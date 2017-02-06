Чтобы не угнали, или Концепция контрацепции

Как защитить машину от угона? Что выбрать? И нужно ли вообще тратить силы, время и деньги на это занятие?

«Из кареты моей украли подушки; но оставили медвежий ковер, вероятно, за недосугом».

А.С. Пушкин

средство от угона

средство от угона

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Вместо предисловия

Противоугонные и охранные автомобильные системы (в дальнейшем, для простоты, — противоугонки) я люблю давно — именно они долгое время кормили меня после разрухи образца 1991 года. В те времена стараниями великих вождей зарплата начальника КБ на оборонном заводе упала ниже стоимости проездного билета, поэтому мужики стыдливо подались в охрану, а дамы дружно ощутили призвание к бухгалтерии. Для меня же единственным источником дохода стали тогда паяльник, осциллограф и компьютер, быстро освоившие изготовление «товаров народного потребления». Установить на машину клиента собственное патентованное изобретение, да еще и получить за это приличные по тем временам деньги было приятно во всех отношениях.

Затем, как это часто бывает, карета превратилась в тыкву. Пришел девятый вал, несущий в народные массы кочережки на рулевые колеса, омерзительно визжащие сирены, рекламные щиты с надписями «Надо было ставить Клиффорд» и прочую муть. А в наши дни появилось нечто, называемое «телематика».

средство от угона

средство от угонаВо всех ситуациях нужно пытаться быть оптимистом. Колесо уцелело — уже хорошо. К тому же в данном случае только его и защищали.
Во всех ситуациях нужно пытаться быть оптимистом. Колесо уцелело — уже хорошо. К тому же в данном случае только его и защищали.

Ладно, давайте вспомним, какие вообще бывают на свете противоугонки. И попробуем разобраться, что к чему.

Какие разновидности противоугонок есть в природе?

В самом первом приближении их можно разделить на два класса — электронные и механические.

средство от угона

средство от угонаСовременный брелочек от электронной противоугонки выглядит примерно вот так. Впрочем, многие уже обходятся вообще без брелоков — их заменяет «черная метка» в кармане.
Современный брелочек от электронной противоугонки выглядит примерно вот так. Впрочем, многие уже обходятся вообще без брелоков — их заменяет «черная метка» в кармане.

Разница между ними вытекает из названий. Электронные — это, грубо говоря, те, которые подключают к электрическим узлам автомобиля, чтобы по команде владельца блокировать их нормальную работу. А механические — это специальные запорные устройства, которые чисто механически мешают угонщику, к примеру, повернуть руль, открыть дверь или включить нужную передачу.

противоугонное средство

противоугонное средствоПример механических блокираторов, установленных на автомобили. Один отвечает за капот, другой — за двери.
Пример механических блокираторов, установленных на автомобили. Один отвечает за капот, другой — за двери.

Какие лучше? А что лучше для охраны жилища — хороший дверной замок или электронная система с выходом на пульт МВД? Одно не исключает другое. Хотя выбор электроники несоизмеримо шире.

средство от угона

средство от угонаБлокираторы рулевого вала «Гарант» — по соотношению цена/качество с ними тягаться очень тяжело.
Блокираторы рулевого вала «Гарант» — по соотношению цена/качество с ними тягаться очень тяжело.

средство от угона

средство от угонаНовички рынка — блокираторы рулевого вала ZEDER. В отличие от гарантов, устанавливаются стационарно. Рядом показан фрагмент рулевого вала.
Новички рынка — блокираторы рулевого вала ZEDER. В отличие от гарантов, устанавливаются стационарно. Рядом показан фрагмент рулевого вала.

