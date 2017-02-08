Как следует называть Госавтоинспекцию, каким образом ее сотрудники будут проверять электронные полисы ОСАГО, можно ли самостоятельно вписать в страховку нового водителя, не придется ли досрочно переобувать автомобиль в летние шины, собираясь зимой в Европу? На эти и другие вопросы наших читателей отвечает глава ГИБДД Виктор Нилов.

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Виктор Нилов.

НАЗВАНИЕ СЛУЖБЫ

Часто встречаю разные названия вашей службы: ГАИ, ГИБДД, дорожная полиция. Как же все-таки правильно?

В.А. КУЛЕШОВ, Москва

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 1998 года № 711 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения», официальное наименование службы — Государственная инспекция безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации. Оно может применяться в сокращенном виде: ГИБДД МВД России. Допускается и такое наименование: Госавтоинспекция.

ПОЛИС В СЕТИ

Каким образом сотрудники ГИБДД будут проверять электронные полисы ОСАГО?

СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ, Москва

В соответствии со статьей 32 федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40‑ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», водитель обязан иметь при себе страховой полис обязательного страхования или распечатанную на бумажном носителе информацию о заключении договора обязательного страхования в виде электронного документа и передавать их для проверки уполномоченным сотрудникам полиции. Они проверяют полис ОСАГО с помощью автоматизированной информационной системы обязательного страхования, созданной в соответствии с указанным федеральным законом.

САМ СЕБЕ АГЕНТ

Могу ли я самостоятельно вписать в полис ОСАГО нового водителя?

А. А., Саратовская область

Согласно статье 16 указанного выше федерального закона, при осуществлении обязательного страхования с учетом ограниченного использования транспортного средства в страховом полисе указывают водителей, допущенных к управлению. При этом лицо, заключившее такой договор страхования, обязано в период действия договора незамедлительно в письменной форме сообщать в страховую компанию о передаче управления водителям, не указанным в страховом полисе. При получении такого сообщения представитель страховой компании вносит соответствующие изменения в страховой полис. При этом страховщик может потребовать уплаты дополнительной страховой премии в соответствии с тарифами ОСАГО. Таким образом, самостоятельное внесение изменений в полис не допускается.

Самые актуальные публикации о нюансах ОСАГО и каско вы найдете в нашей подборке «Автострахование: как не попасть впросак».

В ОТВЕТЕ ЗА ПАССАЖИРОВ

Никак не могу приучить своих пассажиров на заднем сиденье пристегиваться. Остается последний аргумент — штраф. Подскажите, могут ли оштрафовать их, а не меня?

С. САМСОНОВ, Калининград

Обязанность пристегиваться ремнями безо­пасности возложена не только на водителя, но и на пассажира транспортного средства (пункт 5.1 Правил дорожного движения Российской Федерации). За неисполнение этого требования пассажира могут оштрафовать на 500 рублей по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ. Однако водителю также не удастся уйти от ответственности за нарушение требований пункта 2.1.2 Правил дорожного движения, обязывающего водителя не только быть ­пристегнутым самому, но и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями. Штраф составляет 1000 рублей по статье 12.6 КоАП РФ.

НА ШИПАХ В ЕВРОПУ

Пустят ли меня на шипованных колесах в Европу или придется досрочно переобувать машину в летние шины?

МАНСУР БАГДАСАРОВ, Москва

В европейских государствах нет единых правил относительно типов шин, разрешенных к использованию в зимний период. Например, если в скандинавских странах ошипованные шины не запрещены, то в странах, расположенных южнее, такой запрет может существовать. Информацию советую уточнить в дипломатических (консульских) представительствах государств, по территории которых предстоит путешествие. В любом случае категорически не советую вам менять зимние шины на летние до окончания соответствующего сезона, так как это создает угрозу безопасности дорожного движения. Кроме того, эксплуатация зимних шин (в том числе фрикционных, без шипов) в зимний период предписывается законодательством большинства европейских государств, равно как и Российской Федерации. Так, в соответствии с приложением № 8 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», действующим на территории нашей страны, запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами, в зимний период (декабрь, январь, февраль). При этом остаточная глубина протектора зимних шин, маркированных знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри нее, а также с обозначениями М+S, M&S, M S (при отсутствии индикаторов износа), во время эксплуатации должна превышать 4,0 мм.

Почему следует ездить на шинах по сезону, как выбрать шиномонтаж, тесты шин — все это вы найдете в подборке публикаций «За рулем», которую мы назвали «Зима на летних шинах: смелый заплатит за все».

НЕДЕТСКИЕ УВЛЕЧЕНИЯ

Сыну 14 лет, и он уже в совершенстве освоил мопед. Правда, кататься вынужден только по нашему коттеджному поселку. Когда ему можно будет сесть за руль нормального мотоцикла?

ВАСИЛИЙ, Московская область

В соответствии со статьей 26 федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196‑ФЗ «О безопасности дорожного движения», право на управление транспортными средствами категории M (мопеды и легкие квадрициклы) и подкатегории A1 (мотоциклы с двигателями внутреннего сгорания, чей рабочий объем не превышает 125 см³, а максимальная мощность не превышает 11 кВт) предоставляется лицам, достигшим шестнадцатилетнего возраста, а транспортными средствами категории A (мотоциклы) — лицам, достигшим восемнадцатилетнего возраста. К управлению допускается тот, кто сдал соответствующий экзамен и получил водительское удостоверение. Таким образом, управляя транспортным средством и не имея на то права, ваш сын совершает административное правонарушение. Однако к ответственности он не привлекается, потому что ему еще нет шестнадцати. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (статья 5.35) предусматривает ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. В частности, такую ответственность можете понести и вы, как один из родителей.

Фото: Виктор Бартенев/Интерпресс/ТАСС