Обновленный Ford Kuga против конкурентов: матч-реванш

Противопоставляем модернизированный Ford Kuga кроссоверам Hyundai Tucson и Subaru Forester.

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Проигрывать всегда обидно. Прекрасно понимаю фордовцев, которые были раздосадованы неважным выступлением Куги в прошлогоднем сравнительном тесте среднеразмерных кроссоверов (ЗР, 2016, № 3). И когда в начале прошедшей зимы на рынок вышла модернизированная Kuga, представители «голубого овала» с энтузиазмом рассказывали мне о том, что почти все выявленные нами в том тесте недостатки устранены (ЗР, 2016, № 12). Дескать, вот теперь-то Kuga готова биться с конкурентами на равных. Автомобильная вендетта? Почему бы и нет!

Фрондерами выступили Hyundai Tucson, сумевший в прошлом году опередить Ford, и обновленный предыдущей весной Subaru Forester.

Все трое — полноприводные, двухпедальные, со 150‑сильными бензиновыми двигателями. Шансы на победу равны.

Проезд по лужам сопровождается какофонией в салоне. Колесным аркам недостает шумоизоляции. Плавностью хода Tucson не смог на равных соперничать с Форестером и Кугой. Зато превзошел их в шумоизоляции. На высокой скорости Kuga управляется интереснее соперников: точный, отзывчивый автомобиль. Subaru Forester Бестселлер Subaru нынешнего поколения дебютировал в 2012 году. Серьезного обновления пока не было, зато микрорестайлинги осуществляются чуть ли не каждый год. Последний был прошлой весной. В отличие от большинства одноклассников, Forester предлагается исключительно с полным приводом. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:

2.0 (150 л.с.) — от 1 719 000 руб.

2.5 (171 л.с.) — от 2 179 900 руб.

2.0 турбо (241 л.с.) — от 2 599 900 руб. Hyundai Tucson Пришел на смену модели ix35 в конце 2015 года. Поменялось не только название, но и концепция: впервые корейская машина такого рода получила бензиновый турбомотор и роботизированную коробку передач. Но покупатели предпочитают модификации с атмосферником и традиционным гидромеханическим автоматом. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:

2.0 (150 л.с.) — от 1 505 900 руб.

1.6 турбо (177 л.с.) — от 1 678 000 руб. дизельный: 2.0 (185 л.с.) — от 1 803 000 руб. Ford Kuga Второе поколение Куги дебютировало в 2013 году. ­Прошлой осенью была представлена рестайлинговая версия с серьезным пакетом адаптации к суровым условиям эксплуатации. После модернизации из российской гаммы исчезла дизельная модификация. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:

2.5 (150 л.с.) — от 1 379 000 руб.

1.5 турбо (150 л.с.) — от 1 599 000 руб.

1.5 турбо (182 л.с.) — от 1 769 000 руб.

Мерцание звезд

Если бы между автомобилями проводили соревнование на частоту модернизаций, то первое место, вне всякого сомнения, досталось бы Форестеру. Дебютировав в 2012 году, он едва ли не в каждом сезоне примерял обновки. Вот и прошлой весной прифрантился: приобрел измененные радиаторную решетку и передний бампер, а также адаптивные светодиодные фары, сверкающие под стать звездам на эмблеме.

Но когда же они изменят ключ зажигания? Ветхозаветный, без выкидного жала… Такой на барную стойку не положишь.

Архитектура субаровского салона старомодна. Да и к эргономике есть претензии: селектор вариатора расположен чересчур низко, слишком малы диапазоны регулировки руля… У двухлитровых атмосферных модификаций мультимедиасистема усечена — нет навигатора. Вариатор Lineartronic позволяет управлять разгоном с надежностью, недоступной многим автоматам. На вспомогательный дисплей можно вывести картинку, показывающую распределение крутящего момента по осям. На панели минимум шкал, а малюсенький монохромный экран между ними навевает тоску. Не верь глазам своим! Правой кнопкой вы не отключаете систему динамической стаби­лизации, а притупляете ее бдительность. При переходе в режим X-Mode настройки силового агрегата и ездовой электроники меняются в вездеходную сторону.

