Из шоу-рума — в ремонт: почему «сыпятся» новые автомобили?

Несмотря на весь технический прогресс в автомобилестроении, современные машины становятся менее долговечными. Во многом это обусловлено стремлением производителей заставить потребителей чаще обновлять свой личный транспорт, подхлестывая продажи. Эксперты изучили все слабые места у автомобилей на российском рынке и выяснили, почему «китайцы» надежнее Лады и отчего машины премиум-класса попадают в ремонт чаще, чем массовые иномарки.

Моторчик барахлит

Новые автомобили, по идее, должны ломаться как можно реже в гарантийный период, ведь их ремонт невыгоден самим производителям. Однако каждый пятый российский автовладелец сталкивается с поломками своей машины уже в первый год эксплуатации, выяснили эксперты агентства «Автостат». Согласно данным социологического исследования, чаще всего «детские болезни» возникают у отечественных автомобилей — об этом заявили аж 34,5% обладателей годовалых Лад и УАЗов. Тем не менее спрос на продукцию российского автопрома остается стабильным, а в последнее время даже растет.

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По словам аналитика IFC Markets Дмитрия Лукашова, потребители ориентируются не на абстрактное «качество» машин, а на соотношение цена-качество. К примеру, Porsche 911 признан одним из самых надежных автомобилей в мире, однако мало кто может его себе позволить. Российские машины, может, и чаще ломаются, но зато привлекают покупателей своей демократичной ценой, ремонтопригодностью и дешевизной в обслуживании.

Вместе с тем за последние несколько лет отечественными автопроизводителями было выпущено несколько новых моделей, которые по своим потребительским характеристикам ничем не уступают конкурентам-иномаркам в данном ценовом сегменте, добавляет аналитик ГК «Автомир» Алексей Кузьмич. Также была переработана гарантийная политика, увеличился срок гарантии на большинство узлов и агрегатов как по времени использования, так и по пробегу.

По данным опроса, наиболее проблемным в российских машинах в первый год эксплуатации является двигатель — с его неисправностями сталкивался каждый пятый автовладелец (20,6%). Стоит при этом отметить, что чаще всего на мотор жаловались именно потребители продукции отечественного автопрома, тогда как у иномарок, в том числе «китайцев», наиболее распространенными являются поломки электрооборудования. У отечественных же автомобилей они возникали в 14,7% случаев, чуть реже ломается трансмиссия — 13,2%. Ремонт тормозной системы приходилось делать у 5,9% российских машин, и лишь 4,4% респондентов обращались в сервисный центр из-за проблем с системой охлаждения.

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Как поясняет директор департамента по послепродажному обслуживанию ГК «АвтоСпецЦентр» Евгений Гришкевич, двигатели на отечественных автомобилях ломаются чаще, чем у иномарок, из-за низкого качества сборки. К тому же в связи с техническим усложнением — внедрение высокотехнологичных систем и электроники — нагрузка на силовой агрегат становится гораздо больше, чем на моторы прошлого и позапрошлого поколений, и, следовательно, возрастает риск поломки.

Любопытно, что статистика аукциона CarPrice подтверждает существующую среди автолюбителей легенду о том, что отечественная машина возрастом полгода-год стоит дороже, чем аналогичный новый. Директор по продукту CarPrice Роман Абрамов объясняет это так: на заводе в автомобиле забывают закрутить гайки стеклоподъемников, патрубки системы охлаждения, устанавливают некоторое количество бракованных деталей. Далее его первый хозяин устраняет все эти недостатки, и автомобиль становится лучше нового. «При поломке двигателя или коробки передач владелец непременно обращается в сервис и меняет их по гарантии, так как ремонт за свой счет стоит очень дорого. В случае неисправностей проводки, а также замены расходников по тормозам и трубок системы охлаждения — их проще сделать самостоятельно и забыть, чем ругаться с дилером. Кроме того, часто такие расходники в гарантию не включены. На самом же деле поломок мелких деталей в разы больше», — отмечает эксперт.

На АВТОВАЗе не стали комментировать данные опроса о поломках, равно как и раскрывать собственную статистику гарантийных обращений. В пресс-центре предприятия лишь заявили, что работы по повышению качества, надежности и безопасности автомобилей Lada ведутся постоянно.

Ржавая электроника

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То, что отечественные машины ломаются чаще остальных, пожалуй, ни для кого не новость. Удивительно то, что надежнее их оказались даже китайские автомобили, которые также пока далеки от эталонов качества. Тем не менее в первый год эксплуатации неисправности у «китаемобилей» возникают несколько реже — в 27% случаев.

По словам Евгения Гришкевича, автомобили из Поднебесной оказались качественней российских, поскольку китайские инженеры при проектировании своих машин брали за образец самые надежные японские и европейские модели, применяя в них простые и проверенные временем технические решения. К тому же качество сборки китайских авто с годами улучшается.

Самым больным местом у «китайцев» в первый год эксплуатации оказалось электрооборудование, которое выходит из строя гораздо чаще, чем на других машинах, — в 41% случаев. Неисправности двигателя и трансмиссии были у 12,1% и 10,6% «китайцев» соответственно. Проблемами с подвеской страдают 4,5% таких машин, а с рулевым управлением — 3%.

