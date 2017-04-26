Форум ЗР: о шинах не по сезону, платных парковках, Дастере и Ниве, ремонте моторов

Впервые собираюсь на Гран-при в Сочи, повезу всю семью. Это правда, что на автодром запрещают проносить еду, напитки и фотоаппараты? Как там с парковками?
Ограничений по фототехнике для зрителей формально нет, но могут быть проблемы с проносом аппаратуры профессионального уровня. Это связано с защитой авторских прав на фотосъемку Формулы 1. «Мыльницы» — сколько угодно. Прохладительные напитки в пластиковой таре до 0,5 л не запрещены, остальное на входе изымут. Разрешено проносить детское питание (в разумных объемах). Площадок для парковок много, но все они далеко от входа. Рациональнее оставить машину в городе, а на трассу приехать бесплатным электропоездом — и идти ближе, и точно избежите зверских пробок на обратном пути.
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Как вы думаете, не порождает ли ситуация с платными парковками агрессию в обществе? Например, многочисленные шлагбаумы во дворах приводят к тому, что в экстренных ситуациях не могут проехать пожарные и скорая…
Да, всё так и есть. Причем неудобства порождает ненасытность чиновников, а грызутся в результате жители города. Под этим соусом, будьте уверены, в очередной раз проведут ужесточение ответственности и не моргнув глазом кивнут на примеры агрессии. Только об ее причинах никто даже не задумается. Я не против платных парковок, но организовывать их следует разумно и обоснованно. Центр крупного города надо разгружать от машин — но зачем на полупустых окраинах вводить плату за постой?
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Мы сравнивали не столько Ниву с Дастером, сколько постоянный полный привод и подключаемым. Преимущества и недостатки каждого мы показали на примере наиболее известных автомобилей. Вот основные выводы. При движении у обоих автомобилей вращаются все валы, поэтому экономии топлива от применения в трансмиссии Дастера электромагнитной муфты ожидать трудно. Постоянный полный привод всегда очень мягко, «дифференцированно» передает крутящий или тормозной момент от двигателя на все колеса. Многодисковая муфта подключает заднюю ось только после пробуксовки передних колес, а при торможении зачастую отключается. Блокировка электромагнитной муфты ограничена силами трения, а в раздатке Нивы блокировка жесткая. Получается, что единственный недостаток схемы с постоянным полным приводом — это большие габариты и масса раздаточной коробки.
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Техническим регламентом «О безопасности колесных транспортных средств» запрещено использовать зимние шипованные покрышки летом (с июня по август) и летние — в зимние месяцы (с декабря по февраль). В законопроекте о внесении изменений в КоАП РФ предусмотрена ответственность за невыполнение этих требований. При этом не запрещено использовать в летние месяцы зимние шины без шипов — а значит, и наказывать за это не будут. Насчет остаточной глубины протектора: поскольку установлена его минимально допустимая глубина для зимних шин (не менее 4 мм), то именно этим параметром и будут руководствоваться при проверках, в том числе и летом.
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Технологии восстановления позволяют вернуть агрегату состояние нового, только сошедшего с конвейера двигателя. Действительно, такой ремонт не всегда экономически целесообразен. Но когда стоимость профессионального капремонта сопоставима с ценой так называемого контрактного мотора, разумнее выбрать переборку. Ведь в этом случае вы будете уверены в состоянии двигателя, вдобавок полýчите гарантию на работу. А агрегат, снятый с бэушной машины, - это всегда кот в мешке. В любом случае его ресурс будет заведомо меньше, чем у восстановленного.
Внедрение электробусов вместо троллейбусов — это пир во время чумы. Где здравый смысл?
Здравый смысл заключается в попытках внедрить принципиально новый вид транспорта. Пока что по Москве ездят лишь единичные экземпляры электробусов, которые, по сути, проходят финишные испытания на дорогах общего пользования. Хотя я предложил бы катать на таком транспорте туристов, например, по территории ВДНХ: и нагрузки будут реальными, и пробка не возникнет, если электробус вдруг сломается. А проблему с батареями переложил бы на конденсаторы. Бесконечные циклы заряда-разряда им не страшны, к тому же такой электробус, хотя и пробежит на одной зарядке от силы десяток километров, способен быстро подзаряжаться на остановках. А негативное восприятие нового было всегда. Можно, например, вспомнить, с каким трудом пробивал себе дорогу трамвай в Санкт-Петербурге — владельцы конок активно сопротивлялись его появлению.