Автогражданку увели в автосервис

Госдума приняла поправки в Закон об ОСАГО. Теперь основным видом выплаты страхового возмещения будут не деньги, а ремонт в СТО.

Сама по себе идея перехода на натуральное возмещение вполне здравая. Ведь главная задача пострадавшего в аварии — починить машину. В этом, собственно, и смысл Закона об ОСАГО — гарантированное возмещение ущерба.

Сейчас, когда на восстановление разбитого автомобиля дают деньги, пострадавшему приходится доплачивать за износ. Такое положение закреплено в законе. А тут предлагают ремонт без доплат. Почему же страховое сообщество вышло с подобным предложением? Ведь финансовая нагрузка на страховые компании в этом случае сильно увеличится.

Оформление полиса ОСАГО

Оформление полиса ОСАГОПо мнению страхового сообщества, поэтапный переход на натуральное возмещение вряд ли исправит ситуацию на рынке ОСАГО. Ведь новые правила компенсации по факту будут доступны лишь трети автовладельцев.
По мнению страхового сообщества, поэтапный переход на натуральное возмещение вряд ли исправит ситуацию на рынке ОСАГО. Ведь новые правила компенсации по факту будут доступны лишь трети автовладельцев.

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Связано это с тем, что на рынке ОСАГО появилось много посредников (криминальных автоюристов), которые получают со страховых компаний значительные суммы. Это так называемые «нестраховые выплаты». Заключая договоры цессии (перекупая право требования страхового возмещения у пострадавших за небольшие деньги), «автоюристы» раздували калькуляции на ремонт до двойного, а то и тройного размера. Вместо реальных, к примеру, 100 тысяч рублей в документах появлялись суммы в 200 или 300 тысяч. Только в 2016 году объем выплат по суду составил около 26 млрд рублей, примерно половина — 13,142 млрд рублей — страховая часть, еще 13,159 млрд рублей — нестраховые выплаты.

Страховые компании начали сокращать свое присутствие в некоторых регионах, что породило проблемы и с доступностью полисов, и с урегулированием убытков. Поэтому и подняли тему перехода на натуральное возмещение.

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По словам Евгения Уфимцева, исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА), изначально задумывалось, что переход на натуральное возмещение позволит стабилизировать ситуацию на рынке ОСАГО.

«Версия закона, принятая Госдумой в третьем чтении и одобренная Советом Федерации, получилась не в той редакции, за которую изначально выступало страховое сообщество. В ходе рассмотрения в Госдуме в документе появились жесткие требования (по срокам ремонта, гарантии на ремонт, использованию новых запчастей), существенно ограничивающие количество станций, которые будут использованы страховщиками для организации ремонта. Закон получился реальным лишь для крупных городов, для городов-миллионников», — пояснил Евгений Уфимцев.

Страховые компании рассчитывали, что смогут направлять большое количество автомобилей для ремонта на СТО, с которыми уже налажено сотрудничество, однако теперь их число будет сильно ограничено из-за излишней детализации и высоких требований. А ведь многие страховые компании и до принятия поправок давали пострадавшим направление в автосервис. И по моей практике, такой ремонт вполне себя оправдывал.

Выплата по ОСАГО

Выплата по ОСАГОЕсли страховая компания не сможет организовать ремонт на СТО или сумма ремонта превышает 400-тысячный лимит, выплата, как и раньше, будет денежной.
Если страховая компания не сможет организовать ремонт на СТО или сумма ремонта превышает 400-тысячный лимит, выплата, как и раньше, будет денежной.

Как отмечает Евгений Уфимцев, по автокаско (более дорогому продукту) требования к станциям мягче и по качеству, и по гарантийному сроку, и по сроку ремонта — все это не так детализировано.

Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, уверен, что как раз жесткие требования к СТО, равно как и использование только новых запчастей при ремонте, позволят автовладельцам получить качественную услугу.

«Ответственность за качество ремонта будут нести страховые компании, а сам ремонт может производиться или на СТО из списка страховщика, или в предложенном потерпевшим автосервисе, по договоренности со страховой компанией», — говорит Антон Шапарин.