«Значительная часть электрооборудования автомобиля служит для комфорта и не является критичной с точки зрения безопасной эксплуатации. Возможно, китайские производители пытаются экономить на качестве таких узлов», — рассуждает Дмитрий Лукашов.

В свою очередь, в компании «Дунфэн Моторс Рус» отмечают, что в современных машинах стало гораздо больше различных электронных компонентов и систем, что влечет за собой увеличение количества электродеталей в автомобилях. Показательно, что наиболее распространенная поломка электрооборудования на моделях DFM — это электромотор привода люка.

А вот статистика CarPrice показывает, что основная проблема, с которой сталкиваются владельцы китайских машин старше трех-пяти лет, — это коррозия кузова, в том числе сквозная почти в 100% случаев. Насколько актуальна эта проблема для свежих китайских автомобилей, станет понятно через несколько лет.

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Комментарии (68)

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а вот отечественные автомобили можно и самим отремонтить)))))))))))))

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-1

Покупайте Рено и не будет никаких проблем! А то покупаете всякую [у нас не ругаются] потом и не вылезаете из сервисов :)

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0

статья — агонь!!!

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0

1. Надежность от стоимости авто давно не зависит. Скорее даже наоборот: дорогие авто ломаются порой чаще именно из-за наличия большого количества сложных агрегатов. Неспроста на первом месте среди поломок у них электроника.
Кто сомневается пусть сравнит логан с чем угодно.

2. Пишу это в сотый раз: никто специально не делает авто ломучим, это издержки технологий. Да, производитель в большинстве случаев уже на этапе проектирования приблизительно просчитывает ресурс того или иного узла и знает, что он не высок. Но не потому, что он так захотел, а только потому, что так дешевле и достаточно для (условно) 90% потребителей его продукции.

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+2
_serge_

Просто, производители (европейские марки) и сервисмены в настоящее время рубят больше бабла,) чем раньше.
Сложнее технология---увеличение нормо-часа в сервисе, для проведения работ по ремонту машин. В скором времени и корейцы будут делать так же (дурной пример заразителен), сначала делали надежными машины, чтобы отхватить поклонников марки побольше, а потом будут делать с изначально низким ресурсом и ремонтопригодностью.....как европейцы.
американские производители для своего внутреннего рынка сильно ломучими машины не делают, так как знают, что последуют миллионные коллективные судебные иски от потребителей: соответственно пострадает репутация марки.
Про Японцев, скажу одно, они делают изначально машины с акцентом на надежность, как и раньше....но может чуточку меньшим. Водородные авто, там уже скоро в серию пойдут.)))
Наши отечественные производители (особенно альянс Рено-Ниссан-Автоваз), в ближайшем будущем, покажут всем, где раки зимуют.)))

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+1
Over Old Hills

И про ставку на сервис пожалуй не соглашусь.
Низкая ремонтопригодность агрегатов вызвана в первую очередь тем же удешевлением технологии производства и сложностью конструкции одновременно. Что дешевле, выпустить блок двигателя с технологическим отверстием под слив ОЖ или без оной? Сделать (условно) генератор разборным или нет? В первом случае придется использоваться винтики, потом операции по их закручиванию и т.п. Свой срок генератор должен отпахать и блок с заводской ОЖ походит, никуда не денется.
Причем это не только срок гарантии, все же производитель имхо оперирует сроком службы авто, а это не меньше 120–150 тысяч.
И при аккуратной эксплуатации и отсутствии конструктивных просчетов (а куда ж без них), читай у бережливого «не многоездящего» первого владельца машины без проблем ходят лет по 5–6 и больше. А вот если нагрузить чуть побольше, баги легко и непринужденно вылезут, запаса, то нет!

Все это не касается ваза. Там может бахнуть что угодно и когда угодно независимо от «технологичности». Даже если это простая кондовая железка сделанная без какой-либо экономии при проектировании и производстве.

Проценты отказа трансмиссий говорят сами за себя. Куда блин проще разработать и сделать примитивную механическую коробку, но нет блин, на вазе судя по цифрам они летят чаще, чем сверхсложные и столько раз проклятые ДСГ.

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0

А ссылочку на результаты исследования «Автостат» с методикой кто-нибудь даст? а то как-то нет в интернете этого исследования, а цифры в статье выглядят «взятыми с потолка»: ни таблиц по маркам, ни графиков. При этом данные по проблемам в отечественном автопроме почему-то суммарно составляют всего 58.8 (остальные наверное 41.2 неизвестные причины???). А суммарные процент вообще по всем моделям — 83.3 (интересно, что же это за неизвестная категория аж на 16.7 процентов — самострой, не иначе о.О)

