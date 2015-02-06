Ездим на ЗИЛе-157: карьерный рост

Штурмуем бездорожье на легендарном полноприводном грузовике ЗИЛ‑157.

ЗИЛ‑157
ЗИЛ‑157

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Петлявший по укатанному зимнему проселку водитель кроссовера даже остановился от удивления. Счастливый обладатель «недовнедорожника» во все глаза смотрел, как мы с ЗИЛом нахально, неторопливо и невозмутимо бороздим подтаявшие сугробы глубиной сантиметров эдак шестьдесят-семьдесят.

Я и сам радовался как мальчишка! Не скрою, съехал в поле с некоторой опаской. Поездить на таких машинах удается, к сожалению, нечасто. Но теперь не могу остановиться.

А вот «зилок» абсолютно спокоен. Это ведь его обычная, будничная работа.

Шесть на шесть

Первые опытные образцы послевоенного полноприводного трехосного грузовика ЗИС‑151 изготовили в 1946 году, а в 1948‑м поставили на поток. Конечно, в нем заметно влияние американских ленд-лизовских машин — в первую очередь очень удачного и полюбившегося нашим шоферам Студебекера. Но уже к 1950‑м годам многим стало ясно: один из недостатков «американца» и последовавшего за ним нашего «сто пятьдесят первого» — задние двухскатные колеса, снижающие проходимость.

Кабина 157‑го для троих тесновата. Из удобств — опускные боковые стекла без форточек и печка. Уже здорово!
Кабина 157‑го для троих тесновата. Из удобств — опускные боковые стекла без форточек и печка. Уже здорово!

Справа — манометр системы регулировки давления в шинах. Есть даже надписи: «песок», «пашня», «болото», «снег». Почти как в некоторых современных вседорожниках, только там «пашня» и «болото» не пишут.
Справа — манометр системы регулировки давления в шинах. Есть даже надписи: «песок», «пашня», «болото», «снег». Почти как в некоторых современных вседорожниках, только там «пашня» и «болото» не пишут.

Автомобиль адресовали в первую очередь водителям-солдатам, поэтому снабдили пространными инструкциями.
Автомобиль адресовали в первую очередь водителям-солдатам, поэтому снабдили пространными инструкциями.

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Прототип с односкатными колесами сделали еще на стадии подготовки 151‑го, но консервативная часть заводских специалистов и военных (они — главные заказчики полноприводных машин), опираясь на зарубежный опыт и стремясь к максимальной унификации с базовым грузовиком, отвергла идею. Однако при подготовке модернизированной версии по имени ЗИЛ‑157, которую создавали с 1955 года, сторонникам улучшения проходимости во главе с уже тогда знаменитым конструктором Виталием Грачевым (главный наш корифей в области создания автомобилей повышенной проходимости еще с довоенных времен) удалось-таки внедрить односкатные колеса.

А заодно и систему регулирования давления воздуха в шинах. Это очень полезное устройство тоже пробили с большим трудом, причем с помощью военных. Ветераны завода вспоминали, что на одном из показов армейской техники (подкачку шин впервые применили именно на бронетранспортерах, во многом унифицированных с машинами ЗИС‑151 и ЗИЛ‑157) строгие, не очень эмоциональные, скупые на похвалу генералы были поражены возможностями машин с тремя ведущими мостами и устройством, позволяющим снизить давление в шинах до 0,5 атм. Колесные машины по проходимости можно было сравнить с гусеничными!

Так и решилась судьба ЗИЛ‑157, быстро получившего прозвище «колун» не только за характерную форму капота, но и за стойкий, непримиримый характер. Это прозвище невольно вспоминаешь, глядя на сужающийся капот, направленный в сторону того, что дорогой назвать никак нельзя. А для «сто пятьдесят седьмого» это семечки, привычная среда ­обитания. И правда — колун!

Дело техники

Чтобы включить передний мост и понижающую передачу, нужно обладать определенными навыками — скажем, чуть продернуть автомобиль, чтобы шестеренки вошли в зацепление. Зато какой эффект!
Чтобы включить передний мост и понижающую передачу, нужно обладать определенными навыками — скажем, чуть продернуть автомобиль, чтобы шестеренки вошли в зацепление. Зато какой эффект!