На мой взгляд, конкретный автосервис все же должна выбирать сама страховая компания. Иначе как можно возлагать на нее ответственность за качество ремонта и за сроки восстановления машины, если к выбору конкретной СТО она не имеет никакого отношения?

СТО Subaru

СТО SubaruВ регионах СТО официальных дилеров не так много. Новые автомобили приходится гонять на техобслуживание за сотни километров. По ОСАГО же такой ремонт будет невозможен.
В регионах СТО официальных дилеров не так много. Новые автомобили приходится гонять на техобслуживание за сотни километров. По ОСАГО же такой ремонт будет невозможен.

По оценке РСА, 5,3 тысячи СТО на сегодняшний день имеют договора с страховыми компаниями для урегулирования страховых случаев по автокаско и ОСАГО. Страховое сообщество как раз собиралось задействовать эти ресурсы при реализации закона плюс постараться подключить к системе новые станции. Это подтверждает и Татьяна Федосеева, директор по урегулированию убытков в автостраховании СК «Согласие»: «Мы уже давно предлагаем всем нашим клиентам натуральную форму возмещения. Процесс этот отлажен, СТО работают быстро и качественно».

«Изменения в законодательстве, устанавливающие достаточно серьезные требования к автосервисам, безусловно, потребуют от нас корректировок внутренних процессов, — поясняет Татьяна Федосеева. — Да, будет трудно организовать возможность ремонта во всех регионах, ведь есть множество мест, где вообще отсутствуют СТО».

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В РСА опасаются, что из-за жестких требований к станциям технического обслуживания, прописанных в законе, в рамках ОСАГО этот ресурс будет задействован лишь на 20–30%. Напомню, что автосервис не должен быть дальше 50 км от места ДТП или места жительства автовладельца, при этом автомобили в возрасте до двух лет подлежат ремонту на СТО официальных дилеров. К тому же на страховую компанию возлагается обязанность оплатить транспортировку автомобиля до места ремонта. Ну и при ремонте, как уже отмечалось, допускается использовать только новые запчасти.

К слову, именно с новыми запчастями могут возникнуть проблемы. Судите сами: отремонтировать машину обязаны в течение 30 дней. Но как быть, если запчасти отсутствуют на складе в России? Ведь для доставки может потребоваться дополнительное время. Не могут же страховые компании заставлять СТО держать огромный склад запчастей. А ответственность «повесили» опять же на страховые компании.

Или взять, к примеру, 50-километровый барьер. Во многих регионах некоторые дилерские станции, отвечающие этим и ряду других требований, находятся только в столице региона. Получается, если новый автомобиль эксплуатируется где-то вдали от областного центра, то натуральное возмещение ему уже не «светит». Да и обычные СТО, где можно качественно отремонтировать машину, есть далеко не в каждом населенном пункте. В итоге законодатели сделали натуральное возмещение недоступным для многих автовладельцев. А шишки посыплются на страховые компании...

Авторемонт

АвторемонтМногие СТО уже изъявили желание работать по ОСАГО, да только соответствовать серьезным требованиям не у всех получится.
Многие СТО уже изъявили желание работать по ОСАГО, да только соответствовать серьезным требованиям не у всех получится.

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Автосервисы, с одной стороны, вроде бы заинтересованы в ремонте по ОСАГО. Это, как ни крути, большой приток клиентов. Но смогут ли сами сервисмены обеспечить качественные услуги по работам? Ведь, по данным агентства «Автостат», средний возраст легковых автомобилей в России вырос до 12,9 года (по состоянию на 1 января 2017 года), притом что год назад он составлял 12,5 года. Очевидно, что парк российских автомобилей стареет, это отразится и на реализации той редакции закона о натуральном возмещении, которая в итоге была принята не в том виде, как предполагали участники страхового рынка.

Тем не менее, по словам Татьяны Федосеевой, сейчас наблюдается определенный ажиотаж среди СТО, желающих заключить договор на ремонт транспортных средств по ОСАГО.

«Предложения о сотрудничестве в нашу компанию поступают ежедневно, — рассказывает Татьяна. — Но многие компании попросту не соответствуют нашим требованиям, и мы не можем заключить с ними соглашения».

