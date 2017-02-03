Neoline G-Tech X37: изящный премиум с разрешением QHD

Подход компании Neoline к созданию автомобильных гаджетов свеж и необычен. Вполне утилитарные девайсы выглядят в ее исполнении космической фантастикой, воплощенной в стекле и пластике. И при этом породистый экстерьер видеорегистратора Neoline G-Tech X37 обусловлен задачами, возложенными на гаджет, и удобством их решения.

Основное крепление у Neoline G—Tech X37 необычное, надежное и весьма компактное — это небольшой параллелепипед (на картинке справа), который наклеивается на стекло при помощи двухстороннего скотча 3М, внешний модуль GPS с собственным гнездом питания, контактной площадкой и защелкой для основного устройства. Модуль, наклеенный на лобовое стекло в области зеркала заднего вида, незаметен и никак не ассоциируется с какими-либо электронными гаджетами.

Основной блок видеорегистратора устанавливается на модуль GPS легким движением руки. Питание поступает с крепления, так что нет необходимости каждый раз подключать кабель к регистратору. Так же легко устройство с крепления и снимается. Причем снимать Neoline G-Tech X37 вовсе необязательно: миниатюрный размер и необычный форм-фактор отлично маскируют видеорегистратор, делая его практически незаметным для воров и вандалов.

Помимо основного крепления в комплекте имеется дополнительная крепежная площадка, на этот раз обычная, без GPS. С ее помощью видеорегистратор при необходимости можно установить на заднее или боковое стекло. При установке на дополнительное крепление, питание от бортовой сети можно подключить к G-Tech X37 напрямую, прибор для этого оборудован собственным гнездом mini-USB.

Монументальная конструкция крепления исключает дрожание картинки, 160-градусный объектив легко захватывает пять полос движения без каких-либо искажений. Для настройки угла зрения камеры ее объектив сделан подвижным не только вверх-вниз, но и вправо-влево.

Аккумуляторной батареи у Neoline G—Tech X37 нет, и это хорошо. Батареи в условиях наших холодных зим долго не живут — отрицательные температуры убивают их быстро и беспощадно. Вместо этого видеорегистратор от Neoline оборудован ионистором — суперконденсатором, имеющим огромный срок службы и высочайшую надежность даже после тысяч циклов заряда и разряда. Ионистор заряжается за секунды, ему не страшны мороз и перегрев, он не взорвется в кармане и гарантированно обеспечит устройство электричеством, необходимым для корректного закрытия файла при отключении бортового питания.

Видео очень четкое, видны малейшие детали. Видеорегистратор записывает видеопоток с огромным (W)QHD разрешением 2560х1440 и с частотой 30 кадров в секунду. Высочайшее качество изображения и днем и ночью обеспечивают топовый чипсет для устройств класса премиум Novatek NTK96660, новейшая 4-мегапиксельная светочувствительная матрица OmniVision OV4689, широкоугольный объектив со светосилой f/1.8 и стеклянной 6-линзовой оптикой. Есть дополнительные режимы скоростной видеозаписи: 60 кадров в секунду с разрешением 1920х1080 и 120 кадров в секунду при разрешении 1280x720.

Резкие изменения яркости компенсируются интеллектуальной функцией динамической корректировки изображения WDR, что исключает засветки и затемнения картинки при резкой смене освещенности — при въездах и выездах из туннелей и при попадании в объектив света фар встречных транспортных средств.

Модуль GPS позволяет включить в видеофайл сведения, необходимые для подтверждения подлинности записи и возможности использования ее в качестве доказательной базы: в кадр добавляется штамп с госномером автомобиля, данные о текущей скорости и координатах места съемки. Кстати, при достижении скорости 100 км/ч она перестает отображаться в штампе, чтобы не сослужить ненароком плохую службу в группе разбора. Датчик удара позволяет сделать критически важный файл нестираемым, а датчик движения превращает видеорегистратор G—Tech X37 в охранное устройство на парковке.

Премиум-видеорегистратор Neoline G—Tech X37 уже можно купить в розничных магазинах, рекомендованная цена устройства составляет 9790 рублей — небольшая стоимость за подобное сочетание надежности и широких возможностей.