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+1
Алексей

@Полный рейтинг количества поломок на 100 экземпляров

Porsche — 80;
GMC — 90;
Lexus — 94;
Infiniti — 95;
Chevrolet — 97;
Acura — 102;
Toyota — 102;
Honda — 103;
Jaguar — 104;
Hyundai — 106;
Kia — 106;
Mercedes-Benz — 106;
Audi — 108;
Cadillac — 108;
Buick — 109;
Chrysler — 109;
Lincoln — 113;
BMW — 114;
Volvo — 114;
Smart — 115;
Land Rover —116;
Jeep (Cherokee) — 118;
Volkswagen — 120;
Mazda — 125;
Subaru — 128;
Dodge — 130;
Ford — 131;
Ram — 132;
MINI — 135;
Nissan — 142;
Mitsubishi — 148;
Fiat — 154;
Scion — 161.@
ссылка

«Обращаясь к автомобильной статистике немецкого агентства TUV, можно заметить, что среднее по рынку количество неполадок на новых автомобилях находится почти на одинаковом показателе как за 2010 год, так и за 2000 — качество агрегатов растёт, а новый электронный функционал пока не особо надёжен. В этом случае речь идёт о европейском рынке.

Учёту подлежали даже самые минимальные проблемы — всего пять автомобильных компаний демонстрирует статистический показатель менее 100 поломок на 100 машин. Помимо этого, исследование помогло развенчать некоторые стереотипы о качестве продукции той или иной страны или марки, равно как и обнаружить интересные факты динамики уровня качества.»

на этом фоне 34,5% ВАЗиков из статьи выглядят эталоном надежности и качества

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+2

АвтоВАЗ — это вовсе не резервация для кретинов со всей страны. Это всего лишь кривое зеркало нас самих. Не следует об этом никогда забывать. Руки растут из ж... не только у сборщиков вазовских моторов, но и у подавляющего большинства автовладельцев.

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0
svinomordio a humble bf3 gambler

А причем тут владельцы, владельцы как раз вынуждены исправлять творение рукожопов? Если положено болты закручивать ключами, а вдруг поставили брак и они не закручиваются — конвейер не останавливается, а болты влетают на место с помощью кувалды... И всех под одну гребенку подводить не надо.

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+3
svinomordio a humble bf3 gambler

а как же «иномарки собранные в России» и комплектующие к ним? там руки у сборщиков из толерантного места растут?

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+4
матрос Мальков

\\\\а как же «иномарки собранные в России» и комплектующие к ним? там руки у сборщиков из толерантного места растут?/////

У Вас была возможность сравнить машины собранные там и .... туточки??
Наверное нет, а мне довелось заценить разницу между Фокусом —2(Всеволжск) и Кугой(Саарлуис)..... общее — ОБЕ машины из пилотных партий, а дальше интереснее:
Фокус- 22000км — замена опорных подшипников стоек; 33000 — замена сцепления.... и ВСЮ жизнь(2,5 года) Фокус сопровождала лебединая песня — тележный скрип педали сцепления — я мазал бессчетно, сервисмены раз 14 и ВСЕ с одинаковым успехом — через 10–15дней скрип возникал из ниоткуда!!!!
Куга являющаяся кроссоверным клоном Фокуса с примесью Си- Макса оказался скучным авто — в ней за 6лет жизни и 67000км пробега не ломалось НИ-ЧЕ-ГО!..... даже всеобщее пугало — сажевый фильтр фунциклировал и НЕ глумил голову. Ну это так.... для сравнительного анализа о местах где РУКИ ПРОИЗРАСТАЮТ....

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0
svinomordio a humble bf3 gambler

Вот давайте не будем оскорблять ни себя, ни других. Проблемы ВАЗа не из-за «рукож...» (как тут выражаются). проблема в плохом управлении, обучении, воспитании и организации контроля качества изготовления. Если с этим не будут бороться, то будут гнать «хлам». И не важно какую марку и где выпускают.

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+3
Баронин Сергей

Проблемы ВАЗа в том, что в случае с его продукцией ее принято обгаживать начиная с официальных каналов ТВ и насаживать стереотип, что если ты на ВАЗе то ты —неудачник и нищий. А если тебе кредит на солярис, рио или еще чего одобрили, то ты — обеспеченный россиянин. И ездят потом эти обеспеченные россияне на этих солярисах и рио на родном комплекте летней резины 5 лет и зимой и летом. Зато сделанные на на том же заводе ларгусы и альмеры нахваливают как непойми-что. Не считаясь с их косяками. Вы когда-нибудь слышали звук закрывания дверей багажника в ларгусе? Европейские замки кстати. Вот после него мне про звук замков в ниве петь не надо совсем
Плюс владельцы иномарок (как правило только-что пересевшие с вазиков) в 9 из 10 случаев сами себе боятся признаться что у них с машиной чего-то там невпорядке. Скол цветет- не может быть, у меня иномарка. В подвеске брякает — не может быть, у меня иномарка. Краска стирается по уплотнителям не может быть, у меня иномарка. Аккумулятор высаживается за неделю стоянки не может быть, у меня иномарка. Руль от дисбаланса колес трясет не может быть, у меня иномарка. Масло ест не может быть, у меня иномарка. Под панелью зудит — не может быть, у меня иномарка. Сиденье скрипит — не может быть, у меня иномарка.

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+2
матрос Мальков

«Плюс владельцы иномарок (как правило только-что пересевшие с вазиков) в 9 из 10 случаев сами себе боятся признаться что у них с машиной чего-то там невпорядке.»

