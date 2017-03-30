Повод: знакомство с Toyota Prius четвертого поколения.
Место действия: Казань и окрестности.
Впечатления: двадцать лет назад появление первого поколения Toyota Prius произвело эффект разорвавшейся бомбы. Еще бы, ведь это был первый массовый автомобиль с гибридной силовой установкой. Поначалу к нему относились настороженно, но уже ко второму поколению Prius приобрел статус культовой машины.
Toyota Prius 2017Силуэт остался узнаваемым — Prius ни с кем не перепутаешь.
Главное же наблюдение — гибрид стал куда приятнее в управлении. Разгон теперь не резиновый, реакции на акселератор быстрые и прогнозируемые. В поворотах новый Prius ведет себя стабильнее предшественника, да и по части плавности хода и шумоизоляции преимущество тоже за новичком.
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Toyota Prius 2017Расположенные по центру передней панели приборы — традиция, присущая всем четырем поколениям Приуса.
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Toyota Prius 2017Несмотря на то что автомобиль стал ниже, запас пространства над головой даже увеличился.
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Toyota Prius 2017У Приуса появилась новая функция — цветная проекция приборов на ветровое стекло.
Перспективы: Toyota Prius — автомобиль мало того что нишевый, так еще и недешевый. C ценой от 2 112 000 рублей японский гибрид будет редким гостем на наших дорогах.
Оценка: Новый Prius произвел отличное впечатление. Поездив на нем, начинаешь жалеть, что гибриды в России до сих пор считаются экзотикой.
Подробности: ЗР, 2017, №5.