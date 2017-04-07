Обновленный Ford Kuga против конкурентов: матч-реванш

Противопоставляем модернизированный Ford Kuga кроссоверам Hyundai Tucson и Subaru Forester.

Subaru Forester
Subaru Forester

Subaru > Forester

Hyundai Tucson
Hyundai Tucson

Hyundai > Tucson

Ford Kuga
Ford Kuga

Ford > Kuga

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Ford Kuga 2017 Ford Kuga после рестайлинга — первый тест-драйв
Проигрывать всегда обидно. Прекрасно понимаю фордовцев, которые были раздосадованы неважным выступлением Куги в прошлогоднем сравнительном тесте среднеразмерных кроссоверов (ЗР, 2016, № 3). И когда в начале прошедшей зимы на рынок вышла модернизированная Kuga, представители «голубого овала» с энтузиазмом рассказывали мне о том, что почти все выявленные нами в том тесте недостатки устранены (ЗР, 2016, № 12). Дескать, вот теперь-то Kuga готова биться с конкурентами на равных. Автомобильная вендетта? Почему бы и нет!

Фрондерами выступили Hyundai Tucson, сумевший в прошлом году опередить Ford, и обновленный предыдущей весной Subaru Forester.

Все трое — полноприводные, двухпедальные, со 150‑сильными бензиновыми двигателями. Шансы на победу равны.

Проезд по лужам сопровождается какофонией в салоне. Колесным аркам недостает шумоизоляции.
Проезд по лужам сопровождается какофонией в салоне. Колесным аркам недостает шумоизоляции.

Плавностью хода Tucson не смог на равных соперничать с Форестером и Кугой. Зато превзошел их в шумоизоляции.
Плавностью хода Tucson не смог на равных соперничать с Форестером и Кугой. Зато превзошел их в шумоизоляции.

На высокой скорости Kuga управляется интереснее соперников: точный, отзывчивый автомобиль.
На высокой скорости Kuga управляется интереснее соперников: точный, отзывчивый автомобиль.

Subaru Forester

Бестселлер Subaru нынешнего поколения дебютировал в 2012 году. Серьезного обновления пока не было, зато микрорестайлинги осуществляются чуть ли не каждый год. Последний был прошлой весной. В отличие от большинства одноклассников, Forester предлагается исключительно с полным приводом.

ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые:
2.0 (150 л.с.) — от 1 719 000 руб.
2.5 (171 л.с.) — от 2 179 900 руб.
2.0 турбо (241 л.с.) — от 2 599 900 руб.

Hyundai Tucson

Пришел на смену модели ix35 в конце 2015 года. Поменялось не только название, но и концепция: впервые корейская машина такого рода получила бензиновый турбомотор и роботизированную коробку передач. Но покупатели предпочитают модификации с атмосферником и традиционным гидромеханическим автоматом.

ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые:
2.0 (150 л.с.) — от 1 505 900 руб.
1.6 турбо (177 л.с.) — от 1 678 000 руб.

дизельный:

2.0 (185 л.с.) — от 1 803 000 руб.

Ford Kuga

Второе поколение Куги дебютировало в 2013 году. ­Прошлой осенью была представлена рестайлинговая версия с серьезным пакетом адаптации к суровым условиям эксплуатации. После модернизации из российской гаммы исчезла дизельная модификация.

ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые:
2.5 (150 л.с.) — от 1 379 000 руб.
1.5 турбо (150 л.с.) — от 1 599 000 руб.
1.5 турбо (182 л.с.) — от 1 769 000 руб.

Мерцание звезд

Если бы между автомобилями проводили соревнование на частоту модернизаций, то первое место, вне всякого сомнения, досталось бы Форестеру. Дебютировав в 2012 году, он едва ли не в каждом сезоне примерял обновки. Вот и прошлой весной прифрантился: приобрел измененные радиаторную решетку и передний бампер, а также адаптивные светодиодные фары, сверкающие под стать звездам на эмблеме.

Но когда же они изменят ключ зажигания? Ветхозаветный, без выкидного жала… Такой на барную стойку не положишь.

Архитектура субаровского салона старомодна. Да и к эргономике есть претензии: селектор вариатора расположен чересчур низко, слишком малы диапазоны регулировки руля… У двухлитровых атмосферных модификаций мультимедиасистема усечена — нет навигатора. Вариатор Lineartronic позволяет управлять разгоном с надежностью, недоступной многим автоматам. На вспомогательный дисплей можно вывести картинку, показывающую распределение крутящего момента по осям.
Архитектура субаровского салона старомодна. Да и к эргономике есть претензии: селектор вариатора расположен чересчур низко, слишком малы диапазоны регулировки руля… У двухлитровых атмосферных модификаций мультимедиасистема усечена — нет навигатора. Вариатор Lineartronic позволяет управлять разгоном с надежностью, недоступной многим автоматам. На вспомогательный дисплей можно вывести картинку, показывающую распределение крутящего момента по осям.

На панели минимум шкал, а малюсенький монохромный экран между ними навевает тоску.
На панели минимум шкал, а малюсенький монохромный экран между ними навевает тоску.

Не верь глазам своим! Правой кнопкой вы не отключаете систему динамической стаби­лизации, а притупляете ее бдительность.
Не верь глазам своим! Правой кнопкой вы не отключаете систему динамической стаби­лизации, а притупляете ее бдительность.

При переходе в режим X-Mode настройки силового агрегата и ездовой электроники меняются в вездеходную сторону.
При переходе в режим X-Mode настройки силового агрегата и ездовой электроники меняются в вездеходную сторону.

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Впечатления от салона противоречивые. Внушительная площадь остекления создает ощущение изобилия воздуха. А какая в «форике» обзорность! Тонкие стойки кузова, широкие боковые зеркала, высокая посадка (кресло хочется опустить ниже, а некуда) — жалеть об отсутствии камер кругового обзораточно не придется. Но кресло слишком мягкое, с широкими валиками боковой поддержки, что не слишком-то увязывается со спортивным имиджем марки. Равно как и расположенный где-то далеко внизу — попробуй дотянись! — селектор вариатора.

Раскритикованная в пух и прах Михаилом Кулешовым в тесте двухлетней давности мультимедийная система отправлена в отставку. Модуль Subaru Starlink с 7-дюймовым экраном имеет дружелюбный интерфейс, и теперь нет проблем с подключением смартфона через Bluetooth. Но отсутствие навигатора в машине ценой под два миллиона обескураживает. Из той же оперы — мелкий монохромный дисплей на панели приборов.

Сиденья Форестера — со слабой боковой поддержкой и слишком мягкие.
Сиденья Форестера — со слабой боковой поддержкой и слишком мягкие.

