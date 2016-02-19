Кто управляет водителем?

Кому подчиняется водитель в реальной жизни? Пальцев на руках может и не хватить.

Материалы по теме
Чего лишились современные автомобили?
Автомобилем управляет водитель. По крайней мере, так будет до массового вторжения автопилотов. А кто управляет самим водителем?

В самом деле, ведь человек постоянно кому-то подчиняется. В детстве это воспитатели, родители и учителя, им на смену постепенно приходят начальники, старшины, командиры, главные редакторы и настоятели с наставниками разных мастей. Над ними стоят министры, президенты и прочие добрые люди. Кто стоит еще выше — вопрос особый, поэтому не полезем так далеко. Нас интересуют только водители. Точнее, ответ на вопрос, кому реально подчиняются они? Чья команда или указание способны заставить водителя изменить ранее принятое решение?

Список, как ни странно, получился очень даже солидный. В ознаменование веселого всенародного праздника «Первое апреля» мы совершенно серьезно предлагаем всем желающим дополнить его согласно собственному разумению.

Кто управляет водителем?

P.S.: Автопилоты. Смейтесь, смейтесь. Недолго осталось баранку самим держать. Компьютеры уже наготове.

Есть желающие дополнить список?

Фото: из архива авторов

Кто управляет водителем?
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (2)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

Насчёт дворника Ипполита Матвеевича мне понравилось!

Ответить#
+1

к сожалению многими еще и алкоголь и более тяжелое..про покемонов обеими руками за

Ответить#
+1