Большой премиальный «сарай» с экономичным дизельным двигателем и механической коробкой передач — жанр, понятный только европейским автолюбителям. И новый баварский Touring 5-й серии, разумеется, имеет такую модификацию.
Аналоги и заменители на рынке автомобильных запчастей всегда были, есть и будут. В одних случаях они являются разумной альтернативой, а в других — необдуманной экономией, особенно когда дело касается ответственных узлов и агрегатов, например турбокомпрессоров.
За ответ на задачу № 106 «Нехитрый приемчик» (ЗР, 2016, № 11) Александр Рябцев, житель Новомосковска, получает от компании «Автоден» экшн-камеру/видеорегистратор ParkCity GO 10 PRO во влагозащищенном корпусе. А теперь — новое задание. Ответы принимаются до 1 марта 2017 года.
Главной ударной силой для компании Jeep в России и во многих других странах является Grand Cherokee. Актуальная модель выпускается с 2010 года и по-прежнему любима покупателями. Но чтобы они не растеряли теплые чувства, американцы обновили свой бестселлер, на котором мы поездили первыми.
Первый в истории компании Jaguar кроссовер покорил нас своими выверенными ходовыми качествами и взрывной динамикой. Но это было летом. Мы решили проверить, как «англичанин» проявит себя в условиях русской зимы.
Баранка, будь человеком! Рулевое управление в деталях
Забавно звучит, но на сайте журнала «За рулем» еще не было викторины про то, что находится там, за этим самым рулем. Рулевое управление оказалось несправедливо обойденным вниманием. Срочно исправляемся. Углы, рейки, гидроусилители, сошки, маятниковые рычаги — чего там только нет. Разберемся?