Второй ряд — самый просторный в трио, но отсутствие дополнительных дефлекторов воздуховодов совсем не красит машину. И только у Форестера задние стёкла опускаются не полностью.
Второй ряд — самый просторный в трио, но отсутствие дополнительных дефлекторов воздуховодов совсем не красит машину. И только у Форестера задние стёкла опускаются не полностью.

С недавних пор для задних сидений предлагается обогрев.
С недавних пор для задних сидений предлагается обогрев.

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По старинке поворачиваю ключ в замке зажигания, чтобы разбудить атмосферный оппозитник. Перевожу селектор вариатора в положение Drive — поехали. Нет, рванули! Стартует Forester рывком, даже если обращаешься с акселератором аккуратно, - а ведь японцы уверяют, что модернизация избавила машину от этой особенности. Впрочем, живость характера лучше немощной вялости. Тем паче что дальнейший набор скорости происходит плавно и абсолютно прогнозируемо. Ни рывков, ни толчков, ни запаздываний. Идеальное взаимопонимание!

Удивительное дело: колесная база у Форестера самая короткая в трио, однако второй ряд наиболее просторный. Но чудес не бывает, в чем лишний раз убеждаешься, заглянув в багажник: он самый скромный в тестовой тройке.

На бортах у Форестера имеются клавиши автоматического складывания спинок задних сидений. И всё же субаровский багажник ­понравился меньше других. Во‑первых, у него самый скромный объем: 320 литров. Во‑вторых, пятая дверь поднимается на наименьшую высоту — 1795 мм, а выемка-ручка только одна.
На бортах у Форестера имеются клавиши автоматического складывания спинок задних сидений. И всё же субаровский багажник ­понравился меньше других. Во‑первых, у него самый скромный объем: 320 литров. Во‑вторых, пятая дверь поднимается на наименьшую высоту — 1795 мм, а выемка-ручка только одна.

Мотор не зависает на одних оборотах и, соответственно, не донимает заунывным воем.

А вот на недостаточную шумоизоляцию колесных арок трудно не обратить внимание. Проезжаешь по луже, и в салоне стоит такое журчание, будто в машину бьет поливальная установка. Посуху всё хорошо — если игнорировать бряцание подвески. Но за отменную энергоемкость ей можно всё простить. Какие бы ямы ни встречались, какой бы «полицейский» ни ложился под колёса, «форик» любое препятствие преодолевает с полнейшей невозмутимостью. Почти мерседесовская плавность хода!

Управляемость Subaru далека от гоночных притязаний. Легкий и почти лишенный «нуля» руль разобщает с машиной, которая на высоких скоростях погуливает по траектории. В повороты Forester заныривает без особого энтузиазма. Кнопка отключения системы стабилизации лишь отодвигает порог ее вмешательства, и похулиганить на «пристрелянном» участке зимней дороги, пуская машину в контролируемые скольжения, не удастся.

Задние колёса цепляют за нижний край грязевых уплотнителей, закрепленных на арках. Непорядок.
Задние колёса цепляют за нижний край грязевых уплотнителей, закрепленных на арках. Непорядок.

А вот где «лесник» проявил себя во всей красе, так это вне асфальта. Главное — не забыть включить режим X-Mode (активен до 45 км/ч). В нем притупляются реакции на открытие дросселя, вариатор меняет передаточное соотношение (имитирует включение понижайки), электроника при необходимости задействует ассистента спуска с горы. Хорошее подспорье — 205 миллиметров дорожного просвета и прочная металлическая защита картера. «Форик» прет вперед с упорством носорога, пробивая колею для идущих следом Туссана и Куги.

Загадочный автомобиль этот Forester. Пленяет просторным салоном и отличной проходимостью, но вводит в ступор архаизмами вроде допотопного ключа зажигания и мультимедиасистемой без навигатора. В машине за два миллиона таких недостатков быть не должно. Будем ждать очередную микромодернизацию?

Обновленный Ford Kuga против конкурентов: матч-реванш

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Комментарии (83)

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10 лет ездил на фокусе думал взять кушу в том году, покатавшись на тест драйве понял что не мое, 192лс 1.6 не едет от слова совсем! В итоге взял сх-5 доволен как слон, хотя по порциям в куре было больше но с таким двигателем и таким салоном это совсем не нужно

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0

BOSIS
«Из этой тройки, мой фаворит — Туссан.»
«А зачем кроссу большой клиренс? Не для внедорожья его придумывали )))»

Уважаемый BOSIS, лично я Вас не минусовал, считаю, что у каждого на форуме может быть своё мнение. Минус я поставил только статье, потому что у профессионалов своего мнения быть не может, обзор должен быть максимально объективным для потребителя и без личных предпочтений. Ну а что касается вашего фаворита, то не из той тройки вы его выбираете, если Вам достаточно Туссана, то Вам не нужна никакая проходимость, рыбалка-охота-грибы — это не про Вас и выбирать фаворита вы должны совсем из другого набора конкурентов, да и платить за 4WD в таком случае — деньги на ветер.

Посмотрел я несколько обзоров Hyundai Tucson:
ссылка — здесь он висит
ссылка — здесь сидит

Авторы большинства обзоров пожаловались на неудобно утопленные крутилки, за которые не возможно ухватиться. У ЗР вопросов к эргономике не возникло, напротив: «Наиболее эргономичным оказался салон Туссана: всё удобно, всё под рукой, ни к чему привыкать не надо.»
Зато к эргономике Форестера вопросы возникли, оказывается очень сложно дотянуться до селектора вариатора, скажу по личному опыту — никаких проблем с расстоянием нет. У Куги рычаг находится высоко и именно в том месте у меня удобное отделение для смартфона и видеорегистратора. А торчащая возле руля палка нужна только для сиквентальной коробки в WRC, но никак не в гражданском кроссовере с автоматическим управлением, где количество переключений этого рычага сводится к нулю.

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+1
Arrows

За незакрытые пороги я бы уже поставил двойку в эргономике, для себя такие машины не рассматриваю, все мои девчёнки не высокие и выслушивать за постоянно грязные сапоги и ноги вообще никакого желания нет. Мне и так мама наговорила всего хорошего, когда мы отцу Дастер купили, она в него залезть не может не испачкавшись, а в Форестер садится без проблем.
В тоже время Consumer Reports ставит Subaru Forester в 10-ку лучших автомобилей для пожилых людей, автомобили со скверной эргономикой в такой рейтинг не попадут — ссылка
Опять же Consumer Reports выбирает лучшим компактным кроссовером 2016 Subaru Forester, это, Валерий, камень в Ваш огород, это американское издание основано в 1936 году и считает, что могут быть лучшие автомобили ссылка Добавлю, что в 2014 и 2015 году Subaru Forester тоже был лучшим по версии Consumer Reports, глубже не гуглил.
В России 30 января 2014 года на торжественной церемонии вручения премии «Золотой Клаксон» Subaru Forester был признан лучшим компактным внедорожником 2013 года. Премия «Автомобиль года в России» 2014 и 2015 годов.