Совершенно в яблочко. И в первую очередь бояться признаться в этом своим знакомым и друзьям, которые катаются на ВАЗиках. Сам был в такой ситуации, когда на повествование о каком-нибудь недостатке своей Зафиры слышал «на кой иномарку взял, если они как ВАЗ становятся». :)
Но больше всего бояться признаться тем, кто владеет более дорогими иномарками. Вот от туда получить комментарий, что у тебя иностранный ВАЗ, гораздо страшнее. Это типа приговора: «Даже и не пытайся влезть в наше общество».

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+1
Баронин Сергей

Всё верно пишите, только не учитываете, что на иномарки пересаживаются в основном со старых, а зачастую подавших не одного владельца, отечественных автомобилей. И пересаживаются на новые иномарки. В результате идёт мнение, что иномарки лучше, но не учитывается что пересели со старых и очень старых машин, разработанных в 60–80х годах прошлого века. Сам так же думал ))).
Но сменив 4 новые иномарки пересел уже на ВАЗ, тоже ВС новья, пришел к выводу, что разницы нет. А то что говорят про качество ВАЗ — мне честно говоря побоку, всё это только не подкрепленные слова. К стати из моего окружения по моему примеру последовал уже не один человек, и пока ещё никто в этом выборе не пожалел.

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+1
матрос Мальков

матрос Мальков, вы правильно все говорите... однако не стоит закрывать глаза на мелочи и не только с коими мы встречаемся в продукции ВАЗа и УАЗа... Это и дефектные уплотнители, это и бракованные направляющие ролики, это и шумная раздатка (НИВА), это течь антифриза (УАЗ Патриот, Нива, Калина)... и др. мелочи.... Не сильный вроде и брак, но напрягает... А в основном согласен, за последние 15 лет качество сборки ВАЗовских автомобилей улучшелось (ну если не считать то , что что они ставят бракованные детали по указанию руководства...) и приобретение автомобиля  — это опять же лотерея, к сожалению...
Хотя имея в эксплуатации иномарку (хонда цивик) я бы не сказал, что нет проблем... за 7 лет... к двигателю никто не притронулся, за исключением замены подушек, коробка 270 тыщ отходила... хз. скоко еще прослужит но даже намека на дерганье нет. лампы менять(писец просто редко но метко), масло бл. хондовское (хотя по хим анализу кастрол) дорогое, да еще менял втулки, тяги рулевые, наконечники тяг, ну и так по мелочи... Хонда в принципе супер...
Патриот: 2 года.... только мелочевка... но бл. заела... зато счас Патриот превращается в ТАНК...:)))

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+1
svinomordio a humble bf3 gambler

С чего Вы это вдруг про автовладельцев?

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+2

А еще часто пишут, что владельцы ВАЗиков сразу же после покупки перестают ездить к официалам в сервис и предпочитают делать все сами. Как этот факт учли в опросе и статистике поломок?

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+4
матрос Мальков

Да никак...
Что ВАЗу, что УАЗу пофиг на потребителей продукции.
Сам писал письма на завод УАЗ по «детским болезням» (у меня Патриот 2015г): прислали ответ — обращайтесь к оф. дилеру, если он признает случай гарантийным, то вам возместят стоимость ремонта и эвакуатора. Хотя я им писал: какого х... ставите брак, если вы знаете «ЧТО ЭТО БРАК» — ответ —обращайтесь к оф. дилеру... ответ один в один даже не напрягаются.

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+3
Рыжий Леонид

я с хенде так же обращался по сколам. тоже самое мне сказали

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+2
матрос Мальков

Про сколы можно даже и не думать обращаться к оф. дилерам. Сам проходил то же, сначала на Калине, потом на Зафире. Отец у мня пробовал на Элантре, потом на Церато. Один и тот же результат. Везде хотят видеть эксплуатацию автомобиля в стерильных условиях.

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+1
Баронин Сергей

не-не-не. у меня авто ценой под миллион еще тех —докризисных рублей. а там сколы на капоте и крыше ржой покрываются, что я вынужден был пузырек краски с кисточкой купить.
на форуме владельцев ай40 еще есть массовая проблема с коррозией вокруг уплотнителя крышки багажника. но у меня тфу-тьфу. пока не видно.
корейская оцинковка она похоже такая-же как и корейские лошади под капотом — очень маленькая

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0
матрос Мальков

:) У меня авто ценой 855 т. докризисных. Брал еще в 2012 году. Беда с этими сколами. Ржи пока не было.
Сейчас мониторю что лучше — пленка или керамопокрытие. Буду покрывать новую. Не знаете плюсы или минусы того и другого?

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0

«По данным опроса, наиболее проблемным в российских машинах в первый год эксплуатации является двигатель — с его неисправностями сталкивался каждый пятый автовладелец (20,6%).»
Весьма расплывчатое заявление. То, что у отечественного производителя чаще возникают поломки в первые полгода-год, нисколько не подвергаю сомнению. Но про двигатель хотелось бы узнать по подробнее.
Да, бывают и проблемы с самим двигателем. Видел, слышал. Но в основном проблемы у новых авто в навесном оборудовании двигателя. А так же в системах управления или зажигания двигателя. Т.е. отказывают стартеры, генераторы, блоки зажигания, датчики, контроллер...

