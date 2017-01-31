Как проверить аккумулятор вольтметром?

Выясняем, что должен показывать вольтметр при проверке состояния аккумулятора.

В былые времена аккумуляторы были настолько дефицитным товаром, что автовладельцы буквально тряслись над ними, всеми силами стараясь прислушаться к их самочувствию. У самых опытных была припасена не только дистиллированная вода, но и кислота. Ареометр считался обязательным прибором, а зарядные устройства внушали уважение одними только массогабаритными показателями. Честно говоря, принципиальных изменений с тех пор батареи не претерпели. Но вот владельцы пообленились: самым сложным прибором для проверки состояния батареи для них теперь является разве что вольтметр.

Не секрет, что за вольтметром мы лезем обычно тогда, когда батарея уже приказала долго жить или находится на грани.

проверка аккумулятора вольтметром Что такое 1,84 В? Это приговор, в общем-то. Тут уже неважно, подсоединены во время замера клеммы или нет. Такое бывает, если не подходить к машине месяца три, а то и дольше.

проверка аккумулятора вольтметром Все, что выше 12,5 В, — это нормально.

Каким же должно быть напряжение на клеммах аккумулятора и как его правильно мерить?

Вообще говоря, надо контролировать так называемое напряжение разомкнутой цепи (НРЦ). Его проверяют на холодном двигателе при снятой клемме — иначе откуда взяться разомкнутой цепи? Но на практике часто халтурят: проводят замеры не снимая клемму. Грешат этим даже бывалые электрики. Если же проводить измерения правильно, то НРЦ должно составлять не менее 12,5 В для батареи любого типа. При этом напряжение чаще всего окажется чуть выше.

проверка аккумулятора вольтметром 12,64 В — это другое дело. Снятая клемма мгновенно накинула к показаниям 0,1 В.

А если напряжение ниже? Извольте подзарядить! После зарядки и выдержки отключенной от зарядного устройства батареи в течение 10–15 ч НРЦ должно составлять 12,6–12,8 В. Иногда бывает и чуть больше.

Что еще можно померить? Конечно, напряжение при работающем двигателе: сразу будет ясно, идет зарядка от генератора или нет.

проверка аккумулятора вольтметром По показаниям вольтметра видно, что мотор работает и генератор жив. 14,53 В — полет нормальный. Если же напряжение после пуска двигателя стало даже меньше, чем до того, как мотор заработал, то генератор, увы, не работает. Вообще, напряжение, выдаваемое генератором, должно находиться в диапазоне 14,0–14,5 В. Только после пуска двигателя «прикуриванием» или буксировкой напряжение может быть чуть меньше, потому что генератор просто не вытягивает должные параметры.

Кстати о подзарядке. Напряжение на клеммах после ее окончания будет меняться. Например, в конце заряда (вскоре после отключения зарядного устройства) оно может составлять 13,5 В, а через сутки — допустим, 12,6 В. Это нормальное явление.

Аккумулятор А вот это — ненормально. Беднягу, замерзшую и покинутую, раздуло так, что пить боржоми уже, надо полагать, поздно…

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При взгляде на форму батареи, с которой мы начали разговор про напряжение, сразу становится ясно: тут вольтметр уже не нужен. Раздуло корпус вследствие замерзания электролита. И хотя корпус выдержал, но структура пластин аккумулятора безвозвратно повреждена ледяными кристаллами. Придется покупать новый аккумулятор. А всего-то нужно было либо периодически подзаряжать батарею от сетевого зарядного устройства, либо периодически пускать двигатель. Во втором случае пускать двигатель приходится на довольно продолжительное время, примерно 20–30 минут после прогрева, чтобы мотор поработал на повышенных оборотах. В противном случае энергия, потраченная на работу стартера, не будет восполнена.

Ну, а идеальный вариант длительного хранения аккумулятора зимой выработали еще наши деды. Снять с машины, подзарядить, хранить в прохладном помещении и иногда проверять плотность, в крайнем случае напряжение. И как все живое — ждем весны!