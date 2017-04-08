Советские кабриолеты: снимаю шляпу! Автомобили со съемной крышей в СССР были! Правда, не у всех. И речь все-таки не о «газиках», «уазиках» и «луазиках». Крыши у них, конечно, тоже брезентовые и съемные, но назвать эти автомобили кабриолетами язык не поворачивается. Однако были у нас и вполне достойные этого звания автомобили, причем какие-то в короткий период нашей истории можно было даже купить! Вспомним некоторые отечественные машины со съемными крышами — серийные и единичные образцы. От понтов до понтонов: вперед, к Победе Вступив в пору зрелости, накопив уже некий опыт, мы иногда вдруг понимаем, что умеем делать свое дело если не в совершенстве, то хотя бы — без всяких оговорок — хорошо. Подобное случилось с автомобильными инженерами в 1930–1940‑е годы. Итак, открываем четвертую главу краткой истории развития автомобиля. Трекер MT-700 OBD-Dongle: профессиональный контроль стиля вождения, доступный каждой компании На рынке оборудования для спутникового мониторинга транспорта появился трекер MT-700 OBD-Dongle. Новое компактное устройство обладает всеми функциональными возможностями для контроля стиля вождения. При этом его достаточно просто подключить к бортовой сети через OBD-разъем, что позволяет сэкономить время и затраты клиентов на монтажные работы. Особенно это актуально для компаний, перед которыми стоит задача контролировать наемный транспорт.