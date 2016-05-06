Зеркала заднего вида: заглянем в будущее?

Камеры, видящие лучше человеческого глаза, и экраны, способные передать изображение четче, чем в реальности, дают основания предполагать, что для водителей грядет эпоха беззеркалья: в скором будущем зеркала у автомобилей останутся только в солнцезащитных козырьках.

На некоторых концептах «ушки» видны, но есть и варианты, когда камеры заднего вида автоматически укладываются в ниши внутри кузова, - это режим стоянки.

На мировых выставках то и дело мелькают концепткары, лишенные важного и всем привычного оснащения — боковых и салонных зеркал заднего вида. Их функции обычно возложены на цифровой комплект «камеры — дисплей». И это давно напрашивалось — раз уж появились камеры, видящие лучше человеческого глаза, и экраны, способные передать изображение четче, чем в реальности.

Сломать барьер

Японцы уже получили право выпускать на дороги автомобили с камерами по кругу. Но пока воплощение идеи не пошло дальше стадии концепткаров, таких как этот Lexus UX.

У всех автомобильных фирм сегодня есть подобные наработки. Реализация такова: изображения со всех камер выводятся на один дисплей, занимающий место салонного зеркала. Говорят, с непривычки очень трудно не вертеть головой по сторонам. Но в остальном — только комплименты.

До серийного исполнения дело пока не дошло по простой причине: мировые нормативы, определяющие конструкцию машин, требуют оснащать их классическими зеркалами, и никак иначе. В противном случае не пройти сертификацию ни в одной приличной стране.

Volkswagen I. D. с виду похож на что-то более-менее бюджетное. Это чистый электромобиль размером с Golf, и грех портить его лопухами зеркал.

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Этот барьер прогнулся полтора года назад. Всемирный форум по согласованию правил в области транспортных средств (в рамках Еврокомиссии ООН) признал, что дуэт камеры и дисплея способен работать не хуже обычного зеркала. А его возможности при этом выше — в частности, он показывает водителю происходящее в слепых зонах. Можно вообще «склеить» неразрывную панораму вида назад. Обзор улучшится, движение станет безопаснее!

Взаимодействие в «зеркальном» вопросе потребовалось и на фоне активного создания полностью автономных автомобилей, для которых зеркалá вообще лишний элемент — окружающий мир воспринимает только электроника. Компания Google, один из пионеров в этой области, столкнулась с тем, что построенный ею беспилотник власти потребовали оснастить обычными зеркалами. Хотя машине в эти зеркалá все равно смотреть нечем.

Так реализованы боковые камеры заднего вида на BMW i8 Mirrorless («беззеркальный»). Фирма заявляет, что решение пойдет в серию в 2019 году.

Поменять правила

Официальное «добро» ЕЭК ООН, прежде чем дойдет до серийного производства, требует переработки законов каждого отдельного государства. В России надо как минимум переделать ГОСТ, нормирующий количество и типы зеркал заднего вида для различных транспортных средств. И, само собой, ссылающийся на этот документ Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплу­атация ТС.

Концепткар Audi e‑tron quattro представили два года назад как почти готовый к серийному производству, намеченному на 2018 год. Боковых зеркал нет.

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Японцы проделали этот бюрократический путь быстрее всех, официально разрешив прошлым летом производить и выпускать на дороги страны автомобили с камерами вместо традиционных зеркал. Близка к этому и Южная Корея: тамошнее министерство земель, инфраструктуры и транспорта заявило, что отказ от боковых зеркал в пользу камер позволит избавиться от слепых зон, а также попутно уменьшить потребление топлива на 10% благодаря улучшению аэродинамики.

Что-то очень уж оптимистично — 10%! Но таким же способом — усиленно напирая на экологию — европейские заводы (в первую очередь немецкие) лоббируют свои интересы в комитетах Евросоюза. Снижение расхода топлива — это ведь еще и снижение вредных выбросов! Вне всякого сомнения, в Европе и США скоро тоже примут необходимые поправки и разрешат заменять зеркала камерами — ожидается, что в 2018 году.

Дисплеем на месте салонного зеркала уже оснащены некоторые машины — например, Audi R8 e‑tron. Но он не показывает картинку с боковых, «аналоговых» зеркал.

Таланты и проблемы

О врожденных способностях цифровых зеркал самого первого поколения можно судить по системам, появившимся в 2014–2015 годах. Так, устройство фирмы Pioneer оснащено гироскопом и акселерометром. Оно изучит и запомнит манеру езды хозяина, чтобы потом предупреждать его о небезопасных способах управления. (Интересно, как быстро замечания и поучения со стороны зеркала могут довести водителя до бешенства?) Это, разумеется, помимо функций видеорегистратора-навигатора-телефона, распознавания голосовых команд и развлекательных опций.

Отсюда вытекает первая проблема: слишком умное и многофункциональное зеркало станет отвлекать водителя от управления. Следовательно, безопасность, ради которой всё затеяно, пострадает. Методов решения пока нет — вряд ли в ПДД пропишут, что водителям можно разговаривать и играть с зеркалом только на стоянке. А если и пропишут — как контролировать?

Citroen CXperience Citroen CXperience, показанный прошлой осенью в Париже, тоже намекает, что оснащать концепткары боковыми зеркалами нынче не в моде.

Вторая проблема — эксплуатационная. Оптика камер в некоторых условиях загрязняется очень быстро. Как с этим быть? Один из вариантов ответа уже готов. Фирма Nissan четыре года назад представила полностью автоматическую систему очистки линз. Машина сама определяет степень и характер загрязнения камер и принимает необходимые меры, используя сжатый воздух или микроомыватель.

Эффектно и, наверное, эффективно, но любое усложнение конструкции отразится на конечной цене изделия. И нам очень повезет, если в бачок омывателя камер не придется заливать какой-нибудь специальный (и дорогущий) чистящий раствор.

Впрочем, паниковать рано: до бюджетных автомобилей тандем камеры и дисплея доберется нескоро. А покупатели машин премиум-сегмента «прибавочную стоимость» почти не заметят.

Фото: фирмы-производители