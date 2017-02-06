Новый Hyundai Solaris: первый тест-драйв!

«Выезжать на дороги общего пользования без камуфляжа категорически запрещено!» — представители Hyundai непреклонны. Конечно, наши предварительные договоренности с корейцами подразумевали именно такой расклад, но попробовать «прорваться», определенно, стоило. Отказ означает, что для съемки придется довольствоваться территорией завода Hyundai Manufacturing Rus и испытательным треком. И лишь затем автомобиль облачат в специальные чехлы и позволят нам покинуть «периметр».

На дворе последние числа января. Ровно неделя до официальной презентации нового Hyundai Solaris широкому кругу российской прессы. И хотя интернет уже несколько месяцев пестрит фотографиями свежего поколения Hyundai Verna (Verna, Solaris, Accent — названия одного и того же автомобиля для разных рынков), в российском представительстве сохраняют интригу до последнего. Решили заставить нас помучиться догадками: а вдруг новый Solaris для России внезапно окажется другим? Не оказался.

Седан, вот уже несколько недель собираемый на заводе в Санкт-Петербурге (выпуск прежнего Соляриса свернули в конце декабря), — копия Верны, показанной прошлой осенью на мотор-шоу в китайском городе Чэнду. По сравнению с Солярисом первого поколения, новый — прямо-таки «Мистер плюс тридцать». На 30 мм увеличились длина, ширина и колесная база. Без изменений остались высота автомобиля и дорожный просвет (160 мм). На 7 литров «распух» топливный бак, чей объем теперь составляет 50 литров. «Десятку» прибавил багажник, вмещая теперь 480 л. Кстати, багажник вообще привлекает больше внимания, чем ожидаешь. И увеличение объема — отнюдь не главная тому причина.

Багажник Hyundai Solaris 2 Багажник прибавил 10 л, «раздувшись» до 480 литров. Значительно увеличилась ширина проема (от 15 до 20 см в зависимости от точки замера). А еще большая часть разрезной спинки заднего сиденья теперь находится с правой стороны — за креслом переднего пассажира. Абсолютно логичный шаг! Hyundai Solaris 2 Вне зависимости от комплектации на месте запаски найдете 15-дюймовый стальной диск с шиной размерностью 185/65 R15. Владельцам дорогих Солярисов с 16-дюймовым «литьем» придется использовать такое колесо лишь в качестве докатки.

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Во-первых, материал, которым отделаны внутренности багажного отсека, стал гораздо приятнее. Во-вторых, большая часть разрезанной в пропорции 2:1 спинки заднего сиденья теперь не за креслом водителя, а за передним пассажиром, что абсолютно логично и облегчает перевозку длинномеров. В-третьих, ширина проема увеличилась на 15 см. И наконец, топовые версии Солярисов получили функцию автоматического открывания багажника, и теперь крышка поднимается автоматически, стоит подойти к запертой машине с ключом в кармане и задержаться на несколько секунд. Аналогичным фокусам научился недавно и Kia Cerato, но для автомобилей B-класса это пока еще необычная опция.

Не менее прогрессивно выглядит подогрев задних сидений. В Солярисах первого поколения ничего подобного не было. А вот сказать, что сзади стало заметно просторнее, не могу. Хотя, согласно официальным данным, пространство для коленей все-таки увеличилось на 25 мм, а в плечах стало просторнее на 10 мм. Так или иначе, по меркам класса места вполне достаточно. А еще появился третий подголовник. Не думаю, что после всего этого вас всерьез расстроит тот факт, что вещевой карман по-прежнему пришит исключительно к спинке пассажирского кресла.

Водительское кресло Hyundai Solaris 2 Сиденье немного жестче, чем в машине первого поколения. Что, на мой взгляд, только в плюс. А вот геометрия посадки практически не изменилась. Сиденья Hyundai Solaris 2 Со слов представителей Hyundai, коленям стало просторнее на 25 мм, плечам при посадке втроем — на 10 мм. На деле, пересаживаясь из старого Соляриса в новый и обратно, уловить сколько-нибудь существенную разницу не удалось. А вот третий подголовник лишним не будет. Спасибо! Hyundai Solaris 2 Подогрев задних сидений — двухступенчатый. Активируется клавишами на подлокотниках задних дверей. В отличие от передних сидений, нагревается только подушка.

Пересаживаюсь за руль — и в глаза бросается огромный 7-дюймовый тачскрин мультимедийной системы. Да — это прерогатива самых дорогих Солярисов в исполнении Elegance, но даже Элантре и Крете в максимальных комплектациях доступен лишь 5-дюймовый дисплей. С быстродействием системы, откликом сенсора и логикой меню также полный порядок. Есть поддержка Apple CarPlay и Android Auto. Встроенная навигация использует карты Tom-Tom.

Hyundai Solaris 2 Приборы — почти как у Hyundai Creta. Только вместо электронных «кубиков» температуры охлаждающей жидкости и запаса топлива здесь обычные стрелки. Показания читаются отлично. Навигация Hyundai Solaris 2 Интерфейс встроенного навигатора нидерландской компании Tom-Tom интуитивно понятен. Любопытно, что эта навигационная система пока недоступна более дорогим моделям Hyundai Elantra и Creta. Интерьер Hyundai Solaris 2 Интерьер — из жесткого, но качественного пластика. Качество сборки не вызывает вопросов. Топовым версиям доступна мультимедийная система с 7-дюймовым тачскрином, поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и навигацией от Tom-Tom. Hyundai Solaris 2 Обогрев передних сидений — как и прежде — двухступенчатый (у Креты, к примеру, трехступенчатый). А вот клавиша активации подогрева руля переехала на центральную консоль. На Солярисе первого поколения ее нужно было искать в районе левого колена водителя. Hyundai Solaris 2 Под клювом центральной консоли — две розетки на 12 В, слоты USB и AUX. В точности как у предшественника.

