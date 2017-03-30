Оператив ЗР: новый Toyota Prius — а каков расход топлива?

Гибридный хэтчбек Toyota Prius IV дебютировал полтора года назад, однако до России добрался только сейчас. Мы поездили на одном из первых завезенных к нам Приусов.

Toyota Prius
Toyota Prius

Toyota > Prius

Повод: знакомство с Toyota Prius четвертого поколения.

Место действия: Казань и окрестности.

Впечатления: двадцать лет назад появление первого поколения Toyota Prius произвело эффект разорвавшейся бомбы. Еще бы, ведь это был первый массовый автомобиль с гибридной силовой установкой. Поначалу к нему относились настороженно, но уже ко второму поколению Prius приобрел статус культовой машины.

Toyota Prius 2017

Toyota Prius 2017Силуэт остался узнаваемым — Prius ни с кем не перепутаешь.
Силуэт остался узнаваемым — Prius ни с кем не перепутаешь.

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Глядя на тойотовский гибрид четвертого поколения, начинаешь сомневаться: а это точно серийный автомобиль, а не какой-нибудь концепткар? Уж больно эпатажен его дизайн. А вот по части техники никаких революций не произошло. Под капотом все тот же 1,8-литровый двигатель, работающий в связке с электромотором. Суммарная мощность силовой установки — 122 л.с. За счет большей эффективности и сниженной на 50 кг массы Prius стал экономичнее. На сто километров пути тестовой машине требовалось 4,5 литра топлива. Это больше, чем заявляет производитель (3 л/100 км), но все равно неплохо.

Главное же наблюдение — гибрид стал куда приятнее в управлении. Разгон теперь не резиновый, реакции на акселератор быстрые и прогнозируемые. В поворотах новый Prius ведет себя стабильнее предшественника, да и по части плавности хода и шумоизоляции преимущество тоже за новичком.

Toyota Prius 2017

Toyota Prius 2017Расположенные по центру передней панели приборы — традиция, присущая всем четырем поколениям Приуса.
Расположенные по центру передней панели приборы — традиция, присущая всем четырем поколениям Приуса.

Toyota Prius 2017

Toyota Prius 2017Несмотря на то что автомобиль стал ниже, запас пространства над головой даже увеличился.
Несмотря на то что автомобиль стал ниже, запас пространства над головой даже увеличился.

Toyota Prius 2017

Toyota Prius 2017У Приуса появилась новая функция — цветная проекция приборов на ветровое стекло.
У Приуса появилась новая функция — цветная проекция приборов на ветровое стекло.

Перспективы: Toyota Prius — автомобиль мало того что нишевый, так еще и недешевый. C ценой от 2 112 000 рублей японский гибрид будет редким гостем на наших дорогах.

Оценка: Новый Prius произвел отличное впечатление. Поездив на нем, начинаешь жалеть, что гибриды в России до сих пор считаются экзотикой.

Подробности: ЗР, 2017, №5.

Оператив ЗР: новый Toyota Prius — а каков расход топлива?
Фото: Toyota
Оператив ЗР: новый Toyota Prius — а каков расход топлива?
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Отзывы о Toyota Prius

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Комментарии (6)

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Нормально он управляется. Он не является гоночным болидом. Но еще есть гибридный Аурис, отличный аппарат с той же гибридной техникой и без излишеств.
А гибридный рав4 с полным приводом вообще огонь. 8.4 до сотни, рулится чудесно.

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0

...Поездив на нем, начинаешь жалеть, что гибриды в России до сих пор считаются экзотикой. — страна третьего мира, какие уж тут современные технологии, Двигатель внутреннего сгорания — это наше все на ближайшие годы!!!

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0

Японцы специально делают такие страшные на вид автомобили? Хотелось просто матом слегка покрыть сего удода, но у вас не ругаются.

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+2
Vasily

Это для нас они страшные. А для нации воспитанной на аниме наверное норм.

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0

«Новый Prius произвел отличное впечатление. Поездив на нем, начинаешь жалеть, что гибриды в России до сих пор считаются экзотикой» серьезно?
есть еще автомобиль за 2 ляма который управляется хуже чем эта батарейка на колесиках?

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+2
Torsen: Haldexу — вали ка ты на переднюю ось

Откуда вы знаете как управляется новый Prius, если в России на нем пока поездило только шесть журналистов?

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0