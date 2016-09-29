Где кончается асфальт, или Что будет с российскими дорогами В Китае дороги строят из мусора, в Голландии — льют из пластика, собранного в океанских водах, в США дорожную одежду делают из отслуживших шин и шины же кладут в основание дороги. Какие из этих технологий годятся для России? Лады, которых вы никогда не видели Самая популярная в нашей стране автомобильная марка, конечно, ВАЗ, она же Лада. Но помимо массовых серийных машин, расходившихся миллионными тиражами, завод и его дочерние фирмы за полвека создали множество малоизвестных моделей, которые числятся в истории ВАЗа раритетами… Nissan Qashqai: десятилетний миллионер В 2017 году Nissan отмечает десятилетие своего кроссовера Qashqai. Это самая успешная европейская модель марки и один из всемирных бестселлеров. Интересно почему?