Постгарантийное обслуживание у официалов: кому это выгодно?

В нынешних экономических реалиях тяжело приходится всем: автогигантам, дилерским центрам и рядовым владельцам машин. В этой ситуации многие производители меняют свою политику послепродажного обслуживания. Как это происходит на деле, мы выяснили на примере компании Nissan.

Сервис Nissan Все больше производителей создают свои платформы сервисного обслуживания. Для владельцев гарантийных и постгарантийных машин становятся доступны новые, действительно выгодные предложения. Тяжелая экономическая ситуация и высокая конкуренция на рынке делают свое дело.

Чтобы привлечь владельцев машин в собственные дилерские центры, большинство автопроизводителей действуют по схожей схеме. Разница лишь в названиях тех или иных программ. Одним из первых игроков, кто представил свою обновленную платформу обслуживания с пакетом сервисных предложений еще около года назад, стала компания Jaguar Land Rover. Теперь многие актуальные и выгодные программы, озвученные в то время, стали предлагать и массовые бренды, в том числе Nissan. Важный момент — основная часть предложений с конкретными условиями недоступна для принадлежащих Ниссану брендов Datsun и Infiniti.

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Классовое деление

Как обычно, весь пакет сервисных акций делится на две группы: для гарантийных машин и более возрастного автопарка. Для первых представителей Nissan создал программу «Сервисный контракт». Она доступна с декабря 2016 года для всех моделей, но ею можно воспользоваться за дополнительную плату только при покупке нового автомобиля. Предложение включает в себя три первых плановых ТО с трехлетним сроком действия. В этот контракт входят все обязательные работы и расходники, которые необходимо менять согласно предписаниям завода-изготовителя.

Основное преимущество «Сервисного контракта» — фиксированная цена покупки. То есть ни при каких условиях владельцу не придется ничего доплачивать. Получается, что он застрахован от инфляции. К тому же стоимость пакета меньше той суммы, которую придется выложить за три ТО по отдельности. В зависимости от модели выгода может достигать 30%. К примеру, на сегодняшний день цена первых трех ТО в отдельности для кроссовера Qashqai (J11) с мотором 2.0 в Москве составляет примерно 35 000 рублей, а во Владивостоке — 29 000 рублей. Стоимость «Сервисного контракта» для этой модели на эти же первые три ТО — 26 500 рублей. И это выгода без учета неизбежного роста цен.

Стоимость пакета «Сервисный контракт» для различных моделей Nissan.

Модель/модификация Стоимость подключения, в том числе НДС 18% Nissan X-Trail (T32) 2.0 26 200 руб. Nissan X-Trail (T32) 2.5 28 900 руб. Nissan Qashqai (J11) 2.0 26 500 руб. Nissan Qashqai (J11) 1.2 T 27 700 руб. Nissan Sentra (B17) 1.6 22 800 руб. Nissan Terrano (D10) 1.6 23 700 руб. Nissan Terrano (D10) 2.0 23 700 руб. Nissan Murano (Z52) 3.5 29 200 руб. Nissan Pathfinder (R52) 3.5 30 000 руб. Nissan Patrol (Y62) 5.6 38 600 руб. Nissan Almera (G15) 1.6 21 900 руб.

Учитывая среднестатистический годовой пробег машин в России в 15 000 — 20 000 км, такой пакет из трех ТО на сегодняшний день является весьма разумным. Его срок действия покрывает гарантийный период владения машиной. Далее многие клиенты предпочитают обслуживаться у неофициалов, поэтому далеко не все захотят переплачивать за предложение, включающее большее количество ТО. Хотя представители «Ниссана» не исключают, что в будущем действие «Сервисного контракта» будет расширено. В него также может войти замена быстро изнашиваемых расходников (например, тормозных колодок и щеток стеклоочистителя).

Пока у производителя нет устоявшейся статистики продаж этого продукта. Известно, что, к примеру, в январе было реализовано около 230 контрактов по всей России. Это лишь 5% от общего числа проданных машин по стране.

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Для владельцев машин всех возрастов действует сезонная программа «Выбор зимних шин». Она распространяется также на автомобили Datsun и Infiniti. Привлекательная цена на «обувь» для машин в холодный период достигается за счет прямого взаимодействия автогиганта с семью производителями шин, а также благодаря гибкой логистике. Ранее дилеры закупали продукцию с центральных складов шинников через дистрибьюторов. Теперь же они работают с базами Nissan, куда продукция приходит напрямую от производителей резины. То есть стоимость покрышек по этой программе сопоставима с уровнем предложений в обычных розничных магазинах по продаже шин. С середины августа 2016 года по конец февраля этого года в рамках программы было реализовано более 25 000 комплектов шин.

Также Nissan предлагает сезонные программы по подготовке автомобиля к эксплуатации в зимний и летний периоды, которые предусматривают проверку основных систем автомобиля, а также уровня и состояния технических жидкостей. Сервисмены выявляют возможные утечки, проводят диагностику подвески и светотехники. Стоимость услуги начинается от 999 рублей в зависимости от модели автомобиля.