средство от угона

средство от угонаБлокираторы рулевого вала «Перехват» — у них самый необычный ключ. Эдакое «кольцо Саурона»…
Блокираторы рулевого вала «Перехват» — у них самый необычный ключ. Эдакое «кольцо Саурона»…

средство от угона

средство от угонаБлокиратор рулевого вала, совмещенный с замком зажигания. Достоинство — вы будете обязаны пользоваться таким устройством постоянно. Недостаток — подходит только на конкретную модель машины. Поэтому сегодня такие изделия практически исчезли с широкого рынка.
Блокиратор рулевого вала, совмещенный с замком зажигания. Достоинство — вы будете обязаны пользоваться таким устройством постоянно. Недостаток — подходит только на конкретную модель машины. Поэтому сегодня такие изделия практически исчезли с широкого рынка.

Часто электроника выступает дуэтом с механикой. Так, механический блокиратор коробки передач, оснащенный электрическим приводом, фактически становится электромеханическим: его отпирает уже не ключ, а команда с брелока или с клавиатуры. А вандалостойкий замок зажигания на Самару или УАЗ обрастает контактными группами и проводами, также занимая промежуточное положение между механикой и электроникой. Еще есть блокираторы тормозной системы, уже много лет ведущие полузаконное существование.

средство от угона

средство от угонаА вот такую механику многие боятся устанавливать. Устройство «Техноблок» блокирует тормозную систему! Или сцепление с гидроприводом — неважно. Налицо вмешательство в святая святых — в тормоза, однако же продавцы уверяют, что проблем, мол, нет. Во всяком случае, самопроизвольно такое устройство не сможет сработать даже теоретически: оно абсолютно пассивно и, будучи включенным, просто не отпускает педаль после первого торможения.
А вот такую механику многие боятся устанавливать. Устройство «Техноблок» блокирует тормозную систему! Или сцепление с гидроприводом — неважно. Налицо вмешательство в святая святых — в тормоза, однако же продавцы уверяют, что проблем, мол, нет. Во всяком случае, самопроизвольно такое устройство не сможет сработать даже теоретически: оно абсолютно пассивно и, будучи включенным, просто не отпускает педаль после первого торможения.

Кроме того, отдельные установщики любят применять экзотику. Напустить в салон газу, приклеить вора к сиденью... Кустарный промысел порой радует изделиями, затыкающими выпускную систему двигателя. А еще известны биометрические системы, распознающие отпечатки пальцев владельца.

средство от угона

средство от угонаТакие изделия нынче раритет. Топливный клапан с дистанционным управлением.
Такие изделия нынче раритет. Топливный клапан с дистанционным управлением.

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Лично мне больше всего по душе так называемые иммобилайзеры — они вообще не шумят и не мигают лампочками, а просто блокируют работу каких-либо электронных цепей, ожидая приказа хозяина снять объект с охраны.

Важно отметить, что угоностойкость определяется не только схемотехническим решением, заложенным в ту или иную систему, а тем, насколько грамотно она инсталлирована в конкретный автомобиль. Соответственно, одна и та же система может вести себя по-разному. Именно поэтому на практике любая противоугонка, установленная в автосалоне на новенький автомобиль, как правило, бестолкова по сути — их монтируют быстро и, что называется, под копирку. Представьте себе установщика, который целый день присобачивает одни и те же противоугонки на одни и те же машины. Согласитесь, что ждать от него творческого подхода просто несерьезно. А для угонщика такая машина — подарок судьбы.

Механика отличается от электроники не только способом защиты автомобиля, но и совершенно иным разнообразием модельного ряда. Каждая механическая противоугонка изначально предназначена для защиты конкретного объекта, будь то рулевой вал, капот, коробка передач, двери, педальный узел, колеса. Но если одну и ту же электронную систему, как правило, можно установить хоть на Самару, хоть на Майбах, защищая при этом совершенно разные электрические цепи, то механику изготавливают строго под конкретное назначение. К примеру, блокиратор коробки передач для ВАЗ-1118 невозможно установить на ГАЗ-31029.

средство от угона

средство от угонаУстановка противоугонки на современную машину — это всегда серьезная работа. Даже если машина далеко не самая навороченная.
Установка противоугонки на современную машину — это всегда серьезная работа. Даже если машина далеко не самая навороченная.

