УАЗ выпустит конкурента ГАЗели?

Интернет полнится слухами о подготовке к серийному производству коммерческой версии УАЗ Карго грузоподъемностью 1,5 т. Когда же появится полуторка из Ульяновска?

Еще в 2015 году заместитель генерального директора Ульяновского автозавода Алексей Володин заявил, что будет выпущена модификация УАЗ Карго с увеличенной до 1,5 т грузоподъемностью. При этом автомобиль получит новую раму и ряд других технических доработок. Иных подробностей от компании Sollers, которой и принадлежат производственные площадки УАЗа, не поступало. В пресс-службе компании от комментариев также воздержались.

Между тем линейка коммерческих автомобилей УАЗ Карго на базе Патриота недавно получила обновления от гражданских модификаций Патриот и Пикап.

УАЗ Карго Сегодня Карго доступен с двухместной кабиной в сочетании с бортовым кузовом (от 669 000 рублей) или фургоном. Причем грузоподъемность бортовой версии составляет 725 кг.

И тут в Сеть утекла фотография, на которой, вероятно, запечатлено несколько опытных образцов Карго. Их отличительной особенностью стало иное оформление передка. В частности, передний бампер и фальшрадиаторная решетка не окрашены в цвет кузова. Упростили и оптику: фары стали меньше и, по всей видимости, лишились светодиодных ходовых огней. Фото опубликовало на своей странице общество Российский Автопром_Russian Cars Industry.

Шпионский снимок УАЗ Карго На шпионском снимке засветилось несколько опытных образцов УАЗ Карго с упрощенной оптикой и неокрашенным передним бампером.

Конечно, качество снимка оставляет желать лучшего, но и по нему видно, что это далеко не конкурент ГАЗели. Ведь задние колеса односкатные, а в кабине помимо водительского лишь одно пассажирское сиденье. Машине с большей грузоподъемностью, в 1,5 т, и полной массой порядка 3,5 т просто необходимы двускатные задние колеса. Да и трехместная кабина, как у ГАЗели, не помешает. Поэтому на фото, скорее всего, лишь бюджетные модификации линейки Карго.

И вот нечто подобное вскоре засветилось. На сайте EX-ROADmedia появился отчет жителя Ульяновска, которому довелось изучить один из опытных образцов Карго. По словам автора, автомобиль был продан его приятелю. Обычно подобные опытные образцы пределов автозаводов не покидают, по крайней мере до премьеры серийной машины. Но времена нынче непростые — всякое может быть.

Опытный образец УАЗ Карго Опытный образец УАЗ Карго с увеличенной грузоподъемностью попал в объектив фотокамеры.

Первое, что бросается в глаза, — задний мост и двускатные колеса от ГАЗели. Окажется ли такая конструкция серийной, сказать пока сложно. Не исключено использование моста от грузовичка Ford Transit, который собирают на заводе Ford Sollers в Елабуге. Возможно, такое решение уже принято, потому опытный образец с элементами шасси от ГАЗели и был продан на сторону как не представляющий интереса для завода.

Судя по фотографиям, колесная база машины выросла со стандартных 3000 мм у серийного Карго как минимум до величины короткобазной ГАЗели Next (3145 мм). Но тот же житель Ульяновска, пожелавший остаться неизвестным, уверяет, что у автомобиля сохранилась родная уазовская рама, а габариты измеренного им кузова не позволят разместить даже четырех стандартных европалет (габариты поддона 800х1200 мм). Запускать такой УАЗ в серию нет смысла, ведь кузов ГАЗели вмещает пять стандартных поддонов.

УАЗ Карго Обратите внимание на салон опытного образца. Через стекло виден подголовник среднего сиденья, то есть кабина стала трехместной. Для этого рычаг переключения коробки передач инженерам придется переместить на переднюю панель, как на обновленной ГАЗели Next.

Вероятнее всего, серийная полуторка от УАЗа обзаведется еще более вместительным кузовом по сравнению с тем, что засветился на опытном образце. Но для этого придется удлинить и раму. И вполне логичным было бы увидеть на такой машине бюджетное оформление передней части с неокрашенным бампером и упрощенной оптикой.

УАЗ Карго грузоподъемностью 1,5 т Вооружившись фотошопом, мы нарисовали такой автомобиль. Насколько рисунок точен, покажет время. Возможно, именно так будет выглядеть модификация УАЗ Карго с грузоподъемностью 1,5 тонны.

УАЗ Карго с увеличенной грузоподъемностью появится этой весной. Не исключено, что в линейке окажется и полноприводная версия. По нашей информации, бензиновый двигатель ЗМЗ-409, который сегодня развивает 135 л.с., для 1,5-тонной машины форсировали. Изменили степень сжатия, профили кулачков распредвала, форму поршней. Еще накануне Нового года в одном из своих интервью генеральный директор ЗМЗ Максим Соловьёв заявил, что модернизированный двигатель уже проходит испытания в научном техническом центре ЗМЗ. Так что, ждать осталось совсем недолго.

Рисунок: Константин Васильев. Фото: УАЗ, Российский Автопром_Russian Cars Industry и EX-ROADmedia

