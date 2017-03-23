Несмотря на весь технический прогресс в автомобилестроении, современные машины становятся менее долговечными. Во многом это обусловлено стремлением производителей заставить потребителей чаще обновлять свой личный транспорт, подхлестывая продажи. Эксперты изучили все слабые места у автомобилей на российском рынке и выяснили, почему «китайцы» надежнее Лады и отчего машины премиум-класса попадают в ремонт чаще, чем массовые иномарки.

Моторчик барахлит

Новые автомобили, по идее, должны ломаться как можно реже в гарантийный период, ведь их ремонт невыгоден самим производителям. Однако каждый пятый российский автовладелец сталкивается с поломками своей машины уже в первый год эксплуатации, выяснили эксперты агентства «Автостат». Согласно данным социологического исследования, чаще всего «детские болезни» возникают у отечественных автомобилей — об этом заявили аж 34,5% обладателей годовалых Лад и УАЗов. Тем не менее спрос на продукцию российского автопрома остается стабильным, а в последнее время даже растет.

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По словам аналитика IFC Markets Дмитрия Лукашова, потребители ориентируются не на абстрактное «качество» машин, а на соотношение цена-качество. К примеру, Porsche 911 признан одним из самых надежных автомобилей в мире, однако мало кто может его себе позволить. Российские машины, может, и чаще ломаются, но зато привлекают покупателей своей демократичной ценой, ремонтопригодностью и дешевизной в обслуживании.

Вместе с тем за последние несколько лет отечественными автопроизводителями было выпущено несколько новых моделей, которые по своим потребительским характеристикам ничем не уступают конкурентам-иномаркам в данном ценовом сегменте, добавляет аналитик ГК «Автомир» Алексей Кузьмич. Также была переработана гарантийная политика, увеличился срок гарантии на большинство узлов и агрегатов как по времени использования, так и по пробегу.

По данным опроса, наиболее проблемным в российских машинах в первый год эксплуатации является двигатель — с его неисправностями сталкивался каждый пятый автовладелец (20,6%). Стоит при этом отметить, что чаще всего на мотор жаловались именно потребители продукции отечественного автопрома, тогда как у иномарок, в том числе «китайцев», наиболее распространенными являются поломки электрооборудования. У отечественных же автомобилей они возникали в 14,7% случаев, чуть реже ломается трансмиссия — 13,2%. Ремонт тормозной системы приходилось делать у 5,9% российских машин, и лишь 4,4% респондентов обращались в сервисный центр из-за проблем с системой охлаждения.

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Как поясняет директор департамента по послепродажному обслуживанию ГК «АвтоСпецЦентр» Евгений Гришкевич, двигатели на отечественных автомобилях ломаются чаще, чем у иномарок, из-за низкого качества сборки. К тому же в связи с техническим усложнением — внедрение высокотехнологичных систем и электроники — нагрузка на силовой агрегат становится гораздо больше, чем на моторы прошлого и позапрошлого поколений, и, следовательно, возрастает риск поломки.

Любопытно, что статистика аукциона CarPrice подтверждает существующую среди автолюбителей легенду о том, что отечественная машина возрастом полгода-год стоит дороже, чем аналогичный новый. Директор по продукту CarPrice Роман Абрамов объясняет это так: на заводе в автомобиле забывают закрутить гайки стеклоподъемников, патрубки системы охлаждения, устанавливают некоторое количество бракованных деталей. Далее его первый хозяин устраняет все эти недостатки, и автомобиль становится лучше нового. «При поломке двигателя или коробки передач владелец непременно обращается в сервис и меняет их по гарантии, так как ремонт за свой счет стоит очень дорого. В случае неисправностей проводки, а также замены расходников по тормозам и трубок системы охлаждения — их проще сделать самостоятельно и забыть, чем ругаться с дилером. Кроме того, часто такие расходники в гарантию не включены. На самом же деле поломок мелких деталей в разы больше», — отмечает эксперт.

На АВТОВАЗе не стали комментировать данные опроса о поломках, равно как и раскрывать собственную статистику гарантийных обращений. В пресс-центре предприятия лишь заявили, что работы по повышению качества, надежности и безопасности автомобилей Lada ведутся постоянно.

Ржавая электроника

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То, что отечественные машины ломаются чаще остальных, пожалуй, ни для кого не новость. Удивительно то, что надежнее их оказались даже китайские автомобили, которые также пока далеки от эталонов качества. Тем не менее в первый год эксплуатации неисправности у «китаемобилей» возникают несколько реже — в 27% случаев.

По словам Евгения Гришкевича, автомобили из Поднебесной оказались качественней российских, поскольку китайские инженеры при проектировании своих машин брали за образец самые надежные японские и европейские модели, применяя в них простые и проверенные временем технические решения. К тому же качество сборки китайских авто с годами улучшается.

Самым больным местом у «китайцев» в первый год эксплуатации оказалось электрооборудование, которое выходит из строя гораздо чаще, чем на других машинах, — в 41% случаев. Неисправности двигателя и трансмиссии были у 12,1% и 10,6% «китайцев» соответственно. Проблемами с подвеской страдают 4,5% таких машин, а с рулевым управлением — 3%.

«Значительная часть электрооборудования автомобиля служит для комфорта и не является критичной с точки зрения безопасной эксплуатации. Возможно, китайские производители пытаются экономить на качестве таких узлов», — рассуждает Дмитрий Лукашов.

В свою очередь, в компании «Дунфэн Моторс Рус» отмечают, что в современных машинах стало гораздо больше различных электронных компонентов и систем, что влечет за собой увеличение количества электродеталей в автомобилях. Показательно, что наиболее распространенная поломка электрооборудования на моделях DFM — это электромотор привода люка.

А вот статистика CarPrice показывает, что основная проблема, с которой сталкиваются владельцы китайских машин старше трех-пяти лет, — это коррозия кузова, в том числе сквозная почти в 100% случаев. Насколько актуальна эта проблема для свежих китайских автомобилей, станет понятно через несколько лет.