Правда ли, что 92-й бензин лучше 95-го? Или все-таки хуже? Какой в итоге нужно заливать в бак? И почему на ВАЗе и Renault-Nissan рекомендуют разные сорта топлива для одних и тех же моторов?

Какой бензин лучше — низкооктановый или высокооктановый?

Лично у меня такого вопроса никогда не возникало. И вовсе не потому, что в былые времена выбирать не приходилось. Тогда народ спорил разве что о том, как лучше перейти с 93-го на 76-й, который одни добрые люди продавали другим добрым людям за полцены, а то и дешевле. К сожалению, когда можно заправить бак за треть, а то и за четверть цены от государственной, то все технические аргументы трусливо уходят в сторону.

Решений было множество. Одни тогда ставили дополнительную прокладку в головку блока цилиндров, другие меняли жесткость пружины трамблера, третьи просто переходили на позднее зажигание, а самые ленивые вообще ничего не меняли. Но сомнений в том, что на родном 93-м бензине «жигуль» все-таки едет гораздо лучше, чем на низкооктановом пойле, ни у кого не было. Однако на что не пойдешь ради существенной экономии?

Любопытно, что сегодня разных бензинов полно, однако споры вовсе не прекратились. Разница в заявленных октановых числах между 92-м и 95-м не такая большая, но тема не умирает. Поводов для восхваления более низкого октана — два: все то же желание сэкономить, а также боязнь нарваться на дрянное качество высокооктанового топлива. Последнее обстоятельство когда-то было порождено слухами о том, что 95-й, мол, «бодяжат» сильнее, зато 92-й делают «правильно». Ну а первое, насчет стоимости, живо и сегодня — дескать, мы не настолько богаты… и так далее.

Вообще говоря, в Европах 92-го уже нет. Но мы — не Европа. И любой поисковый сайт по-прежнему взрывается сотнями публикаций в ответ на циферки 92 или 95. Что ж, выскажу в сотый раз свое личное мнение. И прошу прощения у тех, кому оно не понравится.

Насчет цены. Специально привожу два фото с АЗС — одно современное, другое шестилетней давности. Стоимости литра 92-го и 95-го составляли, соответственно, 33–70 и 36–70, а ранее — 24–70 и 26–70.

Цены на бензин Это АЗС, какой она была 6 лет назад. Разница в цене между 92-м и 95-м — 2 рэ.

Абсолютная разница в цене литра была 2 рубля, стала 3 (впрочем, где-то чуть выше). И сколько при такой дельте можно сэкономить на заправке? Сто рублей? На фоне нынешней стоимости бака мне это кажется несерьезным поводом для беспокойства. А тем, кто собирается доказывать, что и сто рублей — это, мол, деньги, искренно советую изменить свой стиль езды. Обещаю вам куда более весомый финансовый выигрыш — писал об этом не раз. Одна и та же машина может «кушать» и 7 литров на сотню, и все 15.

Цены на бензин А это современная АЗС. Разница в ценах — 3 рубля.

Теперь по технике. Любой мотор калибруют под определенный сорт бензина — это факт. И если производитель написал: мол, заливать только 95-й, и — ни шагу в сторону, то его надо слушать. Даже если держите в кармане комбинацию из трех пальцев. На низкооктановом бензине машинка поедет хуже (а как может быть иначе?), но дело даже не в этом. Представьте себе нехороший случай: возникла проблема с мотором, и вы приехали на сервис. А там веселые ребята первым делом возьмут пробу горючего из бака. И если обнаружится хоть что-то «не из той оперы», то про любые гарантии можете забыть. Вам это нужно?

Конечно, это крайний случай. Большинство современных моторов, спроектированных под 95-й бензин, без особых проблем проглотят и 92-й. Но я все-таки призываю заливать исключительно тот бензин, который указан в инструкции к вашему автомобилю. Если указан разброс — другое дело: выбирайте сами. Но если его нет, то не проводите лабораторные работы на собственной машине. Пожалейте ее. Да и себя заодно.

Между прочим, все автопроизводители в последнее время немножко свихнулись, дружно начав агитацию за 98-й бензин. Дескать, не заливайте низкооктановый 95-й, что бы там ни было написано в инструкции. Только 98-й во все машины без исключения! По этому поводу я уже высказывался, и не раз, но тенденция понятна: даешь высокий октан! А потому еще раз повторяю: в выборе между 92-м и 95-м я всегда за 95-й.

Однако есть забавности и в Отечестве. Интересное наблюдение сделал недавно мой бывший коллега Вадим Крючков. Его заинтересовал вопрос, какую горючку надо заливать в вазовские машины — вот тут-то и выяснились любопытные нюансы. Оказалось, что на ВАЗе и Renault-Nissan нет единого подхода: одному и тому же двигателю, установленному на разных моделях, предписывают разные сорта топлива.

Цитирую Вадима. «Для Весты и XRAY с мотором ВАЗ-21129 разрешен А-92, а аналогичным моторам на Приоре, Калине и Гранте под индексом ВАЗ-21127 предписан только А-95. Или, скажем, восьмиклапанник ВАЗ-11189 для Ларгуса официально глотает 92-й, а такому же мотору Kalina ВАЗ-11186 подавай лишь 95-й.» А вот еще: «Почему 16-клапанный мотор К4M разработки альянса под капотом Lada Largus требует А-95, а в Альмере, Логане и Сандеро может трудиться на А-91? Мало того, Renault даже допускает кратковременную работу на бензине с октановым числом 87 по исследовательскому методу. Такого сорта в России нет, но в бак может попасть некачественный 92-й, с которым мотор как-нибудь справится».

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Короче говоря, инженеры не договорились друг с другом, в какого святого надо сообща верить. Раньше на том же ВАЗе царило некое единство взглядов: мол, 95 — и всё. Аргументы простые: при этом мы обещаем вам экологичность плюс экономичность плюс приемистость и т.п. Был и запасной аргумент: это же так называемый технологический запас, закладываемый конструктором на всякие «если»! Другими словами, если где-то, «не в нашем районе», как говорил товарищ Саахов, вам все-таки нальют не 95-й, а что-то похуже, то с вашим двигателем ничего не случится. Но как только мы разрешим 92-й, то тем самым возьмем на себя ответственность за какой-нибудь 87-й… И кому это нужно?

Сегодня, как мне кажется, разрабатывать двигатели под 92-й не имеет смысла. Хотя бы потому, что, как я уже говорил, в Европах таких циферок в обиходе больше нет. Нижний современный предел — это 95-й. Что до современных и ранее выпущенных машин, то повторю еще раз: я — за 95-й.

Даже если автопроизводитель допускает разброс по октану.