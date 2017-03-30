Гибридный хэтчбек Toyota Prius IV дебютировал полтора года назад, однако до России добрался только сейчас. Мы поездили на одном из первых завезенных к нам Приусов.

Повод: знакомство с Toyota Prius четвертого поколения.

Место действия: Казань и окрестности.

Впечатления: двадцать лет назад появление первого поколения Toyota Prius произвело эффект разорвавшейся бомбы. Еще бы, ведь это был первый массовый автомобиль с гибридной силовой установкой. Поначалу к нему относились настороженно, но уже ко второму поколению Prius приобрел статус культовой машины.

Toyota Prius 2017 Силуэт остался узнаваемым — Prius ни с кем не перепутаешь.

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Глядя на тойотовский гибрид четвертого поколения, начинаешь сомневаться: а это точно серийный автомобиль, а не какой-нибудь концепткар? Уж больно эпатажен его дизайн. А вот по части техники никаких революций не произошло. Под капотом все тот же 1,8-литровый двигатель, работающий в связке с электромотором. Суммарная мощность силовой установки — 122 л.с. За счет большей эффективности и сниженной на 50 кг массы Prius стал экономичнее . На сто километров пути тестовой машине требовалось 4,5 литра топлива. Это больше, чем заявляет производитель (3 л/100 км), но все равно неплохо.

Главное же наблюдение — гибрид стал куда приятнее в управлении. Разгон теперь не резиновый, реакции на акселератор быстрые и прогнозируемые. В поворотах новый Prius ведет себя стабильнее предшественника, да и по части плавности хода и шумоизоляции преимущество тоже за новичком.

Toyota Prius 2017 Расположенные по центру передней панели приборы — традиция, присущая всем четырем поколениям Приуса. Toyota Prius 2017 Несмотря на то что автомобиль стал ниже, запас пространства над головой даже увеличился. Toyota Prius 2017 У Приуса появилась новая функция — цветная проекция приборов на ветровое стекло.

Перспективы: Toyota Prius — автомобиль мало того что нишевый, так еще и недешевый. C ценой от 2 112 000 рублей японский гибрид будет редким гостем на наших дорогах.

Оценка: Новый Prius произвел отличное впечатление. Поездив на нем, начинаешь жалеть, что гибриды в России до сих пор считаются экзотикой.

Подробности: ЗР, 2017, №5.

Фото: Toyota