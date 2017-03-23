Моторчик барахлит
Новые автомобили, по идее, должны ломаться как можно реже в гарантийный период, ведь их ремонт невыгоден самим производителям. Однако каждый пятый российский автовладелец сталкивается с поломками своей машины уже в первый год эксплуатации, выяснили эксперты агентства «Автостат». Согласно данным социологического исследования, чаще всего «детские болезни» возникают у отечественных автомобилей — об этом заявили аж 34,5% обладателей годовалых Лад и УАЗов. Тем не менее спрос на продукцию российского автопрома остается стабильным, а в последнее время даже растет.
Вместе с тем за последние несколько лет отечественными автопроизводителями было выпущено несколько новых моделей, которые по своим потребительским характеристикам ничем не уступают конкурентам-иномаркам в данном ценовом сегменте, добавляет аналитик ГК «Автомир» Алексей Кузьмич. Также была переработана гарантийная политика, увеличился срок гарантии на большинство узлов и агрегатов как по времени использования, так и по пробегу.
По данным опроса, наиболее проблемным в российских машинах в первый год эксплуатации является двигатель — с его неисправностями сталкивался каждый пятый автовладелец (20,6%). Стоит при этом отметить, что чаще всего на мотор жаловались именно потребители продукции отечественного автопрома, тогда как у иномарок, в том числе «китайцев», наиболее распространенными являются поломки электрооборудования. У отечественных же автомобилей они возникали в 14,7% случаев, чуть реже ломается трансмиссия — 13,2%. Ремонт тормозной системы приходилось делать у 5,9% российских машин, и лишь 4,4% респондентов обращались в сервисный центр из-за проблем с системой охлаждения.
Любопытно, что статистика аукциона CarPrice подтверждает существующую среди автолюбителей легенду о том, что отечественная машина возрастом полгода-год стоит дороже, чем аналогичный новый. Директор по продукту CarPrice Роман Абрамов объясняет это так: на заводе в автомобиле забывают закрутить гайки стеклоподъемников, патрубки системы охлаждения, устанавливают некоторое количество бракованных деталей. Далее его первый хозяин устраняет все эти недостатки, и автомобиль становится лучше нового. «При поломке двигателя или коробки передач владелец непременно обращается в сервис и меняет их по гарантии, так как ремонт за свой счет стоит очень дорого. В случае неисправностей проводки, а также замены расходников по тормозам и трубок системы охлаждения — их проще сделать самостоятельно и забыть, чем ругаться с дилером. Кроме того, часто такие расходники в гарантию не включены. На самом же деле поломок мелких деталей в разы больше», — отмечает эксперт.
На АВТОВАЗе не стали комментировать данные опроса о поломках, равно как и раскрывать собственную статистику гарантийных обращений. В пресс-центре предприятия лишь заявили, что работы по повышению качества, надежности и безопасности автомобилей Lada ведутся постоянно.
Ржавая электроника
По словам Евгения Гришкевича, автомобили из Поднебесной оказались качественней российских, поскольку китайские инженеры при проектировании своих машин брали за образец самые надежные японские и европейские модели, применяя в них простые и проверенные временем технические решения. К тому же качество сборки китайских авто с годами улучшается.
Самым больным местом у «китайцев» в первый год эксплуатации оказалось электрооборудование, которое выходит из строя гораздо чаще, чем на других машинах, — в 41% случаев. Неисправности двигателя и трансмиссии были у 12,1% и 10,6% «китайцев» соответственно. Проблемами с подвеской страдают 4,5% таких машин, а с рулевым управлением — 3%.
«Значительная часть электрооборудования автомобиля служит для комфорта и не является критичной с точки зрения безопасной эксплуатации. Возможно, китайские производители пытаются экономить на качестве таких узлов», — рассуждает Дмитрий Лукашов.
В свою очередь, в компании «Дунфэн Моторс Рус» отмечают, что в современных машинах стало гораздо больше различных электронных компонентов и систем, что влечет за собой увеличение количества электродеталей в автомобилях. Показательно, что наиболее распространенная поломка электрооборудования на моделях DFM — это электромотор привода люка.
А вот статистика CarPrice показывает, что основная проблема, с которой сталкиваются владельцы китайских машин старше трех-пяти лет, — это коррозия кузова, в том числе сквозная почти в 100% случаев. Насколько актуальна эта проблема для свежих китайских автомобилей, станет понятно через несколько лет.