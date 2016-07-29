Какой бензин лучше — 92-й или 95-й?

Правда ли, что 92-й бензин лучше 95-го? Или все-таки хуже? Какой в итоге нужно заливать в бак? И почему на ВАЗе и Renault-Nissan рекомендуют разные сорта топлива для одних и тех же моторов?

Какой бензин лучше — низкооктановый или высокооктановый?

Лично у меня такого вопроса никогда не возникало. И вовсе не потому, что в былые времена выбирать не приходилось. Тогда народ спорил разве что о том, как лучше перейти с 93-го на 76-й, который одни добрые люди продавали другим добрым людям за полцены, а то и дешевле. К сожалению, когда можно заправить бак за треть, а то и за четверть цены от государственной, то все технические аргументы трусливо уходят в сторону.

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Решений было множество. Одни тогда ставили дополнительную прокладку в головку блока цилиндров, другие меняли жесткость пружины трамблера, третьи просто переходили на позднее зажигание, а самые ленивые вообще ничего не меняли. Но сомнений в том, что на родном 93-м бензине «жигуль» все-таки едет гораздо лучше, чем на низкооктановом пойле, ни у кого не было. Однако на что не пойдешь ради существенной экономии?

Любопытно, что сегодня разных бензинов полно, однако споры вовсе не прекратились. Разница в заявленных октановых числах между 92-м и 95-м не такая большая, но тема не умирает. Поводов для восхваления более низкого октана — два: все то же желание сэкономить, а также боязнь нарваться на дрянное качество высокооктанового топлива. Последнее обстоятельство когда-то было порождено слухами о том, что 95-й, мол, «бодяжат» сильнее, зато 92-й делают «правильно». Ну а первое, насчет стоимости, живо и сегодня — дескать, мы не настолько богаты… и так далее.

Вообще говоря, в Европах 92-го уже нет. Но мы — не Европа. И любой поисковый сайт по-прежнему взрывается сотнями публикаций в ответ на циферки 92 или 95. Что ж, выскажу в сотый раз свое личное мнение. И прошу прощения у тех, кому оно не понравится.

Насчет цены. Специально привожу два фото с АЗС — одно современное, другое шестилетней давности. Стоимости литра 92-го и 95-го составляли, соответственно, 33–70 и 36–70, а ранее — 24–70 и 26–70.

Цены на бензин

Цены на бензинЭто АЗС, какой она была 6 лет назад. Разница в цене между 92-м и 95-м — 2 рэ.
Это АЗС, какой она была 6 лет назад. Разница в цене между 92-м и 95-м — 2 рэ.

Абсолютная разница в цене литра была 2 рубля, стала 3 (впрочем, где-то чуть выше). И сколько при такой дельте можно сэкономить на заправке? Сто рублей? На фоне нынешней стоимости бака мне это кажется несерьезным поводом для беспокойства. А тем, кто собирается доказывать, что и сто рублей — это, мол, деньги, искренно советую изменить свой стиль езды. Обещаю вам куда более весомый финансовый выигрыш — писал об этом не раз. Одна и та же машина может «кушать» и 7 литров на сотню, и все 15.

Цены на бензин

Цены на бензинА это современная АЗС. Разница в ценах — 3 рубля.
А это современная АЗС. Разница в ценах — 3 рубля.

Теперь по технике. Любой мотор калибруют под определенный сорт бензина — это факт. И если производитель написал: мол, заливать только 95-й, и — ни шагу в сторону, то его надо слушать. Даже если держите в кармане комбинацию из трех пальцев. На низкооктановом бензине машинка поедет хуже (а как может быть иначе?), но дело даже не в этом. Представьте себе нехороший случай: возникла проблема с мотором, и вы приехали на сервис. А там веселые ребята первым делом возьмут пробу горючего из бака. И если обнаружится хоть что-то «не из той оперы», то про любые гарантии можете забыть. Вам это нужно?

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Конечно, это крайний случай. Большинство современных моторов, спроектированных под 95-й бензин, без особых проблем проглотят и 92-й. Но я все-таки призываю заливать исключительно тот бензин, который указан в инструкции к вашему автомобилю. Если указан разброс — другое дело: выбирайте сами. Но если его нет, то не проводите лабораторные работы на собственной машине. Пожалейте ее. Да и себя заодно.

Между прочим, все автопроизводители в последнее время немножко свихнулись, дружно начав агитацию за 98-й бензин. Дескать, не заливайте низкооктановый 95-й, что бы там ни было написано в инструкции. Только 98-й во все машины без исключения! По этому поводу я уже высказывался, и не раз, но тенденция понятна: даешь высокий октан! А потому еще раз повторяю: в выборе между 92-м и 95-м я всегда за 95-й.

