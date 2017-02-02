Honda CR-V на роликах: дубль два

Даем второй шанс новому кроссоверу Honda CR-V в испытаниях на наших роликовых платформах.

Honda CR-V пятого поколения выйдет на российский рынок лишь в середине нынешнего года, а мы уже во второй раз берем машину на тест. С чего бы это? Всё дело в том, что во время первой встречи CR-V провалил испытание нашими роликовыми платформами — не смог съехать даже с двух, размещенных под передними колесами.

Надо признать, что сами по себе роликовые платформы весьма коварны. Ведь даже на льду коэффициент сцепления шин с дорогой составляет около 0,1 и незначительно изменяется в зависимости от температуры окружающей среды. На роликах же он фактически равен нулю, если не брать во внимание погрешность измерений. В реальных условиях такое происходит, когда колесо висит, не касаясь земли. В случае с диагональным вывешиванием это еще возможно, а вот вывесить одновременно два передних колеса непросто — если только не посадить машину на брюхо. То есть подобное испытание — некая крайность, на которую производители по большому счету не обязаны ориентироваться при разработке трансмиссии.

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С другой стороны, негоже автомобилю с муфтой в приводе задних колес вести себя подобным образом. Ведь при пробуксовке передних колес крутящий момент на задние должен подаваться! И если его окажется достаточно, чтобы съехать с роликов, то со льдом или скользкой глиной под передними колесами автомобиль справится.

Результат первого теста нас несколько насторожил. Но, поскольку CR-V не подавал признаков неисправности, мы засчитали ему техническое поражение, хотя где-то внутри точил червячок сомнения. Еще больше результат расстроил инженеров Хонды. Мы решили провести совместное расследование — и нашли причину неудачи.

В какой-то мере в этой истории виноваты мы. Дело в том, что, как только в российском офисе Хонды появился предсерийный CR-V, мы всеми правдами и неправдами постарались заполучить его хотя бы на короткий тест. Это была первая машина, которую привезли для сертификации, — но нам пошли навстречу и предоставили ее раньше, чем всем прочим, закрыв глаза даже на обязательную процедуру предпродажной подготовки. А процедура эта подразумевает не только проверку, но и доливку всех необходимых технических жидкостей. По словам специалистов компании Honda, на момент теста уровень рабочей жидкости в заднем дифференциале был недостаточным, это и привело к неудаче на роликах.

2017 Honda CR-V По сигналу от блока управления активируется электромотор, приводящий гидронасос, который, в свою очередь, нагнетает необходимое для включения муфты давление в системе.

Муфта нового CR-V объединена с корпусом заднего дифференциала и оснащена гидронасосом, который приводится электромотором. Насос нагнетает необходимое давление в гидросистеме для включения муфты привода задних колес. Недостаток рабочей жидкости не позволил создать нужное давление. По этой же причине произошел ранний перегрев трансмиссии. А в идеале на задние колёса по команде с электронного блока управления муфтой отправляется до 40% крутящего момента (в зависимости от условий движения).

2017 Honda CR-V Кроссовер Honda CR-V вновь на наших роликах. На этот раз с размещенных под передними колесами платформ он съехал.

Во второй раз CR-V подготовили как следует — и он съехал с роликов. Следуя нашей методике, мы продолжили испытания, расставив роликовые платформы диагонально. Однако такое препятствие Хонде оказалось не по зубам. Впрочем, это вполне ожидаемый результат, поскольку так же ведет себя большинство одноклассников CR-V.

2017 Honda CR-V «Диагональ» CR-V ожидаемо не осилил. Здесь важно вот еще что: сколько мы ни буксовали на диагонально расставленных платформах, индикатор перегрева трансмиссии так и не загорелся — это значит, что при прочих равных CR-V позволит дольше бороться с непроходимым участком дороги.

Готовы пересмотреть рейтинг полноприводных автомобилей, побывавших на наших роликах. В нем Honda CR-V поднялась сразу на несколько строчек, заработав столько же баллов, сколько Kia Sportage, Mazda CX-5 и Renault Kaptur.

Не за горами старт продаж CR-V, и мы обязательно протестируем уже серийный автомобиль. А пока добро пожаловать обратно, в клуб «полноприводных кроссоверов».