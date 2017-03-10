Мой любимый Москвич: 412-му — полтинник!

Я по-прежнему считаю его одним из лучших отечественных автомобилей своего времени. Отчасти, конечно, потому, что у меня он был первым и я могу рассказывать о нем долго и много. Но причина не только в личных чувствах. Москвич-412, которому в этом году пятьдесят (даже не верится!), по-своему революционный для СССР автомобиль, хотя, как обыкновенно бывает, революция закончилась не совсем так, как хотелось бы. Вот и карьера 412-го завершилась не празднично, а, скорее, грустно. И все же он — эпоха. Попробую объяснить почему…