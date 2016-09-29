Представленный на фотографиях минивэн — это, конечно, не Ford S-Max, а Lifan Xuanlang, о котором «За рулем» уже рассказывал. На этой неделе автомобиль стал доступен для заказа в Китае, цены — возмутительно низкие!
В Китае дороги строят из мусора, в Голландии — льют из пластика, собранного в океанских водах, в США дорожную одежду делают из отслуживших шин и шины же кладут в основание дороги. Какие из этих технологий годятся для России?
Самая популярная в нашей стране автомобильная марка, конечно, ВАЗ, она же Лада. Но помимо массовых серийных машин, расходившихся миллионными тиражами, завод и его дочерние фирмы за полвека создали множество малоизвестных моделей, которые числятся в истории ВАЗа раритетами…
Американский Cadillac XT5, британский F-Pace — первый кроссовер в семействе Ягуаров, «японец» Lexus RX 350 — какой из бойцов способен послужить альтернативой среднеразмерным SUV немецкой «большой тройки»?
Лады, которых вы никогда не видели
Самая популярная в нашей стране автомобильная марка, конечно, ВАЗ, она же Лада. Но помимо массовых серийных машин, расходившихся миллионными тиражами, завод и его дочерние фирмы за полвека создали множество малоизвестных моделей, которые числятся в истории ВАЗа раритетами…