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0
Arrows

«Опять же Consumer Reports выбирает лучшим компактным кроссовером 2016 Subaru Forester, это, Валерий, камень в Ваш огород»

Проведение конкурсов и тестов с последующим выявлением победителей — это один из способов привлечения читательского внимания. Народ это ужасно любит! Часто это идёт рука об руку с PR-кампаниями производителей.
Для Consumer Reports выстраивание рейтингов (по ИХ методике) — это вообще основное.
На всех этих конкурсах уж кто только ни побеждает!!! :) Нынче даже китайские Хавалы золотыми статуэтками одаривают :))) Они такими темпами скоро по наградам всех переплюнут!
Кстати, самые ломучие моторы-"кофемолки" с мизерным объёмом и дюжиной навешенных турбин (с экологической перспективой на Евро —25) частенько получают титул "Мотор года" :)
Смотрите на такие вещи философски и не записывайте их в число серьёзных аргументов.

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0

Валерий
«Не расписывайте и не нахваливайте СВОЙ ЛИЧНЫЙ выбор. У каждого из нас свои собственные критерии.»
«Да не бывает НИКАКИХ лучших автомобилей НИ В КАКОМ классе!»

Не вижу ничего зазорного похвалить свой личный выбор, хотя сюда я вписался совсем по другой причине — надоело наблюдать как наши автомобильные издания используют Subaru Forester в качестве мальчика для битья. И хоть я и не являюсь их постоянным читателем, то статейки с участием Subaru я обязательно получу от друзей…

Уважаемый, Валерий, Вы считаете, что все автомобили одинаковые — одинаково построены и имеют одинаковые потребительские свойства? Вы заблуждаетесь. Автомобиль, как и любой другой товар на рынке, который можно купить за деньги, может быть плохим или хорошим, может быть похожим на другие товары или кардинально от них отличаться. Чтобы правильно вкладывать собственные средства приходится разбираться в технической составляющей, а не просто смотреть на красивую упаковку в виде дизайна. Давайте вместе заглянем в техническую составляющую Subaru Forester по сравнению с конкурентами своего класса из массового сегмента:

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0
Arrows

1. Безопасность по IIHS — Top Safety Pick: года 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013; Top Safety Pick+: 2014, 2015, 2016, 2017 (всё 4-ое поколение). С 2016 года IIHS проверяет качество головного света и «плюс» не получат автомобили с проблемами, а проблемы были у всех. Возможно, у кого-то и есть такие же достижения в безопасности, и это хорошо, не хочется весь сайт лопатить, но о некоторых конкурентах такого не скажешь, к сожалению.
2. Горизонтально-оппозитные двигатели — единственные на рынке в массовом сегменте. Не буду говорить хорошо это или плохо, но благодаря им Форестер имеет самый большой клиренс в классе, хорошую управляемость и лучшую обзорность. Что касаемо надёжности у ЗР есть две статьи, где двухлитровый Subaru EJ20 занял первое место «Рейтинг надежности моторов: два литра проблем», а два с половиной литра Subaru EJ25 второе «Рейтинг надежности моторов-2: теперь — два с хвостиком». Это двигатели предыдущего поколения, сейчас на 4-ом поколении Форестера ставят двигатели FB, которые лишены некоторых косяков EJ.
3. Клиноцепной вариатор Lineartronic с гидротрансформатором и ресурсом по заверениям производителя 200–250 тыс. км, у большинства японских конкурентов клиноременные вариаторы с мокрым сцеплением с ресурсами 100–150 тыс. км. Роботов типа DSG и PowerShift для покупки не рассматриваю, как и малообъёмные турбодвигатели, поэтому и писать про них ничего не хочу. Подробнее про вариатор можно узнать здесь (ссылка/ )

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0
Arrows

Жаль, что Вы так и не осознали простого факта — «Не бывает НИКАКИХ лучших автомобилей НИ В КАКОМ классе!». Эта абсолютно справедливая мысль не моя и ей уже 100 лет в обед :)
Поэтому опять понапрасну распаляете себя громоздкими постами...

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0
Валерий

Т.е. Мерседесы в Формуле 1 — не лучшие, Ситроены в WTCC не рвут всех с огромным отрывом, VW в WRC просто так собрали все чемпионские титулы, Кавасаки в мировом супербайке тоже просто так стараются? Производители спорткаров и суперкаров бьются за доли секунды в разгоне до сотни, отбирают друг у друга рекорд Нюрбурга тоже просто так? Зачем вся это многомиллионная гонка вооружений? Уж не для того ли, чтобы стать лучшими? Мне интересно, а как вы покупаете например ноутбук или планшет, просто тыкаете пальцем в понравившийся?

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0
Arrows

Всё это не имеет никакого отношения к таким машинкам, о которых написана статья.
Вы старательно насобирали всякие статьи и ссылки, указывающие на плюсы любимой машинки. Подобное можно проделать и с другими конкурентами. Можно! Даже не сомневайтесь! А можно пойти и от обратного — насобирать на КАЖДУЮ машину подборку «косяков» и просто того, что не нравится.

Но не это главное.
Как показали исследования маркетологов (я уже об этом писал), два самых главных критерия, которыми в первую очередь руководствуется «массовый покупатель» — это цена и дизайн. О как! :)
А Вы говорите WTCC, WRC, Формула 1 ...
Нет, я конечно понимаю, что уж мы-то с вами и нам подобные поумнее этого «массового покупателя» и вперёд дизайна, конечно, поставим надёжность, безопасность, управляемость... :)
А вообще странный парень этот «массовый покупатель». Он всегда выбирает машину как будто на всю жизнь, покупает как минимум на 5 лет, а продаёт уже через 3 года :) Даже первые 100 тыс. км проехать не успевает.