И еще важное отличие механики от электроники. Механику нужно устанавливать строго по шаблону — тут вольности недопустимы. Поэтому все замки одной фирмы будут одинаково смонтированы на всех моделях под одной маркой, к примеру Шкода. А вот электронику хороший мастер будет стараться всякий раз инсталлировать с изюминкой, не допуская повторов.

средство от угона

средство от угонаСамая отвратительная механика — это всевозможные кочережки типа вот этой. Не тратьте на такое деньги.
Самая отвратительная механика — это всевозможные кочережки типа вот этой. Не тратьте на такое деньги.

А что такое телематика?

средство от угона

средство от угонаПо сути, многие электронные навороты будто специально созданы для жуликов. И на смену механическим отмычкам приходят полупроводниковые.
По сути, многие электронные навороты будто специально созданы для жуликов. И на смену механическим отмычкам приходят полупроводниковые.

Как известно, интеллигентный человек — это тот, который может описать Анджелину Джоли, не водя руками по воздуху. Вот и с телематикой те же сложности — как объяснить, что это и зачем?

Если совсем коротко, то телематика — это сильно навороченная противоугонка. Эдакий смартфон рядом с обычным телефоном. То есть устройство, которое защиту от угона давно относит к второстепенным функциям, предлагая взамен навигацию, удаленную диагностику, мультимедийные функции, связь и что-то в этом роде.

средство от угона

средство от угонаТипичный представитель «телематиков» от НПО СтарЛайн. Цитирую описание: «Автовладелец сможет управлять охраной и получать данные от автомобиля по каналу Bluetooth Smart. Для получения информации о сбоях и ошибках из шины данных автомобиля теперь достаточно смартфона. При возникновении неисправности мобильное приложение покажет расшифровку кода ошибки, а также данные о пробеге и уровне топлива».
Типичный представитель «телематиков» от НПО СтарЛайн. Цитирую описание: «Автовладелец сможет управлять охраной и получать данные от автомобиля по каналу Bluetooth Smart. Для получения информации о сбоях и ошибках из шины данных автомобиля теперь достаточно смартфона. При возникновении неисправности мобильное приложение покажет расшифровку кода ошибки, а также данные о пробеге и уровне топлива».

Автовладельцу всегда доступна информация о местоположении автомобиля по базовым станциям LBS с точностью до 250 метров и история событий за интересующий период в умном журнале. Ну и так далее. Потенциальный угонщик, надо полагать, испугается и убежит.

Зачем всё это нужно? Ну, предположим, что ваша дама «сломалась» где-то вдали от дома и обрывает телефон: спасай, милый! Но объяснить, куда заехала, она не может: что это за шоссе и где тут километровые столбы — неизвестно. Зато вы разберетесь быстро, взглянув на экран любого подходящего гаджета, знакомого с интернетом. Мало того, машина сама сообщает по каналу GPRS свои координаты, определяемые по GPS и ГЛОНАСС.

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То же касается профилактики. Телематика подключится к CAN-шине, постоянно собирая базу данных касательно поведения машины на дороге. Эти данные поступят к дилеру — пусть думает, например, почему у меня перед носом то и дело загорается какая-то лампочка. В случае ДТП информация может понадобиться автостраховщикам и ГИБДД — всегда можно выяснить, был ли в момент аварии включен поворотник, как менялось ускорение, с какого момента тормозил водитель? Для этого машинка выдает информацию на сервер компании-производителя телематического комплекса, а оттуда она уже передается дилерам, страховщикам, ГИБДД и т. п. 

Как все это устроено? Грубо говоря, телематический комплекс — это коробочка типа «черный ящик», собирающая информацию, а также онлайн-сервис. Мозг постоянно собирает информацию, какая ему только доступна, а язык доносит ее до заинтересованных сторон. Уши, в свою очередь, сообщают мозгу пожелания хозяина.