Возрастной парк

Для постгарантийных автомобилей Nissan тоже предлагает целый ряд программ. Наиболее интересная — «Ниссан Сервис 3+». Это так называемая продленная гарантия на автомобиль. Однако по своему статусу это не обязательства завода-изготовителя, а их аналог, который дает российское представительство в лице конкретного дилерского центра. При этом такая «продленка» на 95% повторяет гарантию производителя.

Сервис Nissan Стоимость пакета «Ниссан Сервис 3+» в зависимости от срока его действия и конкретной модели машины. На сегодняшний день у клиентов наиболее востребованы предложения сроком на один-два года. Более 50% автовладельцев покупают этот пакет одновременно с приобретением новой машины.

Довольно давно подобные условия начали предлагать сами дилеры различных марок, но на своих внутренних условиях. Теперь же правила игры диктует само представительство «Ниссана». Еще одна фишка — этот пакет можно купить на любом сроке владения машиной, а если она приобретена менее года назад, то цена предложения будет существенно ниже. Срок действия «Ниссан Сервис 3+» колеблется от одного до трех лет (или от 125 000 до 200 000 км пробега). При этом за дополнительную, но разумную плату клиент может продлить свой, к примеру, однолетний контракт.

Сервис Nissan Стоимость продления действия пакета «Ниссан Сервис 3+». В нынешних условиях, когда автовладельцам все сложнее прогнозировать срок владения машинами, такие гибкие предложения как нельзя кстати. Пакет привязывает к самому автомобилю и он будет действовать даже при продаже машины, повышая ее остаточную стоимость на рынке.

Владельцы постгарантийных машин также могут рассчитывать на специальную линейку быстро изнашиваемых оригинальных расходников (например, фильтры, тормозные диски и колодки) по специальным ценам — предложение «Преимущество 3+». Эти запчасти обойдутся примерно на 30% дешевле, чем в среднем по рынку. На сегодняшний день это порядка 100 наименований расходников. Более низкая цена достигнута за счет логистики: других способов доставки, хранения и упаковки. К примеру, масляный фильтр из линейки «Преимущество 3+» на Qashqai предыдущего поколения с мотором 1.6 стоит на 200 рублей дешевле своего обычного собрата. В ближайшее время производитель дополнительно предложит свечи зажигания по специальной цене для некоторых моделей Ниссана. Раньше похожую политику вели и продолжают вести многие дилерские центры различных марок по собственной инициативе. Для постгарантийных машин они предоставляют фиксированные скидки на обычные оригинальные запчасти.

Сервис Nissan Представители компании Nissan обмолвились о том, что некоторые запчасти из линейки «Преимущество 3+» могут визуально отличаться от расходников, продающихся по обычной цене. Однако они также соответствуют всем требованиям с точки зрения всех инженерных тестов. Поэтому на них распространяется полноценная гарантия производителя и они брендируются его именем.

Под свое крыло представительство компании Nissan взяло и специальное предложение по замене масла на автомобилях, сошедших с гарантии, — речь о программе «Масляный сервис». Она действует на постоянной основе, то есть скидка на запчасти и работы доступна при каждом обращении в сервис, а не один раз при первом обращении. Вдобавок клиент может использовать более дешевый масляный фильтр из линейки «Преимущество 3+» и, соответственно, дополнительно сэкономить. «Масляный сервис» позволил вернуть в дилерские сервисы порядка 25–30% клиентов.

Сервис Nissan Цены на программу «Масляный сервис» в зависимости от модели и двигателя автомобиля. В таблице указана максимальная стоимость. Каждый дилер имеет право устанавливать свою цену, но она не должна превышать ту, что указана в таблице. Такая политика обусловлена тем, что цена нормочаса в зависимости от региона может заметно отличаться.

Еще одно новшество от Nissan — сертификаты на получение помощи на дорогах. Их дарят всем клиентам, которые пользуются теми или иными сервисными предложениями, например, масляным сервисом или сезонной диагностикой, или просто обращаются в дилерский сервис за ремонтом. Еще недавно такие сертификаты вручали только при покупке новой машины. Они действуют в течение одного года и при визите на сервис продлеваются на тот же срок. В месяц клиентам выдают около 20 000 сертификатов.

Сервис Nissan Обилие постгарантийных машин в дилерских сервисах, как в старые добрые времена, — реальное будущее. Дилерские сети и представительства в состоянии создать для этого все условия. Иначе им просто не выжить на рынке.

Еще до изменения политики сервисного обслуживания со стороны представительств марок сами дилеры частенько предлагали интересные условия для владельцев постгарантийных машин. То здесь, то там можно было купить оригинальные запчасти по очень привлекательной цене или получить скидку на определенные виды работ. Теперь же представительство компании Nissan медленно, но верно берет дело под свой контроль, упорядочивая действующие и предлагая новые сервисные программы. В результате условия сервисного обслуживания становятся все более привлекательными для автовладельцев, вне зависимости от возраста их машин. Вероятно, примеру японской компании вскоре последуют и представительства других марок в России.

Фото: Nissan