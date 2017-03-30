Гран-при «За рулем»: рождение Золотого Пегаса

Золотой Пегас стал символом Гран-при «За рулем». Сегодня мы расскажем об его истории.

Золотой Пегас Золотой Пегас, как и сам автомобиль, стал воплощением фантазии и практичности.

История Гран-при «За рулем» началась в 1994 году. Редакция журнала учредила приз, которым решила ежегодно отмечать наиболее интересный экспонат Московского автомобильного салона. Тогда же увидел свет и крылатый конь, ставший символом Гран-при. Но все началось, конечно же, с набросков, которые представил главному редактору журнала Петру Меньших скульптор Евгений Верещагин.

Скульптор — Евгений Савватьевич Верещагин Скульптор Евгений Савватьевич Верещагин — автор Золотого Пегаса.

К идее сделать крылатого коня поначалу отнеслись настороженно, но после изучения эскизов сомнения отпали. Божественное создание символизирует полет фантазии, без которой невозможна разработка автомобиля. Кроме того, Евгению Верещагину удалось наделить фигурку Пегаса стилистическими элементами, которые прослеживаются в формах кузовов многих классических и современных машин.

За эскизным этапом последовал пластилиновый макет будущей статуэтки в натуральную величину. Макет позволил убрать некоторые неточности, которые не были видны на бумаге. Ну а дальше закипела работа.

Сначала пластилиновый макет целиком обмазали гипсом и вставили в незастывший раствор разделители. В результате получили формы для отливки отдельных деталей: крыльев, туловища, ног. Потом в формы залили литейный воск. Застывшие восковые части Пегаса извлекли из форм и склеили друг с другом. Так получили точную копию будущего бронзового крылатого коня, так называемую мастер-модель.

Восковая фигура На восковой форме мастер выглаживает швы. Это делают для того, чтобы не убирать их на заготовке из бронзы. Гипсовая форма Внутренние части гипсовых форм предварительно смазывают мыльно-масляным составом для того, чтобы детали было легче разделить после отливки.

Следующим этапом лошадку готовят для отливки уже в бронзе: используя восковую мастер-модель, изготавливают новую форму. Прежде чем залить металл в эту форму, ее тщательно просушивают. Важно, чтобы в каналах и полостях не оставалось влаги.

Изготовление мастер-модели В гипсовые формы заливают расплавленный воск. Золотой пегас «За рулем» Полировка статуэтки шлифовальной машиной.

Ну а после того, как все готово, наступает самый ответственный этап — заливка бронзы. Когда металл застывает, форму разбивают и извлекают новоиспеченного Пегаса. Конь проходит механическую обработку. С фигурки удаляют лишний металл, а поверхность полируют до блеска. Для дополнительной защиты статуэтку погружают в лак. Технология примерно такая же, как при окраске автомобильных кузовов.

Наконец, финишная операция: крылатого коня устанавливают на постамент из темного мрамора. Теперь Пегасу остается только дождаться своего хозяина.

Официальный старт народного голосования в рамках 21-го по счету Гран-при «За рулем» дан 1 марта. По итогам голосования, в котором могут принять участие все наши читатели, будут выявлены автомобили-победители в 11 номинациях.



