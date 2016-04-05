Советы бывалых: самодельный антидождь и защита от кошки

Куда пристроить огнетушитель, как поудобнее закрепить аккумулятор, какие подручные средства помогут осветить неэлектрифицированный гараж и сделать стекло «антидождевым»? Об этом и не только — в очередной подборке полезных советов, присланных нашими читателями.

НЕ СНИМАЯ ЦИЛИНДР

А. Маслов, Магнитогорск

На универсале Лада Ларгус провалилась педаль сцепления. Осмотр показал, что толкатель главного цилиндра соскочил с пальца педали. Установил толкатель на место, но сломавшиеся пластиковые защелки не могли удержать проушину толкателя на месте. Узел неразборный: нужно менять цилиндр.

И тут я вспомнил, как аналогичное крепление выполнено на Жигулях. За двадцать минут снял педаль сцепления, просверлил отверстие в пальце, на который надевается проушина толкателя. Оставшиеся пластиковые защелки срезал ножовочным полотном. Надел толкатель на палец, поставил шайбу и шплинт. Крепление получилось надежнее, чем раньше.

ОГНЕТУШИТЕЛЮ — КРАСНЫЙ УГОЛ

Д. Горбатенко, Магнитогорск

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Огнетушитель в багажнике автомобиля не всегда найдешь сразу, зачастую он погребен под грудой поклажи. А ведь в ситуациях, когда он нужен, счет идет на секунды. Хочу предложить автолюбителям свой вариант крепления огнетушителя. Решение простое, при этом функциональное и недорогое. Потребуется хомут крепления для пластиковых канализационных труб. Его диаметр нужно подобрать под огнетушитель. Прикрепляем хомут парой саморезов к обивке багажника либо к металлической поверхности. У меня, например, он удобно размещен в нише багажника.

АНТИДОЖДЬ ИЗ БАЧКА

И. Чухванцев, Челябинск

Чтобы стекло стало «антидождевым», вовсе не нужно покупать неоправданно дорогие составы и тратить время на их нанесение. Предлагаю более простое и дешевое решение. Добавьте немного кондиционера для белья (например, Lenor или Vernel) в бачок омывателя (50 мл на 3–4 литра). Результат интересный: щетки скользят очень хорошо, капли даже на скорости 50–60 км/ч «убегают» со стекла. И пахнет в салоне альпийскими лугами либо хвойным лесом после дождя.

Антидождевой коктейль можно применять и при минусовых температурах, добавляя в него незамерзайку или что-нибудь спиртосодержащее. На грязных весенних дорогах такой «антидождь» особенно эффективен.

ДА БУДЕТ СВЕТ!

Д. Пальшин, Пермский край

Нужен свет, а в гараже нет электричества? На помощь придет ксеноновая лампа, которая светит ярче галогенки, а энергии потребляет меньше. На вторичном рынке комплект из ксеноновой лампы и блока розжига продают за копейки. Мощности 35 Вт для гаража будет вполне достаточно.

Подвесьте лампу на потолок или в любое удобное место, при ­необходимости нарастите провода и подцепите через штатный блок розжига к аккумулятору. При желании снабдите провод выключателем. Из ксеноновой лампы можно сделать и переноску, поместив ее в подходящий плафон.

ДЛИННЫЙ — ЛУЧШЕ

А. Товбин, Москва

Когда снимаю аккумулятор, каждый раз поминаю недобрым словом конструкцию крепления за нижний фланец. Во многих автомобилях, как и в моем Логане, болт расположен в узкой щели, отвертывать его очень тяжело.

Впрочем, еще сложнее наживлять его при фиксации батареи. Поэтому я заменил короткий болт длинным, но с резьбой не на всю длину — и накручиваю на него до упора гайку. Такое крепление надежно притягивает планку аккумулятора, а наживлять и затягивать его гораздо удобнее.

АНТИКОТ

Р. Шапкин, Владимирская область

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В холодную погоду кошки любят греться под капотом. При пуске двигателя можно нанести вред как животному, так и технике.

Зная, что кошки не любят запах цитрусовых, я поступил следующим образом. Купил в аптеке пузырек (40 мл) эфирного масла мандарина (можно любого другого цитруса) за 50 рублей, обработал шумоизоляцию моторного щита позади двигателя, протер все пластиковые детали под капотом, а также пропитал маслом старый ароматизатор и закрепил его на моторном щите. Истратил треть флакона, а через три недели повторил обработку. Больше у меня под капотом никто не ночует.

Многоуважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

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Отдел автомобильной информации «За рулем»

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