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0
Arrows

4. Муфта находится в масляной ванне вариатора, что надежней спасает её от перегрева, нежели воздушное охлаждение.
5. Система поддержания постоянного дорожного просвета для задней подвески в этом классе не присутствует у конкурентов, за аналогичными системами нужно идти уже в премиум. Чтобы стало понятней, эта система нужна для того, чтобы машина «не смотрела в небо» при максимальной загрузке пассажирского и багажного отделения.
6. Балки усиления кузова (пока ни у кого не видел) влияют как на безопасность, так и на жёсткость кузова.
7. Алюминиевый капот, наверняка у кого тоже есть, не знаю.
8. Уникальная в этом классе система помощи при движении по бездорожью X-Mode, которая позволяет водителям с любым уровнем подготовки выбраться из сложной внедорожной ситуации без потерь, для этого совсем не нужно знать особенности подключаемого полного привода конкурентов и в частности работу системы имитации межколёсных блокировок, без знания которой можно научиться профессионально бегать за трактором. К слову неплохое видео на 7 минут, из которого можно узнать больше про подключаемы полный привод, нежели за всю жизнь проведённую на форуме ЗР (ссылка)

Не подумайте, что я кого-то хочу сделать адептом Subaru, ни в коем случае, уговаривать кого-то купить Subaru бесполезно, такая покупка должна быть осознанной, когда человек понимает, за что он платит, а главное — для чего ему такая машина. Мало того, напротив, я не хочу, чтобы Вы покупали Subaru, я как эгоист вообще хочу один на ней ездить. Мне кажется, что сейчас дороги заполнены оптимальным количеством автомобилей Subaru, чтобы мы могли друг к другу внимательно относиться, можно конечно ещё чуток добавить, но не много, а то ещё скурвимся и будем друг с другом бодаться за полосу как солярисоводы или шкодоводы (ни кого не хочу обидеть, но вижу такое довольно часто). Мне просто за Subaru обидно :-)

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0

За те деньги, которые за них просят не взял бы не один. Победил Куга или нет, не особо интересно. На примере с Кугой, заходишь в салон Форд, садишься в Мондео, затем перебираешься в Кугу, потом смотришь цены, узнаешь, что Мондео в базе дешевле базовой Куги, и понимаешь, что где то тебя очень сильно нае....ли. Как так, большой седан D класса с великолепным качеством салона, отличной шумкой, управляемостью,стал стоить меньше компактного кроссовера?

Не ведитесь на эти разводы, хотите потратить деньги как за Кугу, возьмите Мондео и радуйтесь жизни. Дальше дачи всё равно никто на них не поедет. Тоже самое со всеми остальными.

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-3

тест

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0

Объем багажника Subaru Forester 2014–2017  по VDA без электропривода двери 505л., с электро 489л. Только тссс... а то редакция денюжку не получит за рекламу Куги.

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-1
Безымянный

Нынче всяких замеров полным полно. В зависимости от метода получаются очень разные результаты.
В тех замерах, о которых вы пишете, у конкурентов-то сколько намерили?

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+1

Интересно: меня минусуют по причине своей неадекватности? Или из-за идейных соображений? Да...

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-4
BOSIS

Устройте опрос.
Только надо ещё добавить пункт, что минусуют вас по причине вашей неадекватности :)

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+1
Demitrius

То есть, вы находите мои рассуждения ниже неадекватными?!
Однако... )))

Ответить#
-1
BOSIS

Вы так лихо предположили что минусующие вас неадекватны, вот я и предложил для справедливости противоположный вариант :)
Кореефилов здесь не особо любят, вот главная причина)

Ответить#
-1
Demitrius

«Кореефилов здесь не особо любят, вот главная причина»

Я думаю, что здесь НИКАКИХ «филов» не любят. Очередной «фил», нахваливающий своего фаворита и старательно обосновывающий свой личный выбор — это уже моветон :)

Ответить#
+1
Валерий

Верно, но есть исключение — вазофилы всегда в плюсе :)

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+1
BOSIS

А причину несогласия с Вашим мнением Вы даже не рассматриваете?
Многие выражают своё согласие или несогласие простым нажатием на «плюс» или «минус».

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+2

У автора куча ошибок по куге.
1. Гидроавтомат стоял и раньше на всех бензиновых двигателях. Ротоб только на дизеле.
2. Кнопку с селектора убрали не потому что гидроавтомат, а потому что лепестки под рулем появились. Было бы глупо поставить лепестки и оставить кнопку, которую хаяли все автожурналисты, хотя она вполне удобна.
3. Гарантию в 5 лет можно было получить и раньше, даже на ФФ2.
4. Куча электронных помощников была и раньше, не все поставлялись на наш рынок. Из действительных изменений — управление диодным светом, увеличение начальной скорости автоматического торможения, перпендикулярная парковка (про то что машина еще и выезжает с того места куда она сама запарковалась про это почему-то никто не вспоминает), предупреждение о пересекающихся курсах при выезде с парковки задним ходом.

Комментаторам. 1,5 не тот же 1,6. Общее название и топливная система. Это другой двигатель.

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+3
Алексей

Вы слишком сгущаете краски.
1. С гидроавтоматом — действительно, раньше на бензиновых версийх он и был. В свое время поездил в Европе на дизельной Куге с роботом, вот и отложилось в голове. Кстати, тут ошиблись и вы: робот, а не ротоб.)
2. Кнопку убрали потому что она вызывала нарекания у клиентов. Поэтому и перешли на более привычную схему переключений лепестками. Про удобство кнопки утверждение сомнительно: для того, чтобы пользоваться ею, надо снимать руку с руля, что небезопасно.
3. Продленную до 5 лет гарантию можно было получить только за доплату. А теперь для турбонаддувных Куг она идет изначально. Для атмосферной версии гарантия осталась прежней. Так что тут вы опять промахнулись.
4. Про электронных помощников. Во-первых, вы сами перечислили кучу новых опций и возможностей (хотя четвертый пункт начали с другого утверждения). Во-вторых, что-то действительно добавилось из того, что не продавалось в России, но от этого «что-то» не перестает являться новинкой для нашего покупателя.

Ответить#
-1

Из этой тройки, мой фаворит — Туссан.
К Форестору отношусь спокойно, с уважением, но не мое.... Салон не нравится совсем, а ездить хочется в уютном.
Куга, при всех своих плюсах, отпадает по этой же причине. Салон, по моему разумению — просто запределье... Что Фокус 3, что Куга — смесь Трансформеров и непонятных форм. Комфорта для меня нет...
Туссан радует сбалансированностью своих характеристик — удобный и строгий салон, имеет жесткий пластик в отделке, но это не является проблемой. Главное, что это качественно сделанный, с отменной эргономикой и уютный. Конечно понимаю, что дизайн это личные пристрастия и вкусы, но... среди кроссов, именно Туссан выглядит наиболее сбалансировано и стильно. Ходовые характеристики на высоте. Подвеска хоть и немного жестковата, но весьма комфортная. В свое время, перед тем как пройти тест, проехал на своем ix35 маршрут, там где на своем хомяке скакал как на табуретке, на Тушкане проехал не замечая неровностей и ямок. Конечно, хотелось бы чуть-чуть других вариантов по комплектациям, в этом родственник Спортейдж выигрывает, но именно Туссан обладает отличным соотношением цена-качество. Достойный и надежный автомобиль.
Теперь скажу о том, как уважаемое «За Рулем» вводит в заблуждение читателей!
У вас указано, что в тесте принимает Туссан в комплектации Prime. Но, на самом деле, в вашем тесте участвует комплектация Travel, что следует из цены и оборудования. Но! У вас еще и цена для Travel указана неверно! Ибо, со 2-ого февраля она стоит 1 803 000руб. Стоит внимательно к этому относиться.
Вот если бы вы были последовательны, и сделали бы тест комплектации Prime, то это было бы действительно ОБЪЕКТИВНО!