Нужна ли телематика лично вам? Опять вспомню про смартфон. Если вам достаточно просто разговаривать или обмениваться эсэмэсками, то он вам ни к чему. А вот если захочется перелистывать пальцем экранные страницы, рыться в интернете, пользоваться навигацией, фотографировать и при этом слушать музыку, то обычного телефона для этих целей точно не хватит.

Впрочем, вопрос о необходимости телематики уже не стоит. Похоже, что других «охранок» вскоре вообще не будет!

противоугонное средство

противоугонное средствоЭту машину мы в свое время «угнали» исключительно благодаря непродуманной электронике автопроизводителя и, напротив, продуманной технике современных жуликов.
Эту машину мы в свое время «угнали» исключительно благодаря непродуманной электронике автопроизводителя и, напротив, продуманной технике современных жуликов.

Ко всему прочему телематика способна при необходимости направить меня с автомобилем на ближайший сервис, где нас починят, заправят и подкрутят. Очень хорошо, но в такой перечень попадет далеко не каждый сервис, магазин или АЗС. Иными словами, мной обязательно начнут манипулировать. И обслуживать меня станут не там, где хорошо, а там, кто вовремя заплатил за такую «навигацию».

Чтобы не угнали, или Концепция контрацепции

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Комментарии (30)

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самая лучшая сигналка — это передвигаться на машине с вооооооооот таким двигателем!!!!!

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0

Рецепт весьма прост — надо выбирать автомобили, которые относятся к «неугоняемым». У меня вот Авео и Зафира — непрестижные и нафиг никому не нужны, можно даже не закрывать. )))

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0

В современных условиях достаточно проблем помимо угона может доставить даже мелкое хулиганство (вспомним шильдики на Вольво), даже если машина не из угоняемых и меры приняты!

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0
Глеб

помню, помню..

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0

«Вы можете отказаться. Но я рекомендую все-таки согласиться — они же официалы, вот пусть и отвечают за переделки. Пусть установят самую простую противоугонку, какая только есть, — после этого вы спокойно можете в удобное время обратиться к нормальному мастеру и установить, к примеру, иммобилайзер. О нем и знать-то никто не будет. Во всяком случае, ваши нервы это сбережет.»
Крайне странный совет. Т.е. сначала пусть установят Шерхан, заплатим за него *цать тысяч, потом сразу помчимся это безобразие снимать, которое является просто подарком угонщикам и машина без него более защищенная, чем с ним.
Никто с гарантии на автомобиль вас не снимет за установку чего-либо на стороне, просто потому что такое юридически не возможно, максимум что возможно — не будут по гарантии ремонтировать тот элемент, который пострадал из-за некорректно установленного «допа». Но не надо ездить куда попало — ставьте «допы» в проверенных местах, там мастера дорожат репутацией и дают гарантии на свои работы.

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+4
epema

\\\\....Крайне странный совет. Т.е. сначала пусть установят Шерхан, заплатим за него *цать тысяч, потом сразу помчимся это безобразие снимать, ...../////

Миль пардоН — а снимать то ЗАЧЕМ????? Что, дополнительно установленный иммобилайзер будет конфликтовать с Шерханом? Да ни РаЗу — просто появится еще одна степень защиты, причем достаточно скрытая и на преодоление которой, злодеям нужно дополнительное время которого им патологически не хватает.
Я завязал с самостоятельной установкой сигналок три машины назад — и скуШно стало.... да и недосуг,..... в основном ВСЕ воззрения автора считаю справедливыми....авось достучится до разума понторезов, с их тягой к Клиффордам!

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0
Welder

Давайте посмотрим на стоимость установки какого-нибудь Шерхана у дилера, в большинстве случаев, это будет практически равноценно установке охранного комплекса (сигнализация+иммо+замок) «на стороне». Так же не стоит забывать о том, что Шерхан почти не обеспечивает внешней защиты, т.е. всё что находится внутри салона доступно любому школьнику с код-граббером, который под Шерхан стоит какие-то копейки.
А если человеку нужен автозапуск (я думаю нет смысла объяснять, что наличие автозапуска при нынешнем развитии охранных систем никак не снижает стойкость к угону?!), то Шерхан тут как раз будет очень слабым звеном.
Шерхан в любом виде не делает автомобиль защищеннее. И да, совсем забыл, когда-то был Фокус, с навязанным дилером Шерханом, получал кучу удовольствия, когда катался по парковкам супермаркетов в поисках места, где его бы не перехватывали и возможно было поставить на охрану.
Так что — зачем платить больше?!

