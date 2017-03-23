Форум ЗР: обсуждаем гарантию на Гранту, дефекты Весты, ремонт АКП, платный въезд

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ВИС-Авто уже много лет выпускает модификацию Рысь на базе Лады 4×4 с блокировками производства компании ВАЛ-Рейсинг. В снегоболотоходе Бронто тоже есть схожие решения. ВИС-Авто — дочерняя фирма АВТОВАЗа, поэтому фирменные станции техобслуживания поддерживают гарантийные обязательства. Упомянутые «приблуды» сертифицированы в составе автомобиля. Отмечу также, что ВАЛ-Рейсинг выпускает усиленные полуоси и валы приводов. Наконец, положа руку на сердце: Ниву никак не назовешь доходягой без запаса прочности.

Материалы по теме Легализуем «колхозный» ксенон. Проверено ЗР и Грантой





Ксеноновые фары, установленные на редакционную Гранту, - только пример того, как можно легализовать оборудование, не предусмотренное заводом-изготовителем. И смысл был именно в описании подобной практики. Точно так же мы могли бы оформить, например, нештатно установленную лебедку или колёса большого диаметра на внедорожнике. Заодно мы подробно рассказали о технической стороне переделки обычных фар в ксеноновые — интересно же!

Материалы по теме Успеть остановиться: какая дистанция самая безопасная?

Соблюдать безопасную дистанцию, безусловно, надо. Но какой она должна быть? Водитель определяет это сам, исходя из дорожных условий — состояния покрытия, технического уровня автомобилей, своего и двигающегося впереди. Знак «Шипы» — еще одно условие, которое сидящий за рулем должен принять во внимание при выборе безопасной дистанции. Одно дело, когда едешь на легковой машине за тяжелой фурой, — можно держать минимальную дистанцию. Другое — если впереди идет легковой автомобиль, обутый в хорошие шипованные шины и вдобавок оборудованный всеми современными системами, улучшающими торможение. В любом случае знак «Шипы» — это своего рода ­проявление хорошего тона, способствующее повышению безопасности на дорогах.

Материалы по теме Гарантия на автомобиль: есть тонкости!

Для каждой рассмотренной проблемы мы указываем, устраняют данный дефект по гарантии или нет. Например, про оцарапанные стёкла написано прямым текстом, что некоторые владельцы добивались замены по гарантии. Упомянуто и предписание завода подрезать уплотнители. Тратить ли время на устранение этих мелких дефектов, каждый владелец решает сам. Я специально из-за этого к дилеру не поехал бы — даже на личной машине. А что касается остальных, более существенных дефектов (замена сцепления, зеркал заднего вида, антенны), то их на редакционной Весте устраняли по гарантии. Более того, мы провели полноценный рейд по дилерским центрам (ЗР, 2016, № 8) с набором гарантийных неисправностей. И тоже рассказали о том, что было устранено, а что нет — и почему.

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Восстановление модулей управления подразумевает не только исправление программных ошибок, но и физический ремонт электроники. Поэтому очень важно, чтобы в мастерской знали обо всех зафиксированных в блоке кодах неисправностей. На основании этой информации можно, например, сделать вывод, какая именно дорожка на плате требует особо пристального внимания.

Настораживает инициатива с введением платного въезда в города. Эдак и до удельных княжеств дойдем! Самое страшное, что идею могут одобрить без всякого обсуждения.

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Да, увы. Причем обоснование простое: мол, город задыхается и его надо разгрузить. Только вот где альтернатива в виде общественного транспорта, готового перевезти тебя из одной точки в другую? И как это отразится на стоимости продуктов, доставляемых из других регионов? И сколько денег придется потратить на организацию технического контроля, разделяющего поток автомобилей на «своих» и «чужих»? Ответ пока звучит так: надо принять закон, а там посмотрим. Иными словами, готовьтесь с завтрашнего дня платить новые штрафы и поборы, а после разберемся, правильно ли это. Хочется верить, что в головах законотворцев все-таки проснется здравый смысл.