Ответить#
-5
BOSIS

Вообще создатся впечатление, что автор изначально был «ориентирован» на  победу Куги, при всем уважении. Туссан смотрел в салоне неделю назад, пока без тест-драйва. Симпатичный авто, действительно все продумано, техника проверенная. Но что бросилось в глаза — какой-то дешевый пластик мышиного цвета по всему салону. Т.е. дизайн и подгонка деталей на уровне, а сами материалы больше как из Соляриса. Также «кожа» на руле с трудом выдерживает критику. Еще из минусов — дверь не полностью закрывает порог. Я человек среднего роста и явно задевал порог при высадке, в реальных условиях грязные штаны обеспечены (. Ну и низкая губа бампера вкупе с реальным клиренсом в 16–17 см намекает не только на чисто городское использование, но и крайне аккуратную парковку к бордюрам ...

Ответить#
0
Ars

К пластику такому, отношусь спокойно. Твердый пластик часто царапается меньше, опыт хомяка показал. Мышиного цвета? Это наверно серый салон... Не самый удачный. Лучше брать черный, или как тот, который в тесте. Жаль, в Россию не поставляют коричневый... С кожей на руле согласен. Она странная... У некоторых трескается, у меня за 3 года нормально все, но стала скользкой... Про двери с порогами +100500! После новой Санты думал, что корейцы пойдут и в Туссане по этому пути, но облом. Для себя решил, если буду брать, то переживу )))
Ну кросс вообще по сути городской да для трасс. Но когда тестил, низкий бампер проблемой не был. Да и у меня он не высокий, привык.

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-6
BOSIS

Продолжение.
Три автомобиля были бы примерно в ОДНУ ЦЕНУ! Так как Prime со 2-ого февраля стоит 1 913 000руб. Согласитесь, это цена ближе к двум другим участникам теста!
В комплектацию Prime, помимо того, что есть в тестируемом Туссане, добавляется:
Легкосплавные диски 19" с шинами 245/45 R19
Электрорегулировка сиденья водителя в 10 направлениях
Электрорегулировка сиденья пассажира в 8 направлениях
Вентиляция передних сидений
Система автоматической парковки
Электропривод двери багажника с системой автоматического открывания
Система мониторинга слепых зон
Подсветка околодверного пространства
Задние фонари со светодиодами
Наличие этих опций добавило бы не один лишний бал. Причем, с этими опциями Туссан все равно дешевле конкурентов. И не факт, что Куга победила бы!
Неприятно, что весьма известное издание, таким вот некорректным образом, назовем это так, формирует мнение людей о представленных в тесте автомобилях! Причем делает это путем тестирования заниженного уровня комплектации у основного претендента! Если вы проводите тест-драйв, то берите автомобили либо примерно одной цены, либо примерно равной комплектации!!!

Ответить#
-4
BOSIS

Автомобили дают из пресс-парка, а не ЗР заказывает какие хочет, сто раз уже говорили.
И с 45 профилем 19-х колёс туссан набрал бы ещё меньше баллов за счёт зубодробительной подвески) Зачем их вообще ставить на кроссовер?

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+2
Demitrius

Я это знаю. Вы написали это для того, чтобы оправдать явную предвзятость ЗР?!
Про колеса согласен. Тоже не понял этого. Но есть одно НО — они поставляют в Россию Европейские Туссаны, а тут незадача — в Европе нет «18 колес! Они есть в корейской версии. Люди из представительства сказали, что из-за этого, к нам их не поставляют... Но к колесам не стоит придираться — я просто указал те пункты, которые есть в Prime... Да и люди, купившие себе автомобиль за 1,9руб., как правила берут отдельный зимний комплект колес. И согласитесь, вряд ли нормальный человек возьмёт „19.

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-5
BOSIS

Внешний вид и вид салона у туссана зачётные. По цене тоже всё неплохо.
Но что за 165мм клиренса? Сесть на брюхо или скрести защитой там, где проедет веста, потому что у нее клиренс выше? Фактически это не кроссовер, а иллюзия кроссовера, универсал C-класса :) Только за это им огромный, жирный минус. Наступили на те же грабли, что Honda CR-V в своё время.

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+3
Demitrius

А зачем кроссу большой клиренс? Не для внедорожья его придумывали )))

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-6
BOSIS

:))
Большой это от 240 мм и выше.
От 190 и до 230 мм самое то.

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+4
Demitrius

Так я говорю: не для этого SUV придумывали! Вы же не хуже меня это знаете )))

Ответить#
-3
BOSIS

Я точно знаю, что не купил бы себе кроссовер, чтобы потом грести брюхом снег там, где передо мной спокойно проехала Лада гранта какая-нибудь)) Минимальное требование к кроссоверу — быть проходимей ВАЗа по клиренсу и геометрии.
А покупать себе кроссовер за 1,5–2 млн руб, чтобы потом в гараже колхозить проставки, это, согласитесь, маразм тот ещё)))

Ответить#
0
Demitrius

Не всем нужен клиренс больше ВАЗовского. У нас на работе охранник купил себе Рено Логан, а теперь жалеет, что не не взял переднеприводный Дастер.
Я его спрашиваю: «Тебе клиренса мало или кузов универсал нужен?»
А он: «Универсал не нужен и клиренса хватает. Но Дастер же круче, он же джЫп!»
И такое мнение в России очень популярно.

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0
Валерий

Это сильно зависит от региона. Чем южнее — тем больше понтов, и меньше реальной пользы от SUV. Севернее, соответственно, есть реальная нужда в проходимости. Пару месяцев в году пузотёрить со 145мм до защиты реально трудно и неприятно у нас.

Ответить#
0
Demitrius

Вы меня не поняли. Я не говорил, что не нужен. Я говорил, что НЕ ВСЕМ нужен.

Ответить#
0
BOSIS

В данные с ценами и комплектациями мы вносим информацию, предоставляемую представительством марки. Тут все ходы записаны!

Ответить#
0
Тимкин Юрий

Ой какая слабая отмазка....
Залезть на ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ не судьба?!
Вы конкретно перепутали комплектации Travel и Prime! И цену указали на комплектацию Travel, да еще по состоянию до 2 февраля!!! То есть, она никак не может быть мартовской, как у вас написано.
Производитель, просто уверен, выслал вам прайс, даже особо не напрягаясь.
Ну право смешно!

