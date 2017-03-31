Специальная программа поддержки Lexus RX в апреле

С 1 апреля и только на один месяц Lexus в России совместно с АО «Тойота Банк» запускают уникальную кредитную программу на автомобили Lexus RX. Что это за автомобиль и чем уникально кредитное предложение, выясняем у президента АО «Тойота Банк» Александра Колошенко.

— Александр, расскажите, пожалуйста, об автомобиле Lexus RX.

— RX — знаковый автомобиль для бренда Lexus. Будучи кроссовером, автомобиль обладает необходимыми надежностью и мощностью, но при этом не теряет в дизайне — как и другие представители модельного ряда, Lexus RX очень утончен. Если говорить о технических характеристиках кроссовера, то Lexus RX выпускается в самых разных комплектациях и с несколькими видами двигателей: 2,0-литровый турбированный, гибридный и V6 объемом 3,5 литра. Притом что Lexus RX автомобиль премиальный, он доступнее, чем кажется. Например, владельцем прекрасного RX 200t можно стать всего за 46 700 рублей в месяц*.

Но вершиной бензиновых двигателей является V6 3,5 литра — динамичный и мощный. Логично, что чем больше объем двигателя, тем больше расход топлива, но передовые технологии Lexus помогают RX 350 удерживать показатели расхода топлива на уровне 9 литров на 100 км. Я сам езжу на Lexus RX с двигателем V6 уже не первый год, поэтому могу смело его рекомендовать как надежный и мощный, но в то же время разумный с точки зрения расхода топлива вариант.

— Что за программу Тойота Банк предлагает для покупки Lexus RX с двигателем V6?

— Мы приняли решение разработать уникальную кредитную программу специально для ценителей марки Lexus и легендарного двигателя V6 с его потрясающими динамикой, мощью и звуком. Разумеется, автомобили с таким двигателем дороже других, но мы предложили специальную ставку при покупке Lexus RX 350 в кредит. Ежемесячный платеж по данной программе все те же 46 700 рублей в месяц* — столько же, сколько при покупке Lexus RX 200t. То есть при одинаковых ежемесячных платежах вы получаете автомобиль с более мощным, топовым двигателем. Если пересчитать мощность в количестве лошадиных сил — 238 у RX 200t и 300 у RX 350, — вы получаете более 60 лошадей бесплатно. Такое предложение уникально на рынке премиальных автомобилей, поэтому настоящим ценителям Lexus я советую скорее им воспользоваться — специальная программа будет действовать только до конца апреля 2017 года.

*Предложение действительно при соблюдении срока кредита (СК) 60 мес. и первоначальном взносе (ПВ) 1 922 000 руб. для следующих программ: (1) кредитная программа «RX плюс» для Lexus RX 350 AWD в комплектации F SPORT Luxury стоимостью 4 297 000 руб. (максимальная цена перепродажи, МЦП) (с учётом скидки 35 000 руб.), сумма кредита 2 375 000 руб. Условия программы: ПВ от 40%, СК 60 мес., годовая процентная ставка 6,7% для а/м Lexus RX 350 AWD в комплектации F SPORT Luxury и годовая процентная ставка 7,1% для а/м Lexus RX 350 AWD в комплектации Exclusive. (2) Кредитная программа «Стандарт» для Lexus RX200t AWD в комплектации F SPORT Luxury стоимостью 3 844 000 руб. (МЦП), сумма кредита 1 922 000 руб. Условия программы: ПВ от 30%, СК 12–60 мес., годовая процентная ставка 15,9%. Общие условия для программ: валюта кредита — рубли РФ. Минимальная сумма кредита 150 000 руб. Погашение равными ежемесячными платежами. Обязательная передача а/м в залог и обязательное страхование заложенного а/м по программе КАСКО. Предложение действует с 01.04.2017 г. по 30.04.2017 г. Подробности и полный список дилерских центров, участвующих в программе, уточняйте на сайте www.lexus-finance.ru / www.lexus.ru или по тел. 8 800 200 08 40 / 8 800 200 38 83. Предложение не является офертой. Кредитование осуществляется АО «Тойота Банк» в регионах его присутствия.

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