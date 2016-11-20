Что ждет евро-Весту: успех или провал?

Еще до начала производства Лады Весты АВТОВАЗ привез свою новинку на автосалон во Франкфурт с замаскированными шильдиками. Немцы тогда остались в восторге от машины, приняв ее за продукцию американского или японского автопрома. А что они скажут теперь, когда узнают, что это новая Lada, с которой АВТОВАЗ намерен покорить европейский рынок?

Lada Vesta
Lada Vesta

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Окно в Европу

Lada Vesta
Lada Vesta

АВТОВАЗ начинает продажи своего седана Lada Vesta в странах ЕС. Уже в ближайшее время новинка появится у дилеров Lada в Германии и Венгрии, а затем поступит в Болгарию и Словакию. Специальные мероприятия по случаю выхода новинки должны пройти в Гамбурге и Будапеште, ведь именно на Германию и Венгрию приходится основной объем продаж Лады на Западе.

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По словам ведущего эксперта УК «Финам Менеджмент» Дмитрия Баранова, очевидно, что при выходе АВТОВАЗа на зарубежные рынки определяющим является мнение акционеров, в данном случае — альянса Renault-Nissan. Не исключено, что эти рынки были выбраны в первую очередь потому, что акционеры хорошо изучили их и могут обеспечить необходимый уровень предпродажной и послепродажной подготовки и сервиса.

«Рынок Германии — крупнейший в Европе, поэтому неудивительно, что для АВТОВАЗа он является наиболее важным. За счет сравнительно низкой цены российский завод даст европейскому потребителю продукт, который способен конкурировать в массовом сегменте с привычными марками, прежде всего с VW. Что касается Венгрии, это восточноевропейский форпост для АВТОВАЗа, и если удастся закрепиться там, то Lada будет продаваться и в других странах Восточной Европы», — рассуждает управляющий группы «Лада-Центр» Андрей Ивойлов.

Согласно прайс-листу на сайте дистрибьютора АВТОВАЗа в Словакии SlovLada, стоимость Весты на местном рынке составит от 10,5 тыс. евро (более 670 тыс. руб. по текущему курсу). В базовой комплектации машина имеет две подушки безопасности, систему стабилизации, кондиционер, аудиосистему, передние электростеклоподъемники и пр. Таким образом, минимальный набор функций Lada Vesta для Европы оказался несколько шире, чем у нас. В России похожий по оснащению автомобиль предлагается в средней комплектации «Комфорт» по цене от 598,9 тыс. рублей, а «в базе» стоит более чем на 50 тысяч дешевле — 545,9 тыс. рублей. Люксовая версия модели с АМТ оценена словацким дистрибьютором уже в 13,5 тыс. евро (свыше 860 тыс. руб.). За эти деньги автомобиль помимо прочего оснащен датчиками света и дождя, парктроником, электрозеркалами и задними электростеклоподъемниками. Для сравнения, у нас максимальная цена на Весту составляет 735,9 тыс. руб., причем с более мощным мотором объемом 1,8 л, который для европейцев будет недоступен. Получается, что в Старом Свете новинка оказалась гораздо дороже, несмотря на то что за последние два года рубль почти в 1,5 раза упал по отношению к европейской валюте.

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«На стоимость Vesta в Европе влияет не только разница в курсах. Так как Россия не входит в Евросоюз, таможенные пошлины на российские автомобили там выше, чем на европейские. Поэтому Lada в Европе не равна по цене Lada в России», — поясняет Андрей Ивойлов.

В отличие от российского рынка, в Европе Lada Vesta будет предложена с безальтернативным 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л.с. в паре с механической коробкой передач или роботом. Для продажи модели на европейском рынке этот мотор был доработан в соответствии с более жесткими экологическими требованиями Евро-6. Кроме того, автомобиль оснащается обязательной в странах Евросоюза системой контроля давления в шинах.

С европейским налетом

Стоит отметить, что Lada Vesta также получила ряд улучшений, внедренных АВТОВАЗом специально для европейского рынка. Так, на экспорт модель отправится с новым щитком приборов с увеличенным шрифтом и ободками шкал оранжевого цвета. Кроме того, панель приборов имеет дневную подсветку, которая улучшит читаемость в солнечную погоду. В мультимедийной системе появились дополнительные языки интерфейса — английский и немецкий, а в навигации — детализированные карты Европы. В оснащение евро-Весты входят мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным дисплеем, Bluetooth и навигацией, камера заднего вида, климат-контроль, круиз-контроль, автоматическое запирание дверей, фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира.

