Kia Optima или Mazda 6: сорванное наступление

Kia Optima и Mazda 6
Оба автомобиля, и Kia Optima, и Mazda 6, мне хорошо знакомы по предыдущим одиночным тестам. Именно поэтому решил рискнуть и поставить их рядом.
На первый взгляд сама попытка сравнивать агрессивную от природы Мазду 6 с «белой и пушистой» Оптимой — нонсенс. А давайте сравним! По техническим характеристикам автомобили очень близки.
Мы посидели вначале в Мазде 6 — здесь все очень неплохо, но в Оптиме еще лучше. Завели моторы. Mazda 6 в этот момент, кажется, по-настоящему разозлилась и пошла в атаку.
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Фото: automps.ru