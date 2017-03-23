Присматриваемся к новинкам летних покрышек, которые приготовили российским покупателям крупнейшие мировые производители.

Michelin

Michelin Pilot Sport 4S Michelin Pilot Sport 4S. Спортивная шина Michelin Pilot Sport 4S, предназначенная для мощных автомобилей, — главная новинка французского производителя в этом сезоне.

Новая шина уже поступила на первичную комплектацию спорткаров, таких как Mercedes AMG E63 и Ferrari GTC4 Lusso. Новинку продают в 34 типоразмерах c посадочным диаметром 19 и 20 дюймов. В дальнейшем количество размеров будет увеличено.

Из всех технологий, которые присутствуют в конструкции новинки, отметим Bi-Compound. Она дает возможность применять два различных состава резиновой смеси для внутренней и наружной части протектора: внешняя часть включает новый эластомер для надежного сцепления на сухом покрытии, а в новый состав резиновой смеси внутренней стороны протектора добавлены так называемые «функциональные эластомеры», которые отвечают за зацеп на мокром покрытии.

Michelin Pilot Sport Cup 2 Michelin Pilot Sport Cup 2. Эту модель по праву можно назвать гоночной, хотя она имеет сертификат на эксплуатацию по дорогам общего пользования. В этом сезоне покрышка получила омологацию на первичную комплектацию Audi R8 нового поколения и обновленного Porsche Carrera 911 GT3.

Благодаря составу резиновой смеси шина ведет себя практически как гоночный слик, сохраняя сцепные свойства даже при сильном нагреве. У новинки увеличено и количество типоразмеров. В нынешнем сезоне шина доступна в 33 размерах от 17 до 21 дюйма.

Michelin Latitude Sport 3 Michelin Latitude Sport 3. В этом году покрышка, предназначенная для широкой гаммы кроссоверов и внедорожников, представлена в 44 типоразмерах от 17 до 21 дюйма.

По сравнению с прошлым поколением шины, у Latitude Sport 3 улучшены тормозные характеристики. Инженерам удалось также увеличить износостойкость модели. Прочность шине придает двойной каркас. Он снижает риск прокола или повреждения боковины. Ну а за эффективное торможение, как и за износостойкость, отвечает новый состав резиновой смеси. Он включает в себя комбинацию эластомеров последнего поколения и силику.

Michelin Cross Climate+ Michelin Cross Climate+. Первый представитель нового класса шин «Лето+», покрышка Michelin Cross Climate в нынешнем сезоне была доработана. Так к названию добавился «плюс».

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Особенность покрышки в том, что ее можно использовать с ранней весны до поздней осени. При этом она, как заявляет производитель, обеспечит высокий уровень безопасности в межсезонье.

Рисунок протектора новинки направленный, с двумя типами ламелей. У тех, что в плечевой зоне, форма расширяется к основанию. Это сделано для того, чтобы по мере износа протектора сохранить способность эффективно отводить воду из пятна контакта. Ламели, расположенные в центральной части, представляют собой Z-образный профиль. Такой рисунок снижает деформацию блоков протектора, что положительно сказывается на управляемости.

Новая шина полностью заменит предшественницу. Модель представлена в 36 типоразмерах с 15-го по 18-й посадочный диаметр. Кроме того, с этого года Michelin Cross Climate+ доступна в 13 типоразмерах для кроссоверов.

Continental

Conti Premium Contact 6 Conti Premium Contact 6. Conti Premium Contact 6 — главная новинка немецкого концерна Continental этого года. Она должна постепенно заменить предшественниц — модели ContiPremiumContact 5 и ContiSportContact 5.

Новинка предназначена для легковых автомобилей и их спортивных версий, а также для кроссоверов. У нее широкая гамма типоразмеров — от 17 до 21 дюйма.

В основу покрышки легли многие технические решения, примененные в спортивной покрышке Sport Contact 6. В частности, очень похож рисунок протектора, а состав резиновой смеси модифицирован. Это позволило сделать протекторную часть более эластичной и улучшить уровень комфорта. В результате новинка превосходит обе предыдущие модели по экономичности, долговечности и плавности хода.

Conti Cross Contact ATR Conti Cross Contact ATR. Основная особенность покрышки — сбалансированные эксплуатационные характеристики, позволяющие использовать ее для езды как по бездорожью, так и по асфальту.

