Советские автомобили, которые могли бы стать серийными Их ждали, надеялись, верили. Пресса писала о них: «Cовсем скоро…». Но — не срослось! По тем или иным причинам инженерам, технологам, испытателям и, конечно, потенциальным покупателям осталась лишь горечь разочарования. Таких примеров в нашей истории очень много. Вспомним лишь некоторые отечественные автомобили, которые так и не увидели конвейера. Neoline G-Tech X37: изящный премиум с разрешением QHD Подход компании Neoline к созданию автомобильных гаджетов свеж и необычен. Вполне утилитарные девайсы выглядят в ее исполнении космической фантастикой, воплощенной в стекле и пластике. И при этом породистый экстерьер видеорегистратора Neoline G-Tech X37 обусловлен задачами, возложенными на гаджет, и удобством их решения. Новые поборы с автомобилистов: отобрать и поделить Государство, испытывая нехватку средств, всё чаще использует в качестве их источника «обеспеченную прослойку» — автомобилистов. К 2017 году для нас подготовили план по штрафам. Грядут и новые выплаты «за право пользования автомобилем».