«Хочешь выйти на европейский рынок — изволь соответствовать. АВТОВАЗ не хочет ассоциироваться с производителем доисторических автомобилей, единственным преимуществом которых была возможность починить их с помощью гаечного ключа, молотка и мата. Поэтому, выводя Весту на европейский рынок, производитель очень тщательно подошел к формированию требуемой комплектации. Думаю, сделано это совершенно правильно и полностью соответствует выходу АВТОВАЗа на новый уровень позиционирования — полноправного члена одного из глобальных автоконцернов», — комментирует Андрей Ивойлов.

С началом продаж Lada Vesta в Европе АВТОВАЗ рассчитывает значительно укрепить свои позиции на этом рынке. Согласно прогнозу консалтинговой компании LMC Automotive, к 2018 году реализация этой модели в Европе сможет достичь 3 тыс. автомобилей в год. Для сравнения, в 2016 году европейские дилеры АВТОВАЗа смогли реализовать лишь 3951 Ладу, что, впрочем, на 81% больше по сравнению с 2015 годом (данные JATO Dynamics).

Главным конкурентом Весты на Западе станет седан Dacia Logan, который весьма популярен в странах Восточной Европы.
Главным конкурентом Весты на Западе станет седан Dacia Logan, который весьма популярен в странах Восточной Европы.

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По мнению автомобильного аналитика исследовательской компании JATO Dynamics Фелипе Муньоса, Lada Vesta — хороший семейный седан с красивым дизайном, однако новинке предстоит столкнуться с двумя основными вызовами на рынке Европы. «Во-первых, бренд Lada практически неизвестен европейским потребителям, а те, кто знают о нем, ассоциируют Ладу со старыми квадратными машинами советских времен. Во-вторых, главным конкурентом Весты станет седан Dacia Logan, который очень популярен в странах Восточной Европы. Однако в большинстве своем европейцы предпочитают хэтчбеки В- и С-класса, а Vesta в этом типе кузова не представлена. Показательно, насколько велик разрыв между объемами продаж того же Dacia Logan и соплафторменного хэтчбека Sandero: 53 900 против 170 300 машин по итогам 2016 года. Учитывая эти два факта, Ладу Весту вряд ли ждет большой успех в Европе», — заявил «За рулем.РФ» Фелипе Муньос.

А вот Андрей Ивойлов считает, что в течение года-двух у Весты есть все шансы завоевать сердца молодых европейцев, для которых имеют значение внешний вид и доступность автомобиля. Причем в первую очередь для АВТОВАЗа важно застолбить свое место именно в Германии. Тогда можно будет говорить и о дальнейшем продвижении бренда Lada как на западе, так и на востоке Европы.

Между тем АВТОВАЗ отказался поставлять на европейский рынок высокий хэтчбек Lada XRAY, посчитав, что эта модель имеет меньший экспортный потенциал по сравнению с Вестой. Не исключено, что данное решение связано также с тем, что XRAY создан на базе Renault Sandero Stepway, хоть и получил полностью оригинальный дизайн и собственную моторную гамму. По словам аналитика Frost & Sullivan Дмитрия Распопова, конкуренция в сегменте хэтчбеков и компактных кроссоверов в Европе очень высока, и соперничать с локально произведенными автомобилями Иксрею, наверное, было бы сложно.

Что ждет евро-Весту: успех или провал?

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Отзывы о LADA Vesta (1)

LADA 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Быстрая

Недостатки:

Нет

Комментарий:

Езжу уже пол года на весте, нареканий нет

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Комментарии (20)

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#
-1

В западной гремании 50% — универсалы, 40% — хетчи, 10% седаны, и те — такси. Что они там продавать собрались?

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0

С кузовом седан и без дизеля шансов у Весты в зап.Европе нет.

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-1

Веста в Германии-отомстим за вторую мировую!!!

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-5

Не понятно на что рассчитывают? Очень нужен хэтч и универсал и не только для экспорта, но и для внутреннего рынка. Я взял бы хэтч весту, но ее не планируют. Просто поездив на хэтчбэке никогда больше не сяду на седан, а в линейке ваза больше нет нормальных хэтчбэков. Приору хэтч сняли с производства, калина хэтч — маленькая, а гранта лифт слишком длинная задница, т.е. получается нет нормального хэтча. жду может до них дойдет и все таки выпустят весту хэтч.

