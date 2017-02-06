Genesis G90: далеко ли до мерседесовской звезды?

Genesis G90 против Mercedes-Benz S-class
Полтора миллиона рублей экономии, которую может дать корейский флагман, сильно напрягли ситуацию в представительском классе. Дрогнут ли покупатели, решившись поменять статусные шильдики на мало известный пока Genesis? Очень много зависит от самого корейского бренда.
В нашем тесте мы обнаружили у Дженезиса G90 несколько слабостей, переходящих в достоинства. Например, отсутствие пневмоподвески: нет еe — значит, не будет и вполне вероятного, с учетом наших соляных ванн, дорогостоящего ремонта. А у Мерседеса S-класса пневмоподвеска была, и это оказалось хорошо.
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Фото: automps.ru