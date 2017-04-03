Как не попасть в аварию с мотоциклистом?

Мотоциклист на дороге
Оставим в стороне споры на извечные темы. Цель этой статьи иная: напомнить автомобилистам о выехавших на дороги «двухколесных», рассказать о потенциально опасных ситуациях и, в конце концов, не дать забыть о главной цели каждого водителя — живым и здоровым доехать до пункта назначения.
Как правило, причины аварий в описанных ситуациях — поспешность при маневрах, пренебрежение элементарным действием: посмотреть в зеркало заднего вида. Также мотоциклисты часто грешат превышением скорости, что, впрочем, на практике признают причиной ДТП в исключительных случаях. Стоит всем стать внимательнее, и количество ДТП снизится. А самым первым способом уменьшить вероятность инцидента я бы назвал пользование указателями поворота. Они не дают преимущества в движении, но явно говорят о ваших намерениях. И риск угодить в аварийную ситуацию во время маневра заметно ниже.
Кстати, 8 апреля пройдет ставшая традиционной акция«Внимание! Мотосезон». Байкеры будут раздавать листовки на перекрестках Москвы, предупреждающие автолюбителей о появлении мотоциклистов на дорогах.
Фото: Кирилл Милешкин, рисунки: Олег Воеводов