Пока сложно говорить, насколько поможет новый вид Закона об ОСАГО автомобилистам. Но уже сейчас можно сделать вывод, что те поправки, которые появились при обсуждении законопроекта и вроде бы были направлены на защиту интересов автомобилистов, могут сыграть с пострадавшими злую шутку.

Ремонт автомобиля

Ремонт автомобиляЕсть опасения, что благая идея по натуральному возмещению может превратиться в неосуществимую мечту.
Есть опасения, что благая идея по натуральному возмещению может превратиться в неосуществимую мечту.

Хотел бы отметить еще один момент, который тоже не способствует стабилизации рынка ОСАГО. Закон вступает в силу уже скоро, да вот только с одной оговоркой. Приоритет натурального возмещения распространяется лишь на вновь заключенные договоры ОСАГО. То есть по старым договорам будут выплачивать по старинке, деньгами. Это значит, что положительный эффект от поправок откладывается — ожидать его менее чем через год не придется. Возможно, времени потребуется еще больше.

Ну а страховые компании будут еще как минимум год сталкиваться с деятельностью криминальных автоюристов и все так же нести дополнительную нагрузку в виде нестраховых выплат. А чем это заканчивается, мы прекрасно знаем.

Автогражданку увели в автосервис

Фото: Валерий Матыцин, Юрий Смитюк, Дмитрий Рогулин, Роман Пименов/ТАСС

Автогражданку увели в автосервис
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Комментарии (17)

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ЦИТАТА: «.....логика закона об ОСАГО оказывалась более-менее понятной только судьям высших судов.....» (РГ 15.05. 2007г.)

Столько лет прошло, а КАК СВЕЖО ЗВУЧИТ!..... вы не находите г-н Смирнов???
Система координат при которой убытком априори считаются ЛЮБЫЕ ВЫПЛАТЫ пострадавшим НЕЖИЗНЕСПОСОБНА..... , но СК маниакально уверенны что именно подобная точка зрения единственно верная.
В течение 10 лет с 2003 по 2013г.г. ВСЁ было пристойно — автомобилисты мирились со страховым оброком, а страховщики не объявляли пол России «токсичными регионами» и вот туточки юргенсы всех мастей решили хапнуть немеренно ..... а что из этого получилось мы наблюдаем сегодня!
Подытоживая — если мне насильно будут втюхивать сервис от «АРМЯНИ» я .... да и не ТОЛЬКО Я забью на ОСАГО ..... тем более что закон запрещает навязывать услуги.....

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+1

Почему же страховое сообщество вышло с подобным предложением?
.. — всё просто, им теперь легче будет обналичивать деньги для себя..
 — деньги перечислили?
 — деньги перечислили?
Вам свежепокрашенное ржавое крыло взятое на помойке(разборке),
по накладной —доставлено самолётом из Лондона, а им разница..

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+1

Элементарно права выбора лишили. Кто будет оценивать КАЧЕСТВО выполненных работ? Понятное дело, страховые заключат договоры с СТО, с самой дешевой рабсилой — гастарбайтерами, которые до этого только навоз месили. Эти «специалисты», понятия не имеют о ремонте автомобилей!!!! В моей личной практике, видимо только процедура изменится: страховая — сервис- оценка некачественно выполненного ремонта — претензии — суд — честная выплата+штрафы.

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+2
Николаевич Сергей

Не знаю. Ресо уже давно у нас безальтернативно на ремонт направляет, по крайней мере по КАСКО. Отправляют на довольно вменяемую СТО. И когда мне не понравилось, как отремонтировали, я претензии предъявлял СТО,а не страховой. Фактически сказал приемщику: «Так не пойдет. Забирай и переделывай». Машину забрали и вернули, сделанную как надо.

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0
Николаевич Сергей

... в итоге просто добавляется изрядная порция гемороя

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+1

Идея не здравая, так как лишает пострадавшего права выбора где именно ремонтировать машину и ремонтировать ли вообще или продать в том виде в котором она находится после ДТП. Если бы эти изменения в закон реально бы задумывались в интересах потерпевших, то лишать возможности получения денег вместо ремонта никто бы не стал.
Можно было бы сделать, например, ремонт без амортизации, а денежные выплаты с учетом амортизации. Тогда бы никто, наверное, возражать бы не стал. Но здесь именно интересы страховщиков на первом месте.

