Форум ЗР: о шинах не по сезону, платных парковках, Дастере и Ниве, ремонте моторов

Почти повезло: автобус протаранил легковушку с прицепом Известную мысль о том, что дуракам везет, подтвердил австралийский водитель, решивший проскочить перекресток на красный свет. ВС объяснил, как правильно оценить ущерб от ДТП Пострадавший не согласился с решением о выплате компенсации исходя из цены транспортного средства, указанной в договоре купли-продажи. Верховный суд его в этом поддержал, объяснив судам нижестоящих инстанций, как нужно действовать в подобных случаях. Рынок грузовиков наращивает темпы По итогам марта продажи выросли почти на 40%. В тройке лидеров КАМАЗ, ГАЗ и Мерседес-Бенц.