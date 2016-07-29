Где прячутся ЗИЛы?

В Сокольниках открылась выставка, посвященная столетию ЗИЛа. Что особенно приятно, уникальные правительственные лимузины можно посмотреть бесплатно! И даже посидеть в одном из них.

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Удивительная выставка. Никакой рекламы в СМИ. Ни одного баннера у парка «Сокольники», хотя экспозиция в сотне шагов от главного входа. Ни плакатика, ни таблички и на здании управления экспоцентром, хотя выставка разместилась на цокольном этаже. Посетителей пускают бесплатно, но раздают билеты. Где еще встретишь такое в наше время?

Официальное открытие выставки «Завод ЗИЛ, 100 лет легенде» состоялось 26 января. Организовал ее «Завод индивидуальных лимузинов», он же МСЦ6 АМО ЗИЛ (сокращение от «Механосборочный цех №6 завода имени Лихачева»). Собственно, и демонстрируется то, что осталось сегодня от производства правительственных лимузинов.

Кроме ветеранов Цеха легковых автомобилей во главе с Владимиром Григорьевичем Мазепой, заместителем главного конструктора ЗИЛа на открытии присутствовали широко известные реставраторы и собиратели автомотостарины — Евгений Шаманский, Вячеслав Лен, Илья Сорокин. Последний, кстати, проводит в «Сокольниках» свои олдтаймер-галереи. Очередная состоится 8–12 марта. А на прошлой отмечали 95-летие Гаража особого назначения (ГОН), где служили правительственные машины.

Выставка автомобилей ЗИЛ в Сокольниках Флажок на капоте бронированного лимузина ЗИС-115, как у Сталина. А со стены взирает последний российский император Николай II, подписавший в 1916 году указ об учреждении шести автомобильных заводов в рамках правительственной программы создания автомобильной промышленности в России. Одним из них стал московский АМО, носивший некоторое время даже имя итальянского анархиста Пьетро Ферреро. В октябре 1931 года завод стал ЗИСом (имени Сталина), а в ЗИЛ (имени Лихачева) был переименован в июне 1956 года. Иван Алексеевич Лихачев — первый «красный» директор завода и один из основателей советской автомобильной промышленности.

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Увы, экспозиция неполная. В ней нет, например, самой красивой машины этой марки, ЗИЛ-111 (от него на выставке только задние фонари да колесный колпак), нет «Скорпиона» — машины охраны, прочих моделей. Но все они и не уместились бы в трех небольших залах, где и так 13 единиц (две из которых условны, о чем ниже). В галерее же — о том, сколько стоит сегодня ЗИЛ.

Несмотря на засекреченность выставки, народная молва делает свое дело. Придя в будний день утром, я около часа ходил по залам в сопровождении смотрительницы и охранников. Потом появились две женщины, собирающиеся привести китайских туристов и бурно выражавшие свой восторг. После — еще десяток человек: пожилой мужчина, семья с маленькими детьми, телевизионная съемочная группа. Иногда набирается до трех сотен человек за день. Возможно, больше и не нужно, иначе будет не так уютно.

Но если вы неравнодушны к старинным автомобилям и истории нашей страны, с которой переплетается история Завода имени Лихачева, советую не упустить возможность посетить эту выставку. А чтобы вам легко было ее найти, в конце галереи прилагаем карту. Сокровищница ЗИЛа открыта с 10 до 19 часов ежедневно, кроме понедельника. Вход бесплатный. Пока.

А в галерее — красивые картинки и десятки интересных фактов о ЗИЛе, ЗИЛах, ЗИСах и бывших наших правителях.