Чтобы не угнали, или Концепция контрацепции

Как защитить машину от угона? Что выбрать? И нужно ли вообще тратить силы, время и деньги на это занятие?

«Из кареты моей украли подушки; но оставили медвежий ковер, вероятно, за недосугом».

А.С. Пушкин

средство от угона

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Вместо предисловия

Противоугонные и охранные автомобильные системы (в дальнейшем, для простоты, — противоугонки) я люблю давно — именно они долгое время кормили меня после разрухи образца 1991 года. В те времена стараниями великих вождей зарплата начальника КБ на оборонном заводе упала ниже стоимости проездного билета, поэтому мужики стыдливо подались в охрану, а дамы дружно ощутили призвание к бухгалтерии. Для меня же единственным источником дохода стали тогда паяльник, осциллограф и компьютер, быстро освоившие изготовление «товаров народного потребления». Установить на машину клиента собственное патентованное изобретение, да еще и получить за это приличные по тем временам деньги было приятно во всех отношениях.

Затем, как это часто бывает, карета превратилась в тыкву. Пришел девятый вал, несущий в народные массы кочережки на рулевые колеса, омерзительно визжащие сирены, рекламные щиты с надписями «Надо было ставить Клиффорд» и прочую муть. А в наши дни появилось нечто, называемое «телематика».

средство от угона Во всех ситуациях нужно пытаться быть оптимистом. Колесо уцелело — уже хорошо. К тому же в данном случае только его и защищали.

Ладно, давайте вспомним, какие вообще бывают на свете противоугонки. И попробуем разобраться, что к чему.

Какие разновидности противоугонок есть в природе?

В самом первом приближении их можно разделить на два класса — электронные и механические.

средство от угона Современный брелочек от электронной противоугонки выглядит примерно вот так. Впрочем, многие уже обходятся вообще без брелоков — их заменяет «черная метка» в кармане.

Разница между ними вытекает из названий. Электронные — это, грубо говоря, те, которые подключают к электрическим узлам автомобиля, чтобы по команде владельца блокировать их нормальную работу. А механические — это специальные запорные устройства, которые чисто механически мешают угонщику, к примеру, повернуть руль, открыть дверь или включить нужную передачу.

противоугонное средство Пример механических блокираторов, установленных на автомобили. Один отвечает за капот, другой — за двери.

Какие лучше? А что лучше для охраны жилища — хороший дверной замок или электронная система с выходом на пульт МВД? Одно не исключает другое. Хотя выбор электроники несоизмеримо шире.

средство от угона Блокираторы рулевого вала «Гарант» — по соотношению цена/качество с ними тягаться очень тяжело. средство от угона Новички рынка — блокираторы рулевого вала ZEDER. В отличие от гарантов, устанавливаются стационарно. Рядом показан фрагмент рулевого вала. средство от угона Блокираторы рулевого вала «Перехват» — у них самый необычный ключ. Эдакое «кольцо Саурона»… средство от угона Блокиратор рулевого вала, совмещенный с замком зажигания. Достоинство — вы будете обязаны пользоваться таким устройством постоянно. Недостаток — подходит только на конкретную модель машины. Поэтому сегодня такие изделия практически исчезли с широкого рынка.

Часто электроника выступает дуэтом с механикой. Так, механический блокиратор коробки передач, оснащенный электрическим приводом, фактически становится электромеханическим: его отпирает уже не ключ, а команда с брелока или с клавиатуры. А вандалостойкий замок зажигания на Самару или УАЗ обрастает контактными группами и проводами, также занимая промежуточное положение между механикой и электроникой. Еще есть блокираторы тормозной системы, уже много лет ведущие полузаконное существование.

средство от угона А вот такую механику многие боятся устанавливать. Устройство «Техноблок» блокирует тормозную систему! Или сцепление с гидроприводом — неважно. Налицо вмешательство в святая святых — в тормоза, однако же продавцы уверяют, что проблем, мол, нет. Во всяком случае, самопроизвольно такое устройство не сможет сработать даже теоретически: оно абсолютно пассивно и, будучи включенным, просто не отпускает педаль после первого торможения.

Кроме того, отдельные установщики любят применять экзотику. Напустить в салон газу, приклеить вора к сиденью... Кустарный промысел порой радует изделиями, затыкающими выпускную систему двигателя. А еще известны биометрические системы, распознающие отпечатки пальцев владельца.

средство от угона Такие изделия нынче раритет. Топливный клапан с дистанционным управлением.

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Лично мне больше всего по душе так называемые иммобилайзеры — они вообще не шумят и не мигают лампочками, а просто блокируют работу каких-либо электронных цепей, ожидая приказа хозяина снять объект с охраны.

Важно отметить, что угоностойкость определяется не только схемотехническим решением, заложенным в ту или иную систему, а тем, насколько грамотно она инсталлирована в конкретный автомобиль. Соответственно, одна и та же система может вести себя по-разному. Именно поэтому на практике любая противоугонка, установленная в автосалоне на новенький автомобиль, как правило, бестолкова по сути — их монтируют быстро и, что называется, под копирку. Представьте себе установщика, который целый день присобачивает одни и те же противоугонки на одни и те же машины. Согласитесь, что ждать от него творческого подхода просто несерьезно. А для угонщика такая машина — подарок судьбы.

