Устанавливаем парктроник: глаза на затылке

Полезность такого электронного помощника, как парктроник, сомнений не вызывает. Расскажем, что нужно о нем знать, и поможем правильно установить.

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В крупных городах становится всё теснее — шутники говорят, что обостряется чувство локтя. А искусством парковаться в тесных пространствах владеет далеко не каждый. Таким в помощь и нужен парктроник, который предупреждает за полтора-два метра о приближении к препятствию впереди или позади автомобиля. По мере сближения устройство подает все более интенсивные звуковые сигналы, а на дисплее отображается расстояние до объекта и направление.

Парктроник состоит из нескольких ультразвуковых датчиков (от трех до шести), блока обработки сигнала и устройства индикации. Наборы, продающиеся для самостоятельной установки, практически всегда содержат четыре ультразвуковых датчика (их правильнее называть приемопередатчиками направленного сигнала ультразвуковой частоты). Устройство обработки сигналов располагается под обивкой багажника и всегда подсоединяется к проводу, идущему к лампе заднего хода. Поэтому парктроник начинает работать, лишь когда коробка передач автомобиля (механическая или автоматическая — не важно) переведена в режим заднего хода. Причем даже перегорание этой лампы не приведет к отказу парктроника.

Многие устройства при обнаружении препятствия ограничиваются подачей звукового сигнала, изменяющегося по тону или частоте в зависимости от расстояния до объекта. По такой схеме зачастую работают устройства, установленные на автомобиль на конвейере. При этом расстояние, начиная с которого подаются предупреждающие сигналы, у штатных парктроников зависит от настроек. У большинства машин система начинает пищать примерно за полтора метра до препятствия, а, например, у некоторых моделей Mercedes-Benz она просыпается лишь за полметра. Универсальные парктроники чаще имеют визуальный индикатор, показывающий приблизительное направление и расстояние до препятствия.

Парктроник или камера заднего вида?

Парктроник

Низкая цена, достаточная стойкость к загрязнениям; принимающее устройство может быть очень компактным
Выход из строя одного или нескольких датчиков обычно никак не отображается

Камера

Всегда существует обратная связь: если камера грязная, это сразу видно, если не работает — тоже видно
Требует установки устройства с дисплеем


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Какие они бывают?

Парктроников на рынке море. Устройства, обслуживающие исключительно заднюю часть машины, стоят от 1000 рублей. А если система контролирует еще и пространство перед автомобилем, то цена начинается с 3500 рублей.

Раньше задний блок соединялся с устройством индикации длинным проводом, который приходилось тянуть через весь салон. Сегодня у многих парктроников эти элементы общаются по радиоканалу, что сильно упрощает монтаж, но облегчает кошелек: цены начинаются примерно с 2500 рублей. Кроме того, существуют модели парктроников, у которых устройство индикации может выполнять и дополнительные функции — например, маршрутного компьютера.

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Не хотите возиться с установкой сами — обратитесь к профессионалам. В сервисе, специализирующемся на монтаже дополнительного оборудования, предложат, как правило, модель-другую, имеющуюся в наличии. Работа вместе со стоимостью прибора обойдется не меньше чем в 4000–5000 рублей. Если речь идет об установке парктроника на новый автомобиль в автосалоне, готовьте сумму в полтора-два раза бóльшую. Преимущество установки у официалов только одно: если в гарантийный период возникнут какие-то неисправности с электрикой, дилер не сможет отказать вам в бесплатном устранении неисправности.

Лучший вариант — если парктроник установлен автопроизводителем на заводе. Гарантия на штатное оборудование длиннее, да и опыт подсказывает, что такие системы надежнее.

Часто бывает так, что парктроник отдельно заказать нельзя — только в составе так называемого пакета, вместе с другим оборудованием. А это недешево. Например, пакет, в который входит парктроник, на Volkswagen Polo обойдется почти в 40 тысяч рублей.

От теории — к практике

Мы решили установить на Chevrolet Cruze парктроник с индикацией в зеркале заднего вида. Связь между модулем обработки сигналов и принимающим устройством осуществляется по радиоканалу.
Мы решили установить на Chevrolet Cruze парктроник с индикацией в зеркале заднего вида. Связь между модулем обработки сигналов и принимающим устройством осуществляется по радиоканалу.

