Nissan Qashqai: десятилетний миллионер

В 2017 году Nissan отмечает десятилетие своего кроссовера Qashqai. Это самая успешная европейская модель марки и один из всемирных бестселлеров. Интересно почему?

Nissan Qashqai В середине марта на байкальском льду. Слева направо: нынешний Nissan Qashqai второго поколения, семиместный Qashqai +2, рестайлинговая версия с обычной базой и родоначальник — автомобиль первого поколения.

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Когда в 1999 году создали альянс Renault-Nissan, операционный директор (сейчас — президент) Карлос Гон дал указание уделить большее внимание европейской линейке. Выполняя директиву, в начале 2002 года коллектив из 25 европейских инженеров Nissan отправился в Японию, в технический центр компании, чтобы начать разработку хэтчбека С-класса с увеличенной боковой проекцией, конкурента Seat Altea

Вскоре стало ясно, что этот проект не принесет большой прибыли. И тогда в компании решили сделать компактный кроссовер, эдакий мини-Muranо, сочетающий проворство и экономичность хэтчбека с практичностью и универсальностью SUV. Тогда же появилось название «городской кочевник» — вспомнилось иранское племя кашкаев. Для работы над новинкой объединили силы японских и американских дизайнеров (первые разрабатывали экстерьер, вторые — интерьер). Так как автомобиль предназначался для европейского рынка, его конструирование поручили британскому техническому центру Nissan.

Nissan Qashqai Nissan Qashqai первого поколения: внешний вид автомобиля — работа японских дизайнеров. Интерьер Nissan Qashqai Над интерьером потрудились американцы, используя доступные на тот момент решения. Nissan Qashqai +2 А собирали воедино Qashqai первого поколения конструкторы из Великобритании. В итоге получился по-настоящему интернациональный продукт.

Между нами тает лёд

В начале марта 2004 года концепт Кашкая представили в Женеве, но автомобильные СМИ отнеслись к нему прохладно. Тем не менее в декабре 2006 года J10 (заводской индекс модели) начали производить на заводе в Сандерленде, а в январе 2007-го организовали ездовую презентацию для журналистов, чтобы растопить лед скепсиса. Хотя удалось добиться лишь небольшого таяния: о Кашкае заговорили, что он не так плох, как казалось.

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В продажу первые машины поступили в феврале. Кашкай, у которого в то время не было конкурентов, начал завоевывать популярность. Первоначальный план — 120 000 экземпляров в год — был перевыполнен на 40 тысяч. Вскоре завод пришлось переводить на трехсменный график.

Оценили новинку и в России — авторынок в тот момент был на подъеме, а Qashqai в базовой версии, с двигателем 1.6 и передним приводом стоил чуть дороже хэтчбека С-класса.

В 2008 году, когда популярность таких машин перестала вызывать сомнения и накопились жалобы на недостаточную вместительность Кашкая, на свет появился семиместный Qashqai +2 с увеличенными колесной базой, длиной кузова и высотой салона. И само собой, с большим багажником. Снова — в яблочко: в Европе продали 235 000 «плюсов». Хотя, конечно, нашлись и поводы для критики. Новичок оснащался теми же силовыми агрегатами, что и обычный Кашкай, а масса возросла на 100–150 кг, так что динамика и экономичность слегка пострадали. Впрочем, нужно отдать должное ниссановским инженерам — они минимизировали эти потери настройками шасси.

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В 2010-м, когда было реализовано уже 1,2 миллиона Кашкаев, пришло время обновляться, и обе версии подвергли рестайлингу. Многие отмечали, что интерьеры рестайлинговых машин оказались заметно лучше по качеству материалов и сборки. Перестало облезать покрытие руля, козырька приборной панели, краска на пластиковых элементах интерьера. Ниссановцы усилили шумоизоляцию и улучшили плавность хода, о чем неоднократно просили покупатели. В список устанавливаемого оборудования вошла система кругового обзора Around View Monitor 360°. Эта опция остается одной из самых востребованных до сих пор.

Нельзя сказать, что Qashqai первого поколения — беспроблемная модель. Если суммировать «болячки», их немало. Но едва ли больше, чем у любого из многочисленных теперь конкурентов. Но главное, некоторые владельцы Кашкаев ошибочно принимают компактный кроссовер за внедорожник, отсюда нарекания на слабость рулевого управления и подвески, которые разбивают лихой ездой по плохим дорогам. Так же появляются «сверчки» в салоне и прочие неисправности.

Под ногами — земной шар

Премьера Кашкая второго поколения (J11) состоялась в ноябре 2013 года на закрытой презентации, а в марте 2014 года автомобиль показали в Женеве. Новый Кашкай стал ниже, шире и чуть длиннее предшественника, более обтекаемым и «мускулистым». Объем багажного отсека вырос до 430 литров, и это важно, так как Qashqai +2 покупали в первую очередь не из-за дополнительных сидений, а из-за большего, по сравнению с базовой моделью, багажника. Теперь необходимость в версии +2 отпала. К тому же часть его покупателей взял на себя новый X-Trail.

