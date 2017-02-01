Kia Optima или Mazda 6: сорванное наступление

Ярко-красный цвет Мазды 6 символизирует ее готовность к наступлению. Но и Киа Оптима в версии GT Line, хоть и вся в белом, далеко не праведница — вон как по-боевому горят огнем ее тормозные суппорты!

Kia Optima и Mazda 6

Оба автомобиля, и Kia Optima, и Mazda 6, мне хорошо знакомы по предыдущим одиночным тестам. Именно поэтому решил рискнуть и поставить их рядом.

На первый взгляд сама попытка сравнивать агрессивную от природы Мазду 6 с «белой и пушистой» Оптимой — нонсенс. А давайте сравним! По техническим характеристикам автомобили очень близки.

Мы посидели вначале в Мазде 6 — здесь все очень неплохо, но в Оптиме еще лучше. Завели моторы. Mazda 6 в этот момент, кажется, по-настоящему разозлилась и пошла в атаку.

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Фото: automps.ru