Однако есть забавности и в Отечестве. Интересное наблюдение сделал недавно мой бывший коллега Вадим Крючков. Его заинтересовал вопрос, какую горючку надо заливать в вазовские машины — вот тут-то и выяснились любопытные нюансы. Оказалось, что на ВАЗе и Renault-Nissan нет единого подхода: одному и тому же двигателю, установленному на разных моделях, предписывают разные сорта топлива.

Цитирую Вадима. «Для Весты и XRAY с мотором ВАЗ-21129 разрешен А-92, а аналогичным моторам на Приоре, Калине и Гранте под индексом ВАЗ-21127 предписан только А-95. Или, скажем, восьмиклапанник ВАЗ-11189 для Ларгуса официально глотает 92-й, а такому же мотору Kalina ВАЗ-11186 подавай лишь 95-й.» А вот еще: «Почему 16-клапанный мотор К4M разработки альянса под капотом Lada Largus требует А-95, а в Альмере, Логане и Сандеро может трудиться на А-91? Мало того, Renault даже допускает кратковременную работу на бензине с октановым числом 87 по исследовательскому методу. Такого сорта в России нет, но в бак может попасть некачественный 92-й, с которым мотор как-нибудь справится».

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Короче говоря, инженеры не договорились друг с другом, в какого святого надо сообща верить. Раньше на том же ВАЗе царило некое единство взглядов: мол, 95 — и всё. Аргументы простые: при этом мы обещаем вам экологичность плюс экономичность плюс приемистость и т.п. Был и запасной аргумент: это же так называемый технологический запас, закладываемый конструктором на всякие «если»! Другими словами, если где-то, «не в нашем районе», как говорил товарищ Саахов, вам все-таки нальют не 95-й, а что-то похуже, то с вашим двигателем ничего не случится. Но как только мы разрешим 92-й, то тем самым возьмем на себя ответственность за какой-нибудь 87-й… И кому это нужно?

Сегодня, как мне кажется, разрабатывать двигатели под 92-й не имеет смысла. Хотя бы потому, что, как я уже говорил, в Европах таких циферок в обиходе больше нет. Нижний современный предел — это 95-й. Что до современных и ранее выпущенных машин, то повторю еще раз: я — за 95-й.

Даже если автопроизводитель допускает разброс по октану.

Какой бензин лучше — 92-й или 95-й?
Фото: Онлайн-редакция
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Комментарии (20)

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ПЕРЕКАЛИБРОВКА НЕОБХОДИМА ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ДЕТОНАЦИОННОГО ОТСКОКА . (Это если о моторах вообще. На некоторых авто стоит по умолчанию соотв прошивка)
после которого (в бошах , например ) текущий УОЗ долго восстанавливается(см алгоритм расчёта текущего угла, там он рассчитывается по трём параметрам )
На практике, напр по карб моторам, при смене марки топлива 93 на 91 требуется коррекция угла на 4–5  градусов «минус» , см  руководства по ремонту в части данных регулировок и контроля, (при разрегулировке УОЗ в пределах 5–6* расход возрастает на 10% , проверено лично и многократно ) , аналогичный диапазон и во впрысковых моторах ), детонация возникает лишь в определённой зоне примерно 2000–3000 об мин при большом расходе воздуха (давление впуска примерно 100 кПа и около того соответствует открыванию доросселя 3/4  и больше ), на более высоких оборотах детонация маловероятна( особеннно в крейсерском режиме), вообще то надо смотреть лист лог-ивент.
при снижении температуры двига, напр зимой также вероятность детонации снижается.
бензин 92 содержит меньше метилтребутила вследствие чего его теплота сгорания выше 95 го , поэтому на 92 бензе при правильной калибровке расход должен быть ни как не меньше при прочих равных условиях. Излишняя прыть добавит аппетит на любой марке , здесь Колодочкин безоговорочно прав.

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заметил, что Солярис в городе кушает 92-го больше, чем 95-го. На трассе разницы почти нет, но в городе ощутимо.

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Таварищ Жюков

Смените заправку.

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Таварищ Жюков

Перекалиброка и будет вам счастье

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У нас Лукойл модернизировал свою АЗС недалеко от гаражей и появилось аж четыре бензина. Ассортимент АИ-92 расширился между АИ-92-К5 и АИ-92-ЭКТО (с очистителем). Почитал от ЭКТО у кого-то корейского ошибки, у кого-то на ниве двигатель тише работает и расход меньше. Так что от АИ-92 никуда не деться. АИ-92-К5 (Евро5) стоит 35,14р. Роснефть отсутствует в городе. Газ, Лук , Баш и т.п. нефть

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Это где такие цены? У нас в Сибири, где завод Роснефти прямо в моём городе, бензин АИ-92 продают на заправках той же Роснефти или Газпрома по 36–70. А 95-й уже шагнул за 38 рублей.

