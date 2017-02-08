Cadillac XT5: куда выветрился дух Америки?

Среднеразмерный кроссовер Cadillac SRX успеха на нашем рынке не снискал — отчасти сказалось близкое родство с Chevrolet Captiva и Opel Antara. А вот сменивший его XT5 «бедных родственников» не имеет. Поможет ли?

Cadillac XT5 Самым запоминающимся элементом в дизайне экстерьера можно назвать «слезы» головной светотехники. Это фирменная черта всех новых Кадиллаков.

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С виду и не скажешь, что XT5 полностью новая модель. На первый взгляд перед нами — продукт рестайлинга, модернизированный SRX. Да и на второй тоже. Ан нет. All new Cadillac. С предшественником его роднят лишь схожие обводы кузова и низко посаженный передний бампер.

Заглянув в салон, даже присвистнул от удивления. От присущей последним Кадиллакам архитектуры с покрытой рояльным лаком минималистической центральной консолью и сенсорными кнопками отказались. Вместо этого — аккуратная передняя панель, обтянутая замшей. Вообще, по качеству отделки XT5 совершил рывок вперед. Полированный металл, кожа искусной выделки, мягкий пластик — в премиальности Кэдди сомневаться теперь не приходится.

Cadillac XT5 Вариант панели приборов с виртуальными второстепенными шкалами смотрится солидно. Cadillac XT5 А вот и альтернативное изображение приборки. На мой взгляд, оно чрезмерно игривое. Cadillac XT5 Кадиллаковский интерьер — смелый и неожиданно воздушный. Ни капли чопорности! Cadillac XT5 Когда подносишь палец к монитору, в нижней части экрана всплывает ряд виртуальных кнопок. Cadillac XT5 На крупном люкс-кроссовере система кругового обзора отнюдь не лишняя. Вот только качество изображения неидеально — слишком велика зернистость.

Cadillac XT5 Передние кресла на удивление жесткие — они бесконечно далеки от мягких диванов, которые устанавливались на Кадиллаки в недавнем прошлом. Cadillac XT5 В недрах туннеля нашлось место для ниши, в которой можно хранить мелочевку. Удобно!

Хватает и интересных решений. Так, в чреве центрального туннеля американцы организовали удобную нишу, в которой можно поместить разнообразную поклажу. Там же располагается и 12-вольтовая розетка. Но самая яркая особенность XT5 — салонное зеркало с режимом трансляции картинки с встроенной в багажную дверь видеокамеры. Отличная идея! Жаль, реализована она не на высшем уровне. Потому как масштаб объектов на дисплее не согласован с тем, что видишь в наружных зеркалах, и это сбивает с толку.

Cadillac XT5 Вынесенная на зеркало картинка с камеры заднего вида из-за широкоугольного объектива искажает реальность. Находящийся позади объект, кажется, далеко-далеко… Cadillac XT5 …на самом же деле он находится чуть ли не впритык к пятой двери.

Смутил и экран информационно-развлекательной системы — слишком уж размытая у него картинка. А еще из-за панорамной крыши над головами задних пассажиров неожиданно мало места. Покупай я XT5 для себя, не раздумывая отказался бы от этой опции. Благо, такой выбор есть.

Cadillac XT5 Основное нарекание у сидящих на втором ряду — к низкому потолку, мешающему даже людям среднего роста. В модификациях без панорамной крыши такой оказии быть не должно. Зато у дивана есть обогрев и возможность регулировки спинок по углу наклона. Cadillac XT5 Передвигающийся по рельсам телескопический разделитель очень удобен.

А вот альтернативы по двигателю нет — все без исключения модификации снабжаются 3,6-литровой V-образной «шестеркой» мощностью 314 л.с. Налог на такую версию сумасшедший. Комплектация с более скромным четырехцилиндровым мотором с налоговыгодной мощностью в 249 л.с. не повредила бы. К слову, у конкурентов подобные модификации есть.

Ну да ладно, хватит ворчать, тем паче что к самому V6 претензий нет. Работает тихо, разгоняет машину бодро: за 7,5 секунды до 100 км/ч — неплохой результат. Только в базовом режиме его не добиться. Ведь после пуска двигателя XT5 переходит в переднеприводный режим, в котором эффективный разгон невозможен из-за пробуксовки передних колес. Чтобы грести всеми четырьмя, надо выбрать пункт AWD в меню Drive Select Mode. И так каждый раз после пуска двигателя. Дико неудобно!

Cadillac XT5 Светящиеся в темноте ручки придают Кадиллаку флер таинственности. Cadillac XT5 Ничем не прикрытые пороги быстро покрываются грязью, которая потом пачкает брюки.

Между прочим, кадиллаковская трансмиссия примечательна тем, что задний редуктор GKN снабжен сразу двумя пакетами фрикционов — по одному на каждое колесо. Распределением крутящего момента заведует электроника — в поворотах большая часть тяги достается внешнему колесу, что повышает стабильность движения. В повороты XT5 закручивается с лихостью раллийного автомобиля, чего за Кадиллаками прежде не наблюдалось.

Cadillac XT5 Отсутствие какой-либо защиты моторного отсека снизу — серьезный недостаток для российских условий.

Да и по снежной целине Cadillac гребет с невероятным энтузиазмом. Главное, не увлекаться и не поддаваться чарам клубов снега из-под колес — ведь дорожный просвет у «американца» составляет всего-то 175 мм. Посадить его на брюхо — раз плюнуть. Ситуацию усугубляет и отсутствие какой-либо защиты днища. В общем, съезжая с асфальта на XT5, надо быть предельно осмотрительным.

Cadillac XT5 Но пока есть зацеп, Кэдди позволяет порезвиться!

На шоссе грех было не проверить еще один пресет — Sport. В этом режиме линия поведения машины заметно изменилась. Привод акселератора обострился, 8-ступенчатый автомат начал переключаться на более высоких оборотах, а подвеска стала собраннее. Такой XT5 мне нравится гораздо больше! Быстрый, бесшумный, комфортабельный — даже в спортрежиме его шасси с адаптивными амортизаторами демонстрирует плавную поступь, недоступную многим одноклассникам. А уж прежний SRX на таком фоне и вовсе бледно смотрится. XT5 превзошел его по всем параметрам. Очень удачный автомобиль получился у американцев. Разве что мотор у него избыточно мощный.

Поэтому я ратую за четырехцилиндровую версию XT5, которая смогла бы подстегнуть покупательский интерес. Бояться имиджевой девальвации не стоит. Можно не сомневаться, что ради экономии покупатели простят автомобилю отсутствие V6. Кстати, в Китае такая четырехцилиндровая версия вовсю продается.

Cadillac XT5 С этого ракурса, да еще в сумерках XT5 трудно отличить от предшественника — модели SRX.

Cadillac XT5 Длина×ширина×высота×база 4815/1903/1675/2857 мм Снаряженная масса 1930 кг Двигатель бензиновый, V6/24, 3649 см³, 231 кВт/314 л.с. при 6700 об/мин, 367 Н·м при 5000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 7,5 с Максимальная скорость 210 км/ч Топливо/запас топлива АИ-95/83 л Средний расход топлива 10,0 л/100 км Трансмиссия полный привод, А8

Фото: Юрий Тимкин, Константин Якубов, Cadillac