Советские кабриолеты: снимаю шляпу!

В середине прошлого века легендарный конструктор Алек Иссигонис создавал Mini как предельно простой, массовый и доступный автомобиль. Сегодня предприниматель Дэвид Браун предлагает совсем другой Mini — ручной работы, с эксклюзивной отделкой и ценой породистого спорткара.
Автомобили со съемной крышей в СССР были! Правда, не у всех. И речь все-таки не о «газиках», «уазиках» и «луазиках». Крыши у них, конечно, тоже брезентовые и съемные, но назвать эти автомобили кабриолетами язык не поворачивается. Однако были у нас и вполне достойные этого звания автомобили, причем какие-то в короткий период нашей истории можно было даже купить! Вспомним некоторые отечественные машины со съемными крышами — серийные и единичные образцы.
Вступив в пору зрелости, накопив уже некий опыт, мы иногда вдруг понимаем, что умеем делать свое дело если не в совершенстве, то хотя бы — без всяких оговорок — хорошо. Подобное случилось с автомобильными инженерами в 1930–1940‑е годы. Итак, открываем четвертую главу краткой истории развития автомобиля.
На рынке оборудования для спутникового мониторинга транспорта появился трекер MT-700 OBD-Dongle. Новое компактное устройство обладает всеми функциональными возможностями для контроля стиля вождения. При этом его достаточно просто подключить к бортовой сети через OBD-разъем, что позволяет сэкономить время и затраты клиентов на монтажные работы. Особенно это актуально для компаний, перед которыми стоит задача контролировать наемный транспорт.
На фотографиях обновленный лифтбек Skoda Octavia и правда выглядит неоднозначно: оквадраченные фары, гипертрофированная радиаторная решетка… Будто однажды утром в кабинет к дизайнеру Йозефу Кабану заглянул председатель совета директоров Детлеф Виттиг и сказал: «Дружище, нам нужно сотворить с Октавией нечто совершенно особенное. Такое, чтобы о нас заговорил весь мир». Главное, чтобы провожали по уму?
Противопоставляем модернизированный Ford Kuga кроссоверам Hyundai Tucson и Subaru Forester.
Советские кабриолеты: снимаю шляпу!
Автомобили со съемной крышей в СССР были! Правда, не у всех. И речь все-таки не о «газиках», «уазиках» и «луазиках». Крыши у них, конечно, тоже брезентовые и съемные, но назвать эти автомобили кабриолетами язык не поворачивается. Однако были у нас и вполне достойные этого звания автомобили, причем какие-то в короткий период нашей истории можно было даже купить! Вспомним некоторые отечественные машины со съемными крышами — серийные и единичные образцы.