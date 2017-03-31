Буксировка автомобиля: несколько простых советов

Автомобиль сломался на дороге. Придется буксировать его в сервис. Но как? В автошколе этой темы касаются разве что вскользь. Потому знания о транспортировке машины пригодятся каждому. Ими мы и решили поделиться.

Прежде всего, нужно решить, как именно вы будете транспортировать свой автомобиль к месту предполагаемого ремонта. Вариантов несколько: на гибкой сцепке, с помощью частичной или полной погрузки.

Жесткая сцепка Буксировку на жесткой сцепке осуществляют с помощью специальной конструкции. В отличие от обычного троса, она обеспечивает между автомобилями постоянную дистанцию. Это плюс. Как правило, такой способ применяют для буксировки тяжелой техники и грузовиков. И довольно редко — легковых автомобилей. Обычная буксировочная проушина современного автомобиля жесткую сцепку просто не выдержит — при регулярных рывках может отломаться. Да и вряд ли кто-то будет возить с собой про запас приспособление для жесткой сцепки автомобилей. частичная погрузка автомобиля Еще один способ буксировки — с помощью частичной погрузки. Таким методом можно перевозить автомобили с неисправной тормозной системой или рулевым управлением. При этом в буксируемом автомобиле не должно быть ни пассажиров, ни водителя, впрочем, как не должно быть людей и на платформе буксира. Эвакуатор Перевозка автомобиля методом полной погрузки — самый безопасный способ, но одновременно и самый затратный. Машину грузят на платформу с помощью лебедки или крана и перевозят в нужное владельцу место. Если бюджет позволяет, лучше воспользоваться услугами службы эвакуации.

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Самой доступной с технической точки зрения и одновременно самой сложной для водителей является, конечно, буксировка на гибкой сцепке (тросе). Недавно Правительство РФ даже приняло поправки в Правила дорожного движения , согласно которым начинающий автолюбитель со стажем вождения менее двух лет больше не имеет права буксировать автомобиль. За нарушение этого пункта Правил могут привлечь по части 1 статьи 12.21 КоАП РФ (нарушение правил перевозки грузов и буксировки). Получите предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

Не забывайте, что буксируемый на гибкой сцепке автомобиль является полноценным участником дорожного движения, а потому его водитель обязан иметь при себе стандартный набор документов: водительское удостоверение, свидетельство о регистрации или ПТС, полис ОСАГО. Ну и, конечно, буксируемый автомобиль должен иметь номерные знаки. Иначе у инспекторов ГИБДД возникнут вполне обоснованные вопросы.

Подготовка

На буксирующем автомобиле должен гореть ближний свет фар вне зависимости от времени суток. Собственно, сейчас все автомобили обязаны двигаться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Но нелишне еще раз об этом напомнить. Подробнее о том, когда и как использовать световые приборы в соответствии с ПДД, написал Сергей Смирнов.

На буксируемой машине должна быть включена аварийная сигнализация. Если она не работает, необходимо сзади закрепить знак аварийной остановки. Длина гибкой сцепки должна быть от четырех до шести метров. Это в ваших же интересах. Дело в том, что потребность в буксировке, как правило, возникает из-за невозможности запустить двигатель, а значит и про усилитель тормозов тоже можно позабыть. Если трос короткий, водитель буксируемого автомобиля может с непривычки выбрать неправильное усилие на педали тормоза и «догонит» свой буксир. Если же трос слишком длинный, возникнут сложности при проезде поворотов.

Буксировка автомобиля Перед началом транспортировки договоритесь с другим водителем о маршруте, скорости движения и условных знаках, которые нужно будет подать, например, для внеплановой остановки.

У буксируемого на гибкой сцепке автомобиля должны быть исправны тормозная система и рулевое управление. Скорость транспортировки — не более 50 км/ч. Нужно помнить и о том, что в гололед буксировка запрещена.

