Лады, которых вы никогда не видели

Самая популярная в нашей стране автомобильная марка, конечно, ВАЗ, она же Лада. Но помимо массовых серийных машин, расходившихся миллионными тиражами, завод и его дочерние фирмы за полвека создали множество малоизвестных моделей, которые числятся в истории ВАЗа раритетами…

Лады, которых вы никогда не видели

Больше информации об автомобилях СССР — в тематической подборке публикаций «За рулем» (по ссылке).

Фото: из архива автора

Лады, которых вы никогда не видели
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии