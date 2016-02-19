Кто управляет водителем?

В самом деле, ведь человек постоянно кому-то подчиняется. В детстве это воспитатели, родители и учителя, им на смену постепенно приходят начальники, старшины, командиры, главные редакторы и настоятели с наставниками разных мастей. Над ними стоят министры, президенты и прочие добрые люди. Кто стоит еще выше — вопрос особый, поэтому не полезем так далеко. Нас интересуют только водители. Точнее, ответ на вопрос, кому реально подчиняются они? Чья команда или указание способны заставить водителя изменить ранее принятое решение?
Список, как ни странно, получился очень даже солидный. В ознаменование веселого всенародного праздника «Первое апреля» мы совершенно серьезно предлагаем всем желающим дополнить его согласно собственному разумению.
P.S.: Автопилоты. Смейтесь, смейтесь. Недолго осталось баранку самим держать. Компьютеры уже наготове.
Есть желающие дополнить список?
Фото: из архива авторов