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0
Welder

Именно так. Просто эта мысль никак не доползет до адресата

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0
epema

Это продуманный совет. Следовать ему или нет —- ваше дело. Я к шерханам примерно так же, как вы, отношусь, но повторяю: на новой машине вам лучше уехать из салона при наличии хоть какой-то защиты и страховки. Что тут странного? А абсолютно любое вмешательство в конструкцию машины является противозаконным —- мы про это сто раз писали, повторяться не хочу.
Насчет проверенных мест полностью согласен —- сам к этому призываю

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0
Колодочкин Михаил

И всё равно мне ваш совет не ясен — вы сами себе противоречите несколько раз: у дилера ничего не ставьте — но лучше поставьте, любое вмешательство противозаконно — но ставить надо. Или речь о том, что установка допов у дилера «юридически чиста»?! Так ситуация ровно такая же, как и с установкой на стороне — за всё установленное оборудование вне завода-производителя отвечает тот, кто его установил и ни один дилер не будет ремонтировать сигнализацию установленную другим (по крайней мере бесплатно). А если почитать форумы — регулярно появляются призывы о помощи по установленным у дилеров сигнализациям и не желанию дилеров исправлять свои косяки.
А по поводу из салона на пустой машине выезжать — я за несколько месяцев до покупки оговорил с несколькими мне известными и проверенными установщиками охранных систем модель автомобиля, требования и обрисовал бюджет, они мне дали варианты установок, выбрал подходящий и договорился, что как только получаю автомобиль — приезжаю к ним на установку.
Всё-таки покупка автомобиля для 99% жителей нашей страны не равноценна прогулке за хлебом и к этому вопросу можно подойти осознанно и подготовиться, во благо сохранения своего же не дешевого имущества.

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0
epema

В третий раз закинул он невод... Если систему вам ставит дилер, то этого его проблемы. А речь не о поломке сигнализации, а о любых других проблемах —- допустим, с электрикой. После того, как у вас обнаружат самовольно установленное устройство, грех не свалить все на «неквалифицированное вмешательство, не предусмотренное заводом-изготовителем». Я же не хвалю установщиков дилеров — в основном они халтурят. Впрочем, я же все это уже описывал несколько раз.

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0
Колодочкин Михаил

А я говорю вам о том, что установка у дилера не защищает вас от проблем с дальнейшей эксплуатацией. Дилеры очень неохотно исправляют проблемы по гарантии, связанные с заводскими дефектами, а уж по вопросом гарантии на «допы» — проблем с ними еще больше. К тому же, если у вас случились проблемы с электрикой и вы поехали к другому дилеру (к примеру, в другом городе вы были) и там выявили проблему в установленном допоборудовании, то им без разницы у дилера вы ставили, или на стороне — ремонтироваться вы будете за свой счет. В любом случае — это не штатное оборудование и ответственность несёт конкретный установщик. Другой момент — дилер в лучшем случае даёт гарантию на свои работы год (а бывает и не более полугода) и случись что после этого — ремонт опять же за ваш счет.
Сторонние установщики, как правило, дают гарантию равную гарантии на оборудование (3–5 лет) и в случае каких-то проблем с штатной электроникой, вызванной их установкой — отвечают они. Известные мне установщики, в том числе, оплачивают эвакуатор, если автомобиль обездвижен.

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0
epema

Вы все время переводите стрелки на проблемы с противоугонкой, а я вам про автомобиль говорю. Впрочем, больше не буду —- я свою позицию изложил.