Рядная нижнеклапанная «шестерка» великой мощности не выдает. Что для такого зверя 110 «лошадок»? И это самый поздний и мощный вариант двигателя, унифицированного с мотором ЗИЛ‑130 по поршням и иным деталям. Но тяги состыкованному с 5-ступенчатой коробкой передач и двухступенчатой раздаткой двигателю, поверьте, вполне хватает. При определенном навыке несложно переключать передачи без выжима сцепления, подобрав соответствующие обороты мотора.

Конечно, ЗИЛ‑157 не очень шоссейный (а скорее, очень нешоссейный) автомобиль. Ехать-то можно, но быстрее километров семидесяти в час совсем не хочется. Особенно при современном ритме и загруженности дорог. Ни рулевое, ни высоченные внедорожные шины легкости и четкости управления не способствуют. Да это и не его стихия! Зато достаточно съехать на целину, чтобы проникнуться к «колуну» уважением и даже любовью.

Здесь нет блокировок дифференциалов, да они и не нужны. Достаточно включить передний мост и иногда — понижайку. Главное — грамотно работать рулем, ни в коем случае не обхватывая его большими пальцами. Повредить их на бездорожье — пара пустяков. Руль ведь связан с колесами напрямую, без усилителя, и на ухабах коварно рвется из рук. Кстати, на ходу руль вовсе не кажется таким уж тяжелым. А крутить баранку на месте в среде профессионалов некогда считалось моветоном.

На неэкстремальном бездорожье ЗИЛ прощает не очень грубые ошибки с выбором передачи, поскольку тяги мотору хватает. А в крайнем случае можно даже остановиться и вновь тронуться там, где это вроде бы невозможно.

Конечно, и «колун» может застрять, но чаще всего это определяется его «геометрией». К слову, минимальный дорожный просвет — 310 мм. Главное — не зацепиться за что-нибудь твердое рамой. Впрочем, если это «что-то» не такое уж твердое, то можно освободиться и самостоятельно, вырвав бугорок с мясом.

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ

Прототип ЗИЛ‑157 (еще под именем ЗИС‑157) — развитие модели 151. Появился в 1955 году, в серию пошел в 1958‑м. На полноприводном автомобиле грузоподъемностью 4500 кг (по грунту — 2500 кг) стояли шестицилиндровый мотор объемом 5,56 литра (104 л.с.), 5-ступенчатая коробка передач и двухступенчатая раздатка. Помимо базового бортового грузовика делали седельные тягачи и шасси под специальные надстройки.

В Москве ЗИЛ‑157 — во множестве исполнений и постоянно модернизируя — выпускали до 1982 года. С 1977 по 1991 год его делал также УАМЗ в Новоуральске. Поздние автомобили оснащали двигателями объемом 5,4 литра (110 л.с.), унифицированными по деталям с ЗИЛ‑130.

ЗИЛ‑157 — один из самых массовых грузовиков СССР. В Москве изготовили 797 934 экземпляра, на Урале — еще около 160 тысяч.
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Служебная повесть

Конечно, ЗИЛ‑157 в первую очередь ориентировали на армию. Но машине радовались и в колхозах, и там, где в хрущевскую оттепель вели грандиозные стройки, вошедшие в число главных символов эпохи молодости «колуна», - возводили заводы, плотины, линии электропередачи.

У меня 157‑й ассоциируется не только с армией. Да, зимой в забытом богом гарнизоне под Усть-Камчатском наш «колун» проезжал там, где пасовали «уазики», а посему и служил безотказной «дежуркой». И всё же в первую очередь вспоминаю наивный и в то же время забавный фильм «Карьера Димы Горина» с Александром Демьяненко в главной роли, вышедший на экраны в 1961 году. ЗИЛ‑157 служил в картине главным средством коммуникации между бригадами, разбросанными по тайге во имя строительства ЛЭП.

ЗИЛ‑157
ЗИЛ‑157

К слову, водителя 157‑го играл Владимир Высоцкий.

«Колун» характером очень похож на героев этой бесхитростной картины — ­простых и веселых, сильных и добродушных, не боящихся любой работы и трудностей. Советская сказка? Отчасти да. Но кое-что, в том числе дух и колорит той эпохи и тех автомобилей, сказка передает вполне реалистично.

Мощные запоры створок капота противостоят его открыванию при езде по бездорожью.
Мощные запоры створок капота противостоят его открыванию при езде по бездорожью.

Даже после того, как в 1966 году на конвейер встал ЗИЛ‑131 — полноприводник с большей грузоподъемностью и новым мощным двигателем V8, «сто пятьдесят седьмой» не сняли с производства. Его по-прежнему уважали и в армии, и в народном хозяйстве за феноменальную проходимость в сочетании с простотой ремонта. С 1977 года ЗИЛ‑157 собирали в Новоуральске, на Уральском автомоторном заводе. Московская история «колуна» закончилась в 1982 году, но на Урале его выпускали аж до 1991‑го. «Колун», на котором мне посчастливилось штурмовать сугробы, как раз поздний — 1990 года, с низким, так называемым сельскохозяйственным кузовом.

Вот такая у «колуна» долгая и интересная карьера. К слову, во времена молодости 157‑го и героев старых фильмов про великие стройки типа «Карьеры Димы Горина», где грузовик сыграл эпизодическую, но запомина­ющуюся роль, слово «карьера» имело несколько иную, чем нынче, окраску — скорее ироничную. Как там у кумира 1960‑х Евгения Евтушенко? «Я делаю себе карьеру тем, что не делаю ее». Вот даже и язык за эти годы поменялся, и автомобили на дорогах совсем другие — но «колун»-то вот он, вполне реальный, живой и здоровый. На прощание пожелаю ему не меняться.

ТОВАРИЩИ ПО ОРУЖИЮ

На основе 157‑го создавали специальные модификации. А конструктивно, по узлам и агрегатам, автомобилю были близки и военные машины.

На базе ЗИЛ‑157 делали пожарные автомобили ПМЗ‑27, позднее — ПМЗ‑56.
На базе ЗИЛ‑157 делали пожарные автомобили ПМЗ‑27, позднее — ПМЗ‑56.

Бронетранспортер БТР‑152 выпускали в Москве, а затем в Брянске с 1950 по 1964 год. Всего изготовили 12 421 машину. Они служили не только в Советской Армии, но и в армиях дружественных СССР стран.
Бронетранспортер БТР‑152 выпускали в Москве, а затем в Брянске с 1950 по 1964 год. Всего изготовили 12 421 машину. Они служили не только в Советской Армии, но и в армиях дружественных СССР стран.

Амфибия ЗИЛ‑485 (ДАЗ‑485, ЗИС‑485) разработана на Днепропетровском автозаводе под руководством Виталия Грачева. Там построили два опытных образца, а производство в 1952 году развернули на ЗИСе. В 1959‑м выпуск перенесли в Брянск, где амфибии выпускали до 1962 года.
Амфибия ЗИЛ‑485 (ДАЗ‑485, ЗИС‑485) разработана на Днепропетровском автозаводе под руководством Виталия Грачева. Там построили два опытных образца, а производство в 1952 году развернули на ЗИСе. В 1959‑м выпуск перенесли в Брянск, где амфибии выпускали до 1962 года.

Редакция благодарит за предоставленный автомобиль Николая Якушкина.

Ездим на ЗИЛе-157: карьерный рост
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Комментарии (11)

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Умоляю, никогда, НИКОГДА, не пишите характеристику двигателя, ОСОБЕННО двигателя вездеходной машины, только в л.с.! Л.с. это бестолковые «попугаи» без такой штуки как крутящий момент. И несмотря на 109л.с., КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ у этого двигателя был ажно 345 нМ! Не надо думать что 109л.с. двигателя 157го это те же 109л.с. как в вашей ладе-какой-то-там. Открою страшную тайну, есть низко оборотистые тракторные дизеля, где л.с. будет что-то около 70, но момента под пол тыщщи. А еще, передаточные числа в коробке и главных парах у таких машин раза в 2 выше, чем вы привыкли думать, и на колесе этот момент удваивается(а есть еще и пониженная в раздатке). Вот так и выходит что «110л.с.» легко везут и огромный грузовик и весь его груз.

