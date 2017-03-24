Автогражданку увели в автосервис

Госдума приняла поправки в Закон об ОСАГО. Теперь основным видом выплаты страхового возмещения будут не деньги, а ремонт в СТО.

Сама по себе идея перехода на натуральное возмещение вполне здравая. Ведь главная задача пострадавшего в аварии — починить машину. В этом, собственно, и смысл Закона об ОСАГО — гарантированное возмещение ущерба.

Сейчас, когда на восстановление разбитого автомобиля дают деньги, пострадавшему приходится доплачивать за износ. Такое положение закреплено в законе. А тут предлагают ремонт без доплат. Почему же страховое сообщество вышло с подобным предложением? Ведь финансовая нагрузка на страховые компании в этом случае сильно увеличится.

Оформление полиса ОСАГО По мнению страхового сообщества, поэтапный переход на натуральное возмещение вряд ли исправит ситуацию на рынке ОСАГО. Ведь новые правила компенсации по факту будут доступны лишь трети автовладельцев.

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Связано это с тем, что на рынке ОСАГО появилось много посредников ( криминальных автоюристов ), которые получают со страховых компаний значительные суммы. Это так называемые «нестраховые выплаты». Заключая договоры цессии (перекупая право требования страхового возмещения у пострадавших за небольшие деньги), «автоюристы» раздували калькуляции на ремонт до двойного, а то и тройного размера. Вместо реальных, к примеру, 100 тысяч рублей в документах появлялись суммы в 200 или 300 тысяч. Только в 2016 году объем выплат по суду составил около 26 млрд рублей, примерно половина — 13,142 млрд рублей — страховая часть, еще 13,159 млрд рублей — нестраховые выплаты.

Страховые компании начали сокращать свое присутствие в некоторых регионах, что породило проблемы и с доступностью полисов, и с урегулированием убытков. Поэтому и подняли тему перехода на натуральное возмещение.

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По словам Евгения Уфимцева, исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА), изначально задумывалось, что переход на натуральное возмещение позволит стабилизировать ситуацию на рынке ОСАГО.

«Версия закона, принятая Госдумой в третьем чтении и одобренная Советом Федерации, получилась не в той редакции, за которую изначально выступало страховое сообщество. В ходе рассмотрения в Госдуме в документе появились жесткие требования (по срокам ремонта, гарантии на ремонт, использованию новых запчастей), существенно ограничивающие количество станций, которые будут использованы страховщиками для организации ремонта. Закон получился реальным лишь для крупных городов, для городов-миллионников», — пояснил Евгений Уфимцев.

Страховые компании рассчитывали, что смогут направлять большое количество автомобилей для ремонта на СТО, с которыми уже налажено сотрудничество, однако теперь их число будет сильно ограничено из-за излишней детализации и высоких требований. А ведь многие страховые компании и до принятия поправок давали пострадавшим направление в автосервис. И по моей практике, такой ремонт вполне себя оправдывал.

Выплата по ОСАГО Если страховая компания не сможет организовать ремонт на СТО или сумма ремонта превышает 400-тысячный лимит, выплата, как и раньше, будет денежной.

Как отмечает Евгений Уфимцев, по автокаско (более дорогому продукту) требования к станциям мягче и по качеству, и по гарантийному сроку, и по сроку ремонта — все это не так детализировано.

Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, уверен, что как раз жесткие требования к СТО, равно как и использование только новых запчастей при ремонте, позволят автовладельцам получить качественную услугу.

«Ответственность за качество ремонта будут нести страховые компании, а сам ремонт может производиться или на СТО из списка страховщика, или в предложенном потерпевшим автосервисе, по договоренности со страховой компанией», — говорит Антон Шапарин.

На мой взгляд, конкретный автосервис все же должна выбирать сама страховая компания. Иначе как можно возлагать на нее ответственность за качество ремонта и за сроки восстановления машины, если к выбору конкретной СТО она не имеет никакого отношения?

СТО Subaru В регионах СТО официальных дилеров не так много. Новые автомобили приходится гонять на техобслуживание за сотни километров. По ОСАГО же такой ремонт будет невозможен.