Хотелось бы узнать статистику по неисправностям двигателей среди отечественного и иностранного производства. Одно дело когда датчик неисправен, а другое когда стенки цилиндров износились на овал в первый год эксплуатации.

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+3
Баронин Сергей

одно дело когда датчик неисправен, а другое дело когда расход масла современного двигателя с нормами Евро как у мотоцикла Иж- юпитер
или окна потеют как у Каплана. но это же не дефект климатической системы. ему наверняка так у дилера и сказали. ну что вы хотели, это же ....

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+3
матрос Мальков

Так я о том и написал. Хотелось бы узнать подробную раскладку по причинам неисправностей двигателей. Но, как вы верно заметили выше, многие перестают ездить к официалам после покупки ,максимум появляются два первых ТО. Кстати это признает и сам ВАЗ, думают, как бы привлечь владельцев на обслуживание у официальных дилеров.

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0
Баронин Сергей

у меня на новом уаз патриот прогорела прокладка ГБЦ в первый же год. дилер отказался чинить, утверждали что я перегрел машину. хотя как можно «перегреть» новую машину что ездила только по городу и температура тосола ни разу не двигалась выше нормальной? нужна срочно машина была, плюнул на разборки с сервисом и починил сам. Голова была затянута словно пьяным эпилептиком, часть болтов практически без усилия отвернулось, часть слишком туго. Интереса ради достал поршни, на юбках двух поршней пошли задиры, шатуны на пальцах болтаются так, что на и 400тыщ пробега у японок редко бывает. Подобрал новую ЦПГ (тоже еще та эпопея нормальные запчасти найти), заменил. Там еще много чего было помимо движка, сколько денег и нервов он выпил в первые 2 года — не передать. Избавился потом от него с трудом, с солидной потерей денег. Кто там вещает что 2х летки русские продаются дороже новых — не звиздите.

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+5
Безымянный

Не подскажете, какого года изготовления Патриот был? Для себя собираю статистику по УАЗу (в частности по Патриотам). Пишут, что в 2020–2021 совсем другой рамник будет. Подумываю взять.

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+1
Баронин Сергей

Сергей, я купил Патриот в 2015 году новым (до этого была киа рио), не слушайте советчиков, присмотритесь сами, покатайтесь на тестах, если есть знакомые с Патриотами, то покатайтесь на их машинах, но скажу это машина на любителя, это не седан, это не Нива, это и не «козлик»... За 2 года я ни разу не пожалел, что купил его, но я умею руками работать сам, да есть косячки которые устраняются, но УАЗ Патриот это не просто автомобиль —его строишь под себя, под свои задачи.
Если нет тяги к бездорожью и ремонту в своем гараже, то наверное не стоит , т.к. этой машине нужны заботливые руки.
Не смотрите на Каплана — он Патриот в окно через дорогу видел, и то ему рулем досталось, аж мозги вышибло :)))
Но помните — УАЗ все время ранен, но живой! И он вас не подведет!

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0
Рыжий Леонид

:) Я даже подумывал купить его вместо Весты Кросс. Но, повторюсь, завлекла информация про новые двигатели и коробки. Покупать его планирую надолго, лет на 7 минимум. Потому пока только смотрю, анализирую. По крайней мере до осени время есть.
А про Патриот мне лучше капланов расскажут сосед по стоянке и тесть, который сам владел 8 лет. Что он на нем только не делал, где только не ездил. Шкаф заставлен кубками, медалями и грамотами. Вместо Патриота у него сейчас Хантер и Ларгус. А занимается (уже как 4 года) ремонтом УАЗ.

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0
Баронин Сергей

:)

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0
Безымянный

2х летку продать дороже новой — это брехня!!! Такого никогда не было и не будет. Если только Этот автомобиль не доработан для бездорожья, но все равно после значительных вложений в автомобиль — они не окупятся! хоть «что» бы «кто» не говорил. Покупать УАЗик на год или два — нет смысла, его не продать по цене нового это факт.
Двигатели для Патриотов да и других УАЗиков собирает ЗМЗ.
К сожалению — приобретение Патриота — это лотерея! Рукожопость сборки приходится исправлять самому (я это это знаю не по наслышке).
Вы похоже все косяки устранили и продали, а новый владелец довольный как «бобер перед березой»... :)))

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+3
Безымянный

а зачем вам уаз патриот для езды «только по городу»? наверняка в [у нас не ругаются] загоняли. и не однократно

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+1
матрос Мальков

Ууууу я загонял свой последним летом еще как... даже по окна один раз было, ели вторым Патриотом достали с динамической стропой... (поэтому по «бездору» лучше ездить минимум на двух машинах, желательно примерно одинаковой массы).

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0

Директор по продукту CarPrice Роман Абрамов объясняет это так: на заводе в автомобиле забывают закрутить гайки стеклоподъемников, патрубки системы охлаждения, устанавливают некоторое количество бракованных деталей.

