Как избавиться от воды в бензине?

Вода в бензобаке — это крайне нежелательный гость: от таких надо побыстрее избавляться. А есть ли толк от флакончиков с автохимией, которые обещают свою помощь в изгнании недруга?

Вода в бензине

Машина не заводится! Притащили на сервис — завелась... Это как? Да очень просто: льдинка в топливопровод попала. Но каким образом в бензине появляется вода? Способов проникновения довольно много. При заправке на АЗС в бак попадает атмосферный воздух, имеющий какую-то влажность. Что-то проникает и с самим бензином — бывает. Кроме того, некоторые компоненты бензинов сами по себе гигроскопичны, а потому всеми силами притягивают атмосферную водичку. Ну и разного рода Василии Алибабаевичи иногда помогают. В общем, возможностей много.

Чем вредна вода, попавшая в топливо? Как минимум — тем, что она не горит. И когда даже капли «аш-два-о» попадают в цилиндры, мотор начинает недовольно подергиваться. Еще имеет место такая гадость, как коррозия. А если на улице холодно, то может стать совсем плохо: замерзание топливопроводов и прочих «узких мест» — это команда «Стоп, машина!». Разговоры о полезности добавления Н 2 О для снижения токсичности и повышения экономичности оставим для другого материала — сейчас нам нужно избавиться от воды и спокойно ехать дальше. Можно, конечно, попытаться снять бак, но мы попробуем поступить проще: воспользуемся автохимией.

Вода в бензине Как известно, вода с бензином не смешивается, сколько ни взбалтывай. Она тяжелее, а потому всегда «тонет»: граница между жидкостями при этом четко видна.

Наша задача — умудриться смешать воду с бензином, чтобы затем все это сгорело в цилиндрах и догорело в нейтрализаторе. Препаратов с подходящими описаниями нам попалось семь — есть из чего выбирать. Вот этим и займемся.

Методику испытаний мы выбрали следующую. В тарированные емкости залили по 200 мл бензина и по 2 мл воды — получили концентрацию в 1%. Это довольно много: пол-литра воды в пересчете на 50-литровый бензобак! Теперь пересчитываем предложенную производителями дозу препарата на наш бензобак в миниатюре. У препаратов, указывающих концентрацию с большим разбросом (скажем, 40 — 80 литров), берем дозу по максимуму — чтобы производитель не говорил, будто его специально «потопили». В итоге величина доз составила, по нашим прикидкам, от 1 до 2,8 мл. Теперь взбалтываем емкость и смотрим, сохранилась ли граница между жидкостями?

Вода в бензине Поначалу мы скромничали, тщательно пересчитывая заявленный объем обрабатываемого топлива по отношению к емкости химической посуды для испытаний. И только потом до нас дошло, что так дело не пойдет.

И тут мы поняли, что эксперимент провалился в самом начале! Ни одно из проверяемых средств не превратило бензоводяную смесь в однородную жидкость. Двойное повышение концентрации также не изменило ситуацию: во всех случаях на донышках наших емкостей плавало нечто пузыреподобное, не желающее полностью «растворяться в толпе». Это противоречило заверениям многочисленных публикаций в Сети — но что же мы сделали не так?

Вода в бензине При малой концентрации снадобья вода превращается вот в такой пузырь на донышке. Он сгорит в цилиндрах, но для превращения в невидимку концентрация средства должна быть гораздо выше. Короче говоря, выливайте весь флакон в бак — и всё.

Пришлось звонить на одну из фирм-производителей (название позвольте не разглашать, а то обвинят в скрытой рекламе), пригласить к телефону нормального инженера (а не пиарщика) и повторить вопрос: что мы сделали не так?

— Все так! — сообщил(а) инженер. — Просто вы напрасно ожидали, что в указанных вами условиях этот самый пузырь куда-то исчезнет. Его задача — не исчезать, а сгорать вместе с бензином. При этом плотность вовсе не обязана равняться бензиновой. Впрочем, при желании можно добиться его полного растворения, но для этого концентрация препарата должна быть гораздо выше.

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В итоге, мы выяснили у химиков главное. Грубо говоря, если препарат содержит 90% спирта, то он может связать воду, объем которой составляет 10% от объема снадобья. А потому пузырек объемом в 300 мл способен побороться с 30 мл воды — и не требуйте от него большего. Вот почему у нас ничего не получилось вначале: не нужно было заниматься арифметикой, поскольку объем бензобака на результат вообще не влияет!

Что ж, стало веселее. Однако нам захотелось проверить, как поведут себя наши пузыри на русском морозе? Ну, это несложно: все семь образцов отправились ночевать в морозильник. А мы тем временем поставили еще эксперимент — нам стало интересно, хорошо ли купленные препараты смешиваются с чистым бензином? Ответ — положительный: смешиваются! Стало быть, во всем надо винить только воду — точнее, ее избыточное количество. Мы явно выдавали желаемое за действительное, пытаясь победить ее крошечными дозами купленного зелья. Нужно было сразу организовать массированную атаку.

Что до холодных испытаний, то при скромных дозах препаратов все они оказались бессильны: на 30-градусном морозе на донышке каждой емкости образовался мини-айсберг. И чтобы одолеть наши 2 мл воды, дозу надо увеличивать приблизительно на порядок. Путем постепенного увеличения дозы до шестикратной от начальной мы выяснили, что чемпионом по морозостойкости стал россиянин Water Remover Agat Silverline Avto, чуть отстал от него другой россиянин — Kerry. Что касается финансовой стороны вопроса, то в этой номинации победа также за Россией: Astrohim обошел всех остальных по фактической стоимости обработки литра горючего.

Выводы? А выводы вот какие:

1. Все проверенные средства действительно связывают воду. Поэтому мы рекомендуем ими пользоваться!

2. Все рекомендованные концентрации носят крайне приблизительный характер, поскольку количество воды в баке априори не поддается точной оценке.

3. Ни одно из проверенных средств не обеспечивает абсолютного визуального смешивания воды с бензином.

А вот наши советы:

1. В холодное время года время от времени добавляйте в бензобак одно из проверенных нами средств. Хуже не будет.

2. Никогда не заправляйтесь на непроверенных АЗС!

3. Не заигрывайтесь с чистым спиртом, пытаясь заменить им указанные средства. В ряде случаев это может вызывать коррозию топливопроводов и прочих элементов системы питания.

Счастливого пути — и чтоб никаких льдинок в баке!

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