По оценке РСА, 5,3 тысячи СТО на сегодняшний день имеют договора с страховыми компаниями для урегулирования страховых случаев по автокаско и ОСАГО. Страховое сообщество как раз собиралось задействовать эти ресурсы при реализации закона плюс постараться подключить к системе новые станции. Это подтверждает и Татьяна Федосеева, директор по урегулированию убытков в автостраховании СК «Согласие»: «Мы уже давно предлагаем всем нашим клиентам натуральную форму возмещения. Процесс этот отлажен, СТО работают быстро и качественно».

«Изменения в законодательстве, устанавливающие достаточно серьезные требования к автосервисам, безусловно, потребуют от нас корректировок внутренних процессов, — поясняет Татьяна Федосеева. — Да, будет трудно организовать возможность ремонта во всех регионах, ведь есть множество мест, где вообще отсутствуют СТО».

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В РСА опасаются, что из-за жестких требований к станциям технического обслуживания, прописанных в законе, в рамках ОСАГО этот ресурс будет задействован лишь на 20–30%. Напомню, что автосервис не должен быть дальше 50 км от места ДТП или места жительства автовладельца, при этом автомобили в возрасте до двух лет подлежат ремонту на СТО официальных дилеров. К тому же на страховую компанию возлагается обязанность оплатить транспортировку автомобиля до места ремонта. Ну и при ремонте, как уже отмечалось, допускается использовать только новые запчасти.

К слову, именно с новыми запчастями могут возникнуть проблемы. Судите сами: отремонтировать машину обязаны в течение 30 дней. Но как быть, если запчасти отсутствуют на складе в России? Ведь для доставки может потребоваться дополнительное время. Не могут же страховые компании заставлять СТО держать огромный склад запчастей. А ответственность «повесили» опять же на страховые компании.

Или взять, к примеру, 50-километровый барьер. Во многих регионах некоторые дилерские станции, отвечающие этим и ряду других требований, находятся только в столице региона. Получается, если новый автомобиль эксплуатируется где-то вдали от областного центра, то натуральное возмещение ему уже не «светит». Да и обычные СТО, где можно качественно отремонтировать машину, есть далеко не в каждом населенном пункте. В итоге законодатели сделали натуральное возмещение недоступным для многих автовладельцев. А шишки посыплются на страховые компании...

Авторемонт Многие СТО уже изъявили желание работать по ОСАГО, да только соответствовать серьезным требованиям не у всех получится.

Автосервисы, с одной стороны, вроде бы заинтересованы в ремонте по ОСАГО. Это, как ни крути, большой приток клиентов. Но смогут ли сами сервисмены обеспечить качественные услуги по работам? Ведь, по данным агентства «Автостат», средний возраст легковых автомобилей в России вырос до 12,9 года (по состоянию на 1 января 2017 года), притом что год назад он составлял 12,5 года. Очевидно, что парк российских автомобилей стареет, это отразится и на реализации той редакции закона о натуральном возмещении, которая в итоге была принята не в том виде, как предполагали участники страхового рынка.

Тем не менее, по словам Татьяны Федосеевой, сейчас наблюдается определенный ажиотаж среди СТО, желающих заключить договор на ремонт транспортных средств по ОСАГО.

«Предложения о сотрудничестве в нашу компанию поступают ежедневно, — рассказывает Татьяна. — Но многие компании попросту не соответствуют нашим требованиям, и мы не можем заключить с ними соглашения».

Пока сложно говорить, насколько поможет новый вид Закона об ОСАГО автомобилистам. Но уже сейчас можно сделать вывод, что те поправки, которые появились при обсуждении законопроекта и вроде бы были направлены на защиту интересов автомобилистов, могут сыграть с пострадавшими злую шутку.

Ремонт автомобиля Есть опасения, что благая идея по натуральному возмещению может превратиться в неосуществимую мечту.

Хотел бы отметить еще один момент, который тоже не способствует стабилизации рынка ОСАГО. Закон вступает в силу уже скоро, да вот только с одной оговоркой. Приоритет натурального возмещения распространяется лишь на вновь заключенные договоры ОСАГО. То есть по старым договорам будут выплачивать по старинке, деньгами. Это значит, что положительный эффект от поправок откладывается — ожидать его менее чем через год не придется. Возможно, времени потребуется еще больше.

Ну а страховые компании будут еще как минимум год сталкиваться с деятельностью криминальных автоюристов и все так же нести дополнительную нагрузку в виде нестраховых выплат. А чем это заканчивается, мы прекрасно знаем.

Фото: Валерий Матыцин, Юрий Смитюк, Дмитрий Рогулин, Роман Пименов/ТАСС