Как понятно из названия, модель CrossContact ATR предназначена для кроссоверов и внедорожников. Шины представлены в 21 типоразмере. Блоки центральной части протектора объединили в группы. Это улучшило плавность хода и курсовую устойчивость на асфальте. Жесткие перемычки между блоками протектора в плечевых зонах уменьшают тормозной путь при торможении на грунтовой дороге и, конечно же, улучшают проходимость в грязи или колее.

Conti Sport Contact 6 Conti Sport Contact 6. Высокоскоростную летнюю шину, предназначенную для спорткаров и мощных серийных автомобилей, к нынешнему сезону также обновили.

Основное отличие от предшественницы — модифицированный состав резиновой смеси Black Chili. Технология позволяет компаунду как бы прилипать к дороге, что обеспечивает хорошую курсовую устойчивость и управляемость. Интересно и то, что несколько размерностей этой покрышки рассчитаны на максимальную скорость в 360 км/ч. Чтобы шина могла выдержать такие нагрузки, изменили конструкцию брекера. При его изготовлении используют материал Aralon 350. Это два корда из арамидных волокон, переплетенных с нейлоновым кордом. Такое очень прочное соединение помогает шине не менять свою форму под воздействием центробежных сил при езде на высокой скорости.

Nokian Tyres

Nokian Hakka Blue 2 Nokian Hakka Blue 2. Это второе поколение премиальных летних шин Nokian для широкой гаммы легковых автомобилей. Покрышка доступна в типоразмерах от 15 до 17 дюймов. Индексы скорости V (до 240 км/ч) и W (до 270 км/ч).

У шины основательно обновлен компаунд. Появившееся в его составе сосновое масло позволило снизить степень нагрева покрышки при движении, что, в свою очередь, снизило сопротивление качению. Результат — покрышка теперь меньше изнашивается.

Еще одно решение, увеличившее ресурс шины, — усиленный брекер. Как и у прошлой модели, он изготовлен из стального корда, но теперь тут стальная лента High Tensile Steel. Она меньше весит, намного прочнее и устойчивей к деформациям.

Nokian Rockproof Nokian Rockproof. Шина для внедорожников. При ее разработке финны ориентировались на требования, предъявляемые американскими автолюбителями к покрышкам категории All Terrain. В Штатах преобладают каменистые покрытия. Вот на их преодоление и сделали упор.

В рисунке протектора есть множество отдельных блоков. У каждого из них довольно сложная форма с многочисленными углами и гранями. В основании каждого из блоков есть специальные выступы, помогающие сохранять вертикальное положение блоков при контакте с неровным каменистым покрытием. Форма блоков и их расположение в рисунке протектора позволяет увеличить пятно контакта шины с каменистой поверхностью, а также оптимально распределить давление в пятне контакта. Это улучшает сцепление и снижает риск повреждения покрышки при ударе о камни. Размерный ряд включает 8 типоразмеров с индексом скорости Q (до 160 км/ч).

Nordman SX2 Nordman SX2 предназначена для легковых автомобилей. В ее конструкции использованы некоторые технологические решения, примененные ранее на моделях Nokian Hakka Green и Hakka Blue.

Под брендом Nordman компания Nokian предлагает шины среднего ценового сегмента. Основная часть изменений пришлась на дизайн рисунка протектора. Тут иная, нежели у шины-предшественницы, форма дренажных канавок. Теперь канавки имеют трапециевидную форму. Такое решение ограничивает поперечную подвижность протекторных ребер. Из-за этого автомобиль демонстрирует лучшую курсовую устойчивость, и стабильнее на высоких скоростях, чем шина Nordman SX. Размерный ряд — от 13 до 16 дюймов.

GoodYear

GoodYear Wrangler All-Terrain Adventure GoodYear Wrangler All-Terrain Adventure. Покрышка для внедорожников обновилась к весне.

Эта шина для тех, кто нередко съезжает с асфальта на бездорожье. Особенность модели в том, что дополнительный слой брекера изготовлен из кевлара, который прочнее стали в пять раз. Кроме того, усилена конструкция боковины. Все это защищает шину от проколов и порезов.

