Genesis G90: далеко ли до мерседесовской звезды?

Тест представительских седанов был бы еще интереснее, если бы нам удалось совместить расписание не только двух его непосредственных участников — Genesis G90 и Mercedes-Benz S-класса, но и новой «семерки» BMW. Неужели баварцы начинают побаиваться таких сравнений? Если действительно так, то это хорошая новость для Дженезиса G90.

Genesis G90 против Mercedes-Benz S-class Полтора миллиона рублей экономии, которую может дать корейский флагман, сильно напрягли ситуацию в представительском классе. Дрогнут ли покупатели, решившись поменять статусные шильдики на мало известный пока Genesis? Очень много зависит от самого корейского бренда. В нашем тесте мы обнаружили у Дженезиса G90 несколько слабостей, переходящих в достоинства. Например, отсутствие пневмоподвески: нет еe — значит, не будет и вполне вероятного, с учетом наших соляных ванн, дорогостоящего ремонта. А у Мерседеса S-класса пневмоподвеска была, и это оказалось хорошо. Читать далее и смотреть видео на automps.ru. Фото: automps.ru