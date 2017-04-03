Как не попасть в аварию с мотоциклистом?

Весной на дорогах появляются новые участники движения. Они передвигаются на двух колесах и более уязвимы, чем защищенные металлом водители автомобилей. К наступлению мотосезона мы подготовили схемы типичных аварий с участием мотоциклистов. Ознакомиться с этой информацией полезно всем водителям.

Мотоциклист на дороге

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Россия — страна по большей части северная, с ярко выраженными перепадами температуры между летом и зимой. Отсюда возникает «сезонность» в транспортном потоке : с наступлением самых первых теплых дней на улицах появляются мотоциклисты. Обычные водители и в сезон зачастую не замечают их, а после нескольких месяцев холодов начисто забывают об их возможном присутствии.

Оставим в стороне споры на извечные темы. Цель этой статьи иная: напомнить автомобилистам о выехавших на дороги «двухколесных», рассказать о потенциально опасных ситуациях и, в конце концов, не дать забыть о главной цели каждого водителя — живым и здоровым доехать до пункта назначения.

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Набор типичных схем, при которых случаются аварии , нетрудно составить для автомобилей, а в случае с двухколесными участниками движения их становится даже меньше. Мы проиллюстрировали их в галерее, снабдив комментариями. Ознакомиться с ними будет полезно не только автомобилистам, но и мотоциклистам. Зная, в каких ситуациях тебя не ожидают увидеть, легче избежать ДТП.

Как правило, причины аварий в описанных ситуациях — поспешность при маневрах, пренебрежение элементарным действием: посмотреть в зеркало заднего вида. Также мотоциклисты часто грешат превышением скорости, что, впрочем, на практике признают причиной ДТП в исключительных случаях. Стоит всем стать внимательнее, и количество ДТП снизится. А самым первым способом уменьшить вероятность инцидента я бы назвал пользование указателями поворота. Они не дают преимущества в движении, но явно говорят о ваших намерениях. И риск угодить в аварийную ситуацию во время маневра заметно ниже.

Кстати, 8 апреля пройдет ставшая традиционной акция«Внимание! Мотосезон». Байкеры будут раздавать листовки на перекрестках Москвы, предупреждающие автолюбителей о появлении мотоциклистов на дорогах.

Фото: Кирилл Милешкин, рисунки: Олег Воеводов