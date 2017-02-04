Сколько ехать на лампочке?

Стоит ли волноваться, если на щитке приборов загорается контрольная лампа низкого уровня топлива, сколько еще можно проехать и как сэкономить бензин? Отвечаем по порядку.

приборный щиток Указание о необходимости заправиться обычно сопровождается еще и однократным звуковым сигналом. Услышите этот «динь» — начинайте отсчет.

Казалось бы, о чем тут говорить? Данные о резерве в топливном баке должны содержаться в руководстве по эксплуатации автомобиля. Или еще проще: маршрутный компьютер предупреждает о низком уровне топлива и сообщает, сколько можно проехать до заправки. Не всегда. Иные вместо конкретных цифр выдают лишь прочерки, заставляя паниковать еще пуще.

Однако авторы инструкций часто ограничиваются общими словами. Например, «контрольная лампа низкого уровня топлива загорается, когда топливный бак почти пуст». Это цитата из руководств по эксплуатации Hyundai Solaris и Kia Rio. Там же содержится даже элемент драмы: «Выработка запаса топлива может подвергнуть опасности людей, находящихся в автомобиле». Страшно...

Чем грозит «лампочка»

заправка бензина Если приходится выезжать за город, на всякий случай держите в багажнике небольшую канистру с топливом. Проверьте, чтобы она плотно закрывалась. Удобнее, когда она комплектуется лейкой для заправки. Как на этой иллюстрации, например.

Между тем «обсыхать» плохо: можно найти массу неприятных приключений и для себя, и для машины. Например, сжечь бензонасос, которому не будет хватать охлаждения. Кроме того, он начнет поднимать грязь, которая есть в баке любой машины с большим пробегом. Из-за обедненной смеси может пострадать каталитический нейтрализатор. Когда двигатель работает на высоких оборотах, а в него перестает поступать топливная смесь (например, в затяжном вираже), это может привести к детонации и последующему ремонту. Если дело происходит в горной местности, есть риск не преодолеть подъем. Да и вообще, любая вынужденная остановка вдали от цивилизации небезопасна. Зимой можно банально замерзнуть, боясь уйти от машины. Думаете, выдумки? Увы, так бывает. И не только в Сибири и на Дальнем Востоке, а даже в центральной полосе России. Кстати, почитайте на досуге, как в таком случае выжить.

кондиционер Чтобы снизить потребление топлива, выключите кондиционер. Это очень прожорливый агрегат.

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На самом деле и у Соляриса, и у Рио в резерве не так мало: 7–8 литров, как говорят владельцы таких машин. Так, может быть, стоит привести такие цифры, предварительно проверив? Для концерна это вполне посильная задача. Или из руководства по эксплуатации нового Hyundai Solaris, который вот-вот появится на российском рынке, этот хоррор уже убрали? Интересно будет проверить, когда мы с ним познакомимся.

Подобные экзерсисы встречаются в инструкциях трех бестселлеров — Renault Logan, Renault Duster, Lada Largus. Как под копирку: «Если лампа загорается и не гаснет, необходимо срочно заправить бак топливом». При этом в руководстве родственного Renault Sanderо указано четко — «с момента первого загорания сигнальной лампы вы можете проехать еще 50 км».

В инструкции к Ладе Весте есть упоминание о контрольной лампе, и подробнее должно быть рассказано в соответствующем разделе, однако ссылка ведет в никуда. Нет даже такого раздела, как «Эксплуатация автомобиля». Есть «Знакомство», «Вождение», «Уход» и «Практические советы». Напротив, у Лады 4x4 — конкретные данные (смотрите в таблице). То же и у Chevrolet Niva. Похоже на наследие советских времен. Но так же точны и японцы, и европейцы (немцы и чехи).

режим eco Оставьте режим Power до лучших времен. Переходите в Eco Mode, избегайте резких разгонов и торможений.

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Отставить панику!

Как видите, чтобы найти ответ на вопрос, сколько и как далеко можно ехать «на лампочке», я проштудировал инструкции по эксплуатации самых популярных автомобилей в России. Данные свел в таблицу. Вывод: минимальный запас топлива, который обеспечивают нам автопроизводители, — 5 литров, в большинстве случаев — около 7 литров. Этого должно хватать как минимум на 90 километров при езде по загородной трассе на машине В-класса. Так что паниковать, увидев загоревшуюся лампу низкого уровня топлива или письменное предупреждение о том, что бак почти пуст, не стоит — если вы, конечно, не в тундре или пустыне. До заправки дотянете.

Чтобы узнать, где находится ближайшая, посмотрите карту навигатора, включив POI и поставив фильтр по АЗС. Нет штурмана — остановитесь, чтобы воспользоваться смартфоном или планшетом. Кратковременная остановка не повредит. Конечно, лучше найти сетевую заправку с качественным бензином, но если нет гарантии, что такая рядом, лучше не рисковать и заправиться на первой же — минимально. Доедете до приличной — зальете полный бак и разбавите топливо сомнительного качества. И подождите пару секунд после включения зажигания до пуска мотора: пусть насос наберет нормального бензина.

аэродинамика Общая черта чемпионов по экономичности (среди них — Volkswagen XL1, потребляющий всего литр топлива на 100 км пути) — безупречная обтекаемость.

Мы ползем, ковыляя во мгле…

Как дотянуть до заправки? Закрыть окна, чтобы улучшить аэродинамику, и выключить кондиционер, если это возможно (климатическая установка — серьезный энергопотребитель). Выключать музыку бессмысленно, она много не съест. Оставьте и свет фар — иначе сэкономите на безопасности, что делать нельзя, что бы ни случилось. Двигаться нужно максимально равномерно, без резких разгонов и торможений, на высшей передаче, со скоростью около 80 км/ч (не в населенных пунктах). Наш редактор в 2008 году съездил так в Питер и обратно на одном баке за рулем 170-сильного Volvo.

Круиз-контроль Круиз-контроль — хороший инструмент для экономии топлива. Нужно только научиться правильно им пользоваться.

Для поддержания определенной скорости в середине прошлого века изобретен круиз-контроль, он же темпомат, который сегодня есть у большинства машин. Автомобили с новыми автоматическими коробками передач в принципе более экономичны, чем машины с механикой — они меняют передачи по определенному алгоритму, а не как попало, и обучены в первую очередь беречь топливо. Но и в современных автомобилях с МКП (например, Lada Vesta) встроены «подсказчики переключения передач» (термин АВТОВАЗа). И даже в древних Жигулях имеется эконометр, подсказывающий оптимальный режим езды. А в иномарках последнего поколения, как правило, можно выбрать соответствующий режим работы силового агрегата, нажав кнопку Eco. Используйте максимум доступных инструментов. Если можете, проверьте давление в шинах и доведите его до предписанного (данные есть на обратной стороне лючка бензобака или на табличке в дверном проеме). Вы путешествуете, на крыше — бокс, а на хвосте — прицеп? Чтобы доехать до заправки, избавьтесь от того и другого, заберете, когда топлива будет полно.

Но вообще, желаем вам никогда не видеть лампочку резерва топлива горящей, всегда заправлять бак под пробку, а если иногда выезжаете за город, держать в багажнике хотя бы пятилитровую канистру со встроенной лейкой. Стоит недорого, рублей 500, много места не занимает. Если закрывается плотно, герметично — даже не пахнет. Пластиковые бутылки с бензином возить не советуем: они опаснее канистр. А автомобиль сгорает дотла за пару минут.

И последнее: руководства по эксплуатации — интересное чтиво. Советую.