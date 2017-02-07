В линейке новой Панамеры появился подзаряжаемый гибрид. Не ударит ли электричество по незыблемым традициям марки и не убьет ли в гран-туризмо истинный дух Porsche?

Porsche Panamera 4 E-Hybrid Porsche Panamera 4 E-Hybrid

Материалы по теме Тест Porsche Panamera S E-Hybrid: поймали в сети

Повод: презентация гибрида plug-in в кузове Porsche Panamera.

Место действия: Кейптаун, ЮАР

Впечатления: совсем незнакомая местность, левостороннее движение, недобрые взгляды, которые бросают на мой автомобиль жители бедных кварталов южноафриканского мегаполиса… Я был настолько напряжен, что поначалу даже не заметил, что в этом Porsche что-то не так. Но что? У машины вышколенная эргономика, отменная динамика, примерное поведение на дороге — все, как у других моделей, носящих имя великого Фердинанда. И только выбравшись на трассу, понял, в чем тут дело: я все время ехал в оглушительной тишине, в которую лишь изредка встревали подсказки навигационной системы. А где же бодрый рокот мощного мотора?

Porsche Panamera 4 E-Hybrid Суммарная мощность гибридной установки составляет 340 кВт/426 л.с., которые выдают 2,9-литровый бензиновый двигатель V6 с двумя турбинами и электродвигатель. Они разгоняют модель Panamera 4 E-Hybrid до 100 км/ч всего за 4,6 секунды.

Со слухом у меня все в порядке, просто по мегаполису я ехал исключительно на электротяге, — 136 электрических сил вполне хватает, чтобы держаться в потоке. И если не гарцевать, то даже на трассе электромотор справляется в одиночку. Бензиновый 330-сильный V6 c двойным турбонаддувом проснулся, лишь когда я вдавил педаль в пол. Чарующий звук — только за это можно влюбиться в Porsche. Стрелка мгновенно подлетела к максимально разрешенным на местных дорогах 120 км/ч. Неудивительно, ведь по динамике Panamera с гибридной установкой не уступает модели 911 Turbo.

Porsche Panamera 4 E-Hybrid Интерьер гибридных Панамер отличается от других версий лишь легкими штрихами. Например, на панели приборов расположился указатель Power-Meter, информирующем водителя о расходе и рекуперации электроэнергии.

Porsche Panamera 4 E-Hybrid В длиннобазной версии пассажиры второго ряда получают дополнительные 110 мм пространства в ногах и увеличенный на 40 мм диапазон регулировки угла наклона спинки.

При этом разработчики обещают фантастический расход топлива — в условном городском цикле двухтонный автомобиль потребляет 2,5 л/100 км. Конечно, в реальности эти показатели будут выше. Например, за 80 пройденных километров гибридная Panamera израсходовала чуть больше 6 л/100 км. Завидный показатель, хотя на длинных плечах средний расход, без сомнения, вырастет. Ведь электроэнергии хватает максимум на 50 км, а потом большую часть работы берет на себя бензиновый мотор. Только вот если почитатель Порше и предпочтет гибридную версию чисто бензиновой, то уж точно не из-за экономии.

Porsche Panamera 4 E-Hybrid На центральной консоли — селектор роботизированной 8-ступенчатой коробки PDK. Она пришла на смену классическому автомату. Porsche Panamera 4 E-Hybrid На руле установлен переключатель режимов движения. К уже известным по бензиновым моделям позициям Sport и Sport Plus добавлены E-Power и Hybrid Auto. Гибридный режим — новинка. При его активации машина в зависимости от ситуации автоматически меняет системы привода.

При схожей с первым поколением общей концепцией автомобиля конструктивно новая гибридная Panamera отличается от предшественника. Например, емкость батареи в полтора раза выше — по сравнению с предшественником она поднялась с 9,4 до 14,1 кВт.ч, а масса аккумуляторов осталась прежней. Модернизирован гибридный модуль: муфта, размыкающая связь между бензиновым и электрическим мотором, вместо электрогидравлического привода получила более компактный электромеханический. В предыдущей версии тяга от двигателей на колеса шла через классический 8-ступенчатый автомат, у новой модели — через роботизированную коробку PDK с двумя сцеплениями и восемью передачами.

Porsche Panamera 4 E-Hybrid Время зарядки высоковольтной батареи от обычной розетки (напряжение 220 В, ток 10 А, мощность 3,6 кВт) составляет 5,8 ч. Через вдвое мощное бортовое зарядное устройство (опция) полностью разряженная батарея заполняется за 3,6 ч. Porsche Panamera 4 E-Hybrid Гибридные версии Porsche можно безошибочно вычислить по салатовым суппортам.

Конечной точкой на маршруте была гоночная трасса Killarney Raceway, где меня ожидала еще одна новинка от Porsche — модель 911 GTS. Мне посчастливилось не только прохватить несколько быстрых кругов, но и покрутиться по извилистым горным серпантинам в пригороде Кейптауна. Кстати, в России GTS появится в пяти версиях: купе и кабриолет, обе с передним и полным приводом, а также с кузовом Targa. Цены стартуют от 7 739 000 рублей. Гибридная Панамера обойдется примерно на полмиллиона дешевле. Подробно о моделях 911 GTS и гибридной Панамере читайте в ближайших номерах журнала и на сайте.

Porsche Panamera 4 E-Hybrid Гибридную Панамеру предлагают и в варианте с удлиненной базой. Модели Panamera 4 E-Hybrid Executive получают дополнительно 150 мм в длину и более богатое оснащение.

Оценка: Porsche Panamera 4 E-Hybrid — это удачное сочетание электрической и бензиновой тяги. Причем как в техническом, так и в эмоциональном плане.

Перспективы: гибридной Панамере вряд ли удастся склонить на свою сторону толпы покупателей. Но и задача такая не стоит. Это — имиджевая модель, подтверждающая практически безграничные возможности Porsche.

Подробности: ЗР, 2017, № 4

Фото: Porsche