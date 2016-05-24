Колеса Страны Советов: на чем ездили первые лица СССР

Чешский писатель-коммунист Адольф Гофмейстер писал о своих впечатлениях от очередного визита в Москву 1920-х: «Я еще никогда не видел такого скопления Роллс-Ройсов, которое наблюдал однажды вечером на набережной Москвы-реки»…

В 2017 году исполняется 100 лет революции, которая превратила Российскую империю в Советскую Россию, а затем — в СССР. Среди множества тем, которые навевает этот юбилей, конечно, есть и автомобильные. Например, такая: вспомнить, на каких автомобилях ездили руководители страны с 1917 по 1991 год. Предлагаю первую часть этой по-своему увлекательной истории. Если она вызовет интерес, последует вторая.

Колеса Страны Советов: на чем ездили первые лица СССР

Фото: из архива автора
Колеса Страны Советов: на чем ездили первые лица СССР
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Комментарии (4)

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Сергей, спасибо за статью, интересно было прочитать, очень понравилось. Продолжайте в том же духе!!!

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Евгений Новик

Спасибо Вам за отзыв!
Буду стараться...

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«Я еще никогда не видел такого скопления Роллс-Ройсов, которое наблюдал однажды вечером на набережной Москвы-реки». Прошёл почти век, но в этой стране ничего не поменялось.

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хороший материал!!! автору спасибо!!!

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