Раньше так и было, например, когда калины только появились, они сыпались новые как 25-летние иномарки. На работе коллега купил люксовую, дак у него то усилитель клинит, то радиатор течет, не выдержал и продал)) Сейчас качество подтянули, брак безусловно есть, но не в таких количествах чтобы на ценники на вторичном рынке влиять.

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+3
. Николас

У меня Калина 2 Люкс 14-го года. В первый год:
— лопнула ось замка бардачка. Заменили бардачок целиком, организовав щель в палец толщиной между крышкой и корпусом;
— лопнула пружина наружного зеркала. Заменили зеркало целиком, при замене защемили салфетку в кармане двери.
Устранял сам.

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+3
Старичок

«Заменили бардачок целиком, организовав щель в палец толщиной между крышкой и корпусом;„
зная его конструкцию не представляю как это можно сделать

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+1

Обычно рассказы о том как хороши были автомобили раньше слушаю с улыбкой т.к. довелось в 90-х поработать автослесарем. В среднем к 120 тыс. км ВАЗовский мотор обычно требовал ревизии, а капиталку, которую часто требовали двигатели с таким пробегом, хозяева просто оттягивали заменой колец и вкладышей. Те же 80–100 тык, как и нынешние, выхаживали диски сцепления, 30-40-50-60 тык. жили разные детали ходовой, подделки жили ещё меньше, гнили глушители из черного металла, ржавели кузова несмотря на попытки хозяев защитить их дополнительным антикором, а посещение автовладельцами гаража для устранения всяких мелких дефектов было самым обычным делом. Так что продукция ВАЗ какой была, такой и осталась. Её уже даже китайцы обогнали по качеству.
С иномарками картина тоже была не лучше, чем сейчас. Иномарки 80-90-х ходили обычно в два раза больше ВАЗов и Москвичей, но всё равно к 200–250 тыс. км пробега сильно «уставали» точно так же как и нынешние.
Новые автомобили вполне жизнеспособны и имеют обычно не меньший ресурс, чем старые, просто в какое-то время автомобиль перестал быть роскошью и отношение к нему поменялось. Люди стали относится к автомобилям проще и менять чаще. С несущественными поломками многие вообще не заморачивались — «всё равно продам, а там пусть новый хозяин возится».
Но лафа была не долгой, времена когда автомобиль был роскошью возвращаются и конца им пока не видно.

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+12
Vlad Z

Такие поломки не могут напрямую свидетельствовать о качестве авто. Двигатель 120тыс.км выхаживает? Дак какое раньше масло было? Жигулевское и камазовское — замечательно)) Сцепление от владельца зависит — будешь буксовать по асфальту с газом в пол — быстро умрет, ходовая тоже от дороги и владельца. Глушители? Ну сейчас можно из нержавейки купить и забыть про него лет на 5–7, это дешевый расходник.
Иномарки тоже травили маслом м8в и гоняли по плохим дорогам — даже лом можно или сломать или погнуть. Вот поэтому раньше больше ценились б/у иномарки «без пробега по РФ»

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+4
. Николас

А что, в СССР автомобили разрабатывали под синтетику? По инструкции к ВАЗ-2101 в мотор нужно лить масла: М-12ГИ, М-8ГИ, М-10ГИ. В более старые авто лили АС-8, АС-10 и были ещё масла для изношенных моторов. И про глушители не надо говорить, «а вот сейчас...». Речь обычно начинается «вот раньше...» вот я и напомнил, что было раньше. Даже и на нормальном моторном масле моторы советских легковушек сильно много не выхаживали. Например, ГАЗ-21 при работе в московском такси имел норматив пробега до капитального ремонта 200 тык. назначенный на основании статистики по которой средний пробег до ремонта составил 217 тык. По личным наблюдениям в такси автомобили выхаживают в два раз больше чем автомобили частников потому, что таксисты не «отжигают» — ремонт мотора это лишние затраты и по деньгам и по времени когда авто стоит в ремонте и количество холодных запусков у них как минимум в два раза меньше. То есть опять получается ресурс авто в частном пользовании 100 тык. Любой современный автомобиль без проблем проедет столько же и больше. Где хвалёная былая надёжность? Так что говорить, что старые автомобили были надёжнее новых не стоит.
Отклонения от средних чисел в обе стороны были и есть, иногда значительные. На Драйв-2 есть Октавия у которой сухая DSG 7 проехала без замены сцепления больше 300 тыс. и двигатель в идеале, автомобилей ушатаных гонщегами в первые несколько тысяч тоже хватает, но «среднюю температуру по больнице» работая на сервисе можно оценить без труда. И склерозом, чтобы говорить «а вот раньше было лучше», я пока не страдаю.

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+1

«чаще всего „детские болезни“ возникают у отечественных автомобилей»
У отечественных автомобилей часто возникают «мелкие сопли» , которые в первую очередь достают владельца. А «детские болезни» встречаются у всех абсолютно марок.
А так ссылка

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+3
СерЖ

Правда, только у ВАЗиков «детские болезни» перетекают в «старческую немощь» минуя без задержки стадию «зрелая исправность». Только владелец все «сопли» подберет, как ВАЗик пора в утиль сдавать.
Гранта как ржавела в 2011-м, так в 2017-м и продолжает.
Вопрос по ВАЗопомпам так и не решен. Упс.

