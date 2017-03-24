Тест Skoda Yeti: немягкая игрушка

Несмотря на грозное имя, кроссовер Шкода Йети никакое не чудовище — скорее, игрушечный вариант «снежного человека». Мы пригласили поиграть с ним настоящую красавицу.

Skoda Yeti

Я сам уважаю Йети за индивидуальность — он выделяется в потоке, но, по-моему, излишне скромничает. Смотришь на него и чувствуешь: ну не уверен он в том, что его могут полюбить с первого взгляда!

Может быть, отсюда идет стремление навешивать на себя ненужные опции, делающие Yeti таким же дорогим, как и машины на целый размерный класс выше. Такой «макияж» лично я не приветствую. Мощный дизель и полный привод — больше Yeti ничего не нужно.

Но что скажет красавица?

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Фото: automps.ru