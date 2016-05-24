Колеса Страны Советов: на чем ездили первые лица СССР

КАМАЗ подсчитал барыши 2016 года На фоне падающего рынка и убытков, которые терпят автопроизводители, отрадно, что у отдельных предприятий получается заработать. Так, КАМАЗ по итогам прошлого года получил прибыль в 656 млн рублей. Однако предприятию все равно пришлось влезать в долги, чтобы получить средства для финансирования инвестиционных проектов. Обновленный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado дебютирует летом Для «прадика», как его ласково называют в народе, грядущий рестайлинг будет уже вторым по счету. Стало быть, четвертое поколение популярного рамного внедорожника пока не собирается на покой. Китайские надстройки для спецтехники будут выпускать под Минском На новом предприятии будут производить оборудование для спецтехники, предназначенной в том числе для России и других стран СНГ. Инвестиции в завод составят 45 млн долларов.