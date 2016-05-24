В 2017 году исполняется 100 лет революции, которая превратила Российскую империю в Советскую Россию, а затем — в СССР. Среди множества тем, которые навевает этот юбилей, конечно, есть и автомобильные. Например, такая: вспомнить, на каких автомобилях ездили руководители страны с 1917 по 1991 год. Предлагаю первую часть этой по-своему увлекательной истории. Если она вызовет интерес, последует вторая.
Колеса Страны Советов: на чем ездили первые лица СССР
Чешский писатель-коммунист Адольф Гофмейстер писал о своих впечатлениях от очередного визита в Москву 1920-х: «Я еще никогда не видел такого скопления Роллс-Ройсов, которое наблюдал однажды вечером на набережной Москвы-реки»…
Фото: из архива автора
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter