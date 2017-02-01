5 важных фактов о модернизированном Jeep Grand Cherokee

Главной ударной силой для компании Jeep в России и во многих других странах является Grand Cherokee. Актуальная модель выпускается с 2010 года и по-прежнему любима покупателями. Но чтобы они не растеряли теплые чувства, американцы обновили свой бестселлер, на котором мы поездили первыми.

2017 Jeep Grand Cherokee Фотограф-итальянец первый раз снимал машину на заснеженном поле. Взмывающие снежные вихри приводили его в восторг.

2017 Jeep Grand Cherokee Новый селектор автомата с фиксируемыми положениями исключает вероятность ошибки при выборе режима.

Это новая модель или нет?

В своем сегменте Grand Cherokee уже может считаться ветераном — ему нынче стукнуло семь лет. Пора бы уже представить новое поколение! Американцы тоже так считали… до недавнего времени. Не так давно они сулили показ в 2017 году пятого поколения Гранда. Но что-то у них не срослось, и пришлось ограничиться модернизацией нынешнего Grand Cherokee.

Внешность поменялась несильно. Чуть обновили оптику и бамперы, а прорези фальшрадиаторной решетки сделали короче. Внешность освежили, но полностью новой машиной Grand Cherokee, конечно же, не воспринимается.

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Чем порадует салон?

На первый взгляд салон не изменился. И лишь присмотревшись, понимаешь, что это не так. Наконец-то, американцы отказались от прежнего нечувствительного селектора автомата, из-за которого большинство водителей то и дело промахивались мимо нужного режима. Однажды это даже стало причиной смертельного случая — голливудского актера Антона Ельчина раздавило внезапно покатившимся Grand Cherokee в собственном гараже. Новый рычаг теперь четко фиксируется в промежуточных положениях, что минимизирует возможность ошибки.

Кроме того, расширился список оснащения. Появилась система удержания в полосе, амбиентная подсветка, самопарковщик теперь может ставить машину не только параллельно, но и перпендикулярно, информационно-развлекательная комплекс Uconnect touch с 8,4-дюймовым экраном получил больше возможностей (в частности, появилась возможность слушать подкасты через интернет). И все же до своих соперников Grand Cherokee еще не дотянулся: нет проекционного дисплея, электропривода ручника, системы кругового обзора.

2017 Jeep Grand Cherokee На панель приборов можно вывести секундомер. Обратите внимание на стрелочный спидометр, что слева. Он размечен до 300 км/ч! 2017 Jeep Grand Cherokee Режим Custom — новый для SRT (для других версий он не предлагается). Активировав его, водитель получает возможность настроить силовой агрегат и шасси по собственному усмотрению. 2017 Jeep Grand Cherokee Дизайн салона почти не поменялся: он до сих пор актуален. А вот качество отделки подтянуть не помешало бы. 2017 Jeep Grand Cherokee Взглянув на эту картинку, водитель получит исчерпывающую информацию о работе двигателя. 2017 Jeep Grand Cherokee Акселерометр — нелишняя штука на спортивном автомобиле.



Что такое Trailhawk?

Этим именем американцы называют новую модификацию Гранда, которая должна привлечь любителей помесить грязь. Снаружи ее можно опознать по темной матовой наклейке на капоте и красным буксировочным крюкам в переднем бампере. А еще по специально созданным для Grand Cherokee высокопрофильным шинам 265/60 R18. Вплетенная в них карбоновая нить придает особую прочность — американцы уверяют, что даже при ударах об острые камни пробить такие шины проблематично. Высокий профиль помог увеличить угол въезда на три градуса (до 26,3°). Причем, если снять нижнюю секцию бампера, угол въезда можно довести до 35,8°.

2017 Jeep Grand Cherokee Версию Trailhawk выдает матовая наклейка на капоте.

2017 Jeep Grand Cherokee Главное новшество по вездеходной части — система Selec-Speed Control, аналоги которой уже давно предлагаются на вседорожниках Land Rover и Toyota.

Вдобавок к этому днище у Trailhawk располагает расширенной металлической защитой, прикрывающей не только картер двигателя, но и автомат, элементы полноприводной трансмиссии и шасси. И все же самым главным новшеством стало появление системы Hill Ascent Control — она позволяет водителю контролировать скорость при движении в гору или под гору с помощью подрулевых лепестков, а не педалей газа и тормоза. Если вдобавок задействовать понижающую передачу и поднять пневмоподвеску в верхнее положение (дорожный просвет при этом составит 274 мм), то Trailhawk сможет одолеть практически любое бездорожье. Часовая поездка по зимнему лесу ни разу не заставила усомниться в вездеходных качествах Grand Cherokee.

