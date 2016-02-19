Кто управляет водителем?

Из-за ошибки программирования автомобили получилось открыть с помощью... телефона По Сети бродят байки о том, как открыть запертую машину, если брелок потерялся, а запасной находится где-то дома — за многие километры. Надо, мол, позвонить домой и попросить жену поднести запасной брелочек к трубке и нажать на его кнопочку. Если незадачливый владелец при этом поднесет свой мобильник к двери машины, то замок… откроется! Опрос ЗР: дороги, которые мы не выбираем Завершился первый месяц весны, и, как водится, обнажились нажитые за зиму дорожные «болячки». Мы спросили у наших читателей, как они оценивают состояние дорог в своем регионе, и сравнили результаты с теми, что были получены в ходе похожего опроса, проведенного два года назад. Составлен список частых поломок автомобилей Список неисправностей, с которыми сталкивались владельцы ряда распространенных моделей в Москве и Санкт-Петербурге, составил онлайн-сервис записи автомобилей на обслуживание и ремонт CarFix на основе своей внутренней статистики.