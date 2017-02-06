Genesis G90: далеко ли до мерседесовской звезды?

Тест представительских седанов был бы еще интереснее, если бы нам удалось совместить расписание не только двух его непосредственных участников — Genesis G90 и Mercedes-Benz S-класса, но и новой «семерки» BMW. Неужели баварцы начинают побаиваться таких сравнений? Если действительно так, то это хорошая новость для Дженезиса G90.

Genesis G90
Genesis G90

Genesis > G90

Mercedes-Benz S-класса
Mercedes-Benz S-класса

Mercedes-Benz > S-класса

Genesis G90 против Mercedes-Benz S-class

Genesis G90 против Mercedes-Benz S-class

Полтора миллиона рублей экономии, которую может дать корейский флагман, сильно напрягли ситуацию в представительском классе. Дрогнут ли покупатели, решившись поменять статусные шильдики на мало известный пока Genesis? Очень много зависит от самого корейского бренда.

В нашем тесте мы обнаружили у Дженезиса G90 несколько слабостей, переходящих в достоинства. Например, отсутствие пневмоподвески: нет еe — значит, не будет и вполне вероятного, с учетом наших соляных ванн, дорогостоящего ремонта. А у Мерседеса S-класса пневмоподвеска была, и это оказалось хорошо.

Читать далее и смотреть видео на automps.ru.

Фото: automps.ru

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Комментарии (1)

«Полтора миллиона рублей экономии, которую может дать корейский флагман, сильно напрягли ситуацию в представительском классе.» — ха-ха-ха, смешная шутка, так напрягли, что аж искры летят ))). Так и представляю напрягшегося банкира или нефтяника или просто успешного барыгу, который решил сэкономить полтора миллиона и купить хендай вместо мерседеса... )))))

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