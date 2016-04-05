Экономим на замене амортизаторов

Амортизаторы изнашиваются медленно, но постоянно. Водитель привыкает к исподволь меняющемуся в худшую сторону поведению своего авто и не ощущает при этом ничего криминального. Вот только испускающий дух амортизатор тянет за собой «в мир иной» покрышки, которые изнашиваются на 25% быстрее, раньше срока разбиваются сайлентблоки, шаровые опоры, наконечники рулевых тяг и ШРУСы.

Чтобы вовремя заметить и пресечь на корню все эти проблемы, специалисты рекомендуют заезжать в автосервис для диагностики каждые 20 000 километров пробега машины. И вот выясняется, что пара амортизаторов уже дышат на ладан. Как привести машину в порядок с минимальными затратами?

Китай или Япония

Возникает дилемма: сыграть в своего рода лотерею и приобрести амортизаторы подешевле — как правило, китайского производства, либо раскошелиться на более дорогие — от известного бренда, заведомо качественные и надежные. Несмотря на сильный соблазн купить дешевые китайские амортизаторы, специалисты японской компании KYB, занимающей более трети российского рынка амортизаторов, рекомендуют не скупиться. Единовременная экономия на амортизаторах в итоге обернется ощутимой переплатой. Ведь затраты на поддержание подвески в должном состоянии зависят еще и от частоты замены амортизаторов: при каждой такой процедуре приходится тратить свои кровные на оплату сопутствующих работ. Управляя автомобилем, управляем расходами Для наглядности возьмем один из самых востребованных на отечественном рынке амортизаторов — KYB Excel-G (известную всем «Каябу»). Kayaba — всемирно известный бренд со всеми вытекающими: качество на высоте, но и цена не как у китайских амортизаторов. Один Excel-G стоит в рознице около 2500 рублей. Стоимость работ по замене амортизатора — от 1000 рублей и выше. То есть замена пары недешевых, на первый взгляд, амортизаторов KYB обойдется порядка 7000 рублей. Для наглядности возьмем один из самых востребованных на отечественном рынке амортизаторов — KYB Excel-G (известную всем «Каябу»). Kayaba — всемирно известный бренд со всеми вытекающими: качество на высоте, но и цена не как у китайских амортизаторов. Один Excel-G стоит в рознице около 2500 рублей. Стоимость работ по замене амортизатора — от 1000 рублей и выше. То есть замена пары недешевых, на первый взгляд, амортизаторов KYB обойдется порядка 7000 рублей.







Но мы же решили сэкономить и ищем детали подешевле. Для этого выберем какой-нибудь приличный китайский амортизатор по цене около 1000 рублей за штуку. Ставим на машину и получаем экономию в 3000 рублей, поскольку замена вышедших из строя амортизаторов на китайские будет стоить в районе 4000 рублей. Вполне вероятные расходы на регулировку развал-схождения тут можно не учитывать, поскольку она потребуется нам в обоих случаях.



Но вот незадача: опыт эксплуатации китайских амортизаторов, попадающих на российский рынок комплектующих, свидетельствует: «живут» они на среднестатистической машине в российских условиях год-полтора, не более. Иными словами, через 1,5 года нам придется вновь менять амортизаторы.



Статистика утверждает, что среднегодовой пробег типичной российской легковушки за время текущего кризиса упал практически на треть — с 24 000 до 18 000 километров. Дешевый китайский амортизатор выдерживает около 25 000 км пробега, после чего придется опять покупать новую деталь, ехать на СТО ее устанавливать, а потом опять тратиться на сход-развал.

Где же экономия?! Дорого, но... выгодно! Но мы же решили сэкономить и ищем детали подешевле. Для этого выберем какой-нибудь приличный китайский амортизатор по цене около 1000 рублей за штуку. Ставим на машину и получаем экономию в 3000 рублей, поскольку замена вышедших из строя амортизаторов на китайские будет стоить в районе 4000 рублей. Вполне вероятные расходы на регулировку развал-схождения тут можно не учитывать, поскольку она потребуется нам в обоих случаях.Но вот незадача: опыт эксплуатации китайских амортизаторов, попадающих на российский рынок комплектующих, свидетельствует: «живут» они на среднестатистической машине в российских условиях год-полтора, не более. Иными словами, через 1,5 года нам придется вновь менять амортизаторы.Статистика утверждает, что среднегодовой пробег типичной российской легковушки за время текущего кризиса упал практически на треть — с 24 000 до 18 000 километров. Дешевый китайский амортизатор выдерживает около 25 000 км пробега, после чего придется опять покупать новую деталь, ехать на СТО ее устанавливать, а потом опять тратиться на сход-развал. А вот где: достаточно было с самого начала не связываться с «дешевизной» и ставить качественные амортизаторы. Дороговато? Да. Но зато гарантийный срок службы абсолютно всех видов амортизаторов KYB в России начиная с 1 марта 2017 года увеличен до трех лет с момента покупки детали или до 80 000 км пробега. Такого пока не может предложить ни один из присутствующих в России амортизаторных брендов, включая самых именитых.

Для получения максимальной гарантии нужно установить на машину комплект из четырех амортизаторов KYB любого типа (к слову, такая гарантия распространяется и на парную замену пружин KYB серии K-Flex). Заплатив один раз 7000 рублей за пару японских амортизаторов, мы как минимум на 4,5 года забываем об их замене. Выбрав же «китай», за аналогичный период времени мы будем вынуждены поменять амортизаторы трижды, потратив не менее 12 000 рублей на одну только покупку и установку — и это без учета расходов на лишние сход-развалы.

KYB Сервис — проверено, помогает!

Обязательным условием расширенной трехлетней гарантии KYB является приобретение амортизаторов и пружин у официального торгового партнера компании и установка их на СТО, авторизованной по программе «KYB Сервис». Их в России насчитывается более 950 точек. Найти ближайший магазин или станцию техобслуживания можно с помощью интерактивной карты на сайте бренда.

На самом деле обращение в авторизованный компанией KYB-сервис выгодно, прежде всего, самому автовладельцу. Участие СТО в программе своего рода гарантия для автомобилиста, что в этом автосервисе работают специалисты с подтвержденной квалификацией в области работы с подвеской. Ведь не секрет, что работники многих авторемонтных заведений, приступая к замене амортизатора, даже не подумают обратить внимание, к примеру, на состояние пружины. Им невдомек, что «просевшая» пружина стойки сокращает ресурс амортизатора примерно вдвое! В то время как сертифицированное KYB СТО, прежде чем приступать к замене амортизатора, продиагностирует всю подвеску. И если при этом обнаружится «слабое звено», которое в будущем станет причиной скоропостижного износа амортизатора, все неисправности будут сначала устранены.Это выгодно автовладельцу со всех точек зрения. Ведь чинить пресловутое «слабое звено» в любом случае пришлось бы в самом ближайшем будущем. А сделав это перед заменой старого амортизатора на новый, автомобилист может быть уверен, что ему не придется тратить дополнительные деньги на замену преждевременно «убитого» амортизатора. К тому же он будет точно знать, что подвеской его машины занимались добросовестные профессионалы.