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+1
СерЖ

А ролики ГРМ паршивого качества на 16-клапанниках с облегченной ШПГ можно к «мелким соплям» отнести?:)

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-2
Виталий

Ну клапаны же из-за обрыва ремня совсем чуть-чуть гнет — так что, наверное, можно, да...

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-1
Каплан Илья

Чуть-чуть,но вместе с поршневой и чуть-чуть с шатунами:)))

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0
Каплан Илья

Да будет вам известно, что при обрыве ГРМ на ВаЗиках и УАЗика клапана не гнет :))) правда на счет Весты и Хрея не знаю. Была проблема на 16 клапанном 1,5 двигателе, который на первые 10ки ставили, эту проблему решили на 16 клапанном 1,6.
У меня 15-ка 8кл. была, обрывало ремень (брак был), 30 мин ковыряния: выставление меток, снятие установка ремня, натяжка и поехали дальше (ремень такой желательно возить с собой :).
А на Кийке (КИА РИО) все клапана загнуло, когда шпонка, крепящая звездочку ГРМ, прогнулась (хм... и такое бывает)...

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-2
Рыжий Леонид

«Да будет вам известно, что при обрыве ГРМ на ВаЗиках и УАЗика клапана не гнет :))»
Могу вас огорчить, все современные двигатели ВАЗ, включая и 8ми кл. гнут клапана (правда про 1.8 не знаю), впрочем, как и многие из инодвигателей))).

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+4
АлексейК.

не буду спорить..., последний раз сам менял ремень у себя на 15-ке в 2009 году :) На двигателе ЗМЗ 409 цепи (2 штуки) — ходят по 200–300 тыщ. (имею ввиду 2хрядную).

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0
Рыжий Леонид

Я недаром упомянул про облегчённую ШПГ — старый 1.5-литровый двигатель 2112,про который вы говорите,втыковый,но с «тяжёлой» ШПГ — и в случае обрыва ремня можно обойтись ремонтом ГРЦ.

А с облегчённой такой фокус уже не прокатит — некачественный ролик тянет за собой ремень,ремень — клапана,а клапана — легкие поршни и шатуны. Короче — весь двигатель под замену,вот вам и хвалёная вазовская ремонтопригодность:)

А моторы ЗМЗ действительно не гнут клапана — про него действительно можно сказать,что у него лишь мелкие «сопли».
Зато их целое ведро:)

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0

меня порадовала фраза представителей cfrprice или какой там торговой платформы «...отечественные авто полгода-год стоят дороже чем новые аналогичные...» — они сами понимают что говорят или дураками прикидываются???

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+9

никчемная статья. для сотрудника ЗР нехорошо опираться на такие «экспертные мнения» как: «Как поясняет директор департамента по послепродажному обслуживанию ГК „АвтоСпецЦентр“ Евгений Гришкевич, двигатели на отечественных автомобилях ломаются чаще, чем у иномарок, из-за низкого качества сборки. К тому же в связи с техническим усложнением — внедрение высокотехнологичных систем и электроники — нагрузка на силовой агрегат становится гораздо больше, чем на моторы прошлого и позапрошлого поколений, и, следовательно, возрастает риск поломки.»
ух ты, электронику внедрили, нагрузка на силовой агрегат выросла? да прям гораздо больше... вот моторы на отечественных авто загибаться и начали. а на иномарках такого нет, потому что там электроники нет, и нагрузка не возросла на них, ни гораздо больше, ни не гораздо. и высокотехнологичные системы там видать никто не внедряет, матушка родина технологически впереди планеты всей.
и потом, какие авто здесь подразумеваются под отечественными? и веста, и уаз-буханка, и солярка, и поло, и логан — все делаются в России и могут быть названы отечественными. да только кто же будет их смешивать в одну корзину? только эксперт уровня директора департамента может себе позволить, не ниже.
как такой материал сопоставить с тем же блогом испытаний редакционной весты, который на этом же сайте публикуется?

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+4

Четвертый год езжу по Черногории на КИА Соул. Здесь на него гарантия 7 лет (у нас — 5). И я не удивляюсь: максималка разрешенная 60, очень редко 80. Реагентов нет, как и зимы. Ухабов нет. Грязи нет, можно не мыть месяцами. Жидкость в омывателе до сих пор еще МОСКОВСКАЯ!!! Это же просто заповедник какой-то для авто. И наблюдения подтверждают: местные катаются на иномарках 10-15-20-30-летнего возраста, которые выглядят новьём!

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+12

///К тому же качество сборки китайских авто с годами улучшается.///
Посмотрим на примере немецких автомобилей, как китайская Kuka с этим справится.
Пока же ФИАТ(Сomau) готов заместить её лишь на заводах Мерседес и Ауди и привести производства в стандарты WCM (World Class Manufacturing).

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-1

Пойду, куплю себе одноразовую Тойоту. Вокруг дома прокачусь и в мусорный контейнер зарулю, пока корейцами не завалили.

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0
робот

богато живете, новые ленд крузеры за 5 лямов в мусорный контейнер закидывать) Когда выкидывать будете — меня позовите, я хоть на продаже з/ч разживусь.

