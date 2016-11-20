Что ждет евро-Весту: успех или провал?

Еще до начала производства Лады Весты АВТОВАЗ привез свою новинку на автосалон во Франкфурт с замаскированными шильдиками. Немцы тогда остались в восторге от машины, приняв ее за продукцию американского или японского автопрома. А что они скажут теперь, когда узнают, что это новая Lada, с которой АВТОВАЗ намерен покорить европейский рынок?

Окно в Европу

Lada Vesta

АВТОВАЗ начинает продажи своего седана Lada Vesta в странах ЕС. Уже в ближайшее время новинка появится у дилеров Lada в Германии и Венгрии, а затем поступит в Болгарию и Словакию. Специальные мероприятия по случаю выхода новинки должны пройти в Гамбурге и Будапеште, ведь именно на Германию и Венгрию приходится основной объем продаж Лады на Западе.

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По словам ведущего эксперта УК «Финам Менеджмент» Дмитрия Баранова, очевидно, что при выходе АВТОВАЗа на зарубежные рынки определяющим является мнение акционеров, в данном случае — альянса Renault-Nissan. Не исключено, что эти рынки были выбраны в первую очередь потому, что акционеры хорошо изучили их и могут обеспечить необходимый уровень предпродажной и послепродажной подготовки и сервиса.

«Рынок Германии — крупнейший в Европе, поэтому неудивительно, что для АВТОВАЗа он является наиболее важным. За счет сравнительно низкой цены российский завод даст европейскому потребителю продукт, который способен конкурировать в массовом сегменте с привычными марками, прежде всего с VW. Что касается Венгрии, это восточноевропейский форпост для АВТОВАЗа, и если удастся закрепиться там, то Lada будет продаваться и в других странах Восточной Европы», — рассуждает управляющий группы «Лада-Центр» Андрей Ивойлов .

Согласно прайс-листу на сайте дистрибьютора АВТОВАЗа в Словакии SlovLada, стоимость Весты на местном рынке составит от 10,5 тыс. евро (более 670 тыс. руб. по текущему курсу). В базовой комплектации машина имеет две подушки безопасности, систему стабилизации, кондиционер, аудиосистему, передние электростеклоподъемники и пр. Таким образом, минимальный набор функций Lada Vesta для Европы оказался несколько шире, чем у нас. В России похожий по оснащению автомобиль предлагается в средней комплектации «Комфорт» по цене от 598,9 тыс. рублей, а «в базе» стоит более чем на 50 тысяч дешевле — 545,9 тыс. рублей. Люксовая версия модели с АМТ оценена словацким дистрибьютором уже в 13,5 тыс. евро (свыше 860 тыс. руб.). За эти деньги автомобиль помимо прочего оснащен датчиками света и дождя, парктроником, электрозеркалами и задними электростеклоподъемниками. Для сравнения, у нас максимальная цена на Весту составляет 735,9 тыс. руб., причем с более мощным мотором объемом 1,8 л, который для европейцев будет недоступен. Получается, что в Старом Свете новинка оказалась гораздо дороже, несмотря на то что за последние два года рубль почти в 1,5 раза упал по отношению к европейской валюте.

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«На стоимость Vesta в Европе влияет не только разница в курсах. Так как Россия не входит в Евросоюз, таможенные пошлины на российские автомобили там выше, чем на европейские. Поэтому Lada в Европе не равна по цене Lada в России», — поясняет Андрей Ивойлов .

В отличие от российского рынка, в Европе Lada Vesta будет предложена с безальтернативным 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л.с. в паре с механической коробкой передач или роботом. Для продажи модели на европейском рынке этот мотор был доработан в соответствии с более жесткими экологическими требованиями Евро-6. Кроме того, автомобиль оснащается обязательной в странах Евросоюза системой контроля давления в шинах.

С европейским налетом

Стоит отметить, что Lada Vesta также получила ряд улучшений, внедренных АВТОВАЗом специально для европейского рынка. Так, на экспорт модель отправится с новым щитком приборов с увеличенным шрифтом и ободками шкал оранжевого цвета. Кроме того, панель приборов имеет дневную подсветку, которая улучшит читаемость в солнечную погоду. В мультимедийной системе появились дополнительные языки интерфейса — английский и немецкий, а в навигации — детализированные карты Европы. В оснащение евро-Весты входят мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным дисплеем, Bluetooth и навигацией, камера заднего вида, климат-контроль, круиз-контроль, автоматическое запирание дверей, фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира.

«Хочешь выйти на европейский рынок — изволь соответствовать. АВТОВАЗ не хочет ассоциироваться с производителем доисторических автомобилей, единственным преимуществом которых была возможность починить их с помощью гаечного ключа, молотка и мата. Поэтому, выводя Весту на европейский рынок, производитель очень тщательно подошел к формированию требуемой комплектации. Думаю, сделано это совершенно правильно и полностью соответствует выходу АВТОВАЗа на новый уровень позиционирования — полноправного члена одного из глобальных автоконцернов», — комментирует Андрей Ивойлов.

С началом продаж Lada Vesta в Европе АВТОВАЗ рассчитывает значительно укрепить свои позиции на этом рынке. Согласно прогнозу консалтинговой компании LMC Automotive, к 2018 году реализация этой модели в Европе сможет достичь 3 тыс. автомобилей в год. Для сравнения, в 2016 году европейские дилеры АВТОВАЗа смогли реализовать лишь 3951 Ладу, что, впрочем, на 81% больше по сравнению с 2015 годом (данные JATO Dynamics).

Главным конкурентом Весты на Западе станет седан Dacia Logan, который весьма популярен в странах Восточной Европы.

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По мнению автомобильного аналитика исследовательской компании JATO Dynamics Фелипе Муньоса, Lada Vesta — хороший семейный седан с красивым дизайном, однако новинке предстоит столкнуться с двумя основными вызовами на рынке Европы. «Во-первых, бренд Lada практически неизвестен европейским потребителям, а те, кто знают о нем, ассоциируют Ладу со старыми квадратными машинами советских времен. Во-вторых, главным конкурентом Весты станет седан Dacia Logan, который очень популярен в странах Восточной Европы. Однако в большинстве своем европейцы предпочитают хэтчбеки В- и С-класса, а Vesta в этом типе кузова не представлена. Показательно, насколько велик разрыв между объемами продаж того же Dacia Logan и соплафторменного хэтчбека Sandero: 53 900 против 170 300 машин по итогам 2016 года. Учитывая эти два факта, Ладу Весту вряд ли ждет большой успех в Европе», — заявил «За рулем.РФ» Фелипе Муньос.

А вот Андрей Ивойлов считает, что в течение года-двух у Весты есть все шансы завоевать сердца молодых европейцев, для которых имеют значение внешний вид и доступность автомобиля. Причем в первую очередь для АВТОВАЗа важно застолбить свое место именно в Германии. Тогда можно будет говорить и о дальнейшем продвижении бренда Lada как на западе, так и на востоке Европы.

Между тем АВТОВАЗ отказался поставлять на европейский рынок высокий хэтчбек Lada XRAY, посчитав, что эта модель имеет меньший экспортный потенциал по сравнению с Вестой. Не исключено, что данное решение связано также с тем, что XRAY создан на базе Renault Sandero Stepway, хоть и получил полностью оригинальный дизайн и собственную моторную гамму. По словам аналитика Frost & Sullivan Дмитрия Распопова, конкуренция в сегменте хэтчбеков и компактных кроссоверов в Европе очень высока, и соперничать с локально произведенными автомобилями Иксрею, наверное, было бы сложно.