Обновленный рисунок протектора позволил снизить шум и улучшить управляемость на асфальтовой дороге. Покрышку предлагают в 24 типоразмерах.

Toyo

Toyo Proxes ST III Toyo Proxes ST III предназначена для кроссоверов и внедорожников, которые большую часть времени передвигаются по асфальту.

Направленный рисунок протектора Toyo Proxes ST III, по замыслу создателей, должен формировать у покупателя три образа: стрелы, молнии и крылья истребителя. Но в рисунке все функционально. Канавки-молнии отводят воду из пятна контакта, крылья на внешней части покрышки отвечают за курсовую устойчивость. Скошенные блоки в центральной части протектора благодаря своей форме меньше деформируются при торможении или прохождении поворотов. Тем самым они улучшают сцепление с дорогой.

Yokohama

Yokohama Advan Fleva V701 Yokohama Advan Fleva V701. Новинка заменит модель S Drive AS01.

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Advan Fleva V701 — новая спортивная шина, которую выпускает компания Yokohama под своим брендом Advan. Напомню, под этой маркой продают и гоночные полуслики . Так вот, Fleva V701 — более универсальная дорожная шина, предназначенная для мощных автомобилей. Покрышка подойдет покупателям, которые прежде всего ценят управляемость.

Резиновая смесь, состоящая из силики, специальных полимеров и апельсинового масла, замешивается в соответствии с результатами компьютерного моделирования по технологии nanoBLEND Compound. Как заявляет производитель, технология позволяет добиться хорошего баланса между поведением покрышки на мокрой дороге, экономией топлива и износостойкостью шины.

Новинка доступна в 43 типоразмерах, от 15 до 20 дюймов. Индексы скорости V (до 240 км/ч) и W (до 270 км/ч).

Yokohama Blue Earth-A 50 Yokohama Blue Earth-A 50. Шина предназначена для легковых автомобилей и «заточена» на комфортное вождение. Она относится к энергоэффективным покрышкам, то есть отличается хорошей топливной экономичностью и увеличенным сроком службы.

При разработке покрышки широко применялись опробованные на других шинах технологии. В частности, технология Nano Blend. В резиновой смеси содержание силики увеличено до половины состава компаунда. В результате по сравнению с предшественницей C.Drive AC02 тормозные свойства новинки улучшены на 20%. А применение апельсинового масла увеличило стойкость резиновой смеси к растяжениям. Размерный ряд — от 14 до 18 дюймов.

Pirelli

Pirelli Cinturato P7 Blue Pirelli Cinturato P7 Blue. Целевая аудитория новинки — автолюбители, ценящие спортивную управляемость и комфорт, а в основу конструкции легла популярная модель Cinturato P7.

В составе резиновой смеси — повышенное содержание силики и специальных полимеров. Они помогают протектору сохранять эластичность при резких перепадах температур. Покрышка демонстрирует лучшие, по сравнению с прошлой моделью, сцепление на мокрой дороге и тормозные характеристики на сухом асфальте. Кстати, шина получила высшие оценки по сцеплению на мокрой дороге по новой маркировке ЕС для шинной продукции. Размерный ряд — от 16 до 18 дюймов.

Bridgestone

Firestone Touring FS100 Японский производитель шин — компания Bridgestone выводит на российский рынок бренд Firestone. На фото летняя шина Firestone Touring FS100.

Официально эта марка не была представлена в России, хотя покрышки к нам попадали. Скажем, они шли на первичную комплектацию Opel Astra G. Так же они были известны водителям грузовиков. У бренда богатая гоночная история. В разные годы машины на этих покрышках выходили на старт гонок Формулы 1 и американских кузовных и формульных серий.

Первой покрышкой, предложенной российским покупателям, станет модель Touring FS100. Усиленный нейлоновый бандаж и повышенная прочность каркаса шины уберегут ее от проколов. Особое расположение блоков протектора призвано снизить гул во время движения. Бюджетная шина среднего ценового сегмента предназначена для легковых автомобилей. Размерности — от 13 до 14 дюймов.

Шинные тесты и другую полезную информацию о сезонной смене резины вы найдете в подборке публикаций «За рулем», которую мы назвали «Весне дорогу: когда и во что переобуваться?»

Фото: Максим Гомянин и фирмы-производители