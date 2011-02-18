Баранка, будь человеком! Рулевое управление в деталях

Забавно звучит, но на сайте журнала «За рулем» еще не было викторины про то, что находится там, за этим самым рулем. Рулевое управление оказалось несправедливо обойденным вниманием. Срочно исправляемся. Углы, рейки, гидроусилители, сошки, маятниковые рычаги — чего там только нет. Разберемся?

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Комментарии (1)

Мне вспомнилась статья из 90-х, про НАМИ-013. У которого из-за ошибки при конструировании рулевого управления руль требовалось вращать в противоположную от поворота сторону (!). Неужели можно было так ошибиться???

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