Механика отличается от электроники не только способом защиты автомобиля, но и совершенно иным разнообразием модельного ряда. Каждая механическая противоугонка изначально предназначена для защиты конкретного объекта, будь то рулевой вал, капот, коробка передач, двери, педальный узел, колеса. Но если одну и ту же электронную систему, как правило, можно установить хоть на Самару, хоть на Майбах, защищая при этом совершенно разные электрические цепи, то механику изготавливают строго под конкретное назначение. К примеру, блокиратор коробки передач для ВАЗ-1118 невозможно установить на ГАЗ-31029.

средство от угона Установка противоугонки на современную машину — это всегда серьезная работа. Даже если машина далеко не самая навороченная.

И еще важное отличие механики от электроники. Механику нужно устанавливать строго по шаблону — тут вольности недопустимы. Поэтому все замки одной фирмы будут одинаково смонтированы на всех моделях под одной маркой, к примеру Шкода. А вот электронику хороший мастер будет стараться всякий раз инсталлировать с изюминкой, не допуская повторов.

средство от угона Самая отвратительная механика — это всевозможные кочережки типа вот этой. Не тратьте на такое деньги.

А что такое телематика?

средство от угона По сути, многие электронные навороты будто специально созданы для жуликов. И на смену механическим отмычкам приходят полупроводниковые.

Как известно, интеллигентный человек — это тот, который может описать Анджелину Джоли, не водя руками по воздуху. Вот и с телематикой те же сложности — как объяснить, что это и зачем?

Если совсем коротко, то телематика — это сильно навороченная противоугонка. Эдакий смартфон рядом с обычным телефоном. То есть устройство, которое защиту от угона давно относит к второстепенным функциям, предлагая взамен навигацию, удаленную диагностику, мультимедийные функции, связь и что-то в этом роде.

средство от угона Типичный представитель «телематиков» от НПО СтарЛайн. Цитирую описание: «Автовладелец сможет управлять охраной и получать данные от автомобиля по каналу Bluetooth Smart. Для получения информации о сбоях и ошибках из шины данных автомобиля теперь достаточно смартфона. При возникновении неисправности мобильное приложение покажет расшифровку кода ошибки, а также данные о пробеге и уровне топлива».

Автовладельцу всегда доступна информация о местоположении автомобиля по базовым станциям LBS с точностью до 250 метров и история событий за интересующий период в умном журнале. Ну и так далее. Потенциальный угонщик, надо полагать, испугается и убежит.

Зачем всё это нужно? Ну, предположим, что ваша дама «сломалась» где-то вдали от дома и обрывает телефон: спасай, милый! Но объяснить, куда заехала, она не может: что это за шоссе и где тут километровые столбы — неизвестно. Зато вы разберетесь быстро, взглянув на экран любого подходящего гаджета, знакомого с интернетом. Мало того, машина сама сообщает по каналу GPRS свои координаты, определяемые по GPS и ГЛОНАСС.

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То же касается профилактики. Телематика подключится к CAN-шине, постоянно собирая базу данных касательно поведения машины на дороге. Эти данные поступят к дилеру — пусть думает, например, почему у меня перед носом то и дело загорается какая-то лампочка. В случае ДТП информация может понадобиться автостраховщикам и ГИБДД — всегда можно выяснить, был ли в момент аварии включен поворотник, как менялось ускорение, с какого момента тормозил водитель? Для этого машинка выдает информацию на сервер компании-производителя телематического комплекса, а оттуда она уже передается дилерам, страховщикам, ГИБДД и т. п.

Как все это устроено? Грубо говоря, телематический комплекс — это коробочка типа «черный ящик», собирающая информацию, а также онлайн-сервис. Мозг постоянно собирает информацию, какая ему только доступна, а язык доносит ее до заинтересованных сторон. Уши, в свою очередь, сообщают мозгу пожелания хозяина.

Нужна ли телематика лично вам? Опять вспомню про смартфон. Если вам достаточно просто разговаривать или обмениваться эсэмэсками, то он вам ни к чему. А вот если захочется перелистывать пальцем экранные страницы, рыться в интернете, пользоваться навигацией, фотографировать и при этом слушать музыку, то обычного телефона для этих целей точно не хватит.

Впрочем, вопрос о необходимости телематики уже не стоит. Похоже, что других «охранок» вскоре вообще не будет!

противоугонное средство Эту машину мы в свое время «угнали» исключительно благодаря непродуманной электронике автопроизводителя и, напротив, продуманной технике современных жуликов.

Ко всему прочему телематика способна при необходимости направить меня с автомобилем на ближайший сервис, где нас починят, заправят и подкрутят. Очень хорошо, но в такой перечень попадет далеко не каждый сервис, магазин или АЗС. Иными словами, мной обязательно начнут манипулировать. И обслуживать меня станут не там, где хорошо, а там, кто вовремя заплатил за такую «навигацию».