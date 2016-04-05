Советы бывалых: самодельный антидождь и защита от кошки

НЕ СНИМАЯ ЦИЛИНДР
А. Маслов, Магнитогорск
На универсале Лада Ларгус провалилась педаль сцепления. Осмотр показал, что толкатель главного цилиндра соскочил с пальца педали. Установил толкатель на место, но сломавшиеся пластиковые защелки не могли удержать проушину толкателя на месте. Узел неразборный: нужно менять цилиндр.
И тут я вспомнил, как аналогичное крепление выполнено на Жигулях. За двадцать минут снял педаль сцепления, просверлил отверстие в пальце, на который надевается проушина толкателя. Оставшиеся пластиковые защелки срезал ножовочным полотном. Надел толкатель на палец, поставил шайбу и шплинт. Крепление получилось надежнее, чем раньше.
ОГНЕТУШИТЕЛЮ — КРАСНЫЙ УГОЛ
Д. Горбатенко, Магнитогорск
АНТИДОЖДЬ ИЗ БАЧКА
И. Чухванцев, Челябинск
Чтобы стекло стало «антидождевым», вовсе не нужно покупать неоправданно дорогие составы и тратить время на их нанесение. Предлагаю более простое и дешевое решение. Добавьте немного кондиционера для белья (например, Lenor или Vernel) в бачок омывателя (50 мл на 3–4 литра). Результат интересный: щетки скользят очень хорошо, капли даже на скорости 50–60 км/ч «убегают» со стекла. И пахнет в салоне альпийскими лугами либо хвойным лесом после дождя.
Антидождевой коктейль можно применять и при минусовых температурах, добавляя в него незамерзайку или что-нибудь спиртосодержащее. На грязных весенних дорогах такой «антидождь» особенно эффективен.
ДА БУДЕТ СВЕТ!
Д. Пальшин, Пермский край
Подвесьте лампу на потолок или в любое удобное место, при необходимости нарастите провода и подцепите через штатный блок розжига к аккумулятору. При желании снабдите провод выключателем. Из ксеноновой лампы можно сделать и переноску, поместив ее в подходящий плафон.
ДЛИННЫЙ — ЛУЧШЕ
А. Товбин, Москва
Когда снимаю аккумулятор, каждый раз поминаю недобрым словом конструкцию крепления за нижний фланец. Во многих автомобилях, как и в моем Логане, болт расположен в узкой щели, отвертывать его очень тяжело.
Впрочем, еще сложнее наживлять его при фиксации батареи. Поэтому я заменил короткий болт длинным, но с резьбой не на всю длину — и накручиваю на него до упора гайку. Такое крепление надежно притягивает планку аккумулятора, а наживлять и затягивать его гораздо удобнее.
АНТИКОТ
Р. Шапкин, Владимирская область
Зная, что кошки не любят запах цитрусовых, я поступил следующим образом. Купил в аптеке пузырек (40 мл) эфирного масла мандарина (можно любого другого цитруса) за 50 рублей, обработал шумоизоляцию моторного щита позади двигателя, протер все пластиковые детали под капотом, а также пропитал маслом старый ароматизатор и закрепил его на моторном щите. Истратил треть флакона, а через три недели повторил обработку. Больше у меня под капотом никто не ночует.
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Отдел автомобильной информации «За рулем»
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