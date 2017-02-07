Устанавливаем парктроник: глаза на затылке

Полезность такого электронного помощника, как парктроник, сомнений не вызывает. Расскажем, что нужно о нем знать, и поможем правильно установить.

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В крупных городах становится всё теснее — шутники говорят, что обостряется чувство локтя. А искусством парковаться в тесных пространствах владеет далеко не каждый. Таким в помощь и нужен парктроник, который предупреждает за полтора-два метра о приближении к препятствию впереди или позади автомобиля. По мере сближения устройство подает все более интенсивные звуковые сигналы, а на дисплее отображается расстояние до объекта и направление.

Парктроник состоит из нескольких ультразвуковых датчиков (от трех до шести), блока обработки сигнала и устройства индикации. Наборы, продающиеся для самостоятельной установки, практически всегда содержат четыре ультразвуковых датчика (их правильнее называть приемопередатчиками направленного сигнала ультразвуковой частоты). Устройство обработки сигналов располагается под обивкой багажника и всегда подсоединяется к проводу, идущему к лампе заднего хода. Поэтому парктроник начинает работать, лишь когда коробка передач автомобиля (механическая или автоматическая — не важно) переведена в режим заднего хода. Причем даже перегорание этой лампы не приведет к отказу парктроника.

Многие устройства при обнаружении препятствия ограничиваются подачей звукового сигнала, изменяющегося по тону или частоте в зависимости от расстояния до объекта. По такой схеме зачастую работают устройства, установленные на автомобиль на конвейере. При этом расстояние, начиная с которого подаются предупреждающие сигналы, у штатных парктроников зависит от настроек. У большинства машин система начинает пищать примерно за полтора метра до препятствия, а, например, у некоторых моделей Mercedes-Benz она просыпается лишь за полметра. Универсальные парктроники чаще имеют визуальный индикатор, показывающий приблизительное направление и расстояние до препятствия.

Парктроник или камера заднего вида? Парктроник Низкая цена, достаточная стойкость к загрязнениям; принимающее устройство может быть очень компактным Выход из строя одного или нескольких датчиков обычно никак не отображается Камера Всегда существует обратная связь: если камера грязная, это сразу видно, если не работает — тоже видно Требует установки устройства с дисплеем

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Какие они бывают?

Парктроников на рынке море. Устройства, обслуживающие исключительно заднюю часть машины, стоят от 1000 рублей. А если система контролирует еще и пространство перед автомобилем, то цена начинается с 3500 рублей.

Раньше задний блок соединялся с устройством индикации длинным проводом, который приходилось тянуть через весь салон. Сегодня у многих парктроников эти элементы общаются по радиоканалу, что сильно упрощает монтаж, но облегчает кошелек: цены начинаются примерно с 2500 рублей. Кроме того, существуют модели парктроников, у которых устройство индикации может выполнять и дополнительные функции — например, маршрутного компьютера.

Не хотите возиться с установкой сами — обратитесь к профессионалам. В сервисе, специализирующемся на монтаже дополнительного оборудования, предложат, как правило, модель-другую, имеющуюся в наличии. Работа вместе со стоимостью прибора обойдется не меньше чем в 4000–5000 рублей. Если речь идет об установке парктроника на новый автомобиль в автосалоне, готовьте сумму в полтора-два раза бóльшую. Преимущество установки у официалов только одно: если в гарантийный период возникнут какие-то неисправности с электрикой, дилер не сможет отказать вам в бесплатном устранении неисправности.

Лучший вариант — если парктроник установлен автопроизводителем на заводе. Гарантия на штатное оборудование длиннее, да и опыт подсказывает, что такие системы надежнее.

Часто бывает так, что парктроник отдельно заказать нельзя — только в составе так называемого пакета, вместе с другим оборудованием. А это недешево. Например, пакет, в который входит парктроник, на Volkswagen Polo обойдется почти в 40 тысяч рублей.