверей штатным брелоком. Таким образом, парктроник активируется при включении зажигания и не будет вытягивать ток из аккумулятора во время длительной стоянки. Надеваем зеркало-монитор парктроника поверх штатного — и считаем работы в салоне автомобиля законченными. Отрезав провод со штекером для прикуривателя, мы подсоединили по науке красный провод к «плюсу» бортсети, а черный — соответственно к «минусу». Естественно, перед этим проверили, работает ли парктроник. Ведь после внесенных в систему питания изменений мы лишаемся гарантии на прибор. И вот те раз — сейчас не работает! Выяснилось, что в кабеле провода переполюсованы: черный вопреки логике оказался положительным, а красный — отрицательным… Хорошо, что система оказалась дуракоустойчивой — мы ничего не спалили.
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Для удобства разметки отверстий на бампере наклеиваем малярный скотч. Середину определяем, опустив отвес со скобы замка багажника. Инструкция к нашему парктронику рекомендует расположить датчики с шагом около 400 мм. Cruze — машина довольно широкая, поэтому датчики разнесли на расстояние 420 мм друг от друга. Обратите внимание: датчики должны располагаться на одинаковой высоте. Совет! Если в темное время суток вам часто приходится ставить автомобиль в карман с тесной перпендикулярной парковкой, то два крайних датчика лучше разместить несколько ближе к углам бампера. Тогда они будут предупреждать и о слишком маленьком боковом интервале с соседними автомобилями.
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С помощью фрезы, прилагаемой к набору парктроника, сверлим четыре отверстия в бампере.
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Продеваем провод в отверстие и вставляем датчик так, чтобы стрелка или надпись UP были направлены вверх. Это важно для обеспечения правильного направления излучаемых ультразвуковых волн. Рекомендуем закрепить провода в полости бампера, собрав их в жгут, чтобы они не были излишне натянуты.
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Снимаем обивку пола и боковую обшивку багажника. Выводим провода внутрь автомобиля сквозь пластмассовую технологическую заглушку.
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Питание к блоку подводим от провода лампы заднего хода. Подсоединяем датчики по порядку.
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Крепим блок на двусторонний скотч. Проверяем работоспособность парктроника. Ставим обивку на место.
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Вариант, при котором компактный блок парктроника расположен в уголке на панели приборов.