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0
epema

Практически ВСЕ мастера практически во ВСЕХ сервисах ДЕЛАЮТ ВСЕ ПО ОДНОЙ СХЕМЕ и устанавливают детали противоугонки В ОДНИХ И ТЕХ ЖЕ МЕСТАХ!!! Не будьте наивны! Любая, даже простенькая сигналка смонтированная «не как у всех» защитит гораздо лучше любой самой навороченной установленной по шаблону! Михаил Владимирович, как электронщик-изобретатель, это подтвердит.

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+1
Дмитрий 74

Естественно. 20 лет с ними воюю

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0

«Как известно, интеллигентный человек — это тот, который может описать Анджелину Джоли, не водя руками по воздуху», и "...в метель впарить эскимосам лёд". Всё угоняется, если это кому-нибудь очень надо.

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+2
ghgjgh

Нужно различать угон Соляриса и какого-нибудь Рейндж-Ровера. Первых угоняют на разбор, вторые — под заказ. И если что-то препятствует угону Соляриса, то его обойдут стороной и через метров 100 найдут такой же, но без препятствий. Никто не будет угонять «конкретно вот этот» Солярис и особенно заморачиваться над методами угона. Просто профит от этого мероприятия не будет покрывать рисков.

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+2
epema

Да, конечно. Только защищать-то нужно и то, и другое. Может быть, что владельцу Киа машины большей кровью досталась.

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-1
Колодочкин Михаил

А я говорю, что не надо?! Просто подходы, методы и бюджеты разные в этих случаях и пропорциональны стоимости автомобилей.

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+2
epema

Солярисы и Роверы здесь вообще не при делах, когда на одной из заинтересованных сторон оказываются действующие лампасы...и чем они ширше, тем более туманнее перспектива. Такие вот аттестации в РФ.

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+1
ghgjgh

да, конечно. Просто надо отличать угон от разбойного нападения. А задача любой противоугонки увеличить «постоянную времени» доступа к машине.

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0
Колодочкин Михаил

вынужден согласиться...

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0
Колодочкин Михаил

Шансов на возбуждение уг./дела и в том и в другом случае min.

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-1
ghgjgh

Вам лишь так кажется.

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-1
epema

Это Вам кажется, а я 7-ой месяц пытаюсь его возбудить. «Вкус красной икры лучше обсуждать с тем, кто её ел» — М. Жванецкий.

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+1

А вообще бизнес развивается не так, как мне хотелось бы. Ну никто не придумал нового способа блокировки цепей или систем —- все рвут одно и то же.

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0
Колодочкин Михаил

Рассказ прочитал — идея хорошая, но это фантастика пока. А по поводу сигналок — надо всегда сочетать механику с электроникой. У меня механический блокиратор рулевого вала, коробки передач и сигналка. На заправках блокирую коробку и сигналка. Около магазинов или дома-работы всегда — руль, коробка и сигналка. Мне не лень пользоваться механикой, ведь для себя же.

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+2
Александр35

А большинству — лень, можете поверить. Тот же гарант никто не будет ставить из-за пяти минут отсутствия

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0
Колодочкин Михаил

Вот поэтому у меня и установлен, помимо «гарантовского» блокиратора руля, «гарантовский» блокиратор коробки. На заправке как раз и отлучаешься примерно на 5 минут. Повернуть ключик занимает секунд 5, снять тоже. А в магазин зайти уже на 5 минут не выйдет, там только на кассе можно 30 минут простоять))). У меня уж алгоритм выработался — заглушил двигатель, заблокировал коробку, поставил замок под руль. На снятие тоже — сначала рулевой блокиратор, завожу машину, если зима — иду чистить снежок, потом сажусь , снимаю блокировку коробки. Ключик от блокиратора с собой ношу, от ключей отдельно. Пока очищаю машину — шансов прыгнуть в нее угонщику и уехать минимум. Да и я пока с блокировки не сниму, с места не тронусь, блокирует в паркинге.

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0
Александр35

Удачи!

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