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Иван Иванович

Там же сказано, что это разброс по годам!

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Иван Иванович

В Волгограде, ВНПЗ , 95 стоит 38,9 на лукойл автомат заправке.

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Иван Иванович

Какие цены вас удивили? Какого года?

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Колодочкин Михаил

Сегодняшние цены в Краснодаре. 95 — ГазпромНефть —40,60; ТНК — 40,70; Лукойл — 41,55!!!

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Валерий

Да, тут подешевле пока что...

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Рекомендации производителя это конечно хорошо, но знания иметь тоже не запрещается
Для эксплуатации авто на 92 вместо 95  требуется

1. перепрошивка топливной карты мощностного режима(пусковую карту трогать не обязательно) с целью некоторого обогащения . Мощностный режим  —- разгон-обгон  —- характеризуется работой двига на обогащённой и богатой смеси (сродни холодному пуску) и  выходом за пределы токсичности, поэтому процессор БУ игнорирует как первую Лямбду(по которой идёт расчёт циклового наполнения), так и вторую по которой корректируется общая токсичность.В этом режиме кат нейтрализатор не работает так как отсутствуют окислы азота в нужном количестве. Напоминаю,что кат работает тогда когда есть NO[х] кислород уходит на окисление CO и  CH, а азот восстанавливается. Данные впрыска берутся из топливной карты.
2. перепрошивка таблицы углов опрежения
3  перепрошивка таблицы динамической коррекции

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Лада Калина 2008г,езжу только на 95ом (G-Drive) и раз в месяц заливаю 98ой и даю просраться.Мотор 11183,8 клапанный.На 95ом расход меньше на 0,5–0,7л чем на 92ом (по отдельно установленому БК Multicronics)

Забавно наблюдать на заправках всякие иномарки,что льют 92ой вроде Фордов Фокусов и всяких там Рио,Солярисов.Когда я заправляю 98ой на меня вообще смотрят как будто я с другой планеты) Я на них тоже)
Видимо на машину в кредит хватило,а на на заправить нормальным бензином,маслом,и нормально обслуживать не хватает...

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Дмитрий 55 Регион

Кто и что заправляет —- это вообще Песня о Буревестнике. Сам видел, как восьмерка в Пиетер заправлялась на Фаэтон Аэро, где продавали бензин, который был В ДВА раза дороже обычного. Якобы импортный. Кстати, мы его тогда проверяли  —- ну, бензин и бензин. А другой пример —- это когда новенький мерин влетал на задрипанную колонку и лил откровенную бодягу. Буквально полгода назад это наблюдал.

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+1
Дмитрий 55 Регион

Ну с 98 это ты борщанул...)))

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0
Дмитрий 55 Регион

Однажды видел мужика, заливающего 92 в туарег... =)

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Дмитрий 55 Регион

А вдруг у них моторы перекалиброванные. Смею вас УВЕРИТЬ при грамотно проведённой процедуре можно спокойно на 92 кататься . Сравните состав 95 и 92 разницу увидите. Можно кстати сдуру масло залить нормальное и катать на нём 20 тыщ, а  другой масло поменяет в 3 р чаще, только вы это не увидите. При городских пробках актуально

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Дмитрий 55 Регион

Что атмосферникам Фордов, что [у нас не ругаются]-Kia предписывает производитель заливать бензин от 91го. Это далеко не новые моторы, ориентированные на Штаты, Азию и страны 3 мира. В Штатах 95% автопарка ездит на 92ом.
А так за 5 лет (150 тыс. км) владения Солярисом, я сравнивал поведение и на 95, и на 92. Разница по расходу не в пользу 95го (расход подсчитываю вручную по заправкам), по динамике — никакой разницы, с двигателем так же никаких проблем не было. Так что ваш выпад — не понятно к чему, понтануться заправкой 98го? Ну залили вы раз в месяц его 10 литров и что?! Я по паре раз в неделю 92го до полного заправлял всегда.

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epema

Не перекалибровывались на 92 ?

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Лада Калина 2008г,езжу только на 95ом (G-Drive) и раз в месяц заливаю 98ой и даю просраться.Мотор 11183,8 клапанный.На 95ом расход меньше на 0,5–0,7л чем на 92ом (по отдельно установленому БК Multicronics)

Забавно наблюдать на заправках всякие иномарки,что льют 92ой вроде Фордов Фокусов и всяких там Рио,Солярисов.Когда я заправляю 98ой на меня вообще смотрят как будто я с другой планеты) Я на них тоже)
Видимо на машину в кредит хватило,а на на заправить нормальным бензином,маслом,и нормально обслуживать не хватает...
P.S: А вообще выбор бензина дело каждого) Хочешь вшатать одноразовый «кетайский» мотор современной бюджетной иномарки,смело лейте 92ой)))

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