В остальном интерьер — на уровне Креты. Пластик сплошь жесткий, но панели подогнаны безупречно. Усилия на кнопках и шайбах климат-контроля приятные. В конечном счете не возникает ощущения, будто сидишь в бюджетной машине. Хотя я не уверен, что смогу повторить те же слова в салоне самых бюджетных версий Соляриса. В тестовой машине даже двигатель пускается кнопкой. Push the button — поехали! А про оставшиеся технические моменты расскажу по пути.

Hyundai Solaris 2 Датчик давления в шинах — пока еще редкость для бюджетных седанов B-класса. Hyundai Solaris 2 Автоматический доводчик — только у водительского стекла.

Моторов у нового Соляриса, как и раньше, два. Но если 1,6-литровый двигатель семейства Gamma и мощностью 123 л.с., по сути, прежний (правда, теперь с двумя фазовращателями и чуть сдвинутым в сторону низких оборотов мощностным пиком), то 1,4-литровый мотор семейства Kappa — новый. На нашем рынке он развивает 99,6 сил, аккурат укладываясь в налоговый сегмент до 100 л.с. В Hyundai рассчитывают, что на долю этого мотора придется лишь 30% продаж. Причем большая часть таких машин отправится на службу в таксопарки. Так что мне дали опробовать две 1,6-литровые версии, с двумя и тремя педалями.

Двигатель Hyundai Solaris 2 На выбор два мотора: хорошо известный 1,6-литровый атмосферник мощностью 123 л.с. либо абсолютно новый 1,4-литровый двигатель семейства Kappa, выдающий 99,6 л.с. Оба мотора можно сочетать с 6-ступенчатыми механикой или автоматом.

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Коробок передач тоже лишь две: современный 6-ступенчатый автомат и 6-ступенчатая механика отныне сочетаются с обоими моторами. Про более древние агрегаты можно забыть. По большому счету это те же самые коробки, что и прежде, — только с новыми подшипниками. А автомат — еще и с новым корпусом клапанов.

И хотя инженеры Hyundai говорят о возросшем ресурсе и меньшем потреблении топлива, мне кажется, реальная разница — в абсолютных нюансах. Одно я знаю точно: ход рычага и избирательность механической «шестиступки» остались на прежнем уровне. Как и разгонная динамика в целом. Дело в том, что на встречу с новым Солярисом мы приехали на машине прежнего поколения, также с 1,6-литровым мотором и механической коробкой передач.

Автомат Hyundai Solaris 2 Четырехступенчатый автомат также отправлен на свалку истории. Теперь — только шесть ступеней. Механическая коробка передач Hyundai Solaris 2 О 5-ступенчатой механике, устанавливаемой на 1,4-литровые Солярисы первого поколения, можно забыть. Отныне, вне зависимости от мотора, механика может быть исключительно 6-ступенчатой.

Вообще, если говорить о реально осязаемой разнице от вождения, на первый план выходит шасси. Да — здесь по-прежнему McPherson спереди и упругая поперечная балка сзади. Однако амортизационные стойки задней подвески установлены под углом 8,4° к вертикали против прежних 25°, а их характеристики пересмотрены. Электроусилитель руля с блоком управления непосредственно на валу рейки — также новый. А содержание высокопрочной и особо высокопрочной сталей в структуре кузова выросло примерно вдвое и составляет 65%. В результате второй Solaris едет куда породистее, чем предшественник, и даже приятнее, чем соплатформенная Creta. Плавность хода выше, подвески лучше фильтруют «мелочевку», а руль — в отличие от Креты — не перетяжелен.

Hyundai Solaris 2 Главное отличие потолочной консоли нового Соляриса от прежней модели — обязательное наличие кнопки вызова оператора системы ЭРА-ГЛОНАСС. Hyundai Solaris 2 Перчаточный ящик — прежних размеров. Однако язычок замка отныне спрятан в панель, а не торчит из крышки, как прежде.

Шестиступенчатый автомат, как и прежде, неплохо ориентируется в передачах, а двигатель прекрасно переваривает 92-й бензин. Его использование полностью одобрено производителем. А если говорить об очевидных минусах машины, я бы назвал лишь слабую шумоизоляцию колесных арок. По субъективным ощущениям, новый Solaris не тише старого. И если на снегу этот момент не слишком напрягает, то гул от езды на шипованных шинах по асфальту способен вывести из себя.

Hyundai Solaris 2 Сзади новый Solaris — маленькая Elantra. Фонари отныне заходят на крышку багажника, а его проем стал заметно шире.

Шестого февраля — когда вы будете читать эти строки — из Москвы в Псков стартует масштабный пробег. То самое мероприятие для широкого круга прессы, до начала которого новый Solaris нельзя было засветить на публике без камуфляжа. В пробеге примет участие и мой коллега Илья Пименов. Будем надеяться, что Илье удастся испытать Solaris с новым 1,4-литровым мотором, выяснить новые подробности и — что особенно любопытно — цены. Совсем скоро он поделится своими впечатлениями на нашем сайте. Как говорится, не переключайтесь!