Баранка, будь человеком! Рулевое управление в деталях

Kia Optima или Mazda 6: сорванное наступление Ярко-красный цвет Мазды 6 символизирует ее готовность к наступлению. Но и Киа Оптима в версии GT Line, хоть и вся в белом, далеко не праведница — вон как по-боевому горят огнем ее тормозные суппорты! 5 важных фактов о модернизированном Jeep Grand Cherokee Главной ударной силой для компании Jeep в России и во многих других странах является Grand Cherokee. Актуальная модель выпускается с 2010 года и по-прежнему любима покупателями. Но чтобы они не растеряли теплые чувства, американцы обновили свой бестселлер, на котором мы поездили первыми. Jaguar F-Pace: испытание русской зимой Первый в истории компании Jaguar кроссовер покорил нас своими выверенными ходовыми качествами и взрывной динамикой. Но это было летом. Мы решили проверить, как «англичанин» проявит себя в условиях русской зимы.