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Во втором поколении стало богаче оснащение. Например, в комплекс безопасности Safety Shield входят система экстренного торможения FEB, система контроля внимания водителя DAA, система распознавания дорожных знаков TSR… Теперь все помешаны на гаджетах, а у марки и модели большой кредит доверия, так что Qashqai опять «выстрелил». Чтобы продать 500 тысяч Кашкаев второго поколения, потребовалось менее двух лет. Теперь в Сандерленде выпускают по машине каждые 62 секунды рабочего времени.

С 2015 года Кашкаи производят и в России, на заводе в Санкт-Петербурге. В процессе локализации внесли около 200 изменений. Главное, чем отличается русская версия от британской, — это передним и задним подрамниками, позаимствованными у Икс-Трейла, расширенной колеей и измененными настройками ходовой. Кроме того, у автомобиля на 10 мм увеличили дорожный просвет, доведя его до 200 мм.

Однако по сравнению с первым поколением второй Кашкай заметно подорожал, и теперь его стоимость начинается от 1 154 000 рублей. Соответственно, и ожидания покупателей возросли. Они критикуют недостаточно эффективный отопитель, слабую шумоизоляцию, низкую плавность хода — хотя все это субъективно… Главное, что вызывает нарекания, — вариативная трансмиссия Jatco JF016E, якобы склонная к перегреву. Однако эксперты считают, что «детские болезни» вариаторов Кашкая давно устранили, эти коробки вполне надежны, а ударные нагрузки вредят любой трансмиссии.

Объем продаж Кашкаев за 10 лет в нашей стране уже в феврале превысил 260 тысяч экземляров. По всему миру — перевалил за 3,3 миллиона. По результатам прошлого года это лидер в классе субкомпактных кроссоверов в Европе и самая массовая европейская модель в истории марки. Скоро кроссовер начнут продавать в США и Канаде под именами Rogue Sport и Qashqai соответственно. Гон должен быть доволен успехами подчиненных.

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Лёд Байкала особенно скользкий из-за специфического состава местной воды. И ходить по нему на своих двоих намного сложнее, чем ездить. Разумеется, если машина на шипах.

В первый раз исключительную скользкость байкальского льда я прочувствовал в 2015-м, на презентации новых зимних шин Dunlop. Тогда же выучил правила, диктуемые МЧС: держать дистанцию между машинами, не пристегиваться, открыть хотя бы одно из окон, слушать и смотреть в оба. Если под машиной проломится лед, она начнет тонуть — не геройствовать и эвакуироваться с этого места с предельной скоростью.

Через два года, день в день, я услышал те же слова от спасателя, приехав на Байкал с российским представительством Nissan. Поводов для поездки было два: десятилетие бестселлера, и завершающий этап ниссановского квеста «Городские легенды: испытание Сибирью». О квесте рассказывать не буду, машина в нем — только средство передвижения от точки к точке. Хотя в твоих интересах двигаться максимально быстро, и Кашкай в этом хороший помощник.

Кроссоверы и внедорожники Nissan Российское представительство Nissan в 2017 году сосредоточилось на кроссоверах и внедорожниках. На Байкал привезли Qashqai, Terrano, X-Trail и Murano. За кадром оставили Pathfinder и Patrol.

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А сознание того, что под ногами и колесами машин до 800 метров ледяной воды, очень бодрит. Однако ниссановцы заставили забыть про бездну и взбудоражили еще больше, предложив соревноваться с коллегами в нескольких дисциплинах: змейке, дрэг-рейсинге, езде по кругу — все на время. К сожалению, из-за «поплывшего» графика отменили состязание в аккуратном вождении (проехать дистанцию со стаканом воды на капоте, не расплескав его). Уверен, мы с Кашкаем могли бы показать и здесь неплохой результат — мне несложно заставить этот кроссовер ездить плавно. Но если нужно мчаться — он и это может. Я объехал на Кашкае всю европейскую часть России, гонял на нем по Крыму...

Не понимаю только, почему финал квеста «Городские легенды» и 10-летие модели организовали именно на Байкале. Есть подозрение. Во-первых, конечно, это красиво: Байкал прекрасен в любое время года. А во-вторых… Представьте, перед вами бесконечное пространство и машина, с которой можно делать что угодно. Хочешь — разгоняйся, пока не станет страшно, и тормози в пол. Тренируй «змейку», переставку или «полицейский разворот». Или вертись волчком. Режимы отнюдь не штатные. Но машины все эти издевательства (другого слова не подберу) выдержали. Хотя и до того их не берегли: они же пресспарковые, тестовые. А не свое — не жалко, как известно.

По-моему, реальный недостаток Кашкая — высокая цена. Но это не проблема Ниссана. И с таким ценником этот кроссовер теперь успешно выдерживает конкуренцию с 21 моделью других марок. Среди них Kia Sportage, Mazda CX-5, Volkswagen Tiguan, Ford Kuga, с недавних пор — Renault Kaptur и Hyundai Creta. А еще ниссановцам нужно постараться, чтобы третье поколение, которое появится в 2020 году, не разочаровало миллионы покупателей — при растущих ожиданиях и обострении конкуренции. Как будут справляться, посмотрим.

Фото: Илья Пименов и Nissan