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0

«а сейчас у меня есть лучший автомобиль в этом классе»

Да не бывает НИКАКИХ лучших автомобилей НИ В КАКОМ классе!

Каждое автомобильное издание задаётся собственными оценочными критериями, которые с ИХ точки зрения отражают отражают некую усреднённую картину («среднюю температуру по больнице»). Именно по этим критериям и играют в баллы и победителей.
Но у разных изданий критерии отличаются и баллы начисляются по-разному.
А каждый отдельно взятый покупатель оценивает «со своей колокольни». Кому-то крайне важны одни потребительские свойства, а кому-то совсем другие.
Да и вкусы у людей настолько разные, что журналисты просто перестали начислять какие-либо баллы за дизайн. Но при этом ведь все покупатели дизайн оценивают и для многих это является одним из важнейших критериев.

Ответить#
+2

Смотрел себе Кугу, но после того, как менеджер рассказал о полном приводе с 1,5 турбо пшыкалкой — развернулся и ушёл.

Ответить#
-3

Никогда ничего не писал на авто форумы, но Тушкан и Форестер, по-моему, это уже перебор!

Я, как владелец первого Фокуса, Кугой конечно же интересовался, я её почти год изучал во всех подробностях, все рекламные щиты мне в рот орали, что я просто обязан купить Кугу, ТО самое дешевое, конечно же расположение дилера и моя собственная лояльность должна была все сделать, но я психанул и уехал в Subaru. Да, это действительно выглядело как психоз, я сказал жене, что мы сначала едем в Форд, потом в Субару, но я проехал мимо Форда — я тогда выбирал между смартфоном и машиной, и почему то мне больше хотелось смартфон, а сейчас у меня есть лучший автомобиль в этом классе и хороший смартфон в виде телефона…

Кугу знаю достаточно хорошо, и моё личное мнение — Куга хуже Форестера, сейчас постараюсь объяснить почему. Насколько я понимаю, Тушкан выбран для того, чтобы отвести удар от Куги, но Тушкана сравнивать с Форестером вообще нельзя, меня это и зацепило в первую очередь… Форя обычно сравнивают с Дискавери 4.

Субъективно можно спорить сколько угодно, беру только факты, что есть у Subaru и нет у конкурентов (и возможно никогда не будет). Для меня на первом месте безопасность меня и моей семьи, поэтому я сразу иду сюда ссылка

И не стоит смотреть на Евронкап, эта система устарела, пять звезд сейчас имеют все авто, а если нет пяти, то это гроб. Но не каждое авто имеет рейтинг Top Safety Pick, Subaru Forester в 2014 году берет Top Safety Pick+ и больше его не отпускает, лично для меня это главное — ездить на максимально безопасной машине.

Ответить#
-4
Arrows

"...но Тушкан и Форестер, по-моему, это уже перебор!"

Да бросьте Вы, ей богу!
Маркетологи утверждают, что среди всех критериев выбора на первом месте стоят цена и дизайн. Я не говорю, что это хорошо или плохо. Это просто факт.
Как и факт то, что многим покупателям известные технические нюансы Субару просто "до лампочки".
Оставьте эмоции, смотрите на вещи шире и постарайтесь осознать то, что Ваш личный выбор не является идеальным и для всех.

Ответить#
+1
Arrows

А теперь посмотрим Кугу — не попала в рейтинг, да ладно… ну ладно, никто же не умер в конце концов, пока не умер

В 2014 году Top Safety Pick+ давали за лобовой удар с 25%-ым перекрытием и Subaru Forester его первым взял из всех существующих кроссоверов в мире, а вы его в помойку, ой как некрасиво, ай-ай-ай.

Система поддержания постоянного дорожного просвета для задней подвески, сейчас ставят только на 2.5, раньше по-моему везде стояла, обменяли на Эру-Глонасс

Алюминиевый капот, Балки усиления боковых дверей + 7 в крышу с люком и 11 без люка, постоянный полный привод, оппозитный двигатель дает низкий центр тяжести, что позволяет сделать самый большой клиренс в классе не теряя в управляемости, и обзорность отличная тоже благодаря оппозитнику — поставьте любой кроссовер рядом с Форем и поймете, что половину лобовухи занимает капот, шутка, но это факт!

Газоупорные механизмы в крышке капота, у моего отца в Дастере есть, а в Куге нет, ну всё уже!

А самое главное, что я получил купив Субару — это кепку I’am Subarist, честное слово щас так и хожу. Посмотрите на Субары в потоке, как они себя ведут, обязательно перед собой пропустят, если остановишься на обочине друг другу помогут… Валит Форестер боком без проблем, на большой скорости (130–160) можно руль отпускать, ничего не рыскает. Я теперь хожу на Субафесты и понимаю, что я купил не машину, а судьбу… А вы её как Тушкан, ну позорище же, не для нас Субаристов, для вас, автообзорщики!!!

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-4
Arrows

Субарнутым, наше с кепкой!)))

Ответить#
-1
Arrows

Хотел больше по делу, сорвался на эмоции — теперь по делу:
«В отличие от большинства одноклассников, Forester предлагается исключительно с полным приводом.»
Субару позиционирует постоянный полный привод для безопасного вождения, именно постоянный полный, а не подключаемый.

Скажем так, нет Субару без полного привода, ну и BRZ с ним :)

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-2
Arrows

Не расписывайте и не нахваливайте СВОЙ ЛИЧНЫЙ выбор. У каждого из нас свои собственные критерии.

Кстати, ровно такое же отношение у людей и к вопросам безопасности. Именно поэтому производители предлагают несколько уровней оснащения на разный кошелёк.

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+1
Arrows

Типичный субарист, все слюнями забрызгал. Вам нравиться Вы и катайтесь. Мне так субары и даром не нужны (нет, даром возьму конечно, но только чтобы продать) — и это мое мнение. Как видите выражаться можно и короче.

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+1
Константин Лисин

Когда в обзоре утверждают, что Subaru Forester это тоже самое, что и Hyundai Tucson, только дороже, это обман. Статью посмотрели более 20 тыс. человек, если хотя бы 5% увидят мой отзыв и включат голову, значит я не зря старался. Выражаться коротко могу, но я постарался предоставить некоторые факты, которые профессионалы обзоров, думаю, поймут.

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-1
Arrows

«...если хотя бы 5% увидят мой отзыв и включат голову, значит я не зря старался»

:)
Только не обижайтесь, но это просто наивно.

«Открывать людям глаза» было необычайно популярно на заре автомобильных форумов, лет этак 15–20 назад. Нынче же восторженно-пафосные посты от очередного поклонника марки (а убеждённые фанаты есть даже и у китайского автопрома!) уже просто всем наскучили.