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+2

Об этом прекрасном авто у меня самые теплые воспоминания. У нас в армии его еще называли ЗУРС, Мурмон. И в Венгрии и в Казахстане он творил чудеса проходимости. По глубокому снегу он утирал и Урал и 131-й и шишарик. Одно меня всегда огорчало, что не было гидроусилителя руля. И слишком его перегружали в вариантах для войск связи.

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0

Кстати, последние модификации уральского производства уже имели ГУР.

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0

В наших краях его называют — «Труман». Чтобы обзывали «Колуном», не слышал такого от дедов. :)

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+2

Довелось на таком пару раз поездить по грязи... Зил 157- это Захар, Мормон... давно не видел живьём, вот так- просто на дороге... лишь в армии и остались- стоят законсервированные

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+2

Ниразу не слышал внятного теоретического объяснения лучшей проходимости зил157 чем у зил131, поэтому мне непонятен столь долгий выпуск устаревшей модели.
На современных камазах и уралах межколесные блокировки всетаки присутствуют, хотя в литературе описана неэффективность их применения на трехмостовых и более автомобилях, типа они дают прибавку всего 10–15% тяги. Но, думаю, если авто провалится одной стороной, а вторая останется на твердом покрытии, то блокировки это все. Получается современные проходицы кладут этого динозавра на лопатки.
Сам катался на двухосном камазе4326, у него постоянный полный, даже без блокировок для него такой снег как на фото — это обычная дорога, смешно в тексте написано что водила кроссовера засмотрелся, по такому снегу ездить чести зилу никак не делает.

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-2
. Николас

Все дело в низкооборотистом двигателе . Если встать в колею , вытянуть на средние обороты ручной газ , то можно было ползти на нем , задрав ноги на панель . Самое главное не дать ему буксануть . Может зарыться . Автор чуть — чуть не прав . " Колуном " назвали ЗиС — 151 за его неповоротливость и тяжелое рулевое , а потом это прозвище перешло к " 157 " . ЗиЛ — 131 проигрывал 157 из — за высокоооборотистого двигателя . С 157 может сравниться ГАЗ — 63 . На нем тоже стоял низкооборотистый движок и клиренс был огромный . Этот вообще ползал там , где и 157 сядет . " Шишига " потом стала хорошей наследницей 63 .

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+4
владимир

Про оборотистость двигателей всё верно. Поддержу. Но хорошей проходимости способствовала ещё и конструкция мостов. На фото видно хорошо, что мосты имеют клинообразный картер и грунт перед собой просто режут, разводят в стороны и он не мешает движению. На 131 мосты неразрезные со сферическими картерами и грунт толкали перед собой как бульдозерные отвалы. Про Новоуральск приятно было прочитать, сам тут живу. А на на Уральском автомоторном заводе у нас делали не только 157, но и 131 и 130 (431410) ЗИЛы и ещё много чего. К сожалению, УАМЗ пал жертвой политики новых хозяев и прекратил своё существование.

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+1
. Николас

131й на тонну тяжелее 157го. Как вам такое объяснение? Но по опыту эксплуатации, я лично не считаю что 157й проходимее 131го. Дело в том, что у 131го есть межколесные блокировки, а у 157го их нет. Поверьте это много решает. На 157м на лесозаготовках работал, попадешь так на ровном месте между бревен, 1 колесо там крутится, одно там и все, стоишь. Оборотистость двигателя и колунность редуктора что тут пишут — такой бред, простите великодушно.

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0

В своё время, с 1991 г после окончания сельхоз-техникума ,шесть лет отработал механиком в колхозе . По работе очень часто ездил как раз на нём ,уральской сборки . Отличный проходимец и работяга , осенью и весной он у нас был основным средством доставки З/Частей и  ТМЦ на склад. Очень теплые воспоминания о нём !

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+4

Стоит ещё добавить, что данный грузовик неоднократно модернизировался. С 1958 по 1962 годы выпускался ЗиЛ-157, с 1962 по 1978 ЗиЛ-157К, с 1978 по 1991 годы ЗиЛ-157КД. Производство на московском заводе осуществлялось до 14 апреля 1982 года, но отдельные машины, видимо, по каким-то заказам выпускались в Москве вплоть до 1988 года. На УАМЗе последние грузовики этой модели сошли с конвейера 8 февраля 1991 года.

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+2