На буксируемом автомобиле нужно включить зажигание, чтобы не сработала механическая блокировка руля в повороте. Поэтому рекомендуем отсоединить от катушки зажигания провод низкого напряжения — это сбережет заряд аккумулятора. Кроме аварийной сигнализации водителю сломавшейся машины может понадобиться и клаксон, а в дождь — и стеклоочистители. На все это нужна энергия, и ее надо беречь.

буксировочный трос В машине необходимо возить буксировочный трос. Иначе в случае поломки его нужно будет мастерить из веревок и прочего, что окажется в багажнике.

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Чтобы проблем при транспортировке не возникло, оба автомобиля должны иметь буксировочные проушины. Трос для буксировки выбирайте надежный, с карабинами, а в идеале — способный растягиваться. Так он будет лучше амортизировать, ведь при буксировке возможны рывки. Обычный трос в таких условиях может порваться, повредить бампер, фару или влететь в стекло.

Правилами процесс крепежа троса не регламентируется. Главное, чтобы он был закреплен надежно. Это в интересах обоих водителей. Если у «буксира» нет проушин сзади, трос крепится за фаркоп. Если нет и его, а задняя подвеска рессорная, трос можно зацепить за рессору.

Затем на трос нужно прицепить так называемые предупредительные устройства. Они описаны в пункте 9 основных положений Правил («Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения»). Это флажки или щитки размером 200x200 мм с нанесенными по диагонали красными и белыми полосами шириной 50 мм. На трос должно быть установлено минимум два таких флажка. Если их нет, а сцепка из двух машин попала в ДТП — скажем, водитель автомобиля, едущего по соседней полосе, начал перестраиваться и задел буксировочный трос, — то виновным признают водителя буксира. Он нарушил пункт 20.3 Правил.

За отсутствие предупредительных устройств предусмотрено предупреждение или штраф 500 руб. Основной вопрос в том, где взять эти самые таблички — обычные красные тряпки не подойдут, так как они не обладают световозвращающим эффектом. Многие производители тросов флажки-таблички просто не делают, в магазинах автозапчастей этот товар тоже редкий, так что придется искать в интернете.

буксировочный трос Буксировочный трос можно смастерить своими руками. Скажем, из альпинистской веревки.

Что делать, если троса нет? Попробуем смастерить его из того, что окажется под рукой, то есть в багажнике машины. Прочные веревки, ремни безопасности и прочее. Главное, чтобы такой «самопал» был требуемой длины.

В путь

Троганье — один из самых сложных моментов при буксировке. Водитель первого автомобиля должен начинать движение плавно, чтобы не было рывка при старте. Если у машины механическая коробка передач, в момент, когда трос натянется, нужно чуть выжать педаль сцепления. Это смягчит рывок. Затем нужно добавить газа, чтобы не дать тросу провиснуть сразу после начала движения.

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Еще один важный момент — переключение передач. Манипулировать рычагом механической коробки нужно быстро, а педалями — плавно, особенно в моменты смыкания дисков сцепления. Иначе рывки троса неизбежны, а там и до разрыва недалеко.

Нужно помнить, что водитель сзади видит дорогу хуже, чем водитель первого автомобиля, и к тому же имеет сильно ограниченные возможности для маневра. Потому в сцепке нужно двигаться осторожно, по возможности избегая торможений и остановок. Но если остановка необходима, перед торможением помигайте аварийкой. Это даст понять второму водителю, что вы собираетесь останавливаться. При проезде поворотов по возможности закладывайте большой радиус поворота, ведь буксируемый автомобиль проезжает его по заметно меньшему радиусу.

Важно помнить, что неаккуратная буксировка может привести к аварии и, возможно, человеческим жертвам, поэтому не стоит подходить к этому процессу легкомысленно. Если опыта буксировки нет, то не следует начинать практику на оживленных городских улицах. Лучше доверить это более опытному водителю, а когда выпадет шанс, потренироваться в буксировке где-нибудь за пределами городской черты. И все же желаю никогда не попадать в ситуацию, когда вам могли бы пригодиться наши советы.