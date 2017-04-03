Как не попасть в аварию с мотоциклистом?

Весной на дорогах появляются новые участники движения. Они передвигаются на двух колесах и более уязвимы, чем защищенные металлом водители автомобилей. К наступлению мотосезона мы подготовили схемы типичных аварий с участием мотоциклистов. Ознакомиться с этой информацией полезно всем водителям.

Мотоциклист на дороге

Мотоциклист на дороге

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Россия — страна по большей части северная, с ярко выраженными перепадами температуры между летом и зимой. Отсюда возникает «сезонность» в транспортном потоке: с наступлением самых первых теплых дней на улицах появляются мотоциклисты. Обычные водители и в сезон зачастую не замечают их, а после нескольких месяцев холодов начисто забывают об их возможном присутствии.

Оставим в стороне споры на извечные темы. Цель этой статьи иная: напомнить автомобилистам о выехавших на дороги «двухколесных», рассказать о потенциально опасных ситуациях и, в конце концов, не дать забыть о главной цели каждого водителя — живым и здоровым доехать до пункта назначения.

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Набор типичных схем, при которых случаются аварии, нетрудно составить для автомобилей, а в случае с двухколесными участниками движения их становится даже меньше. Мы проиллюстрировали их в галерее, снабдив комментариями. Ознакомиться с ними будет полезно не только автомобилистам, но и мотоциклистам. Зная, в каких ситуациях тебя не ожидают увидеть, легче избежать ДТП.

Как правило, причины аварий в описанных ситуациях — поспешность при маневрах, пренебрежение элементарным действием: посмотреть в зеркало заднего вида. Также мотоциклисты часто грешат превышением скорости, что, впрочем, на практике признают причиной ДТП в исключительных случаях. Стоит всем стать внимательнее, и количество ДТП снизится. А самым первым способом уменьшить вероятность инцидента я бы назвал пользование указателями поворота. Они не дают преимущества в движении, но явно говорят о ваших намерениях. И риск угодить в аварийную ситуацию во время маневра заметно ниже.

Кстати, 8 апреля пройдет ставшая традиционной акция«Внимание! Мотосезон». Байкеры будут раздавать листовки на перекрестках Москвы, предупреждающие автолюбителей о появлении мотоциклистов на дорогах.

Как не попасть в аварию с мотоциклистом?

Фото: Кирилл Милешкин, рисунки: Олег Воеводов

Как не попасть в аварию с мотоциклистом?
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Комментарии (6)

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Было бы интересно узнать мнение мотоциклистов. Т.е. что они сами думают по поводу движения в потоке и каким образом у них срабатывает чувство самосохранения? Они ведь как то рассчитывают дорожную обстановку? На что надеются? Как оценивают ситуации? Мне представляется, что такой обмен мнениями ( мотоциклистов и автомобилистов) был бы очень полезен: ограничиваться одними листовками о том, что мотосезон начался, я думаю, недостаточно!

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+1
Попов Сергей

Кстати, очень неплохой обзор типичных неприятных ситуаций! Хорошая работа! Остается только всем посоветовать следовать им, и на наших дорогах будет более-менее терпимая обстановка, а сейчас, к сожалению, не айс... Неприятнее всего, как не странно, это не справоцированная агрессия со стороны автовладельцев... Но должен предупредить, что легко можно обидить лишь байкера-отщепенца, большинство все-же. группируются, и я знаю много случаев, когда «дерзкому» водятлу, воображающего себя в безопасности, в своем аквариуме, становилось не сладко... Давайте уважать друг друга! И будьте снисходительны к детям, ведь это они, в основном, и гибнут на дорогах. Дайти им шанс повзрослеть!

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0

Водители часто не замечают мотоциклистов совсем не потому, что их плохо видно. Просто часто они носятся с такой скоростью или так виляют между рядами, что увидеть их, в лучшем случае, можно когда уже поздно.
Пусть и считают меня жестоким, но я не испытываю никакого сочувствия когда вижу мотоциклиста «не превышавшего скорость» размазанного по асфальту. Ещё бы эти пилоты НЛО (низко летящих объектов) совершали самоубийства не об машины других людей, а об твёрдые неподвижные предметы типа столбов, опор, ограждений и всё было бы совсем неплохо.

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-1
Vlad Z

Гибнут, в основном, мотоциклисты-дети! Ну глупые и дерзкие они, но это от юности и глупости. Неужели вам их не жалко, или вам жалко лишь бока вашей кредитопомойки? А мне их жалко, кстати хамов и нарушителей водителей авто на несколько порядков больше, но это бревнышко большинство почему то не видит!

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0

Перед объездом каждой ямы надо смотреть в зеркала, но это нереально с учетом наших дорог. Я в последнее время заметил байкеров как-то поубавилость в городе.

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-1

«Кстати, 8 апреля пройдет ставшая традиционной акция„Внимание! Мотосезон“. Байкеры будут раздавать листовки на перекрестках Москвы, предупреждающие автолюбителей о появлении мотоциклистов на дорогах.»

спасибо конечно, но я и так вас вижу за километр,
а некоторых дебилов-прямоточников еще и слышу.
отдельное спасибо отдельным, особо одаренным, личностям
гоняющих на байке днем с дальним светом — как вас с таким iQ
и полным наплевательством на окружающих вообще замля носит?

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