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0

«Откидные столики, встроенные в спинки передних сидений, предлагает только Kuga.»

Лучше бы их вообще не было!
Есть кроссоверы где эти столики не плохо фиксируются. Но во всех Кугах они складываются при лёгком нажатии! Малейшее неосторожное движение и стаканчик горячего кофе уже обжигает вам ноги, а бутерброд валяется на полу :)
И вторая неприятность — в сложенном состоянии они оказываются на уровне коленей и ударяться о них весьма болезненно. Лучше бы там были обычные мягкие спинки передних сидений!

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0

«Рестайлинг Кугу не сильно изменил — другой дизайн передней и задней частей (стало не лучше и не хуже, просто по-другому), да новая „балалайка“ Sync3. Остальное — мелочи, которые смогут заметить только владельцы дорестайлинговых Куг»

Абсолютно согласен!
Когда покупали Кугу, в салоне предложили очень хорошую скидку на дорестайлинговую модель. Покатались «с пристрастием» на обеих машинах и пришли к точно такому же выводу.

И с роботизированной коробкой с двумя сцеплениями у автора статьи (Юрия Тимкина) действительно ошибочка вышка. На дорестайлинговой Куге со всеми бензиновыми моторами в России агрегатировали только гидромеханику.

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+1

Доводилось покататься на все представителях этого теста... Если честно — все очень хорошие...
Но Куга мне почему то больше понравилась (я правда на дизеле ездил... со всеми понтами, тип открывания багажника без рук...). Но я катался только по асфальту... Не вижу смысла кроссы загонять на «офффффф роад».... Там мой Патриот их порет «как Тузик грелку», ну или вытащит (как это и бывает)...
Мой голос за Форда Кугу! Тихий, комфортный ну... супер ... как-то так...

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+4

Здравствуйте!
Я не знаю какими попугаями производился замер багажников, но в американском рейтинге погрузочного пространства Subaru Forester взял первое место (ссылка)
В рейтинге от Consumer Reports есть вся троица — Ford Kuga (в штатах Escape) 34.0, Hyundai Tucson 29.5 и Subaru Forester 35.5 кубических футов (ссылка)

Я в курсе, что в штатах измеряют багажники по системе SAE по крышу, а в Европе VDA по погрузочную шторку, но, простите, как у самого длинного кроссовера, оказался самый маленький багажник? Tucson короче на 13.5 см, а багажник имеет больший, фантастика какая-то!

И да, как ранее написал Ars, у Форестера ЭУР.

Ответить#
0
Arrows

Большая длина кузова не обязательно означает вместительный багажник. Выбирая между простором в багажнике либо на заднем ряду, в Субару выбрали второе. Кстати, по длине колесной базы Форестер уступает Куге и Туссану.
А приведенные вами цифры (как и заводские данные) по объемам багажников мы принимаем во внимание, но, тем не менее, замеры проводим самостоятельно — при помощи разновеликих прямоугольников.

Ответить#
+1
Тимкин Юрий

Сейчас в багажнике на фото (ссылка) 4 баллона 225/55 R18 и один 195/60 R15. Не в каждый обычный SUV такая комбинация входит, что уж говорить про маломерки типа Tucson или Sportage...

На фото багажника Форестера в обзоре спинка заднего дивана стоит не в стандартном положении, а откинута назад, уж не в таком ли положении был замерен объём?

Вот так выглядит второй ряд без откидывания спинки (ссылка) — дальний край кресла ровно по центру задней стойки. На вашем фото №10 дальний край кресла по уровню заднего стекла.

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+1
Arrows

Трудно найти черную кошку в темной комнате. Особенно, если ее там нет... Это я к тому, что все замеры производятся в одинаковых условиях, с одинаковым положением сидений.

Ответить#
-1
Тимкин Юрий

Как появится возможность впихнуть эти же пять баллонов в Кугу и Тушкан, обязательно поделюсь фотографиями.

Ответить#
+1
Arrows

Объём багажника сильно зависит от компановки пространства, а также от конструктивных особенностей и формы самого багажника. Поэтому при меньшей длине можно получить более объёмный багажник и наоборот.

Ответить#
-1
Валерий

Нельзя в машине, которая на 13 см короче, сделать багажник больше, в противном случае места для ног вообще не будет. 13 см — это очень много. Почему по замерам америкосов Форестер больше конкурентов, а тут даже не такой же, а меньше и намного меньше. Или компановки пространства у американцев другие?

Ответить#
0
Arrows

Длина моторного отсека и навесных бамперов, глубина пола, внутренняя ширина (между обшивкой) и сама форма багажного отделения, угол наклона спинки — всё это может компенсировать даже 13 см длины.

И другой аспект — это система замера.
Это не только «по крышу» или «по полку», о чём Вы уже писали. Это ещё и положение заднего дивана по длине и по углу наклона спинки. Диапазоны регулировок могут очень сильно отличаться. А в каком положении они измеряли? В одном из предельных (в каком именно?) или в некотором «среднем»?
Это ещё и чем мерить — высчитывать объём с линейкой или наполнять тестовыми шариками или коробками? Во всех трёх случаях преимущество может существенно перераспределяться в зависимости от формы багажника.

Ответить#
-1
Валерий

Это всё понятно, но всё же сравнивают одинаковые кроссоверы, построенные на C-платформах, можно конечно добиться где-то большего объёма, но 13 см компенсировать, простите, не получится. Это фантастика!

Ответить#
-1
Arrows

Уж и не знаю почему это Вам вдруг кажется какой-то фантастикой.
Посмотрите, например, на Фокус-3 в кузове седан длиной 4534 м и Логан длиной 4288 мм. Фокус длиннее почти на 25 см, но при этом ощутимо теснее Логана по салону (особенно по запасу места для ног) и гораздо меньше по багажнику (примерно на 100 л). Таких примеров наберётся не мало.
А тут вам почему-то кажется какой-то фантастикой «размазать» 13 см общей длины...
Очень многое зависит от компановки и внутренней конструкции кузова. Одинаковые с виду машинки могут очень ощутимо различаться по внутреннему пространству салона и багажника.

Ответить#
0
Валерий

Этого не может быть, С — Фокус и B- Логан, разница в 100 литров, опять что-ли ЗР замеряли?

Ответить#
-2
Arrows

Не может быть? :)
«Погуглите» сами. Есть официальные данные производителей. Есть множество замеров различных изданий. +/-, но примерно всё так. Могу Вам ещё несколько подобных примеров подкинуть.

Ответить#
+1
Валерий

Нет, пока не нужно, в данный момент интересны цифры одинаковых замеров.

Ответить#
0
Arrows

Вы можете в этом убедиться и без цифр. Достаточно посидеть на заднем ряду Фокуса и Логана — все сразу станет понятно.