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0
. Николас

Только подушки Таката не трогайте и никому не продавайте, а то не ровён час обвинят в умышленном убийстве.

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0

«Однако каждый пятый российский автовладелец сталкивается с поломками своей машины уже в первый год эксплуатации, выяснили эксперты агентства „Автостат“. Согласно данным социологического исследования, чаще всего „детские болезни“ возникают у отечественных автомобилей — об этом заявили аж 34,5% обладателей годовалых Лад и УАЗов. „

Опросы в интернете среди Капланов? )))
У меня на хенде до первого то компрессор кондиционера заклинило. Это отражено в опросах владельцев корейского бизнесс класса? А обращения по поводу перекраски и последующих отказов офдиллера дескать это же сколы —мех воздействие. Они в статистике как учтены? Обращение к диллеру или решенная проблема?

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+7
матрос Мальков

Бомбление началось:)
Официально: «ВАЗ = отстойное качество».
Нет, трепыхаются еще чего-то. ВАЗофилы такие ВАЗофилы. Экспертов ЗР и техцентров опровергать — это вам не на неофициальных «капланов» ругаться:)
Обтекайте:)

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-3
Каплан Илья

Не по тому поводу тратитесь. К бабке не ходи, приличный западный или восточный авто на порядок отличается от отечественнго, в равном классе. Кто, в пику всем законам конкурентной борьбы, поощряет бракоделов и извращает законы «рынка»? Здесь надо искать и бороться. Может и Лады, потеряв крышу, подтянутся.

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+1
Виктор

Вероятнее, умрут.
Это как ВИЧ-положительного человека намеренно ангиной заразить.
Здоровый бы выжил, а у больного иммунитета (опыта реальной конкурентной борьбы — в случае ВАЗа) — нету.
Конец немного предсказуем.
ВАЗ выжил бы, если за дотации с него уже сейчас стали бы требовать нормального качества продукт, а уж потом дотации убирали бы постепенно. Закаливание, так сказать. А сейчас это немощное производство, которое нужно только тем, кто пилит через него бюджетное бабло. Убери господдержку — умрет.

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-1
Каплан Илья

К сожалению! Есть правда в ваших словах, не могу не согласиться...
Но если бы все так плохо было — никто не брал бы эти автомобили, ни под каким предлогом...
Преимущество этих авто — дешевые запчасти. наличие их везде (ждать по 2 недели не надо, пока какой нить болтик тебе привезут с экзиста) и самое основное несложный «гаражный» ремонт.
(про конкуренцию тоже согласен).

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0
Рыжий Леонид

Зачем вам болтик с Экзиста, если он не отваливается?
Расходники для ТО можно заранее заказать, а поломок по типу «ой, внезапно что-то отвалилось» у нормальных машин в нормальном состоянии не бывает.
Ну давайте, проведите Весте гаражную замену сцепления в деревне Малые Залупки. Посмотрю я на вас.
Вы ремонтопригодность ВАЗовской классики зачем-то переносите на современные автомобили.
Вот сдох у вас впрыск (условно) в тех же Малых Залупках — какая разница, на Калине он сдох или на Солярисе? Он там одинаковый по конструкции.
Только вот нюанс: вероятность его подыхания выше на Калине.
И что в итоге доставит меньше проблем?
Иномарка, которая спокойно ездит от ТО до ТО или ВАЗик, в котором в любой момент может что угодно сдохнуть?

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0
Каплан Илья

Ну.... опять вам все не так да ни эдак :)))
А что сложного в замене сцепления на Весте? да хоть и на вашем крузе (если мех коробка)? Правильно ничего — был бы профессиональный комплект инструментов, у меня вот есть  — т.к у меня есть УАЗ ПАТРИОТ :))), и запчасти. Ну купите на свой круз в деревне Гадюкино комплект сцепления сразу ([у нас не ругаются] купите)...
Вы путаете красное с кислым. Я вам про Фому вы мне про Ерему.....
В плане сложности ремонта Калины :))) — ничего сложного нет. В Весте, еще раз говорю, я не лазил поэтому не знаю, но и сложности замены сцепления на мех коробке нет! — попробуйте на УАЗике сцепление поменять — в остальных машинах просто детский лепет будет)...
Про дохлый впрыск: сразу никогда не сдохнет... всегда будет прелюдия...
Про проблемы: я откатал на 15-ке 5 лет. Одна проблема была — прогорела прокладка на выпускном коллекторе и все... за 5 лет эксплуатации — остальное —замена расходников...
Далее... если следить за тех. состоянием автомобиля и не важно иномарка это или отечественного производства — он и не подведет, а если как корыту на колесах — то соответственно.
Ну и в чем я не прав? попробуйте придумайте!

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0
Каплан Илья

«После нас, хоть потоп» — так и живём.

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+1

Ща у ВАЗофилов начнется бомбление:))))

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-6
Каплан Илья

Каплун — копрофил, в любое время дня и ночи любимые миазмы влекут его на далёкие сайты в поисках источника наслаждения.

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-2
Винтик

А ВАЗики тем временем официально признаны отстойными по качеству, товарищ Шпунтик:)

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+1