2017 Jeep Grand Cherokee Благодаря трансмиссии Quadra-Drive II с электронно-управляемой блокировкой заднего дифференциала диагональные вывешивания Гранду не страшны.

А как теперь едет спортверсия SRT?

Самая скоростная версия Гранда обновилась на уровне нюансов. Но эти изменения, пусть они и микроскопические, пошли автомобилю на пользу. В системе Selec-Trac появился пресет Custom, в котором водитель может настраивать машину по собственному усмотрению: менять скорость отклика на акселератор, скорострельность автомата, усилие на руле, настройки ESP.

2017 Jeep Grand Cherokee Новинкой в цветовой гамме стал темно-вишневый колер, который очень идет Гранду.

Двигатель трогать не стали. И это замечательно. 6,4-литровая 468-сильная «восьмерка» семейства HEMI со старорежимными двумя клапанами на цилиндр по-прежнему приводит в восторг. А как она звучит! От низкочастотной канонады голова идет кругом. Но по-настоящему сносит крышу от динамики SRT. Тем более сейчас, когда появилась система Launch Control, с которой стартовать с максимальной отдачей сумеет даже вчерашний выпускник автошколы. Активируешь ее, давишь на газ, отпускаешь тормоз, и Jeep, мощно вдарив по затылку подголовником, прыжком устремляется вперед. Всего пять секунд ему требуется на то, чтобы стрелка спидометра миновала отметку 100 км/ч. Показатель не рекордный, Porsche Cayenne Turbo S и BMW X5 M пошустрее будут, однако их разгон интеллигентный, душу не будоражит. А SRT дурманит голову своим драматизмом почище иного суперкара.

2017 Jeep Grand Cherokee В салоне версии SRT — подрезанный по нижней хорде руль. Его обод в местах хвата сделан особо пухлым. Спорные изменения — стандартная баранка мне понравилась больше.

Привод тормозов прибавил в информативности, у водителя больше нет необходимости к нему приспосабливаться. Но руль как был, так и остался с далекой от идеала обратной связью. А жесткая подвеска норовит выбить из седла, если в скоростном повороте колеса попадут в какую-нибудь яму. Но в этом-то и вся прелесть Grand Cherokee. Он позволяет водителю чувствовать себя ответственным за ситуацию, а не перекладывает обязанности на многочисленных электронных ассистентов.

2017 Jeep Grand Cherokee Тормоза Brembo — прерогатива модификации SRT. Глядя на окрашенные красным суппорты, невольно вспоминаешь про элитные суперкары Ferrari и Lamborghini…

И почем?

Цены на обновленный Grand Cherokee американцы пока не раскрывают — узнаем ближе к маю, когда начнутся официальные продажи. Намекают только на то, что сильно повышать их не планируют. А значит, версия SRT по-прежнему имеет все шансы остаться самым привлекательным вариантом в сегменте по соотношению цена/мощность двигателя. Версия Trailhawk будет стоить чуть дешевле, чем Overland, за которую просят не меньше 3 745 000 рублей.

2017 Jeep Grand Cherokee Grand Cherokee был и остается одним из лучших вездеходов в сегменте.

Jeep Grand Cherokee 3.0 V6 Turbo Diesel Jeep Grand Cherokee 3.6 V6 Jeep Grand Cherokee 5.7 V8 Jeep Grand Cherokee 6.4 V8 SRT Длина×ширина×высота×база 4821/1943/1802/2915 мм 4821/1943/1802/2915 мм 4821/1943/1802/2915 мм 4821/1943/1749/2915 мм Объем багажника (VDA) 457–1554 л Снаряженная масса 2403 кг 2266 кг 2387 кг 2418 кг Двигатель дизельный, V6/24, 2987 см³, 184 кВт/250 л.с.

при 4000 об/мин,

570 Н·м при 2000 об/мин бензиновый, V6/24, 2993 см³, 210 кВт/286 л.с.

при 6350 об/мин,

347 Н·м при 4300 об/мин бензиновый, V8/16, 5654 см³, 259 кВт/352 л.с.

при 5200 об/мин,

520 Н·м при 4200 об/мин бензиновый, V8/16, 6417 см³, 344 кВт/468 л.с.

при 6250 об/мин,

624 Н·м при 4100 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 8,2 с 8,3 с 7,3 с 5,0 с Максимальная скорость 202 км/ч 206 км/ч 225 км/ч 257 км/ч Топливо/запас топлива ДТ/93,5 л АИ-95/93,5 л АИ-95/93,5 л АИ-95/93,5 л Средний расход топлива 7,0 л/100 км 10,4 л/100 км 13 л/100 км 13,5 л/100 км Трансмиссия полный привод, А8

Фото: Jeep