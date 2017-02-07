Проезд на желтый: можно или нет?

Почти все водители сталкиваются с такой ситуацией. Впереди регулируемый перекресток. Горит зеленый. И только ты собрался пересечь перекресток, как загорелся желтый. Что делать?

Вообще, при приближении к перекрестку желательно убедиться, что регулируется он только светофором. Дело в том, что регулировщик на перекрестке будет поглавнее работающего светофора. Если же регулировщика нет, то водители при проезде такого перекрестка должны руководствоваться сигналами светофора.

Да, напомню, что если на всех светофорах одновременно мигают желтые огни, значит перекресток нерегулируемый. На такой желтый можно спокойно ехать, выполняя при этом требования дорожных знаков и руководствуясь правилами проезда нерегулируемых перекрестков.

светофор Для удобства водителей на светофорах применяются специальные табло, в которых указывается оставшееся в секундах время до переключения на другой сигнал. Чаще всего секундомер встроен в желтую секцию светофора.

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Пункт 6.2 Правил дорожного движения устанавливает следующие режимы работы светофоров:

ЗЕЛЕНЫЙ СИГНАЛ — разрешает движение;

ЗЕЛЕНЫЙ МИГАЮЩИЙ СИГНАЛ — разрешает движение и предупреждает о скором переключении на запрещающий.

ЖЕЛТЫЙ СИГНАЛ — запрещает движение. Правда, есть исключение. Так, в пункте 6.14 Правил указано, что можно продолжить движение и на желтый сигнал светофора, если водитель не может остановиться перед стоп-линией (светофором или перед пересекаемой проезжей частью), не применяя мер экстренного торможения. Кроме всего прочего, этот сигнал предупреждает о предстоящей смене режимов. Как правило, с зеленого на красный.

КРАСНЫЙ СИГНАЛ, в том числе мигающий, запрещает движение. Сочетание красного и желтого сигналов запрещает движение и информирует о предстоящем включении зеленого сигнала.

светофор Отсчет в секундах позволяет водителям своевременно оценить ситуацию на дороге и принять правильное решение.

Итак, если светофор оборудован специальным табло, на котором отсчитывается время до смены на запрещающий сигнал, мы прикидываем, успеем ли выехать на перекресток на разрешающий. При этом нужно учесть следующее. Правила движения запрещают выезжать на перекресток (в том числе и на зеленый), если образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении.

А пункт 13.8 Правил говорит о том, что при включении зеленого водитель должен уступить дорогу тем транспортным средствам, которые завершают движение через перекресток, и пешеходам, не закончившим переход проезжей части данного направления.

светофор Оговоркой в Правилах, которая позволяет проехать на запрещающий желтый, пользуются фактический все водители. Хотя и могут остановиться перед перекрестком без оттормаживания в пол.

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Если же на перекрестке заторов нет, а зеленый перед самым носом переключился на желтый, водитель должен остановиться перед стоп-линией (светофором или перед пересекаемой проезжей частью). Но, как я уже говорил, есть спасительная для всех оговорка. Если вы не можете вовремя остановиться (не оттормаживаясь в пол), то Правила разрешают продолжить движение и на желтый. Причем нигде не сказано, как проверить, была ли у вас возможность остановиться. Именно поэтому большинство водителей полагают, что проехать на желтый вполне себе нормальное явление. А некоторые оправдывают свои действия тем, что следующий за ними водитель может поздно среагировать, и произойдет одна из самых распространенных аварий.

С точки зрения правоприменительной практики наказать водителя, проехавшего перекресток на желтый (даже если была возможность остановиться, но он ее проигнорировал), фактически нельзя.

светофор В данном случае автомобили должны начинать движение только при включенной стрелке, разрешающей движение направо. Но некоторые водители уже настолько привыкли к «разрешенному» желтому, что умудряются проскакивать и на красный. А это уже чревато серьезными авариями.

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С точки зрения безопасности такие действия могут повлечь весьма печальные последствия. Столкновения на перекрестках одни из самых опасных. Как правило, такие происшествия заканчиваются человеческими жертвами.

Тем не менее на большинстве перекрестков режим работы светофоров устроен таким образом, что пока горит желтый сигнал с вашего направления, на других горит красный. Тем самым всем водителям, «не успевающим вовремя затормозить на желтый», фактически дарят несколько лишних секунд на проезд перекрестка. Вот только такая вольность приводит к самоуверенности водителей, которые привыкают сначала проезжать на желтый, а потом их уже и красным сигналом светофора не остановить.

Фото: Сергей Смирнов и Петр Ковалев/ТАСС