Советские автомобили, которые могли бы стать серийными

Их ждали, надеялись, верили. Пресса писала о них: «Cовсем скоро…». Но — не срослось! По тем или иным причинам инженерам, технологам, испытателям и, конечно, потенциальным покупателям осталась лишь горечь разочарования. Таких примеров в нашей истории очень много. Вспомним лишь некоторые отечественные автомобили, которые так и не увидели конвейера.

Самые яркие автомобили родом из СССР — в нашей подборке.

Фото: Сергей Канунников и из архива автора
Советские автомобили, которые могли бы стать серийными
Фото: «За рулем»
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Комментарии (1)

Честно говоря, уже надоедают стабильно раз в год одни и те же статьи.

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