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+2

Я не понимаю, неужели так сложно модельную гамму расширить? Весту уже больше года производят — пора бы уже. Воткнули бы турбодвижок с трансмиссией от логана для европы. Ну калину же берут какие-то энтузиасты и весту будут брать в количестве 1–2тыс. в год.

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0

«На стоимость Vesta в Европе влияет не только разница в курсах. Так как Россия не входит в Евросоюз, таможенные пошлины на российские автомобили там выше, чем на европейские. Поэтому Lada в Европе не равна по цене Lada в России», — поясняет Андрей Ивойлов.

И как это понимать?
Почему экспортный ТАЗ после доводочных работ и обложения таможенными пошлинами стоит дешевле,чем свой для внутреннего рынка?

Андрей Ивойлов что,бухой был,когда данную глупость сморозил?:)

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+1
Виталий

Может, если бы ВАЗ в РФ свои поделки по европейской цене продавал, продажи бы пошли?

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0
Каплан Илья

Думаю,вряд ли — скидка в 50 тыщ — это неплохо,но всё равно дорого за такое «качество».
А за копейки чемезоиды продавать свои ТАЗы не будут — удавятся:)

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+1
Виталий

Как это у них дешевле? У них минималка стоит на наши деньги 680 тысяч, а у нас похожая комплектация — 599 тысяч.

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0

«Рынок Германии — крупнейший в Европе, поэтому неудивительно, что для АВТОВАЗа он является наиболее важным. За счет сравнительно низкой цены российский завод даст европейскому потребителю продукт, который способен конкурировать в массовом сегменте с привычными марками, прежде всего с VW.
*********************************************************************************************************************************
То то в VW  не занют, какая [у нас не ругаются] их ждёт :)) За 10,5 евро можно взять Дачия Лоджи, бензин или дизель, новую, либо с небольшим пробегом. А если немного прижать себя, то Рено Клио уневерсал:)) Подождём продаж в Германии...

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-1

Седаны в Европу продавать... Ну-ну.
Они ж там все на практичности помешаны.
Не взлетит.

А когда первые Лады Весты начнут облезать бамперами и дергать «роботами», станет совсем «весело».
В России-то можно давить на патриотизъм, а европейцы пожмут плечами и уйдут в салон Дачии.

Или еще по совковой традиции для еврорынка машины будут более-менее руками собирать и не из откровенного овна и палок? Типа, для своих — и так сойдет, а на экспорт — постараться надо?
Но ведь про Нивы же написано, что их в Германии доводят до ума...
Короче, ВАЗ такой ВАЗ:)
В очередной раз:)

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+2

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#
+2
Слава

а почему бы и нет , так сказать «на дурака», ведь за сертификацию, логистику, доводку до ума в гамбурге и растаможку — мы, граждане РФ, уже заплатили своими налогами..... может пусть тогда и завод в гамбург переносят??? ведь если весту доводить будут , то как то за нас обидно. значит гейропцам и даже беженцам из «африк» надо хороший автомобиль, а нам и так сойдет (((((

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+2
Слава

на кой европам ваш хрей? у них оригинал хрея есть — степвей, только плюс дизельный движок и малый турбомотор в комплектациях представлен. А хрей чем похвастаться может, недороботом и расточеным движком с масложором? Естественно рено не вывел его на европейский рынок — перспектив 0

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0
Лисин Константин

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#
+1

Э-э... А что, на Вестах, уже есть и боковые подушки? Давно?

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0
Павел

на экспортных будут — это на нас холопов плевать, нам и так сойдет, а для интуриста все лучшее — вот политика типичного совкового Таза

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+2

Может я не в те «Европы» езжу, только седанов такого класса на дорогах,особенно немецких ,практически не встречал.
Пока не будет универсала по адекватной цене в европах массовых продаж не будет, что в прочем сейчас актуально уже и в России.
Всем удачи!

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+7

Успех. Расход топлива (город)(л/100км) 8.9 Расход топлива (шоссе)(л/100км) 5.3

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-2

Странно что в статье говорят о низкой цене на ладу, на Словацком сайте Дачии стоимость логана стартует от 6,6 К евро, а за 10,5К, что просят за весту можно купить топовый логан. Вопрос — будут ли местные аборигены отдавать свои кровные за диковинную ладу или будут брать что-то хорошо знакомое

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+5
Апти Бараев

еще бы знать какие условия банк ставит

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-3

«доисторических автомобилей.... починить их с помощью гаечного ключа, молотка и мата.» накосячат по-пъяни, а потом ругают автомобиль.

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-3