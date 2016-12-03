Обновленный Toyota Highlander: маска Кабуки

Смываем злой грим с добряка по имени Toyota Highlander.

Toyota Highlander

Я долго не мог понять, кого же мне напоминает обновленный Highlander. Пока не вспомнил Шреддера из «Черепашек-ниндзя», а потом Саб-Зиро и Скорпиона из игры Mortal Kombat. Обновленное лицо «горца» напоминает всех злодеев в масках, вместе взятых. В детстве дизайнер, работавший над образом Хайлендера, смотрел те же мультфильмы и играл в те же игры на компьютерной приставке.

Передняя оптика Хайлендера заужена, а решетка радиатора стала массивнее. Но под агрессивной маской кабуки скрывается всё тот же добрый американский семьянин.

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Даром что на хромированной решетке радиатора красуется эмблема Тойоты, кроссовер даже японской визы не имеет. Это гражданин США, и собирают его именно в Штатах. Он современен и любит длительные пробежки, для которых предусмотрено всё: просторный салон с тремя рядами сидений, внушительный багажник, трехзонный климат-контроль. Шумоизоляция на высоте — в салоне гробовая тишина, причем на любой разрешенной скорости.

На прямой Highlander непоколебим, ему до фонаря и ветер, и колдобины, к которым он относится пренебрежительно, будто их и нет вовсе. Большие ямы, поперечные волны — всё без остатка растворяется в хитросплетениях подвески. Лишь поперечные стыки и узкие «лежачие полицейские» не остаются без внимания, что отчасти можно списать на 19‑дюймовые колеса.

Новые легкосплавные диски — еще одно новшество из невеликого списка внешних изменений. Если спереди машину выдает зловещая улыбка, то сзади отличить рестайлинговый кроссовер смогут лишь владельцы со стажем. В задних фонарях появились светодиодные элементы, а противотуманки обзавелись хромированными окантовками.

Интерьер выдержан в корпоративном стиле. Собран качественно, но материалы не из самых благородных. Одно из главных новшеств обновленного кроссовера — восьмиступенчатый автомат. Не эталон «скорострельности», но явно шустрее предыдущей коробки. Мультимедийная система с восьмидюймовым тачскрином дополнена солидной акустикой JBL. А вот устаревшие карты навигации расстроили. Highlander тоже снабдили пакетом безопасности Toyota Safety Sense, куда входит и автоматическое переключение с дальнего света фар на ближний.

В интерьере и вовсе минимум новшеств. Мультимедиасистема с большим тачскрином, акустика JBL, обогрев сидений — всё это мы видели и на дорестайлинговой машине.

Главные новинки кроются глубже!

Шесть на восемь

С обновлением из российской гаммы исчезла базовая 2,7‑литровая версия. Та же участь постигла и передний привод: не в наших традициях покупать большой моноприводный кроссовер. Поэтому выбора отныне нет: шесть цилиндров и полный привод.

Мощность единственного мотора 3.5 V6 по-прежнему 249 л.с., но это новый двигатель 2GR-FKS. По дороге в Россию он скинул сорок пять «лошадок», дабы уложиться в благоприятный налоговый интервал. Вместо распределенного впрыска — комбинированная система D‑4S. В щадящих режимах мотор переходит на цикл Аткинсона, стараясь экономить топливо. Расход в смешанном цикле — 9,5 л/100 км.

Не знаю, как был получен этот оптимистичный результат; у меня с трудом получилось выйти из одиннадцати — когда катил по трассе, едва касаясь педали акселератора. А в московском трафике и при нуле за окном Highlander ест больше 20 л/100 км.

Сзади — простор! Сиденья регулируются продольно и по углу наклона. Отдельный блок климат-контроля для задних пассажиров — базовое оснащение. В пятиместной конфигурации багажник огромен. Но разложишь третий ряд — и места для груза останется совсем мало.

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Тяговые возможности мотора не поражают воображение. Хорошо, что коробка передач взошла на пару ступеней по инженерной лестнице — она теперь восьмиступенчатая. «Скорострельность» автомата не впечатляет, но прогресс налицо: динамичные обгоны даются теперь намного легче. А большего Хайлендеру и не нужно — не спортсмен он. Стόит перейти от пробежки к интенсивным занятиям, как тут же всплывают и габариты, и вес.

В быстрых поворотах монументальная уверенность в себе улетучивается: не самый острый руль, приличные крены, подыгрывания кормой отбивают желание мчать во весь опор. Не очень уверенно «горец» чувствует себя и вне дорог, хотя позволяет принудительно заблокировать муфту и частично отключить страхующий электронный ошейник. Подобно лосю, тяжелый автомобиль тут же проваливается в снегу по самый грунт. Невыдающаяся геометрическая проходимость лишь накаляет обстановку.

Нет, пусть дорога будет скользкой и заснеженной, но твердой. На ней, особенно если не гнать в раллийном стиле, Highlander вновь обретает образ уверенного и надежного семьянина. Какую бы злодейскую маску он на себя ни надел.

Большой по пять

На потолке обосновался блок системы ЭРА-ГЛОНАСС. Кнопка экстренного вызова упрятана под защитную крышечку.

Придираюсь к мелочам? А как иначе? Цена-то не бросовая! В отличие от главных конкурентов, Highlander не локализован в России: машины поставляют из Штатов, что больно бьет по ценнику. Базовый автомобиль стоит 3 600 000 рублей. Схоже оснащенный Ford Explorer на полмиллиона дешевле. Что уж говорить о корейской парочке Kia Sorento Prime и Hyundai Grand Santa Fe. А наш тестовый «горец» в исполнении Люкс Safety тянет на 3 800 000 рублей. С такими деньгами можно и к заветному премиуму обратиться — взять, например, семиместный Volvo XC90.

Очевидно, что Highlander даже близко не сможет тягаться в популярности с рамными собратьями семейства Land Cruiser. И, пока есть североамериканский рынок сбыта, продажи Хайлендера в России должны быть Тойоте до лампочки. Впрочем, наличие на потолке кнопки системы ЭРА-ГЛОНАСС заставляет в этом усомниться.

Toyota Highlander

Новый двигатель и трансмиссия взбодрили характер Это по-прежнему большой полноприводный универсал, причем недешевый