Впечатления от салона противоречивые. Внушительная площадь остекления создает ощущение изобилия воздуха. А какая в «форике» обзорность! Тонкие стойки кузова, широкие боковые зеркала, высокая посадка (кресло хочется опустить ниже, а некуда) — жалеть об отсутствии камер кругового обзора точно не придется. Но кресло слишком мягкое, с широкими валиками боковой поддержки, что не слишком-то увязывается со спортивным имиджем марки. Равно как и расположенный где-то далеко внизу — попробуй дотянись! — селектор вариатора.

Раскритикованная в пух и прах Михаилом Кулешовым в тесте двухлетней давности мультимедийная система отправлена в отставку. Модуль Subaru Starlink с 7-дюймовым экраном имеет дружелюбный интерфейс, и теперь нет проблем с подключением смартфона через Bluetooth. Но отсутствие навигатора в машине ценой под два миллиона обескураживает. Из той же оперы — мелкий монохромный дисплей на панели приборов.

Сиденья Форестера — со слабой боковой поддержкой и слишком мягкие. Второй ряд — самый просторный в трио, но отсутствие дополнительных дефлекторов воздуховодов совсем не красит машину. И только у Форестера задние стёкла опускаются не полностью. С недавних пор для задних сидений предлагается обогрев.

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По старинке поворачиваю ключ в замке зажигания, чтобы разбудить атмосферный оппозитник . Перевожу селектор вариатора в положение Drive — поехали. Нет, рванули! Стартует Forester рывком, даже если обращаешься с акселератором аккуратно, - а ведь японцы уверяют, что модернизация избавила машину от этой особенности. Впрочем, живость характера лучше немощной вялости. Тем паче что дальнейший набор скорости происходит плавно и абсолютно прогнозируемо. Ни рывков, ни толчков, ни запаздываний. Идеальное взаимопонимание!

Удивительное дело: колесная база у Форестера самая короткая в трио, однако второй ряд наиболее просторный. Но чудес не бывает, в чем лишний раз убеждаешься, заглянув в багажник: он самый скромный в тестовой тройке.

На бортах у Форестера имеются клавиши автоматического складывания спинок задних сидений. И всё же субаровский багажник ­понравился меньше других. Во‑первых, у него самый скромный объем: 320 литров. Во‑вторых, пятая дверь поднимается на наименьшую высоту — 1795 мм, а выемка-ручка только одна.

Мотор не зависает на одних оборотах и, соответственно, не донимает заунывным воем.

А вот на недостаточную шумоизоляцию колесных арок трудно не обратить внимание. Проезжаешь по луже, и в салоне стоит такое журчание, будто в машину бьет поливальная установка. Посуху всё хорошо — если игнорировать бряцание подвески. Но за отменную энергоемкость ей можно всё простить. Какие бы ямы ни встречались, какой бы «полицейский» ни ложился под колёса, «форик» любое препятствие преодолевает с полнейшей невозмутимостью. Почти мерседесовская плавность хода!

Управляемость Subaru далека от гоночных притязаний. Легкий и почти лишенный «нуля» руль разобщает с машиной, которая на высоких скоростях погуливает по траектории. В повороты Forester заныривает без особого энтузиазма. Кнопка отключения системы стабилизации лишь отодвигает порог ее вмешательства, и похулиганить на «пристрелянном» участке зимней дороги, пуская машину в контролируемые скольжения, не удастся.

Задние колёса цепляют за нижний край грязевых уплотнителей, закрепленных на арках. Непорядок.

А вот где «лесник» проявил себя во всей красе, так это вне асфальта. Главное — не забыть включить режим X-Mode (активен до 45 км/ч). В нем притупляются реакции на открытие дросселя, вариатор меняет передаточное соотношение (имитирует включение понижайки), электроника при необходимости задействует ассистента спуска с горы. Хорошее подспорье — 205 миллиметров дорожного просвета и прочная металлическая защита картера. «Форик» прет вперед с упорством носорога, пробивая колею для идущих следом Туссана и Куги.

Загадочный автомобиль этот Forester. Пленяет просторным салоном и отличной проходимостью, но вводит в ступор архаизмами вроде допотопного ключа зажигания и мультимедиасистемой без навигатора. В машине за два миллиона таких недостатков быть не должно. Будем ждать очередную микромодернизацию?