По задумке изготовителя гаджета, зеркало подключается стандартным штекером к гнезду прикуривателя. Но постоянно болтающийся провод не украшает машину. Куда эстетичнее подключить индикаторное устройство, расположенное в зеркале, к цепи питания ламп штурманского освещения. Определяем, что питание на них отключается приблизительно через десять минут после запирания дверей штатным брелоком. Таким образом, парктроник активируется при включении зажигания и не будет вытягивать ток из аккумулятора во время длительной стоянки. Надеваем зеркало-монитор парктроника поверх штатного — и считаем работы в салоне автомобиля законченными. Отрезав провод со штекером для прикуривателя, мы подсоединили по науке красный провод к «плюсу» бортсети, а черный — соответственно к «минусу». Естественно, перед этим проверили, работает ли парктроник. Ведь после внесенных в систему питания изменений мы лишаемся гарантии на прибор. И вот те раз — сейчас не работает! Выяснилось, что в кабеле провода переполюсованы: черный вопреки логике оказался положительным, а красный — отрицательным… Хорошо, что система оказалась дуракоустойчивой — мы ничего не спалили.
По задумке изготовителя гаджета, зеркало подключается стандартным штекером к гнезду прикуривателя. Но постоянно болтающийся провод не украшает машину. Куда эстетичнее подключить индикаторное устройство, расположенное в зеркале, к цепи питания ламп штурманского освещения. Определяем, что питание на них отключается приблизительно через десять минут после запирания дверей штатным брелоком. Таким образом, парктроник активируется при включении зажигания и не будет вытягивать ток из аккумулятора во время длительной стоянки. Надеваем зеркало-монитор парктроника поверх штатного — и считаем работы в салоне автомобиля законченными. Отрезав провод со штекером для прикуривателя, мы подсоединили по науке красный провод к «плюсу» бортсети, а черный — соответственно к «минусу». Естественно, перед этим проверили, работает ли парктроник. Ведь после внесенных в систему питания изменений мы лишаемся гарантии на прибор. И вот те раз — сейчас не работает! Выяснилось, что в кабеле провода переполюсованы: черный вопреки логике оказался положительным, а красный — отрицательным… Хорошо, что система оказалась дуракоустойчивой — мы ничего не спалили.

Для удобства разметки отверстий на бампере наклеиваем малярный скотч. Середину определяем, опустив отвес со скобы замка багажника. Инструкция к нашему парктронику рекомендует расположить датчики с шагом около 400 мм. Cruze — машина довольно широкая, поэтому датчики разнесли на расстояние 420 мм друг от друга. Обратите внимание: датчики должны располагаться на одинаковой высоте. Совет! Если в темное время суток вам часто приходится ставить автомобиль в карман с тесной перпендикулярной парковкой, то два крайних датчика лучше разместить несколько ближе к углам бампера. Тогда они будут преду­преждать и о слишком маленьком боковом интервале с соседними автомобилями.
Для удобства разметки отверстий на бампере наклеиваем малярный скотч. Середину определяем, опустив отвес со скобы замка багажника. Инструкция к нашему парктронику рекомендует расположить датчики с шагом около 400 мм. Cruze — машина довольно широкая, поэтому датчики разнесли на расстояние 420 мм друг от друга. Обратите внимание: датчики должны располагаться на одинаковой высоте. Совет! Если в темное время суток вам часто приходится ставить автомобиль в карман с тесной перпендикулярной парковкой, то два крайних датчика лучше разместить несколько ближе к углам бампера. Тогда они будут преду­преждать и о слишком маленьком боковом интервале с соседними автомобилями.

С помощью фрезы, прилагаемой к набору парктроника, сверлим четыре отверстия в бампере.
С помощью фрезы, прилагаемой к набору парктроника, сверлим четыре отверстия в бампере.

Продеваем провод в отверстие и вставляем датчик так, чтобы стрелка или надпись UP были направлены вверх. Это важно для обес­печения правильного направления излучаемых ультразвуковых волн. Рекомендуем закрепить провода в полости бампера, собрав их в жгут, чтобы они не были излишне натянуты.
Продеваем провод в отверстие и вставляем датчик так, чтобы стрелка или надпись UP были направлены вверх. Это важно для обес­печения правильного направления излучаемых ультразвуковых волн. Рекомендуем закрепить провода в полости бампера, собрав их в жгут, чтобы они не были излишне натянуты.

Снимаем обивку пола и боковую обшивку багажника. Выводим провода внутрь автомобиля сквозь пластмассовую технологическую заглушку.
Снимаем обивку пола и боковую обшивку багажника. Выводим провода внутрь автомобиля сквозь пластмассовую технологическую заглушку.

Питание к блоку подводим от провода лампы заднего хода. Подсоединяем датчики по порядку.
Питание к блоку подводим от провода лампы заднего хода. Подсоединяем датчики по порядку.

Крепим блок на двусторонний скотч. Проверяем работоспособность парктроника. Ставим обивку на место.
Крепим блок на двусторонний скотч. Проверяем работоспособность парктроника. Ставим обивку на место.

Вариант, при котором компактный блок парктроника расположен в уголке на панели приборов.
Вариант, при котором компактный блок парктроника расположен в уголке на панели приборов.

Устанавливаем парктроник: глаза на затылке
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