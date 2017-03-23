Форум ЗР: обсуждаем гарантию на Гранту, дефекты Весты, ремонт АКП, платный въезд

На нашем форуме обсуждаются самые острые темы автомобильной жизни. В дискуссиях участвуют авторы ЗР, а мы выбираем наиболее интересное и актуальное. Если у вас есть вопросы, пишите на info@zr.ru.

Lada Vesta
Lada Vesta

LADA > Vesta

Lada Granta
Lada Granta

LADA > Granta


Материалы по теме
«Лада Спорт» и ВИС-Авто: помощники или обуза АВТОВАЗа?
Прочитал статью про дополнительные синхронизаторы и блокировки для автомобиля Лада 4×4 (ЗР, 2017, № 1). А сохранится ли заводская гарантия при установке этих «приблуд»? И как будет чувствовать себя трансмиссия? Нива-то сделана из «жигулевских» комплектующих, которые не обладают внедорожным запасом прочности.

ВИС-Авто уже много лет выпускает модификацию Рысь на базе Лады 4×4 с блокировками производства компании ВАЛ-Рейсинг. В снегоболотоходе Бронто тоже есть схожие решения. ВИС-Авто — дочерняя фирма АВТОВАЗа, поэтому фирменные станции техобслуживания поддерживают гарантийные обязательства. Упомянутые «приблуды» сертифицированы в составе автомобиля. Отмечу также, что ВАЛ-Рейсинг выпускает усиленные полуоси и валы приводов. Наконец, положа руку на сердце: Ниву никак не назовешь доходягой без запаса прочности.

Материалы по теме
Легализуем «колхозный» ксенон. Проверено ЗР и Грантой
Удивило появление материала про «ксенон» на Гранте (ЗР, 2016, № 12). Как вообще можно легализовать то, что ­изначально не предусмотрено конструкцией и заводом-изготовителем? В чем смысл такой переделки?


Ксеноновые фары, установленные на редакционную Гранту, - только пример того, как можно легализовать оборудование, не предусмотренное заводом-изготовителем. И смысл был именно в описании подобной практики. Точно так же мы могли бы оформить, например, нештатно установленную лебедку или колёса большого диаметра на внедорожнике. Заодно мы подробно рассказали о технической стороне переделки обычных фар в ксеноновые — интересно же!

Материалы по теме
Успеть остановиться: какая дистанция самая безопасная?
Мне непонятно — зачем прикреплять знак «Ш»? Водитель всегда должен быть готов к тому, что едущий впереди может резко затормозить, - при этом не важно, шипованные у него шины или нет.

Соблюдать безопасную дистанцию, безусловно, надо. Но какой она должна быть? Водитель определяет это сам, исходя из дорожных условий — состояния покрытия, технического уровня автомобилей, своего и двигающегося впереди. Знак «Шипы» — еще одно условие, которое сидящий за рулем должен принять во внимание при выборе безопасной дистанции. Одно дело, когда едешь на легковой машине за тяжелой фурой, — можно держать минимальную дистанцию. Другое — если впереди идет легковой автомобиль, обутый в хорошие шипованные шины и вдобавок оборудованный всеми современными системами, улучшающими торможение. В любом случае знак «Шипы» — это своего рода ­проявление хорошего тона, способствующее повышению безопасности на дорогах.

Материалы по теме
Гарантия на автомобиль: есть тонкости!
Замечание к статьям про редакционный автомобиль Лада Веста. При обнаружении любого дефекта будьте добры доехать до сервисного центра и устранить неисправность по гарантии!

Для каждой рассмотренной проблемы мы указываем, устраняют данный дефект по гарантии или нет. Например, про оцарапанные стёкла написано прямым текстом, что некоторые владельцы добивались замены по гарантии. Упомянуто и предписание завода подрезать уплотнители. Тратить ли время на устранение этих мелких дефектов, каждый владелец решает сам. Я специально из-за этого к дилеру не поехал бы — даже на личной машине. А что касается остальных, более существенных дефектов (замена сцепления, зеркал заднего вида, антенны), то их на редакционной Весте устраняли по гарантии. Более того, мы провели полноценный рейд по дилерским центрам (ЗР, 2016, № 8) с набором гарантийных неисправностей. И тоже рассказали о том, что было устранено, а что нет — и почему.

Материалы по теме
АКПП Все, что нужно знать о замене масла в АКП
В материале про болезни и лечение автоматических коробок (ЗР, 2016, № 12) автор утверждает, что при демонтаже блока с машины его память обнуляется, поэтому в мастерской без наличия кодов ошибок не смогут провести адекват­ное восстановление. Но нужно просто закачать програм­мное обеспечение с заводскими настройками.

Восстановление модулей управления подразумевает не только исправление программных ошибок, но и физический ремонт электроники. Поэтому очень важно, чтобы в мастерской знали обо всех зафиксированных в блоке кодах неисправностей. На основании этой информации можно, например, сделать вывод, какая именно дорожка на плате требует особо пристального внимания.

Настораживает инициатива с введением платного въезда в города. Эдак и до удельных княжеств дойдем! Самое страшное, что идею могут одобрить без всякого обсуждения.

Материалы по теме
Новые поборы с автомобилистов: отобрать и поделить
Да, увы. Причем обоснование простое: мол, город задыхается и его надо разгрузить. Только вот где альтернатива в виде общественного транспорта, готового перевезти тебя из одной точки в другую? И как это отразится на стоимости продуктов, доставляемых из других регионов? И сколько денег придется потратить на организацию технического контроля, разделяющего поток автомобилей на «своих» и «чужих»? Ответ пока звучит так: надо принять закон, а там посмотрим. Иными словами, готовьтесь с завтрашнего дня платить новые штрафы и поборы, а после разберемся, правильно ли это. Хочется верить, что в головах законотворцев все-таки проснется здравый смысл.

Фото: Онлайн-редакция
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Комментарии (4)

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По поводу знака «Ш». ТРЕБУЮ установки знака «Л», который бы предупреждал меня, что впереди идущая машина обута в липучку, т.к. этот автомобиль может быть оборудован всеми системами улучшающие торможение и обуты в хорошую липучку, которая в сильный мороз выигрывает в длине тормозного пути у шиповок!!!
Алексей, а Вам не стыдно так однобоко судить?

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+1

Да зачем это г..о вообще покупать

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За Ниву Вадим хорошо отбрил. Помнится, лазили зимой между деревьями по Уральским горам. Впечатлило. Редкая машина там пролезет.

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" знак «Шипы» — это своего рода ­проявление хорошего тона"
только он, если не ошибаюсь, обязательный? с чего это обязательным сделать только один элемент "хорошего тона"? вообще, вещи относящиеся к таким категориям, как хороший тон, вообще не были обязательными. даже в дискуссиях никто не обязан придерживаться хорошего тона, за всяческие [у нас не ругаются] не банят.

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