Тест Skoda Yeti: немягкая игрушка

Skoda Yeti
Я сам уважаю Йети за индивидуальность — он выделяется в потоке, но, по-моему, излишне скромничает. Смотришь на него и чувствуешь: ну не уверен он в том, что его могут полюбить с первого взгляда!
Может быть, отсюда идет стремление навешивать на себя ненужные опции, делающие Yeti таким же дорогим, как и машины на целый размерный класс выше. Такой «макияж» лично я не приветствую. Мощный дизель и полный привод — больше Yeti ничего не нужно.
Но что скажет красавица?
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Фото: automps.ru