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+3
Darkmatter

Так это смысл закона — восстановление поврежденного автомобиля. Если его ремонтируют без доплат, быстро и качественно, что в этом плохого?
Кстати именно так и есть. Если страховая не может организовать ремонт (без доплат), то деньги с износом

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0
Смирнов Сергей

Проблема в том, что возникают обоснованные вопросы в качестве, быстроте этого ремонта. Сроки гарантийные ниже установлены, чем в Законе ЗПП, неустойка тоже ниже значительно. 0,5% против 3%. запчасти новые, но не сказано какого качества. То есть вполне на законных основаниях могут поставить самые дешевые китайские кузовные запчасти, которые толком и не стыкуется и/или которые начнут гнить через пару лет.
Расчет у страховых будет, что большинство в случае чего не будет судиться, а для тех, кто все же будет намеренно понижают законную неустойку. Т.е., если внимательно посмотреть на изменения, то можно сразу понять на что реально направлены поправки в ФЗ «об осаго».
Не разделяю вашего оптимизма потому что знаю, что от страховщиков в РФ один негатив. И если они что-то продавливают в изменениях законодательства, то это явно не для блага страхователей)

И еще такой вопрос у меня: в этом законопроекте что-нибудь есть про компенсацию франшизы, оплата которой была произведена по КАСКО в случае, если виновником является не страхователь по КАСКО, а другой участник ДТП, обладающий полисом ОСАГО?

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+1
Darkmatter

Забыли добавить про ремонт новых авто, направляют к дилеру на ремонт только авто до двух лет, они на гарантии и должны ремонтироваться дилером.. только вот гарантия на авто от 3 до 5 (расширенная) лет, так почему 2?

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+1
Смирнов Сергей

Вам аргументированную позицию высказали и вопросы задали, отвечать будете? Если нет — удаляйте свою антинародную, хвалебную статью и про Криминальные Страховые Компании больше не публикуйте — не злите народ.

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+3

.....а простой невиновный участник ДТП опять так и останется у своего «разбитого корыта»... увы...

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+3
О. Александр

Так депутаты, ради нас столько правок внесли. Только вот все эти идеи неисполнимы, получается. Могу предположить, что уже через год, а может и раньше — осенью, закон вновь поправят. СТО можно будет выбирать из списка аккредитованных, не учитывая мнения страховой компании. Ответственность за ремонт поэтому будет на СТО.
Стоимость ремонта будет в разы больше реальной, поэтому ценник по ОСАГО будет соответственно в разы больше сегодняшних.

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+1

Скорее всего, неадекватно ведет себя ГосДума, не принимая во внимание здравые идеи страховщиков и автомобилистов, а выбирая и утверждая в основном те, которые допускают двоякое трактование и порождают бесконечные споры.

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+1
Insane

Да, отчасти так и есть. А еще некоторые депутаты или не знают всех нюансов ОСАГО, или вовсе хотят отменить ОСАГО..

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0
Смирнов Сергей

А кто у нас депутаты? Валуев с отбитыми мозгами, да максаковы разные.

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+1
Darkmatter

Ну разные есть)))
Конечно и не без таких, которые думают, что ОСАГО это «...[у нас не ругаются] какая-то, которую можно и отменить, все равно ею никто не пользуется...».
Я когда это услышал от одного думца, понял, что у нас еще все впереди))))))))))))))))

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0
Смирнов Сергей

В принципе этот думец прав, пока сам не попадет в аварию в роли виновного, причем пострадавшая машина будет стоить несколько мульонов. Я тоже до недавнего времени так думал, но когда приехал в зад ВИСу (слава Богу не «Бентли») понял, что ремонт этой будки в 130 киллорублей для меня совсем неподьёмная сумма, и спасибо ОСАГО за избавление меня от гемороя с ремонтом чужой машины, хватило его со своей.

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