Ответить#
+1

Разве у Форестера ГУР, там вроде давно ЭУР, поправьте таблицу с тех.хар-ми.

Ответить#
+2

Почему забыли RAV-4, непонятно..)))

Ответить#
-3
Александр

В России в этом классе продают около десятка кроссоверов и чтобы никого «не забыть» все тесты придётся делать целым автопарком. Вы полагаете, что все эти машины, причём, все непременно в сопоставимых комплектациях и с сопоставимым энерговооружением, вот прямо так стоят в пресс-парках и терпеливо дожидаются большого мега-теста в очередном издании?
В подобных тестах ВСЕ издания вынуждены «забывать» многих конкурентов.

Ответить#
+2
Валерий

//В подобных тестах ВСЕ издания вынуждены «забывать» многих конкурентов.//
 —отличный тест, забыть всех, сравнить с самим собой с другим прошлогодним бампером и написать, что он лучший..)))
Сравнивают обычно фаворитов в классе.

Ответить#
+3
Александр

Подобные тесты во всех изданиях очень субъективны. Как и условное понятие «фаворит в классе» :)
Это же не научный эксперимент, а лишь условная игра в баллы и победителей. Довольно интересная и отчасти познавательная форма развлечения нас — читателей :)
Относитесь к этому проще.

Ответить#
+3

«Управляемость Subaru далека от гоночных притязаний. Легкий и почти лишенный „нуля“ руль разобщает с машиной, которая на высоких скоростях погуливает по траектории. В повороты Forester заныривает без особого энтузиазма.» — бред №1, попутали заезженный штамп для Патриота
«Хорошее подспорье — 205 миллиметров дорожного просвета»  — бред №2, там их 220 мм — ссылка
" похулиганить на «пристрелянном» участке зимней дороги, пуская машину в контролируемые скольжения, не удастся" — смешно
Ко всему прочему там 2 дисплея — есть и цветной, а вот у моего с мех. КПП честный постоянный полный привод с центральным межосевым блокируемым дифференциалом и отсутствием паршивых, перегревающихся на простом бездорожье, муфт подключения задней оси фактически переднеприводных "внедорожников"

Ответить#
0
Певнев Сергей

Вы ручками клиренс проверьте, как это делаем мы, можете просто с рулеточкой — тогда и поймете, кто пишет бред.

Ответить#
+4
Певнев Сергей

А вот сейчас Форестер щеголяет муфтой в приводе его «постоянного» полного... и механика тут не панацея, ибо и на ней- муфта.

Ответить#
+1
Lumi

В том то и дело, что муфты разные бывают, как по конструкции, так и по месту установки. Матчасть надо учить

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+1
Певнев Сергей

Хм, но это ваши слова: «честный постоянный полный привод с центральным межосевым блокируемым дифференциалом и отсутствием паршивых, перегревающихся на простом бездорожье, муфт». Это понимается только как все муфты- кака, а дифференциал- круть.

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0

Абсолютно согласен с Безымянным. На все сто 100% .
У меня Куга 2 Титаниум + доп пакеты, диски и прочее 2013г.в..
Ранее ни разу не было в статьях от ЗР и прочих «автообзоров» положительных отзывов, все авто были лучше чем Куга. Читая ранние «автообзоры» сразу понятно кто за что заплатил чтоб продвигали его модель на рынке . Скажу честно, что в новой Куге3 практически все что есть и на моей Куге2 , вот только ранее об этом никогда не писали, ни про классный салон, светодиодный свет. подогрев лобового, предпусковой и ускоренный прогрев холодного двигателя( в хороший мороз уже после 4 мин работы идет уже теплый воздух из дефлекторов торпедо), адаптивный биксенон, автостоп, и прочих помошников, а сейчас якобы они появились! От новой Куги ожидал лично большего, но получилось наоборот; появилась «несуразная» решетка радиатора, обрезали задние габариты, машина стала похожа на «пенсионерский» ФТигуан раннего выпуска (сейчас новы ФТигуан намного лучше), торпедо напоминает Кугу 1 и прочее.
Цена в 2 млн. это конечно много, но похоже теперь все автопроизводители торопятся заработать .Увидим как будут покупать.
Я Куга 3 точно не куплю...

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+2
Безымянный

Машина в обзоре — это не Куга 3, а Куга 2 рестайл. Не нужно ждать от нее больших изменений — современное ГУ поставили, и то хорошо.
Адаптивного ксенона в дорестайле вроде не было, был обычный биксенон со статичными виражными лампами. Адаптивный — это когда фары поворачиваются в ту же сторону, что и руль.
Насчет внешности — как я уже написал, она просто стала другой, кому-то нравится, кому-то нет. Перед в рестайле мне понравился, зад — нет. Зато с крышки багажника исчезла «сабля», которая своими углами портила ЛКП.

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+1

«Все трое — полноприводные, двухпедальные, с 150‑сильными бензиновыми двигателями.» ©
Ну почему? Почему из раза в раз одна и та же ошибка — «с».
ну вы проговаривайте вслух что ли.
.. с ста пятидесяти сильными...
... СО ста пятидесяти сильными...

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+1
Muinaiset Денис

Из раза в раз нужно заглядывать в правила русского языка. Мне тоже приятнее слышать (и видеть) «со 150-сильными», но правила глаголят, что правильно пишется «с 150-сильным».

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+5

«Вместо прежней роботизированной коробки с двумя сцеплениями на Кугу ставят традиционный гидромеханический автомат с шестью передачами, который переключается более плавно и прогнозируемо» — вот после этой фразы статью уже можно не воспринимать всерьез. На бензиновых Кугах всегда стоял классический автомат, робот ставят только на дизельные Куги.
Рестайлинг Кугу не сильно изменил — другой дизайн передней и задней частей (стало не лучше и не хуже, просто по-другому), да новая «балалайка» Sync3. Остальное — мелочи, которые смогут заметить только владельцы дорестайлинговых Куг. Ходовая, движок, коробка, салон — всё это осталось без изменений. «Новый» экобуст 1.5 — это тот же 1.6 с уменьшенным ходом поршней.
Теперь резонный вопрос — если в рестайлинговой Куге нет никаких принципиальных отличий от дорестайлинга (говорю это как владелец последнего), то почему в предыдущем обзоре она выступила, как здесь пишут, «неважно», а в этом её подняли до небес? Форд наконец-то нашел денежки и проплатил обзор?

А вообще Куга гораздо интересней туксонов, спортейджей и фориков прежде всего за счет цены. Комплектацию из статьи вполне можно купить за 1.5–1.6 млн. За 1.975 млн. Кугу в Титаниуме может умудриться купить только идиот.

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+4
Безымянный

Ну не идиот, а тот кто хочет опций и комфорта.

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-1